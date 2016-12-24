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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (7154) Донбасс (11546)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мы все провели скрытно для противника. Выдвинулись и заняли позиции, - комбат "Филин" об освобождении Новолуганского. ВИДЕО

Командир батальона "Донбасс - Украина" с позывным "Филин" рассказал подробности операции по возвращению поселка Новолуганское под контроль украинской власти.

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Генштаб принял решение о захвате, или это личное решение комбата?
Захватить точку в серой зоне, когда там никого нет... Это точно кому то надо было, чтобы отвести глаза от чего то другого в этот момент. Может порадовать сомнительным "успехом" после Светлодарской дуги, а может и отвлечь от рейдерского захвата Барыгой Привата и возможностью на этом еще и влесть в государственный бюджет для личного обогащения.
Да и сточки зрения обострения обстановки - оно нам надо сейчас? Держать оборону пока у кацапов деньги не кончатся - вот мне кажется разумный план.
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о поже, сирёха ифанофф открыл нам хлаза на правду! еще!! дафай исчё офуительных историй
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А зачем нам село, в котором много семей сепаров? Что, блин, с этим гавном делать? Подставлять наших ребят?
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сказали же тебе - выровнять линию фронта! рашистской мордве меньше будет соблазна залезать в тыл к уставшим шахтёрам, трактористам и этим, как их, почтальйонам
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Из донесения жопочленца. " Из мглы показался танковый клин, во главе которого шли 50 " Абрамсов", на флагах по 50 " Оплотов", сзади ещё 250 штук Т-64, за ними показались густые цепи автоматчиков, пьяные добровольцы шли в полный рост и строчили из автоматов, убивая всякого, кто отвечал. Мы не смогли отразить такой удар массы танков и мотопехоты батальона СС " Донбасс - Украина". Через 10 лет кол-во танков достигнет 1000 штук, батальон превратится в армейский корпус.
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с таким же успехом он может еще раз "освободить" Светлодарск, Мироновку и Луганское )))

с бодуна видать
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,,Там много лиц мужского пола воюющих.................. Вы там что, в зарницу играете?
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теперь главное что бы "благодарные" местные не начали нашим в спину стрелять
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Даже легендарный комбат Семен Семенченко отметил, что операцию никак нельзя назвать победой - обычная для ВСУ ползучая тактика захвата серых зон. «Новолуганское - это поселок, 3,2 тыс. человек, это «серая зона», я хотел бы подкорректировать, если наши войска туда зашли, то это не освобождение, а тактика перехвата «серых зон», - отметил он в эфире телеканала 112.
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