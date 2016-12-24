Задержанных в результате конфликта из-за сноса МАФов в Дарницком районе Киева нет, - полиция

почему
, Пацанэнко
, botoks
, Andrey Sokolov d0d9f127
, marina marinina
, spg
, Михайло Сергієнко
, счастливый даунбасенок
, Аль Капучіно
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Tatyana Pomolova
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Ринат Амедов
, uran31
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, Джамал
, Діонісій
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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, Елена АВС
, Центроболт
, Vedana
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, scaciludium
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, oleole
, gassab
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, Андрей Лавриненко
, Александр Пушкин 7b40c3f0
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, Авакарсенов
, Игорь Курикін
, SergeLi
, Yuriy Samokish
, Микола Харченко
, UApatriotUA
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, sea dog
, Гыг с Вами
, Matr Ua
, Vlad
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, Топ Ган
, Garsia UA
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Ну, Ну .
Значит опять на грабли , только в этот раз куда бежать будут .
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Иностранный опыт: 7 уличных киосков и ларьков
http://www.the-village.ru/village/city/architecture/123007-inostrannyy-opyt-kioski
Мир в «несносных» условиях Как работают киоски и ларьки в зарубежных мегаполисах
https://www.gazeta.ru/social/2016/02/15/8075501.shtml
МАФы народов мира: как выглядят киоски в разных городах
http://www.theinsider.ua/rus/lifestyle/mafy-narodov-mira-kak-vyglyadyat-kioski-v-raznykh-gorodakh/
и т.д.
https://www.google.by/?gfe_rd=cr&ei=cKVeWJiKIMvIYNj6gKAE#q=%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
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это вам кто сказал?
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На улице Ревуцкого в столице произошли столкновения. Как заявили в столичной госадминистрации, причина в конфликте между арендодателем земли и предпринимателями. При этом сообщалось, что сносили киоски люди в балаклавах. В киевской мэрии предупредили, что в городе демонтировано только 15% МАФов, и обнародовали список подлежащих сносу по районам Киева. По состоянию на конец декабря в нем более двух тысяч незаконных строений, в том числе в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. Почему почти в любом конфликте в стране участвуют лица в балаклавах, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политический эксперт Андрей Золотарев.
Как вы оцените произошедшее на столичном строительном рынке?
- Как наглядную иллюстрацию того, что в Украине сила права давно подменена правом силы. И не только в подобных ситуациях: мы видим, как силовой ресурс активно используется и в политике, к сожалению, это печальная реальность. И рассчитывать на то, что государство вмешается и защитит, как пытались это делать предприниматели, по меньшей мере наивно. Увы, подобное лечится подобным.
Почему полиция не оказала противодействие нападавшим?
- Чему удивляться, если в не менее скандальном эпизоде сутки назад, на КПИ, были задержаны двое полицейских предпринимателями, которые защищали свой рынок. Полиция выполняет функцию той обезьянки: ничего не вижу, ничего не слышу. Но до определенного момента, как известно, когда предприниматели попытались перекрыть Бажана, тут полиция вмешалась. Поэтому очевидно, на чьей стороне находится полиция и что она будет и не будет делать
Кто были люди в балаклавах, которые напали на рынок?
- Бандиты. Почему-то их с легкой руки журналистов окрестили титушками, но это банальные бандиты. То есть одна из сторон конфликта нанимает за деньги банду в качестве силового ресурса. Поэтому не надо играть словами, надо называть вещи своими именами. И увы, зачастую государство пользуется услугами таких бандитов.
В КГГА пояснили, что это подрядчики нанимают представителей охранных структур.
- Это известная позиция "мы тут не причем". Известное дело Белоцерковца, хотя он ушел в ВР, живет и процветает. Совершенно ясно, что именно услугами таких структур наши чиновники и пользуются. Подобное тянется к подобному.
Чем закончится данная ситуация?
- В конце концов предприниматели самоорганизуются, поймут, что те налоги, которые они платят государству, это разве что на мыло и веревку для них, и попытаются давать силовой отпор таким действиям, если не работает закон. Один за всех, все за одного. Ничего другого, увы, история не придумала в подобных ситуациях. Передавят по одиночке.
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Это что получается, когда народ ушел мусора погрузили тела в автобусы и отправили их по домам?
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уже за..ли чесно... скокро мосты будут стоять метро будет забито, и они все дома и торговые центыр строят
СУКА ЧТО В УКРАИНЕ ! ГОРОД ? стройте в Крапивницком, стройте в Житомире ! Стройте в Мариуполе ! ведь плотность наслеения и торговли это же п...ц какойто!
и надо выносить на законодательном уровне чтобы изменения землеотвода/ назначения или планирование застройки проводжилось при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ согласовании с громадой микрорайона. НУ НЕ НУЖЕН ТУТ ДОМ ИЛИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР !!!
Парк нужен,рынок нужен, где всегда можно без очереди купить и получить консультацию у ЗНАЮЩИХ(!) продавцов. Они ремесленники ! они продают то что знают ! а не нанимают незнаек-студентов и не одевают их в галстуки...
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