Несмотря на перемирие боевики продолжают обстрелы, ранен один украинский воин. ВСУ заявили, что будут "адекватно реагировать"

marina marinina , uran31 , Ринат Амедов , Аль Капучіно , Vladimir Anisimov , И я скажу , Kirim Ukrainali , Виталий Луцюк 5362b612 , Топ Ган , gassab , Олег Попов 55983e78 , Flora Voynarovskaya , Гыг с Вами , Петр Пфальцсман , SergeLi , Who is Who , Геннадий Медведев 4e590f22 , spg , scaciludium , V T 2fd9d4b9 , Данило Галицький 1c1ee858 , Иванко , Максим Полынов , Evgeny Semenov , Garsia UA , против рыг и ваты , Данко Сердечный , Nepran Lagidnyi , Авакарсенов , DivaDii , Rjr , Supple Vine , Wevelsburg , Alex TheBoss , Наталія Вікторівна , ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ , Центроболт , Vedana , Николай Балаганов 2088d533 , стальной гигант , Артм Воронцов , Tot Totovich , Jeff Light , Maxim Ak-Murza , sea dog , антиватник черниговский , UApatriotUA , Serg1969 , константен , Ali Hasan , Александр Пахомов 395cba96 , Джемми , Луиза Тумбочкина , Сантьяго , Laslo Gogovats , Новий Перець , Damon Smith , ВКЛ_это_мы_01 , Kaba Mota , Lvbnhj , yeah , olele , курвиметр , Валентин78 , ГЕТЬМАН UA , Сергей Иванофф , Имярек

Всего на сайте: 207 писателей