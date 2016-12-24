EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(569097)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Вот интересно. Фактически у каждого русского есть родственники в Украине. Это что же получается - так называемые родственники, поддерживают тот факт что некоторые больные на голову кацапы, едут в Украину убивать их украинских родственников? Как это называть и считать ли этих личностей родственниками? Они твари хоть бы митинг какой нибудь ради приличия устроили!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
они думают (как завещал кацап тв) что их (нас) родственников это не коснется нас угнетают до такой степени примерно 10 тысч хвашистов что есть смысл нас по их версии остальных 40 млн.чел просто прийти и спасти
 показать весь комментарий
Ответить
 
Главное, что я этих родичей послал на понятном им наречии в понятном им направлении после того, как они мне позвонили и радостно поздравляли с Крымнашем в 2014 году.
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Bandera Rosa
Там везде старая брущатка,дебил,ты не видишь ,что Львов это помоика,как и другие города в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Да,брущатка якщо покоцана,з вибоінами,як у нас в Чернівцях,то іздити просто неможливо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та ні,але часто ізжу по Руській,особливо перед поворотом до Турецькоі площі
 показать весь комментарий
Ответить
 
Головна на участку від стадіона до перехрестя з проспектом тоже можна загубити колесо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А чого би це про рейтенг заговорили ?
Не знаєте ?
А тому що скоро Новий Рік , Львів потребує клієнтів . Саме для цего виконаний цей дешевий вброс .
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вечный город Рим,столица Италии,в 2012 году город посетило 10 млн.туристов мира.Если предположить что каждый из них оставил в Риме 500 баксов или евров,представляете насколько пополнилась казна города?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никто нe хотел брать университетских центров. Никому не нужны были видавшие виды Москва, Ленинград и Харьков.
Очень плохой репутацией пользовались также далекие, погруженные в пески восточные области. Их обвиняли в незнакомстве с личностью лейтенанта Шмидта.
-- Нашли дураков! -- Визгливо кричал Паниковский. -- Вы мне дайте Среднерусскую возвышенность, тогда я подпишу конвенцию.
-- Как? Всю возвышенность? - заявил Балаганов. -- А не дать ли тебе еще Мелитополь впридачу? Или Бобруйск
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дело в том , что в наших реалиях пополнение казны никак на жизни народа не сказывается .
Зато воровство из казны , напротив , заметно и очень положительно сказывается на уровне жизни крайне незначительной части народа .
Их ещё маланцами называют ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Про асвальтирование дорог в СССРе дохлом и дураках при дорогах осчень наслышан с детства
 показать весь комментарий
Ответить
 
А як Ужгород ? Чи його взагалі немає в цьому списку ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Прибыль церкви не облагается налогами, притом что только в 2014 году она составила 5,6 миллиарда рублей.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Часто ездил во Львов на завод < Полярон>. Но завод в 2000-м году закрыли- и командировки закончились. А жаль. Было классно !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сейчас там заканчивают сносить цеха, строят жилой квартал + в новом здании, где должно было быть ОКБ - офисный центр
 показать весь комментарий
Ответить
 
є таке, а там робили лазерні прилади в т.ч. для воєнки, те що зараз вимушені випрошувати у буржуїв, бо продавати навіть не хочуть
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
з іншого боку, елементна база була яка і звідки....
 показать весь комментарий
Ответить
 
в 1975 году я купил телевизор "Электрон"-714,проработал без поломок до 1998 года,можно было еще смотреть,но моя Пиночетша заставила выбросить,говорит, надо купить современный, с хорошим пультом управления...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Телевизионный приёмник цветного изображения "Электрон-714/Д" с 1977 года выпускал Львовский телевизионный завод.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был он в продаже в конце 1975 года,потому что я тогда в декабре получил получку,отпускные и выслугу лет..
 показать весь комментарий
Ответить
 
А через деякий час ручка переключання каналів відвалювалась і всі брали плоскогубці.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
было дело с ПТК.но я придумал ..нарезал резьбу и вкручивал переключатель
 показать весь комментарий
Ответить
 
Чесно кажучи ломався він часто 80-го року. В дитинстві пам'ятаю було свято, коли батько сам, або за допомогою когось йго справляв. Після развалу совка тільки купили новіий, у якого сіла трубка за 3 роки. Потім вже я власноручно лагодив це непідйомне чудо радяньської промисловості... Весело було...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Типа, фаст-фуд - "Сіли-з'їли, "Пузата хата" і т.п..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в нашей советской заводской столовой можно было перекусить бутылкой кефира за 15 копеек и 2 пирожка с капустом за 5 копекк,жри не хочу..,но настал 1980 год и всё вдруг куда то исчезло...,война в Афгане началась..
 показать весь комментарий
Ответить
 
..1987... ...в столовке: супчик-борщик до 30 коп. второе мясное с гарниром 70 коп. ...салатик 15 коп. компот 8 коп.
...тода я в день 15 рублей зарабатывал... ...или 5 доллярив...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я студентом в 1984 за 1 рубель обідав на Кардачах.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я студентом херачил весь сентябрь на полях с картошкой задаром в виде практики трудовой, а папа-мама херачили в колхозе что денег мне дать не могли все , но всего поесть таки было, хозяйство, то се, чтоб вам было чего в городе жрать. Все мечтал о джинсах, но СССР джинсы не закупал и не выпускал, потому что это буржуйский пережиток, джинсы, на валюту покупали хлеб в Канаде , это не пережиток покупать хлеб в канаде, покупали -покупали, чтоб вы все жрать могли задешево, поке весь золотовалютный запас на жрачку не потратили. Тут то СССР сказке и конец, а кто слушал-молодец.
 показать весь комментарий
Ответить
 
канистра наливом троячка... ...талон 20 литров рупь
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лень, обман и склонность к воровству никому еще не стали пропуском в хорошую жизнь. да совкам хорошая и не нужна, им достаточно веры в то что у кого то хуже и они всем покажут кузькину мать, нагнут и повторят. В общем то с корытом и сложной системой лицемерия это и есть все что необходимо этим людям. За много поколений они не улучшились в большинстве своем, так почему бы им не сделать резервацию где они смогут жить как привыкли? Есть уже обкатанные проекты Северной Кореи и Кубы. Почему бы не вернуть в Россию так любимый ими совок, ведь реально он им подходит. Другие системы у них не работают все равно... и даже после 40 лет после отмены рабства они не изменятся как избранный народ. ( уже 25 прошло и все вернулось на круги своя, 15 уже у них ничего не изменят)
Многие паникуют, мол это откат в небытие, да! для людей что доказали что свободны и готовы идти за цивилизованным миром, это так... У них будет путь отхода из новой резервации, выбор всегда есть. А вот для уже навсегда изуродованных существ свобода не нужна. Как лабораторные белые мыши уже не выживут на воле. Пожалейте мышей! оставьте им лабораторию! Они будут счастливы и мы будем осознавать себя гуманистами, даже ничего делать не придется, они сами все сделают, в ответ на наши провокации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
9 копеек... ...дешевле полулитра минералки...*)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я еще помню литр бензина стоил 4 копейки, копеек, но его никто не покупал, поскольку знакомый щофер наливал бензин за просто так, и был рад что не надо ехать в посадку сливать
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...после смены, перед заездом в парк -- бензин в землю сливали... -- что б бак был пустой на заправке... ...это теперь прям страшно вспоминать! -- дрожь и трепет... *)
...в новогоднюю ночь все колонки на заправках работали не выключаясь... -- годовой лимит сливали... ...талоны летали, как листья на ветру... -- *)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все помнят как эти апологеты учения маркса и ленина с мечтой об американских джинсах в девяностые понеслись грабить, убивать, отбирать у слабых жилье и строить денежные пирамиды, затопив все вокруг кровякой и запугав особо трусливых. Ну ничего другого они не могут! Что тут поделаешь? такова вирусная система абсолютного зла, коим воплощением совок и является на земле. Но он нужен для контраста! Иначе прогресс начнет самолюбование и забуксует!
 показать весь комментарий
Ответить
 
мацква - сталіца нашєй родіни; нєкоториє це пам'ятають…
 показать весь комментарий
Ответить
 
Львiв цудове европейсько-украiньске мiсто, алеж повечеряти удвох за 5 $ ? Merry ХMass for all Ukrainian christians! Stille nacht - heilige nacht ! З Рiздвом. С Рождеством! God bless Ukraine
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Был в прошлом году во Львове.Обедали вчетвером в центре, недалеко от Ратуши.
Приличный ресторанчик, вкусно.Заплатили 400 гр. Правда еще было пиво и бутылка водки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мешканці Рясного влаштували мерові Львова «коридор ганьби»

======================================================
А тим часом люди протестують проти мера - вбивці Садового, який довів Львів за 10 років до бєзпрєдєлу! Гори сміття, яке забирають раз в два тижні... Весь Львів засипано горами сміття, за 10 років нічого не зроблено по вирішенню сміттєвого питання, через Садового загинуло 4 людини, процвітає корупція і хабарництво, яке очолив сам мер Садовий!

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ви виїдьте з площі Ринок і побачите справжній Львів, занедбаний, обсипається, весь в сміття, яке вивозять раз в два тижні... Голуби, коти, собаки, вітер то все сміття розносить по вулицях....
 показать весь комментарий
Ответить
 
красиво… аж свербіж в лівій нозі почався - хочеться скочити на ноги і гайда до залізничного двірця та й бігом до Львова!
P.S. Був у Львові один раз - кінець жовтня 2009 (п'ять днів топтав мокрий сніг). Запам'ятав дві сцени: 1) при виході з католицького уінверситету двоє московськомовних молодиків вийшли відчинивши двері ударами ніг з голосними матюками; 2) коло міської управи є по чотирьох кутах античні скульпутури - стоять, наче в чашці - в оду "чашку" один чи двоє молодиків спустились і напудили, а двоє стояли поруч по московськи балакуючи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мабуть Львову треба віддати первенство і краще зповсти на 3-5 місця, а виторг на цьому пустити на встановлення технології з переробки відходів
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тут дехто дивується з ціни вечері на двох...Відверто кажучи, я також. Але якщо пригадати відому приказку " Завтрак сьешь сам, обедом поделись с другом,а ужин отдай врагу"..То ціна вечері не така вже і велика...😃😃😃
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коридор ганьби для вбивці Садового від мешканців Рясного!

 показать весь комментарий
Ответить
 
Бандерівець, є у вас розумні люди в місті на високих посадах, чи немає жодного? У нашої київської науково-технічної групи є технологія на це кляте сміття - чому б не встановити в Львові? Ми вже кому не казали, по різних містах, але таке враження, що в Україні всі посади навмисно віддані лише придуркам. Ось тут трохи більше (див. в коментарях) http://zaxid.net/news/showNews.do?mer_lvova_nazvav_zamovnim_zriv_sesiyi_ta_postiyniy_aktsent_na_smittyeviy_temi&objectId=1413532
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нічого не буде, Садовий без відкатів нікого не допустить, все ветує!
 показать весь комментарий
Ответить
 
а оце "Садовий" - це звідки? Чи не від НКВСного дідуся, який всіх садив?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Така краса по такій ціні. Іноземці у нас як в раю. За 1000 доларів можна тиждень кайфувати в розкішних готелях та харчуватися в кращих ресторанах. Плюс скільки всього цікавого можна подивитись. Не дивно, що Львів одне з найбільших туристичних міст Східної Європи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Основним акціонером цієї міжнародної групи компаній VimpelCom є російська компанія Altimo, їй належать 47,8% холдингу. Altimo керує телекомунікаційним бізнесом російської компанії «Альфа-групп» російського бізнесмена, уродженця Львова Михайла Фрідмана, який зараз мешкає в Ізраїлі. Серед власників VimpelCom також є норвезький оператор Telenor (42,95% акцій), рештою акцій володіють міноритарні акціонери. Окрім Львова, глобальні сервісні центри VimpelCom є також у російському Ярославлі та пакистанському Ісламабаді. Кожен з них охоплює свою географічну зону. Втім, попри розмежованість, центри мають між собою комунікувати.
==============================================================
Поки весь світ несе збитки через санкції і постійно продовжує їх, Садовий допомагає російським олігархам розвиватись і заробляти ! Садовий фінансує російську армію !
 показать весь комментарий
Ответить
 
чому ви пишете весь час "російкий" там, де треба писати московський. Нагадую, що російський вказує на приналежність до басейну ріки Рось, яка протікає 80-100 км нижче Києва та впадає в Дніпро.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я в этом не уверен. Маленький стаканчик горячего шоколада напротив Шоколадницы обошелся почти в 50 грн. 0,5 литра местного самогона (Зубровка, настойки разные) - почти 160 грн. А ночь в средней гостинице в 55$ не назовешь дешевой при таком же сервисе в Польше в 20-30$.
Трамвайчик города Лева понравился своей какой то особой атмосферой. )
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, це ви вже сьогоденні ціни вказуєте; значить таки почали збирати на переробку сміття. Вам не подякували часом за те, що переплачували?
 показать весь комментарий
Ответить
 
в моем городе тож можно дешево переночевать, но есть я бы не советовала, лучше на такси покататься... одна беда, он нахрен никому не нужен, разве что с тематической экскурсией - так жить нельзя....а Львов - это да, любовь с первого взгляда, хай живе і квітне це місто і містяни...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Городу Львову большой привет из Юга Украины. Щире вітання місту Львів з Півдня України та усім людям Прикарпаття та Закарпаття. Хай живе та квітне наша ненька Україна !!!
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ternopol, Oleh Yaremchuk, Lvbnhj, Лидия Глебова, Baks13, Sharl, SergeLi, jan pobokov, Алексей Шонин 9510d5d0, Грга Питич, Sinopticos, Панько Недобрий, yeah, Сидір Очерет, Серов свидомый, Tot Totovich, Алик Райзнер, Yurii Sliusarchuk, курвиметр, Bandera Rosa, Александр Пахомов 395cba96, eyewitness, Мыкола Соборный, Западенець22, молодой рабочий, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Украина Форева, Геннадій Бикодір adb80589, Сергей Иванофф, Джамал, Женя-Женя, Великая Исландия, философ, Valentine Michael Ovdienko, Андрей Беляев d04c53fc, SergTranscarpathian, Ринат Амедов, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ, Бандерівець, V-roma, V T 2fd9d4b9, Люцифер, Гыг с Вами, John Observer, Andrius Myjota, discovery, Сергей Сварог, Andrii Prychepa, Valeriy Bondar 77eb3d4b, частный сектор, marina marinina, Ян Янович cacd0b1a, Vedana, Хочу миру, Исаев Максим, Геннадий Медведев 4e590f22, Dima30, Микола Мотрук, Serjio 1611, Валентин78, ZZ TOP 1f473e76, Ґіта Голубенко, чугунный батон, эдуард михайлов a353af79, Левит Малхей e6549ac6, Viktor Stecenko, Slava Stahov, piranja, бАндЄровец777, чтец, не олигарх, 4life, дератизатор, Alex Magic, Фантом Два, Сергей Дубец, HugeMug, shokolad, Олег Грин, Діонісій, Злюка Кор
 Всего на сайте: 241 писатель
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти