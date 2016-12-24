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, Сидір Очерет
, jan pobokov
, Yurii Sliusarchuk
, Taras Franco
, Серов свидомый
, Микола Мотрук
, discovery
, Sharl
, SergeLi
, Грга Питич
, Valentine Michael Ovdienko
, курвиметр
, И я скажу
, Хочу миру
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, фашизд
, yeah
, Лидия Глебова
, роман роман 93b1d6e5
, Lvbnhj
, Алексей Шонин 9510d5d0
, Tata Parasolka
, Ринат Амедов
, Женя-Женя
, Джамал
, Baks13
, tsoy desing
, ГЕТЬМАН UA
, answer
, Панько Недобрий
, goldshrek shrek
, Bandera Rosa
, Alter Nator
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, V-roma
, Вова Воваенович
, igor Medenko
, Сергей Иванофф
, eyewitness
, Sinopticos
, Кузьма Кузьменко
, Алик Райзнер
, Amber
, философ
, Tot Totovich
, Александр Пахомов 395cba96
, Мыкола Соборный
, Антиидиот
, marina marinina
, Западенець22
, молодой рабочий
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Павел 44 521f088a
, чугунный батон
, Андрей Беляев d04c53fc
, чтец
, Виталий Турчак 60cb9754
, Qazaq_Baur
, Украина Форева
, viktor schröder
, ZZ TOP 1f473e76
, Ґіта Голубенко
, Ортодром
, V T 2fd9d4b9
, Иван Афанасьев
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Стрелок
, Геннадій Бикодір adb80589
, Валентин78
, Артур Ланглиц
, Hanka Panyanka
, Великая Исландия
, Andrius Myjota
, HugeMug
, Maxim Ak-Murza
, SergTranscarpathian
, Чубака
, Діонісій
, Сергей Сварог
, Бандерівець
, Махмут Александр
, igor555 ab2700df
, Andrii Prychepa
, Игорь Литвинюк
, les1982
, Damon Smith
, Alex Magic
, John Observer
, Роман Шишацкий
, shokolad
, сепаратизму смерть
, Гыг с Вами
, Иван Крутько
, Andrey Bolcman
, Wevelsburg
, Александр Стариков 4971841f
, Serjio 1611
, Vedana
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, Виктор 4d1a158d
, Ян Янович cacd0b1a
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, Мефодій
, Ivan Savelev
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, Прохожый
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, Aleks_15
, Исаев Максим
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Dima30
, не олигарх
, Who is Who
, borodas
, бАндЄровец777
, эдуард михайлов a353af79
, Фантом Два
, Radoslav Sikorsky
, Левит Малхей e6549ac6
, piranja
, Andrey Sokolov d0d9f127
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, 4life
, Viktor Stecenko
, Злюка Кор
, Холодний яр fa47603e
, Сергей Дубец
, дератизатор
, Алена Горыня
, Игорь Карпушин
, Ярополк Сотник
, Ніхто Петрович
, Alexx Lexton
, свободный человек b4fbfe90
, Alex Rengen
, Виталий Бобровский
, украинец-023
, vivv555777
, alks
, Slava Zitomirskiy 08fa0927
, Валерий Андреев 761e6ca0
, Авдей
, Олег Грин
, МыслиВслух
, Hazan Eldoran
, Dmitriy Berezenko
, Julia Reduce
, Шимус
, Alexandr Ostapenko d28ce2f9
, Иван Вовкотруб
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, Враг рода человеческого 666
, василий99
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Всего на сайте: 241 писатель
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Там везде старая брущатка,дебил,ты не видишь ,что Львов это помоика,как и другие города в Украине.
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Не знаєте ?
А тому що скоро Новий Рік , Львів потребує клієнтів . Саме для цего виконаний цей дешевий вброс .
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Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
-- Нашли дураков! -- Визгливо кричал Паниковский. -- Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
-- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. -- А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск
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Зато воровство из казны , напротив , заметно и очень положительно сказывается на уровне жизни крайне незначительной части народа .
Их ещё маланцами называют ...
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https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kI7M2ngkfqQ78HuA0sCKGEaENzg&ll=49.095090902052554%2C24.391506800118577&z=8
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...тода я в день 15 рублей зарабатывал... ...или 5 доллярив...
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СССРсказке и конец, а кто слушал-молодец.
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Многие паникуют, мол это откат в небытие, да! для людей что доказали что свободны и готовы идти за цивилизованным миром, это так... У них будет путь отхода из новой резервации, выбор всегда есть. А вот для уже навсегда изуродованных существ свобода не нужна. Как лабораторные белые мыши уже не выживут на воле. Пожалейте мышей! оставьте им лабораторию! Они будут счастливы и мы будем осознавать себя гуманистами, даже ничего делать не придется, они сами все сделают, в ответ на наши провокации.
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...в новогоднюю ночь все колонки на заправках работали не выключаясь... -- годовой лимит сливали... ...талоны летали, как листья на ветру... -- *)
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Приличный ресторанчик, вкусно.Заплатили 400 гр. Правда еще было пиво и бутылка водки.
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А тим часом люди протестують проти мера - вбивці Садового, який довів Львів за 10 років до бєзпрєдєлу! Гори сміття, яке забирають раз в два тижні... Весь Львів засипано горами сміття, за 10 років нічого не зроблено по вирішенню сміттєвого питання, через Садового загинуло 4 людини, процвітає корупція і хабарництво, яке очолив сам мер Садовий!
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P.S. Був у Львові один раз - кінець жовтня 2009 (п'ять днів топтав мокрий сніг). Запам'ятав дві сцени: 1) при виході з католицького уінверситету двоє московськомовних молодиків вийшли відчинивши двері ударами ніг з голосними матюками; 2) коло міської управи є по чотирьох кутах античні скульпутури - стоять, наче в чашці - в оду "чашку" один чи двоє молодиків спустились і напудили, а двоє стояли поруч по московськи балакуючи.
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Місцеві мешканці влучно назвали цей фестиваль «танцями на смітті та крові».
Адже під час фестивалю на сході України від кулі російського снайпера загинув всесвітньовідомий тенор «Паризької філармонії» Василь Сліпак, який воював у лавах Добровольчого українського корпусу.
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Кремль руками Садового знищує прекрасний Львів! Смотрящий від Путіна - Садовий контролює Львів!
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Поки весь світ несе збитки через санкції і постійно продовжує їх, Садовий допомагає російським олігархам розвиватись і заробляти ! Садовий фінансує російську армію !
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Трамвайчик города Лева понравился своей какой то особой атмосферой. )
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