Террористы продолжают обстрелы наших позиций. По Талаковке выпустили две мины калибром 120-мм, - пресс-центр штаба АТО

Tatyana Pomolova
, Андрій Жагун
, Антипа Боголюбов bc4c690e
, Taunris-
, Мирослав Остапенко 1fb2dcc6
, Джамал
, Новий Перець
, NNN
, Hehe
, Мефодій
, Senator S 01a656ec
, Andrii Prychepa
, Шимус
, Холодний яр fa47603e
, eyewitness
, Sharnhorst Gneizenau
, Sava Pashin
, Slava Stahov
, scaciludium
, Aleksandr Ulynov
, Путенбох
, viktor schröder
, Bandera Rosa
, курвиметр
, Исаев Максим
, Сергей Иванофф
, Иван Романов fa513186
, Tot Totovich
, Вета
, Alter Nator
, ГЕТЬМАН UA
, украинец-023
, Данило Галицький 1c1ee858
, HugeMug
, V T 2fd9d4b9
, Сергей Марикуца
, Ян Янович cacd0b1a
, Фаина Раневская 389a8888
, SergeLi
, реквием по кацапизму
, Валентин78
, Мыкола Соборный
, Бяка
, Александр Громов
, stas volja
, Aqua Forrest
, литвинус
, Sergey Arhipenko f0f61b35
, Oljik
, Николай Балаганов 2088d533
, Taras Franco
, Дорогой Я
, Аль Капучіно
, Сулла Фартовыйшописец
, Гыг с Вами
, Женя-Женя
, Nov
, shokolad
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Роман Шишацкий
, Van Vanov
, Fjall_Raven
, Чубака
, V-roma
, Фантом Два
, Elena Italenna
, Враг рода человеческого 666
, her_asim mazaevich susanin
, Андрей Беляев d04c53fc
, Cеванет
, Vladimir Goldman
, Левко Чорний
, DI GI
, буков
, частный сектор
, Ivan Savelev
, Центроболт
, Radoslav Sikorsky
, discovery
, styapashka
, Гуренко Игорь
, Сергей Никоненко b2bd1a4a
, Микола Мотрук
, сепаратизму смерть
, Форум123456789
, антиватник черниговский
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Robert Chenk
, Прохожый
, Eispickel
, Vedana
, Александр Вит
, vad
, Артур Ланглиц
, Gubralturikasik
, Leo Pole
, Наталья Супрун 4c02dc49
, Serg Gres
, З Україною в серці
, Khmelnitskiy
, Tatota Ke
, МГМ
, Dima30
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Люцифер
, 5 копійок
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, Nik Nozdryuhin
, Алексей Гниденко cac7ebd6
, Wevelsburg
, Garsia UA
, Вячеслав
, Aлександр Alexsis
, Фекла Сарафановна
, молодой рабочий
, ivant
, botoks
, answer
, Андрей 8ea0c43a
, Alex1988
, Шенборн
, Igor Dacenko
, SergeyPatalogoanatom
, Александр Стариков 4971841f
, Vladimir Shcherbak
, жовтоблакитний
, Maxim Maximov 2f107a94
, WiM
, Roman Shelest
, Влад 2
, умом рассею не понять
, avengers
, Владимир Трещёв
, Лесли
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Андрей Лавриненко
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Satur
, Хазар Дакійський
, Vovcheg Zak
, Батька Махно
, Береза005
, Yurii Sliusarchuk
, Диванный Оналитег
, Лейб Маркович
, sea dog
, 133133
, Ольга Ольга 84668944
, Юрий Примак
, borodas
, Ivi Nau
, Родион Ивашин
, Борис Зет
, Крокодил Гена
, Мосий Шило
, Gulfiliz Zorlu
, VS 12
, СЕРЫЙ ДЖОН
, V Malina
, uran31
, Дмитрий Питалов
, Олег Алешин
, Гаррі Гаррісон
, Fleuves sanglantes
, Vladimir Nikolenko 56d7ca6f
, Діонісій
, kilgor traut
, Damon Smith
Hehe, Мирослав Остапенко 1fb2dcc6, Андрій Жагун, Джамал, Путенбох, eyewitness, Tatyana Pomolova, Alter Nator, Новий Перець, Sava Pashin, Мефодій, Валентин78, NNN, Шимус, украинец-023, Данило Галицький 1c1ee858, Senator S 01a656ec, Sergey Arhipenko f0f61b35, Tot Totovich, Фаина Раневская 389a8888, Чубака, Nov, Холодний яр fa47603e, Slava Stahov, Геннадий Медведев 4e590f22, Aleksandr Ulynov, Taras Franco, Аль Капучіно, Cеванет, shokolad, курвиметр, V-roma, Левко Чорний, Андрей Беляев d04c53fc, Radoslav Sikorsky, Сергей Никоненко b2bd1a4a, SergeLi, viktor schröder, discovery, Сергей Иванофф, Центроболт, Fjall_Raven, Elena Italenna, scaciludium, сепаратизму смерть, Gubralturikasik, V T 2fd9d4b9, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Vladimir Goldman, Bandera Rosa, Александр Вит, Eispickel, Andrii Prychepa, Микола Мотрук, буков, З Україною в серці, Прохожый, Nik Nozdryuhin, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО, Бяка, Олег Петрович ed2c8e0a, SergeyPatalogoanatom, Сулла Фартовыйшописец, Вячеслав, молодой рабочий, answer, умом рассею не понять, vad, жовтоблакитний, Женя-Женя, Vovcheg Zak, Артур Ланглиц, Андрей 8ea0c43a, DI GI, Лейб Маркович, Khmelnitskiy, Robert Chenk, Роман Гнатенко 2f7e4fe1, Хазар Дакійський, Maxim Maximov 2f107a94, Garsia UA, антиватник черниговский, botoks, Форум123456789, Исаев Максим, Gulfiliz Zorlu, Александр Стариков 4971841f, Юрий Примак
Всего на сайте: 256 писателей
Тобто, перемир"я та "тиша" - всё??
Ответить
Слава Украине!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
8 год. ·
Сухо и без подробностей вчера в сводках прошла новость о атаке на позиции морпехов под Коминтерново.
Мы попробуем рассказать как это было.
Под Мариуполем на землю лег туман. Воспользовавшись туманом боевики решили забрать позицию морпехов которая находится в 250 метрах от их передовой высоты "Дерзкая".
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить