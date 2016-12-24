Офицера 72 мехбригады Романа Мамасуева, погибшего под Авдеевкой, похоронили в Запорожской области. ВИДЕО

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Вот они . Карлов - посол , Польшиков - министерство международных дел( этого видимо в Москве ) и третий представитель от раши в Нато .
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Вечная память герою!
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