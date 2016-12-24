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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (4984) Донбасс (11543)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Террористы продолжают обстрелы наших позиций. По Талаковке выпустили две мины калибром 120-мм, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают обстреливать наши позиции из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В целом с начала этих суток зафиксировано 23 обстрела наших позиций.

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а хіба сьогодні не 24 грудня???
Тобто, перемир"я та "тиша" - всё??
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...там щас на местах комсомольцы против коммунистов ... ... -- я ж казав: -- не будь я начальником медпункта полка артиллерийской разведки...*)
Слава Украине!
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Вычислить откуда били кацапские миномёты и послать им в ответ Тюльпан.Или Пион.
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Да...с всеоблемеющим бессрочным перемиреем как то не очень ладится....
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Serg Marco
8 год. ·

Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.
Мы попробуем рассказать как это было.
Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
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Загадка. На ж\д станции идут три вояки, двое тянут ящик от снарядов с амбарным замком))) один пошёл за билетом, а двое на улице шепчутся, что хотьбы комендатура не доклепалась, понял что домой едут. что в ящике?
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эх, германия, она такая германия)) приказ такой, любой военный в курсе, но на цензоре их нет.
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Чтоб у вас паскуды полный передоз наступил, у всех поголовно, мрази....
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Доки кримське питання не вирішеться миру в Україні не буде.
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