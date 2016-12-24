Порошенко подписал указ о награждении сотрудников академии Нацгвардии

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Вот такие клевые у меня холуи .Все преданные !
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сам небось нашкрябал
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Насколько эта система совместима с экономиками стран Европы?
- В нынешнем виде она не может туда интегрироваться, так как противоречит принципам экономического и социального устройства развитых стран и тем ценностям, которые называют европейскими. Это система "третьего мира". В Европе деньги не являются равной силой против силы закона и силы государства. Грубо говоря, в Европе гражданское общество стоит выше, чем сила денег. Украинские нувориши - это люди, которые стоят слишком высоко над обществом. Поэтому украинская система не может интегрироваться с Евросоюзом. Если бы Украина находилась где-то в Африке, то эта невозможность интегрироваться никого бы не волновала. Это, по большому счёту, никого и не интересовало в предыдущие 20 лет. На Украину смотрели как на сферу интересов Москвы.
Граница между Европой и всем остальным миром проходила по украино-словацкой и украино-польской границе. И тут появился Путин, который сломал мировые правила игры. Оказалось, что эта граница разрушена, что проблема Украины - проблема всего мира. Всем понятно, что надо останавливать Путина, независимо от симпатий или антипатий к Украине. Сейчас вот мы знаем, что российские войска уже в Сирии.
Почему тогда Запад не даёт Украине оружия?
- Потому что боится, что это оружие будет раскрадено и продано. В лучшем случае россиянам, в худшем - в Африку или на Ближний Восток. Если Украина продолжает продавать новые образцы разработанного и произведённого в Украине вооружения другим странам, но не поставляет их в зону АТО, то, поверьте, это всем о чём-то говорит. Кроме того, все понимают, что система власти, которая существует в Украине, просто не даст победить Россию. Более того, думаю, что целью Путина и является восстановление олигархической системы. Во время Майдана он почему-то чрезмерно испугался и двинул войска. Думаю, зря.
Украинская революция выдохлась бы и без российской агрессии. Главная цель Кремля - вернуть Украину во времена позднего Кучмы. Но здесь уже вошла в игру Америка. Именно она занимается проблемой реформ Украины, поскольку это напрямую связано с безопасностью Запада. С этим связано и появление "варягов" в системе украинской власти. Сам ли Саакашвили решил зайти в украинскую политику или по указке Госдепа - сложно сказать. Но то, что он человек Госдепа, - понятно. Задача у американцев такая: с помощью финансовой поддержки США превратить Украину в цивилизованную страну.
Велики ли шансы, что дело будет доведено до конца?
- У США есть чёткое видение того, что олигархат это зло, и его надо подавить. Думаю, что в этом и есть основная роль Саакашвили. Если бы у украинских олигархов хватило ума, они бы не противились этому процессу, а возглавили его. Сейчас американские и европейские элиты никогда не будут считать украинских олигархов равными себе.
Почему?
- Потому что это люди другого мира, ценности которого кардинально противоположные. Это как Каддафи: с ним встречались, мило беседовали, но всегда помнили, кто он такой. Историческое время украинских олигархов ушло. Главная задача Америки - деолигархизация Украины. Но как это сделать? Этого никто не знает. Если какой-то олигарх или группа стали бы на это путь, американцы могли бы сделать на них ставку. Те, кто сможет подстроиться под смену систем, смогут легализовать свои капиталы и даже поднять свой статус. Сейчас я вижу два пути. Первый: силовое уничтожение олигархического режима. Второй: уничтожение через "оккупационную администрацию". Под последним я подразумеваю не прямую оккупацию, а поднятие "варягов" в системе управления.
Американцы будут выращивать новую элиту, а старую маргинализируют. Сейчас у части украинского олигархата ещё сохраняется уникальный шанс выжить. Но с каждым днём это окно сжимается. Сейчас ещё кто-то из олигархов имеет возможность сам возглавить этот процесс. Не на словах, конечно, это не выборы, здесь никого обмануть не получится. Когда-то часть советской номенклатуры сделала такой трюк. Типичный пример - Ангела Меркель, или Даля Грибаускайте, или тот же Михаил Саакашвили (который происходит из очень номенклатурной семьи, достаточно сказать, что его прадед финансировал деятельность Сталина до революции, а прабабка укрывала его от полиции). Если среди украинских олигархов найдутся те, у кого хватит ума пойти по этому пути, то они конвертируют деньги и статус с украинского измерения в западное. Или же они потеряют всё, а многие будут физически уничтожены.
Какова роль в этом процессе отводится Петру Порошенко?
- Он хочет вернуться к системе, которая существовала до войны в Донбассе. Он человек умный, знающий правила игры, но это реакционная игра. Как человек сообразительный, он понимает, что открыто стать на позиции контрреволюции ему невыгодно и опасно. Но он же и проблема для возрождения Украины и её европеизации. С ним на Западе считаются, потому что пока нет другого варианта, но это человек вчерашнего дня.
Наши олигархи могут стать союзниками Путина?
- Думаю, что они в определённой степени уже союзники. Вот я открываю украинский сайт и читаю новость: Суркис летал в Петербург и обсуждал с Путиным проблему сохранения за Россией чемпионата мира по футболу. Они ничего против Путина не имеют, но если в Украине они "первые парни на деревне", то в путинской России вся вольница исчезнет. Все будут зависеть от воли московского государя - это им не нравится. Если бы Москва могла дать гарантии, что их статус сохранится, они бы перебежали под Кремль. Но они понимают, что это невозможно, поскольку противоречит российской политической модели. Но исторически они уже союзники Путина.
У нас во власти есть "варяги". Возможно ли нарастание конфликта между ними и ставленниками здешних олигархов, прежде всего Порошенко?
- Думаю, что дальше такой конфликт будет нарастать. Во времена Руси варяги тоже приходили с Запада. Олигархи будут этому противостоять. Старая система будет противостоять не на жизнь, а на смерть. Речь может идти как об очень изящных аппаратных и медийных ударах, так и, возможно, о физическом уничтожении.
Если бы не угроза российской агрессии и потребность в деньгах МВФ, "варягов" давно бы выгнали. Но Порошенко не может разорвать с Западом открыто, поэтому будет война компроматов, скандалы и, возможно, политические убийства.
Могут появиться олигарх или группа, которые будут играть на стороне Запада?
- Я бы не назвал это именно "стороной Запада", потому что это сторона истории и сторона будущего. Смогут ли украинские олигархи стать на сторону будущего - я в этом сомневаюсь. В своё время Бадри Патаркацишвили сказал фразу о начале 1990-х годов: "мы оказались тогда не бизнесменами, а кооператорами". Вот и украинские олигархи - такие же "кооператоры". Сомнительно, что у них хватит кругозора стать на уровень тех изменений, которые должны пройти в Украине. Они привыкли жить так, как живут. У меня была надежда на Коломойского, на его еврейский живой ум, но он тоже оказался обычным кооператором, который, на мой взгляд, даже не мечтал строить новую Украину.
Могут ли олигархи объединиться вокруг Порошенко?
- Сомнительно. Украинская правящая элита никогда не была единой. Князья Руси всегда конфликтовали между собой. Украинская политическая нация не меняется. Единство - не самая сильная ваша сторона. Но если Порошенко каким-то образом и удастся это сделать, то непонятно, куда они пойдут дальше все вместе. На поклон Кремлю? Это смерти подобно для украинского олигархата. Поэтому они находятся в когнитивном диссонансе. Это ещё живая рыба, которая вдруг обнаружила себя на сковородке.
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"Украинский батальон при поддержке артиллерии поставил раком всю 7 бригаду"
Не, ну нормально, я так щщитаю ))) И дальше там много интересного.
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@vag120548
Свобода ОТ совести !
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Основатель и генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала на состоявшейся намедни конференции "Вектор 17: переломный момент экономических реформ. Как удержаться на правильном пути" озвучил свои соображения относительно главных проблем, мешающим сейчас Украине двигаться в правильном направлении.
«Главная задача Украины - двигаться вверх в рейтинге Doing Business не только ради того, чтобы быть на более высоких позициях. Но есть одно "но". Ни Министерство экономики и торговли Украины, ни правительство не отвечают за вопросы, которые остаются самыми проблемными и больше всего сдерживают инвестиции в экономику страны: коррупционные действия и маски-шоу, устраиваемые украинскими правоохранительными органами в некоторых компаниях, связанных с аграрным и IT-сектором. Как вы думаете, будет ли инвестор вкладывать деньги в страну, в которой не работает система защиты прав его бизнеса?», - задал риторический вопрос Фиала.
По его мнению, в Украине очень сложно доказать, что ты прав. Особенно если твой противник - депутаты правящей партии, которые управляют правоохранительными органами и судами.
«И ответственность за это в первую очередь лежит на президенте, который, к сожалению, не уделяет реформе правоохранительных органов и судебной системы должного внимания. Когда мы общаемся с потенциальными инвесторами, то отмечаем успехи Украины в реформе энергетической системы, банковском секторе, борьбе с коррупцией на законодательном уровне (создание новых специализированных институтов по борьбе с коррупцией: НАБУ, специализированной прокуратуры). Это все очень позитивно. Но сейчас важнее всего создать действующую систему антикоррупционных судов. Что же нужно сделать в 2017 году для улучшения инвестклимата? Украине нужен прогресс в приватизации (инвесторы должны увидеть пример хотя бы одной положительной сделки), реформа ГФС (один из самых коррумпированных органов, который препятствует улучшению инвестиционного климата), дерегуляция, реформа пенсионной и дозачистка банковской системы», - отметил эксперт.
И не стоит забывать о внешнем долге Украины, предупредил он. Текущий год, по его словам - самый мягкий по его обслуживанию из-за реструктуризации в 2015 году. Каждый последующий год до 2019-го суммы выплат будут увеличиваться.
«А с резервами, которые есть у Национального банка, и валютными запасами Министерства финансов мы никак с этим долгом не справимся. Поэтому нам нужно уже со следующего года создавать подушку резервов. Если ее не будет, то с середины 2018 года может повториться ситуация 2014-2015 годов, когда в стране не хватало резервов для обслуживания долга и поддержания стабильности нацвалюты», - подчеркнул гендиректор Dragon Capital.
«Нам нужно четко придерживаться программы Международного валютного фонда, чтобы получать транши не раз в год, а раз в квартал, как это и прописано. Этим мы активизируем приток частных инвестиций и не допустим катастрофу в стране в конце 2018 года», - подытожил Фиала.
Напомню, в августе нынешнего года он писал, что при нынешней циничной власти улучшений в Украине не будет. Сейчас, похоже, мнение эксперта на сей счет особо не изменилось.
Тогда как, по моему убеждению, ситуация с коррупцией в Украине в последнее время лишь ухудшилась, в связи с чем, думаю, МВФ не возобновит кредитование при нынешней власти (об этом подробнее читайте здесь!)...
Мишель ПРОРОК
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стоят на 3 линии, на блокпостах и шманают наших вояк
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У нас ещё остались им ненаграждённые ?
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Между словами "остались" и "им" я не написал слово "менты" .
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То сепарке Савченко Героя не разобравшись сует, то беркутню бывшую награждает...
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