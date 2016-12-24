Офицера 72 мехбригады Романа Мамасуева, погибшего под Авдеевкой, похоронили в Запорожской области. ВИДЕО

Kirim Ukrainali , Rjr , Сантьяго , против рыг и ваты , Иван Афанасьев , одессит2010 , Александр Асдс , Александр Третьяков b707700d , IgorYakovlevich , Грициан Таврический 9de51d15 , Hahahaha haha , Colt , HugeMug , Игорь Карпушин , Александр Краснопольский , Енот 84dd4c12 , Hobo , Топ Ган , майор швейк , курвиметр , Володимир Науменко 40e31ee0 , Вдадис Зворыкин , spg , marina marinina , igor555 ab2700df , Zaporozec , uran31 , Taras Franco , Supple Vine , Кирпичев , Петя Симоненко , Холодний яр fa47603e , Данко Сердечный , ГЕТЬМАН UA , vivv555777 , Andrey Sokolov d0d9f127 , Tatyana Pomolova , Vedana , KonstnT , Ґіта Голубенко , Elvis2 , Джамал , Олег Петрович ed2c8e0a , Larimara , Ольга Тарасенко 65b5f279 , Авакарсенов , Викси Волна , V-roma , И я скажу , Прохожый , Rentner , Satur , I Am 644f2298

Всего на сайте: 171 писатель