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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (4985) Донбасс (11546) Антитеррористическая операция (15380)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Несмотря на перемирие боевики продолжают обстрелы, ранен один украинский воин. ВСУ заявили, что будут "адекватно реагировать"

Начиная с нуля часов 24 декабря, Вооруженные Силы Украины строго придерживаются достигнутых договоренностей относительно соблюдения режима прекращения огня. Но боевики продолжают нарушать режим тишины - из-за их огня получил ранение один военнослужащий.

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Я так понимаю, ты абсолютно уверен, что ты единственный, кто серьёзно относится к словам "перемирие"
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ПОМОГИТЕ!!! СНЯТСЯ ХОХЛЫ!!!
Я СМОТРЕЛ ЛАЙФ-НЬЮС И ЧИТАЛ РУСВЕСНУ!!!
ТЕПЕРЬ МНЕ ВО СНАХ ПРИХОДЯТ ХОХЛЫ !
КАЖДУЮ НОЧЬ!
ОНИ ЖРУТ САЛО И ПОСЫЛАЮТ МЕНЯ НА ЙУХ,ПОТОМУ ЧТО Я МОСКАЛЬ!
Я ГОВОРЮ ИМ УХОДИТЕ,А ОНИ НЕ УХОДЯТ!
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?
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Не розхитуйте човен....при перемирьї не може бути поранених
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"Несмотря на перемирие ..." - это называется просто - "условия перемирия не выполнены!"
ОБСЕ вместе с "минскими мудаками" идут ... дальше по кабакам морды квасить,
а ВСУ насыпать из всех калибров по сепарам и террористам из эРэФии ...
И пора вспоминать опыт 2ой мировой войны, если для того, что бы сдалась
6-ая армия Паулюса, нужно было сделать вот так:


значит нужно так и делать!
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Так Порошенко вчера всех приветствовал с сегодняшним перемирием, неужели Порошенко набрехал, как он мог.
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А может все-таки отключить на 3 дня? Свет, воду, тепло, газ. Я уже даже не говорю, что всем сразу, в самых буйных участках хотя бы.
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Я за повну блокаду від початку.
Але той же Захід викрутить нам руки через це.
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Выступать "за полное" безрезультативно. И не важно, что это будет Если хочешь кого-то заставить что-то сделать, а он упирается - нужно создать малый прецедент. Потом говорить о повторении или развитии.
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По суті "частково-повністю" в широкому контексті я з Вами можу погодитися. Хоча то - до дискусії.
Писали, що десь на Луганщині таки відключили воду (здається).
Навіть якщо йти за Вашою пропозицією, лише цим ми не переможемо.
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Кроме того, "раздергивать" - гораздо эффективнее, чем полностью. Когда раздергиваешь, человек теряет ощущение контроля над происходящим. Да вот, хотя бы новости почитайте
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Я читаю. Не журіться.
P.S. До Вас придивляюся. Ви не той, за кого себе пробуєте видати.
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Я не люблю, когда приходят СМС-ки на номер, который никто не знает
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1. Нема нічого, що можна приховати. В усякому разі, надовго. І не тепер.
2. Не може бути =ніхто=.
3. Залежить від змісту.
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Как видите, я ничего и не скрываю. Мало того, пару дней назад я даже план написал, что мне не нравится сейчас и что НУЖНО делать. Тут же, на цензоре, где предлагали хорватский сценарий.
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ГИИИИИИИ...


Самий чесна штопанийй през-пєцік...
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Битие определяет сознание /почти - Марксу/
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Это Гегель. Поверь. По Марксу экономический базис.
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Правильнее по Гегелю, Опосредовано. Что бы все могли понять о чем речь. По Гегелю, мышление это движение бытия. Какое бытие, такое и мышление.
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Из предисловия к «К критике политической экономии» (1859) Карла Маркса (1818-1883): «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».
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Попрошу без фамильярности. Ты где учился. Твоя мысля, по Пушкину, суд глупца. Это и есть хамство. Его надо останавливать. Больше мне не пиши.
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Не верю!
Из предисловия к «К критике политической экономии» (1859) Карла Маркса (1818-1883): «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».
А у диора бИтие.
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Ну так и правильно. Никто и не спорит. В том и смысл текста ДИОР и мой. Бытие определяет. А та полоумный или читать не умеешь?
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Я полоумный и читать не умею. У диора бИтие /почти - Марксу/, у оченьумного и многочитающего трижды бЫтие. Куда нам до таких данок безумных.
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Ливанчук рассказал, как прививает поклонникам "русского мира" любовь к Украине
Опубликовано: 24.12.2016 16:25 |

Руководитель военно-гражданской администрации Красногоровки Олег Ливанчук в интервью Online.ua рассказал, как он борется с любовью местного населения к идеям "русского мира".
"Есть здесь и проукраинские люди. Есть. Но на весь город я, может быть, человек 50 знаю тех, кто за Украину. Из десяти тысяч. Простейшее. Вот мы на мероприятия собираемся - День вышиванки, День флага, другие государственные праздники. Человек десять могут взять флаги наши, символику нашу. Остальные - нет. Остальные на концерты приходят только ради зрелищ. Нам их перевоспитывать надо очень долго. Не работают наши спецслужбы. Тут людей надо заставлять любить Украину силой.
Как это сделать? Очень просто. Хочешь получить буржуйку? Люби Украину. Пиши сочинение. Знаете, как у меня директора школ пишут сочинения о том, как они любят Украину? Я их так воспитываю. Говорю: не дай Бог услышу в школе русский язык (хотя сам по-русски разговариваю) - выгоню нафиг! "Мы любим Украину", - говорят. Любите? Сели и написали сочинение! Завуч одной из школ как-то квакать начала, что это из-за наших солдат их обстреливают. Я ее заставил написать объяснительную. Она написала. Я посмотрел - а где, говорю, в этой объяснительной о том, что ты не любишь Захарченко? Что он виновен в этой войне и так далее?.. Отправил ее. Через двадцать минут заносит - "Слава Украине! Героям слава!" А потом она у меня отрабатывала: две недели ходила с флагом. Все мероприятия - а она с флагом ходит. Сепарка. Жесткая. В итоге нервы у нее не выдержали - написала на увольнение.
Обижаются на меня, что я их сепарами называю. Говорю: а я что-то не то сказал? Не я на референдум ходил - это вы ходили! Вам плохо жилось? Вы плохо жили до войны? Вы жили богаче, чем я на Сумщине! У меня стрижка стоила 100 грн, у вас - 300. То есть у вас же были деньги платить за такую же стрижку 300 грн? У вас домики побогаче, чем на моей Сумщине. У вас Донецк - рукой подать: 20 минут езды до центра Донецка. Донецк. Мегаполис... Вы "русского мира" захотели? Вас кто-то прижимал?
Они говорят, что стреляет Украина. Они называют нас "Украина". Они - непонятно кто, а мы - Украина. Приходишь, показываешь: видишь, откуда прилет был? Ну как Украина?! Молчат. А так - "Это все Украина делает. У меня вот стекла повысыпались"... Говорю: вы ж ходили, "русский мир" ждали? Кричали: "Путин, приди! Путин, введи! Путин, помоги!" Помог? Пусть и дальше вам помогает. Не ходите ко мне!..", - сказал Олег Ливанчук
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Ой как жалко что тут нет возможности, для темы русского мира. Я бы написал. Невзорову так еще не пришло в голову.
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Дык, в твою голову ничего не приходит. Только если моча не ударит.
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Ну если ты хочешь достучаться? Я не пойму. Ты можешь завязать хоть какой то смысл, что бы с тобой обменяться постами.
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Совершенно правильные вещи человек пишет, этих ребят нужно ломать. Это поголовье с психологией рабов, а раб никогда не любит того кто не внушает страх и не давит. Причем сколько его не корми, российская часть Донбасса всегда жила беднее украинской. И что? Помогло это? Украину не боялись, Украина но ломала и не давила, потому была не любима. А вот местные князьки давили и они были обожаемы. Это такие люди с сознанием навыворот и мы их уже не переделаем, надо просто дать им то что они хотят, хотят железную руку и пресс? Дать им железную руку и пресс.
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Ладно, ваше "будут вынуждены" хай лишається для "стурбованого" Заходу.
Хлопці, ваше життя для нас - безцінне. Не давайте цим виродкам можливості вас уразити.
Відповідайте так, щоб вони навіть боялися подумати про постріл в нашу сторону !
Бережіть себе, рідненькі.
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" в случае продолжения провокационных обстрелов"
"Как только, так сразу." Хтось вже казав таке, тільки не памя"таю хто...
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иди дальше. ты уже зарегистрировался в теме "секта зрадоверов - из подвала о главном"?
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Доки кримське питання відкрите миру не буде.
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Донецк, столица ДНР, в условиях войны

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Хорошо светится ДНР на деньги налогоплательщикоа Украины.
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читая правдивую укропрессу всегда надо умножить на десять -раз ранен один, значит сгинуло десять по шоколадной прихоти
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Misha Lebedoff
Почти в любой ветке, с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу классическую подрывную работу.
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Случайно нашел на ютубе, имхо, очень интересный и правильный комментарий американским дальнобойщиком последних событий:
Сопутствующие потери проведенных учений.
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Су#а 1001 китайское перемирие!!! Вы только вдумайтесь перемирие с сепаратистами.... или перемирие с окупантом.... еще лучше перемирие с террористами и предателями родины!!!! Это просто какой-то пи#дец. Или лыжи не едут на асфальте ии я ду.... думай о смысле....
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рашистам сепарам лугандосчикам веры нет,их нужно уничтожать.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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