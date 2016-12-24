Губернатор Орловской области Потомский назвал журналистов "чепушилами". ФОТО

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Всего на сайте: 194 писателя
МОЗГ ВИДНО ПРОБУХАЛ, ПРОКУРИЛ и ПРОКОЛОЛ.
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Вы кстати заметили, что на гербе у ̶к̶у̶р̶и̶ц̶ы̶ орла нет ног? Очень реалистично!
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простите за грубость но эта е*анутая не как не угомонится
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко анонсировала создание общественной платформы «РУНА», которую намерена возглавить. Ранее Савченко исключили из фракции «Батькивщины» и украинской делегации в ПАСЕ
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/24/12/2016/585ed4d79a7947157ee30293?from=newsfeed
вато сми во всю трубят...
гадя, может всё таки "ТРУНА"??
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закрывать нужно такие проэкты....
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хех)))так что ли и сказал?
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СВИХНУЛСЯ ТЫ ОКОНЧАТЕЛЬНО, НА ОБСЕРАНИЕ ФОРУМЧАН.
СОВСЕМ С ГОЛОВУШКОЙ БОБО,
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Но коммент зачОтный)))
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Только я помню, кто такой Олег Попов?!!!
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Н.АМОСОВ. «Россия никогда не будет развитой. Это не тот народ.
Любой союз Украины с Россией нецелесообразен и особенно убийственный в экономическом плане.
Технологически мы останемся позади всего мира. Нам надо включаться в мировые рынки.
Нам нужны знания, чтобы развивать технологии которые есть на западе, но никак не в России.
Вот я, россиянин до мозга костей, но я вам говорю: ничего хорошего Украину не ждет, если она пойдет в Россию».
Я гражданин Украины: живу в Киеве 49 лет. Здесь десятки моих учеников и тысячи бывших пациентов.
Жена украинка. Интересы Украины - мои интересы.
Но, в то же время, я - русский по языку, по культуре, поэтому судьбы России мне близки.
Украина от революции в конечном итоге выиграет непременно, а вот Россия: боюсь, что может проиграть окончательно.
(Август, 2001г. Россия: взгляд со стороны.)
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ген, отвечающий за счастье.
Это шенген...
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как у даунов.
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УррРРРРЯЯЯ, таварисчи, урррРРРРяяяЯЯЯЯ!
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Работать с такими ... хм , будет точно такое же .
Журналисты давно превратились в обслугу , вроде стилиста или повара , а СМИ отнюдь не столько источник новостей , а сколько формирователь общественного мнения , где правильное толкование и нужный комментарий уже давно важнее самой новости .
И вы думаете , что в этой системе ещё сохранились честные и независимые журналисты ?
Нами правят абсолютно аморальные люди , и заслуга именно журналистов в том , что это стало возможным , совсем не мала .
Одно чепушило гонит на другого чепушилу - это норм .
Именно так и должна выглядеть эта новость в печати ...
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Это просто многогранный российский язык. И как утверждают современные российские историки от российского языка произошли все языки в Мире.
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Об этом сообщает орловская телерадиокомпания "Истоки".
Он заявил: "Иван Грозный однажды сказал "Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям". Когда они ехали в дороге и он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург".
Историю надо помнить и не позволять ее никому переписывать", - добавил при этом губернатор.
Напомним: Санкт-Петербург был основан в 1703 году. Годы жизни Ивана IV (Грозного) - 1530 - 1584
Вообщем, малацца, кацапобыдло. Твое же стадо, тебя и стебет)
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