"Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль из-за голосования Украины в Совбезе ООН, - израильские СМИ"

Иван Афанасьев
, Александр Краснопольский
, Сантьяго
, Tatyana Pomolova
, Kirim Ukrainali
, Максим Полынов
, Rjr
, майор швейк
, Птн Хло
, re4evil
, Палиця Василь
, Валерий Проценко
, Остап Бендера
, Fvbl666 D
, Гундяй Крестовоздвиженский
, scaciludium
, против рыг и ваты
, Великая Исландия
, IgorYakovlevich
, Александр Асдс
, marina marinina
, Supple Vine
, одессит2010
, spg
, Яд
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Hahahaha haha
, Александр Третьяков b707700d
, Вдадис Зворыкин
, Данило Галицький 1c1ee858
, Elvis2
, HugeMug
, Андрей Рост
, Грициан Таврический 9de51d15
, vivv555777
, раша в перде
, Graf Kiyv 82d46a91
, Игорь Карпушин
, Oljik
, курвиметр
, Вадим Николаевич 5560bda6
, Colt
, igor555 ab2700df
, Валерий Соколов 17f179a1
, счастливый даунбасенок
, Philippe de Chènevière ed95c5d0
, Топ Ган
, Сергей1500900
, З Україною в серці
, Енот 84dd4c12
, Hobo
, Vasilij Kostik
, Baks13
, dziadek
, Шобнепаліться Інкогніто
, antivirus
, Taras Franco
, И я скажу
, Vedana
, Сергей 59
, Андрюха71
, Zaporozec
, Данко Сердечный
, uran31
, ГЕТЬМАН UA
, Планка Упала
, ser4040
, Холодний яр fa47603e
, Петя Симоненко
, Кирпичев
, gontaruk
, Welle
, Rentner
, Andrey Sokolov d0d9f127
, makajda
, Евлампий Морамойкин
, Ґіта Голубенко
, Егор Матвеевич
, super puper 3dc83d54
, Тунгусский метеорит
, Zushaua
, Tot Totovich
, KonstnT
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Larimara
, V T 2fd9d4b9
, Наталія Вікторівна
, Sea Rover
, V-roma
, Ольга Тарасенко 65b5f279
, Джамал
, Natalia Mangion
, Оксана Коба
, Вова Индюков
, I Am 644f2298
, Викси Волна
, Стрелок
, Zonder Dnepr
, 5 копійок
, Авакарсенов
, fernan
, Berko Berko
, Прохожый
, Олег Осадчик
, Andrey Bolcman
, Капитан Врунгель
, Хавронников Степан
, Damon Smith
, Satur
, Маугли
, VOLVO XC 70
, Владислав Семерюк
, Вова Воваенович
, I_love_UA
, чтец
, Гонта73
, Владимр Святюк
, awgyr
Kirim Ukrainali, Rjr, Сантьяго, против рыг и ваты, Иван Афанасьев, одессит2010, Александр Асдс, Александр Третьяков b707700d, IgorYakovlevich, Грициан Таврический 9de51d15, Hahahaha haha, Colt, HugeMug, Игорь Карпушин, Александр Краснопольский, Енот 84dd4c12, Hobo, Топ Ган, майор швейк, курвиметр, Володимир Науменко 40e31ee0, Вдадис Зворыкин, spg, marina marinina, igor555 ab2700df, Zaporozec, uran31, Taras Franco, Supple Vine, Кирпичев, Петя Симоненко, Холодний яр fa47603e, Данко Сердечный, ГЕТЬМАН UA, vivv555777, Andrey Sokolov d0d9f127, Tatyana Pomolova, Vedana, KonstnT, Ґіта Голубенко, Elvis2, Джамал, Олег Петрович ed2c8e0a, Larimara, Ольга Тарасенко 65b5f279, Авакарсенов, Викси Волна, V-roma, И я скажу, Прохожый, Rentner, Satur, I Am 644f2298
Всего на сайте: 171 писатель
Ответить
Ответить
Отменяй безвизовый режим со Срулевкой!
Ответить
Ответить
номер, б
Ответить
Ответить
Плять , даже простую, для дебилов накорябаную методичку,
и ту
не в сосотоянии осилить,
стюарт, бля
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/allanlevitov/posts/947270178741011 …
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Пусть Петя им Холокост отменит..
Ответить
Ответить
Ответить
Украинский олигархат ждёт смерть на сковородке, - политолог Авраам Шмулевич
24.12.2016, 16:41
http://uainfo.org/blognews/1482590346-ukrainskiy-oligarhat-zhdyot-smert-na-skovorodke-politolog.html
Израильский политолог Авраам Шмулевич рассказал Фокусу о нефтяном проклятии России, транзитном проклятии Украины, о том, сможет ли Украина преодолеть олигархическую модель управления и кто в мире в этом заинтересован.
Израильский политолог и раввин Аварам Шмулевич родился в Мурманске, в семье журналистов. Образование получил на биологическом факультете Ленинградского государственного университета. Отчислили на третьем курсе за антисоветскую деятельность. В 1991-м эмигрировал в Израиль, где получил раввинское образование. Там же стал президентом Института Восточного партнёрства. Сотрудничает с правительственными организациями ряда стран, в том числе в области антитеррористической деятельности.
В сфере интересов политолога исследование ситуации на Кавказе и в Украине. Он считает, что одной из главных задач Украины после Майдана и войны должна стать деолигархизация экономики и политики.
- Если бы в 1990-х у украинского правящего класса и общества хватило воли и ума, никакого олигархата сейчас не было бы, - убеждён Шмулевич. - Так же, как его нет в Польше, Чехии или Словакии. Но так как Украина пошла в фарватере России, нынешняя политико-экономическая модель стала доминирующей.
Интересно, что на самом деле олигарх сейчас - чисто российский феномен. В российском смысле в Украине нет олигархов. Украинские олигархи отличаются от российских из-за разных типов политических систем.
В чём отличия?
- В политологии есть понятие "ресурсное проклятие". Иногда его называют ещё "нефтяным проклятием". Существует один источник сверхдохода, обычно связанный с природной средой. К Украине его нельзя применять, потому что нет достаточного количества нефти и газа - источников сверхприбылей. "Нефтяное проклятие" убивает всю иную экономическую деятельность, делает её малоприбыльной. Как правило, источник сверхприбылей контролируется одной небольшой группой людей. Что мы и видим в России или Анголе. При "нефтяном проклятии" большинство людей, населяющих ту или иную страну, становится фактически ненужным правящей элите. Они как производители или потребители не важны для ресурсной экономики. Поэтому о людях не нужно заботиться, можно попирать их права, формируется диктаторский режим, который эксплуатирует богатство. Это то, что есть в России.
Я ввожу ещё одно понятие - "транзитное проклятие", и именно оно определяет ситуацию в Украине. Это когда в стране существует источник сверхприбыли, не связанный с производством. Но это не один источник богатства, как нефть, а несколько транзитных потоков - это труба, энергетика или контрабанда. При такой системе экономика страны в первую очередь зависит от внешних факторов, от больших экономик, их динамики. Согласно транзитам формируются несколько центров власти, конкурирующих друг с другом за контроль над транзитом. Но поскольку транзитных потоков несколько и они разные, то ни один из центров не имеет достаточно силы, чтобы уничтожить другие.
Каковы уникальные свойства российского олигархата?
- Тот тип олигархата, который существует в РФ, не встречается в других странах. В Украине олигархи иные. Первое отличие - российский олигархат анонимный. У него нет истории, мы не знаем, почему именно этот вот мужик вдруг стал миллиардером, как он добился этого. Например, Сулейман Керимов. Этот лезгинский парень из Дагестана держит часть российского калия и трубы. Почему он? Непонятно. Или Алишер Усманов. С виду представитель узбекского партаппарата контролирует значительную часть российских медиа и хороший кусок нефти и газа. Почему он? Тоже нет ответа. Или Роман Абрамович становится самым богатым человеком России. Почему? Тайна, покрытая мраком. По большому счёту, российским олигархом могли бы назначить любого. У большинства американских, европейских или даже украинских миллиардеров путь к деньгам более-менее прозрачен.
Второе: во всём мире, кроме РФ, большие деньги связаны с обществом и со средой их обитания. Существуют институты, которые живут параллельно с большими деньгами. Например, спорт. Есть "Челси", который делает честь Абрамовичу, что берёт у него деньги. Если Абрамович исчезнет, будет череда бизнесменов со всего мира, которые захотят вложить в клуб свои деньги. В России не так. Когда сверхприбыли у Сулеймана Керимова упали, то исчез и "Анжи" - дагестанский футбольный клуб, который он раскручивал.
В чём отличие украинских и российских олигархов?
- В Украине не олигархи российского типа, а типичные для экономики "третьего мира" нувориши. Невозможно представить, что если в Москве начнутся боевые действия, Прохоров или Абрамович прилетят руководить обороной города. Они удерут при первой же возможности. Коломойский вернулся из Швейцарии, ибо характер денег украинских олигархов таков, что они часть общества. Ахметов и Тарута были в Донецке фактически до последнего момента, но потом убежали в Киев. То, что в Киев, а не на Багамы, - тоже о чём-то говорит. И это отличает украинского и российского олигарха.
Современная украинская экономика, на мой взгляд, типичная экономика Латинской Америки XIX века: нет судов, слабый закон, всё покупается и продаётся. Олигархи - часть этой системы, но за счёт "транзитного проклятия" не может быть абсолютного победителя в их междоусобицах. За счёт этого и возникает конкуренция или её иллюзия в политике и медиа. Если российская модель нова для мира, то украинская была уже в Восточной Европе или в Латинской Америке в XIX - первой половине ХХ века.
Насколько эта система совместима с экономиками стран Европы?
- В нынешнем виде она не может туда интегрироваться, так как противоречит принципам экономического и социального устройства развитых стран и тем ценностям, которые называют европейскими. Это система "третьего мира". В Европе деньги не являются равной силой против силы закона и силы государства. Грубо говоря, в Европе гражданское общество стоит выше, чем сила денег. Украинские нувориши - это люди, которые стоят слишком высоко над обществом. Поэтому украинская система не может интегрироваться с Евросоюзом. Если бы Украина находилась где-то в Африке, то эта невозможность интегрироваться никого бы не волновала. Это, по большому счёту, никого и не интересовало в предыдущие 20 лет. На Украину смотрели как на сферу интересов Москвы.
Граница между Европой и всем остальным миром проходила по украино-словацкой и украино-польской границе. И тут появился Путин, который сломал мировые правила игры. Оказалось, что эта граница разрушена, что проблема Украины - проблема всего мира. Всем понятно, что надо останавливать Путина, независимо от симпатий или антипатий к Украине. Сейчас вот мы знаем, что российские войска уже в Сирии.
Почему тогда Запад не даёт Украине оружия?
- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию. Более того, думаю, что целью Путина и является восстановление олигархической системы. Во время Майдана он почему-то чрезмерно испугался и двинул войска. Думаю, зря.
Украинская революция выдохлась бы и без российской агрессии. Главная цель Кремля - вернуть Украину во времена позднего Кучмы. Но здесь уже вошла в игру Америка. Именно она занимается проблемой реформ Украины, поскольку это напрямую связано с безопасностью Запада. С этим связано и появление "варягов" в системе украинской власти. Сам ли Саакашвили решил зайти в украинскую политику или по указке Госдепа - сложно сказать. Но то, что он человек Госдепа, - понятно. Задача у американцев такая: с помощью финансовой поддержки США превратить Украину в цивилизованную страну.
Велики ли шансы, что дело будет доведено до конца?
- У США есть чёткое видение того, что олигархат это зло, и его надо подавить. Думаю, что в этом и есть основная роль Саакашвили. Если бы у украинских олигархов хватило ума, они бы не противились этому процессу, а возглавили его. Сейчас американские и европейские элиты никогда не будут считать украинских олигархов равными себе.
Почему?
- Потому что это люди другого мира, ценности которого кардинально противоположные. Это как Каддафи: с ним встречались, мило беседовали, но всегда помнили, кто он такой. Историческое время украинских олигархов ушло. Главная задача Америки - деолигархизация Украины. Но как это сделать? Этого никто не знает. Если какой-то олигарх или группа стали бы на это путь, американцы могли бы сделать на них ставку. Те, кто сможет подстроиться под смену систем, смогут легализовать свои капиталы и даже поднять свой статус. Сейчас я вижу два пути. Первый: силовое уничтожение олигархического режима. Второй: уничтожение через "оккупационную администрацию". Под последним я подразумеваю не прямую оккупацию, а поднят
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
рішення ухвалено
Ответить
Ответить
Ответить
"В новом мире тем, кто выступает против Израиля, придется платить более высокую цену. Я распорядился остановить всю помощь Сенегалу и отозвал посла из Новой Зеландии. Кроме того, МИД Израиля получил распоряжение немедленно прекратить финансирование пяти структур ООН, наиболее враждебно настроенных к Израилю, а также проанализировать все расходы Израиля на структуры ООН и миссии ООН в Израиле", - заявил Нетаниягу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Останні два дні у соціальних мережах активно критикують делегацію України при ООН за її позицію у резолюції щодо Ізраїлю. Блогер Іван Яковина на власній сторінці в Фейсбук пояснив що саме криється за цим документом, - про це інформує replyua.net. Так, українська делегація підтримала резолюцію ООН, яка засуджує створення ізраїльських поселень на території Західного Берега ріки Йордан (в Іудеї і Самарії). Така позиція отримала град дошкульної критики - її назвали «антиізраїльською», «антисемітською» та навіть «ударом у спину» з огляду на те, що Єрусалим підтримав обидві резолюції щодо територіальної цілісності України. Тим не менш, іншого виходу в української делегації не було - у всіх міжнародних документах ці території називають «спірними» чи «окупованими», не визнаючи над ними ізраїльського суверенітету. Допустивши можливість поселення на таких територіях, Київ би значно послабив нашу позицію щодо Криму і Донбасу в усіх міжнародних інстанціях, а Москва не оминула б цим скористатись як доказом на свою користь. Як наголошує блогер, іноді власні інтереси важливіші, ніж інтереси дружньої, але іншої держави. Крім того, від факту голосування України доля резолюції все-одно не змінилась би, - наголошує блогер. Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
© Источник http://finoboz.net
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить