Мы все провели скрытно для противника. Выдвинулись и заняли позиции, - комбат "Филин" об освобождении Новолуганского. ВИДЕО

Sergey Panasenko
, Виталий Луцюк 5362b612
, Skert
, V T 2fd9d4b9
, стальной гигант
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Andrey Sokolov d0d9f127
, Лидия Глебова
, Tatyana Pomolova
, nina li
, NNN
, Джамал
, SergeLi
, Николай Балаганов 2088d533
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Александр Вит
, Крокодил Гена
, против рыг и ваты
, константен
, bosch
, uran31
, Исаев Максим
, Who is Who
, ovs
, vivv555777
, Стрелок
, Сергей Иванофф
, IgorYakovlevich
, wild caucasian
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Степан Бандера a62bab34
, Лариса Таран
, ГЕТЬМАН UA
, Холодний яр fa47603e
, чугунный батон
, Треф
, про
, Сидір Очерет
, философ
, Андрей Кафельников
, Sharl
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Ринат Амедов
, Сергій Дудкін
, ПравдаЛюбка
, jan pobokov
, Lvbnhj
, Андрей Петров b7cee86a
, HugeMug
, marina marinina
, Радунская Валерия
, discovery
, Vedana
, дератизатор
, shokolad
, Надія Кузишин 067b4d93
, Taras Franco
, Данко Сердечный
, Den4ik1771
, Гыг с Вами
, phantom4
, Maxim Ak-Murza
, Игорь Литвинюк
, Zoya Sakovich
, эдуард михайлов a353af79
, Аль Капучіно
, Леонид Бильман
, Baks13
, Серов свидомый
, Виктор Тот
, Антиидиот
, Кузьма Кузьменко
, Андрей Беляев d04c53fc
, Грга Питич
, Helen Romanenko
, vpat
, Мосий Шило
, Чубака
, 5 копійок
, Карпов Олег
, Лера Ларченко
, Николай М
, Артм Воронцов
, polus
, A3boot
, Иван Афанасьев
, Stuart Pearce
, Igor Saulyak
, Стороннімв Богдан
, Bandera Rosa
, Valery Greff
, Andrey Bolcman
, Zushaua
, Женя-Женя
, alks
, viktor schröder
, жовтоблакитний
, частный сектор
, сергей зборовский e5ce13c5
, Олександр Остман
, а ес c5e83b5a
, Хочу миру
, m16
, toomingas
, южанин
, Михаил Карпенко
, alex1919
, Index_Dias
, ВКЛ_это_мы_01
, Алик Райзнер
, Света Калмыкова e7a37584
, Ревизор
, диор
, чтец
, Светлана Т.
, Conrad
, Fobos
, Slava Stahov
, Ґіта Голубенко
, # Хорс #
, сумчанка
, Bogdan_
SergeLi, Геннадий Медведев 4e590f22, Крокодил Гена, Джамал, nina li, NNN, V T 2fd9d4b9, стальной гигант, Лидия Глебова, IgorYakovlevich, ovs, Виталий Луцюк 5362b612, ПравдаЛюбка, Сидір Очерет, про, wild caucasian, Радунская Валерия, чугунный батон, HugeMug, Ринат Амедов, shokolad, Гыг с Вами, Сергей Иванофф, константен, философ, Исаев Максим, против рыг и ваты, Lvbnhj, Baks13, Helen Romanenko, Стрелок, Vedana, дератизатор, discovery, Холодний яр fa47603e, Данко Сердечный, Антиидиот, 5 копійок, jan pobokov, Николай Балаганов 2088d533, Виктор Тот, Серов свидомый, Maxim Ak-Murza, Andrey Sokolov d0d9f127, Лариса Таран, Чубака, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Andrey Bolcman, marina marinina, alex1919, жовтоблакитний, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Алик Райзнер, Андрей Беляев d04c53fc, vivv555777, Николай М, Index_Dias, Bandera Rosa, Skert, Conrad, ГЕТЬМАН UA
Всего на сайте: 184 писателя
Ответить
Захватить точку в серой зоне, когда там никого нет... Это точно кому то надо было, чтобы отвести глаза от чего то другого в этот момент. Может порадовать сомнительным "успехом" после Светлодарской дуги, а может и отвлечь от рейдерского захвата Барыгой Привата и возможностью на этом еще и влесть в государственный бюджет для личного обогащения.
Да и сточки зрения обострения обстановки - оно нам надо сейчас? Держать оборону пока у кацапов деньги не кончатся - вот мне кажется разумный план.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
с бодуна видать
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить