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Без срача можете сегодня вечером, форумчане? Да пребудет с нами мудрость!
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Шось я запутався: так шо святкує наш тіпа гарант?)))
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Гы..гы...это пеця себя с гносей поздравил...
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КАК НА ЦЕНЗОРЕ РАБОТАЕТ МОСКОВСКАЯ МРАЗЬ КТО ВЫДАЮТ СЕБЯ ЗА УКРАИНЦЕВ-АНТИСЕМИТОВ:
Ветка новостей Цензора :
18:33 Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством
18:58 Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки

Но на ветке я насчитал больше десятка постов типа: "" сочельник во всем мире - хедранту католики пох...но иудеям - поздравления!""... Ау модератор, ты не видишь как московские мрази подрывают Украину создавая для рашин-геббельс пропаганды картинку что в Украине фашиская хунта а все Украинцы это поехавшие крышей антисемиты?
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украинцы всегда были антисемитами, частенько устраивали погромы.....
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Самая антисемитская страна, это Польша, там нет ни одного еврея.
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ВКЛ_это_мы_01
Поляки это поляки,славянский народ,первый польский князь Мешко 1 Х век,поляки приняли католицизм в 966, у поляков свой герб,флаг и язык,беларусы точно не поляки😊
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В 966 не было католицизма , Владимир крестил Русь тоже по римскому канону .
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а вишенка на торте по случаю хануки - приват !
...оркестр играет 7-40 и все пляшут хава-нагилу...
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От нашего имени не надо поздравлять . от своего своих поздравляй .
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Праздник отличный встречаем.
Жертва есть в каждом из нас.
Снова мы верой воспрянем,
Что и желаем сейчас.
Праздник Хануки мы ждали,
Он замечателен так!
С ним к вере ближе мы стали.
Так всех ведет этот флаг!
Пусть он согреет надеждой
И не позволит грустить.
Мы ждем его, как и прежде!
Время подарки дарить!
всем иудеям Хазарии мои поздравления!
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Мол паздравляю нас фсех шо мы это сделали с ними))))))
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Знущається? Єврейському царству в Україні настає гаплик, а він з Ханукою вітає? І головне, сам же ж це царство нищить!
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та не, все нормально:
....престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала...
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Misha Lebedoff

Почти в любой ветке , с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу, классическую подрывную работу.
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это тепереь Меркель отдохнет. от безотлагательных телефонных переговорав. целый месяц праздников. ..балы. святки. гадания. скорботы. звытяжни подвиги. кожен день. так и никакой сахар в норме не будет.
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жила была себе россииская мать.
и думать не думала шо нарожала.
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Шановні, у мене неприємна новина.
Юля Тимошенко теж єврейка.
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Звичайно. Але для лохів вона- чистокровна українка Григоренко- Підводна.
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Юлька - збитий льотчик і нікого вона не цікавить.
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Ні хріна. Кацапи і їхні поплічники так не вважають.
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у всех нормальных людей праздники только у нас зрада с праздником панове украинцы Різдвом ! счастливой Хануки !
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Цензор.НЕТФорум Украины
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