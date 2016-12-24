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Теги: Київ (2288) Нацполіція (3188) МАФи (42)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Задержанных в результате конфликта из-за сноса МАФов в Дарницком районе Киева нет, - полиция

Сотрудники Национальной полиции в ходе пресечения стычек, произошедших во время сноса МАФов в Дарницком районе столицы, не задержали ни одного участника конфликта.

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Если что, так и Юля вместе с Петей тогда мечтали о президентстве...
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Говорят у нас прошла реформа МВД !
Ну, Ну .
Значит опять на грабли , только в этот раз куда бежать будут .
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Титушки теперь "наемные работники" по-новому так звучит
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Пока нет данных о том, что были наемные спортсмены (для сноса МАФов - ред.). С одной стороны были предприниматели с другой - наемные работники и что есть договора и ведомости оплаты труда согласно договора с уплатой налогов на з/плату???
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Как сказал один британский писатель, историк и философ Томас Карлейл «Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи».
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что-то у нас так активно за МАФы взялись? в метро переходы почти пустые - аж не верится! Бомжатники вокруг метро убирать стали. Дива дивные делаются. Если так пойдет и дальше -придется за Кличко голосовать. За 24 года независимости на такое никто не осмелился. Молодец мужик.
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Из чего следует, что тебе не хватает мужика...
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Поки що в Києві тотальне свавілля бандюків з кастетами і ножами під прикриттям ментів
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Не пойман-"бандит и титушка", пойман-"разведчик полиции"!
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Это не означает, что их там нет

Иностранный опыт: 7 уличных киосков и ларьков
http://www.the-village.ru/village/city/architecture/123007-inostrannyy-opyt-kioski

Мир в «несносных» условиях Как работают киоски и ларьки в зарубежных мегаполисах
https://www.gazeta.ru/social/2016/02/15/8075501.shtml

МАФы народов мира: как выглядят киоски в разных городах
http://www.theinsider.ua/rus/lifestyle/mafy-narodov-mira-kak-vyglyadyat-kioski-v-raznykh-gorodakh/

и т.д.
https://www.google.by/?gfe_rd=cr&ei=cKVeWJiKIMvIYNj6gKAE#q=%D0%BA%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5
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Потому, что предыдущий пост, как выяснилось, был ни о чём?
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Зачем тогда было вообще открывать эту татью и что-то постить?
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Київ-це столиця европейскої держави........
это вам кто сказал?
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А куда кличкушки делись??? Или их не доставляли в мусарни?
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..."В этом конфликте полиция участвовала как охрана...тітушокИсточник: http://censor.net.ua/n420881
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Наивно рассчитывать на то, что государство защитит предпринимателей, - эксперт

На улице Ревуцкого в столице произошли столкновения. Как заявили в столичной госадминистрации, причина в конфликте между арендодателем земли и предпринимателями. При этом сообщалось, что сносили киоски люди в балаклавах. В киевской мэрии предупредили, что в городе демонтировано только 15% МАФов, и обнародовали список подлежащих сносу по районам Киева. По состоянию на конец декабря в нем более двух тысяч незаконных строений, в том числе в Дарницком, Днепровском и Деснянском районах. Почему почти в любом конфликте в стране участвуют лица в балаклавах, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил политический эксперт Андрей Золотарев.

Как вы оцените произошедшее на столичном строительном рынке?

- Как наглядную иллюстрацию того, что в Украине сила права давно подменена правом силы. И не только в подобных ситуациях: мы видим, как силовой ресурс активно используется и в политике, к сожалению, это печальная реальность. И рассчитывать на то, что государство вмешается и защитит, как пытались это делать предприниматели, по меньшей мере наивно. Увы, подобное лечится подобным.

Почему полиция не оказала противодействие нападавшим?

- Чему удивляться, если в не менее скандальном эпизоде сутки назад, на КПИ, были задержаны двое полицейских предпринимателями, которые защищали свой рынок. Полиция выполняет функцию той обезьянки: ничего не вижу, ничего не слышу. Но до определенного момента, как известно, когда предприниматели попытались перекрыть Бажана, тут полиция вмешалась. Поэтому очевидно, на чьей стороне находится полиция и что она будет и не будет делать

Кто были люди в балаклавах, которые напали на рынок?

- Бандиты. Почему-то их с легкой руки журналистов окрестили титушками, но это банальные бандиты. То есть одна из сторон конфликта нанимает за деньги банду в качестве силового ресурса. Поэтому не надо играть словами, надо называть вещи своими именами. И увы, зачастую государство пользуется услугами таких бандитов.

В КГГА пояснили, что это подрядчики нанимают представителей охранных структур.

- Это известная позиция "мы тут не причем". Известное дело Белоцерковца, хотя он ушел в ВР, живет и процветает. Совершенно ясно, что именно услугами таких структур наши чиновники и пользуются. Подобное тянется к подобному.

Чем закончится данная ситуация?

- В конце концов предприниматели самоорганизуются, поймут, что те налоги, которые они платят государству, это разве что на мыло и веревку для них, и попытаются давать силовой отпор таким действиям, если не работает закон. Один за всех, все за одного. Ничего другого, увы, история не придумала в подобных ситуациях. Передавят по одиночке.
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Все хорошо, прекрасная маркиза! Проблем нет, моя милиция меня бережет!
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В соц. сетях написали, что титушню, слегка помятую, доставили в участок, заставили мусоров писать протоколы, титушню мусора оставили у себя. И???
Это что получается, когда народ ушел мусора погрузили тела в автобусы и отправили их по домам?
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даже торговцев не решились принять..? надо же..ну ещё всё спереди..
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Ну не переодетых ментушек ментам при исполнении в самом деле задерживать.
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Бакай кум Виталика Кличка . Бакай крестил старшего сына Виталика Кличка .
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Ніхто в цьому і не сумнівався) Поліція-міліція. Від назви нічого не змінюється. Хіба що дорогезні машини трощити стали за рахунок народу. Аваков мабуть пишається своєю роботою. Всім по пістолету подарує також. Не буде ж він затримувати гопніків, яких найняв його знайомий.
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Гы.гы...а если пару тройку хатынок шоколадных спалить тоже никого задержанных не будет...
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А чому? на всю країну показали, як 150 бандюків здійснюють рейдерське захоплення території. І жодного бандюка не арештовано? А хто ж платитиме за збитки?
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Задерживать некого.Ну не будут же они своих же переодетых ублюдков задерживать.
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Самих себе , в такому разі , мєнтам доведеться затримувати ..))
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у одного из нападавших "спортивной внешности" выпало удостоверение полицая.Т.к. "титушки - переодетые менты.
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Замолоду обоє Клички стажирувалися у Рибки -київського авторитета,а тепер самі рибкують
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как ментов не назови, а они один хер менты!!! И Аваков тварь еще та.
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Да нет Николай, это все гораздо хуже. Это уже наглая стандартная ОПГ по всем признакам УК Украины. Даже не через 28 УК. Здесь в полном цвете руководство,организаторы и сполнители + прикрытие правоохранительных органов на официальном уровне. Вот теперь и мне страшноватенько (не до усрачки, но все же).
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Цікаво , а що з тими тітухами , яких сьогодні вночі , активісти , передали поліцаям ?
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собянинский опыт в виталькином исполнении более похож на руинский шабаш
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Им объединятся надо, создавать отряд самообороны. тогда дело пойдет, когда приедут тридцать рыл в балоклавах, а их по свистку встретят триста мужиков, которые за бизнос, тута разговор короткий будет. Надо объединятся по другому эту свору не победить.
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пора байкотировать бизнесы тех кто нагибает громады...

уже за..ли чесно... скокро мосты будут стоять метро будет забито, и они все дома и торговые центыр строят
СУКА ЧТО В УКРАИНЕ ! ГОРОД ? стройте в Крапивницком, стройте в Житомире ! Стройте в Мариуполе ! ведь плотность наслеения и торговли это же п...ц какойто!

и надо выносить на законодательном уровне чтобы изменения землеотвода/ назначения или планирование застройки проводжилось при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ согласовании с громадой микрорайона. НУ НЕ НУЖЕН ТУТ ДОМ ИЛИ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР !!!
Парк нужен,рынок нужен, где всегда можно без очереди купить и получить консультацию у ЗНАЮЩИХ(!) продавцов. Они ремесленники ! они продают то что знают ! а не нанимают незнаек-студентов и не одевают их в галстуки...
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Цензор.НЕТФорум Украины
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