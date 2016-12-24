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Ветка новостей Цензора :
18:33 Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством
18:58 Порошенко поздравил иудеев Украины с праздником Хануки
Но на ветке я насчитал больше десятка постов типа: "" сочельник во всем мире - хедранту католики пох...но иудеям - поздравления!""... Ау модератор, ты не видишь как московские мрази подрывают Украину создавая для рашин-геббельс пропаганды картинку что в Украине фашиская хунта а все Украинцы это поехавшие крышей антисемиты?
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- ни хрена не боится!
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Поляки это поляки,славянский народ,первый польский князь Мешко 1 Х век,поляки приняли католицизм в 966, у поляков свой герб,флаг и язык,беларусы точно не поляки😊
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...оркестр играет 7-40 и все пляшут хава-нагилу...
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Жертва есть в каждом из нас.
Снова мы верой воспрянем,
Что и желаем сейчас.
Праздник Хануки мы ждали,
Он замечателен так!
С ним к вере ближе мы стали.
Так всех ведет этот флаг!
Пусть он согреет надеждой
И не позволит грустить.
Мы ждем его, как и прежде!
Время подарки дарить!
всем иудеям Хазарии мои поздравления!
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....престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них єбала...
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Почти в любой ветке , с поводом и без обязательно присутствуют посты с поливом Порошенко со товарищи. Я не к тому, что я его сторонник или противник, но учитывая, что Пупок знатный специалист по гибридным войнам и никогда не жалел бабок на пропаганду, мне кажется, я вижу, классическую подрывную работу.
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и думать не думала шо нарожала.
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Юля Тимошенко теж єврейка.
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