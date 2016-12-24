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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: похороны (551) Запорожская область (465) военнослужащие (3013) Антитеррористическая операция (15381)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Офицера 72 мехбригады Романа Мамасуева, погибшего под Авдеевкой, похоронили в Запорожской области. ВИДЕО

В Запорожской области попрощались со старшим лейтенантом Романом Мамасуевым. Воина 72-й механизированной бригады, который погиб в Донецкой области, похоронили в селе Криница.

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Ребята почему нет на цензоре новости про убииство в Бельгии рашиста рангом повыше посла. Только на цензоре наверно нет. И еще одного где то хлопнули .
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Это еще вчерашняя новость. А еще не называют имени в газетах, одного в Москве грохнули.
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Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov ve Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Petry Polshikov'un ölümünden sonra bu kez NATO Baş Denetçisi Yves Chandelon aracında ölü bulundu. Yetkililer Chandelon'un şüpheli ölümünün intihar vakası olabileceğini söylese de ailesi bunu kabul etmiyor.

Вот они . Карлов - посол , Польшиков - министерство международных дел( этого видимо в Москве ) и третий представитель от раши в Нато .
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про обоих про польшикова и про представителя в нато раша пишет что это самоубийство, пытаясь скрыть любую инфу , польшикова даже жену в убийстве пытаются обвинить, ну второго в машине грохнули, родные не согласны с тем что это самоубийство. А и йух с ними , чем больше тем лучше.
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Спасибо Тебе Воин! Вечная память.. когда же это кончится....???
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К сожалению опять потери. Земля пухом, герою !
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Село называется Верхняя Криница, это мелитопольска трасса, Васильевский район. Роману было 33 года, у него остались двое детей, жена и родители.
Вечная память герою!
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