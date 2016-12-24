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Теги: католики (37) поздравление (527) Порошенко (10256) Президент (4373) Рождество (208)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

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Кацапам хочется приписать противнику как можно больше негативных характеристик.
Для кацапов быть евреем - это негативная характеристика
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Когда же наконец УПЦ перейдет на нормальный григорианский календарь?
ПС Сектанты МП могут пользоваться каким угодно, хоть ненецким лунным.
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а собор при чем тут? Есть и православные церкви живущие по григорианскому календарю, причем их даже большинство
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вернее большинство живет по новоюлианскому календарю, который будет идентичным григорианскому до 2800 года, а по григорианскому календарю живет только Финская православная церковь. По юлианскому живут только, Руская, Грузинская, Сербская и Иерусалимская православные церкви.
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Зі святом Вас!
П.С. Я і забув за цією політикою...
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Рождество до Нового года и после,это маразм..
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Неважно , пусть будет больше праздников у людей .
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Когда сможем . Думаю , что с 20 января . Ещё успеем за 2017 год устать от работы .
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Поддерживаю. И вот какой праздник у нас есть:


Между нами говоря, это я выпустил в мир эту синичку в роли как украинского флага (кстати, она приобретает яркие цвета нашего флага, если хорошо питается. Отсюда просьба: не допускайте, чтобы эта кроха голодала). Как это случилось, читайте тут:
Самая украинская птица
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Ну, да, снегирь ведь тоже наш: он цветовое воплощение великого движения ОУН и УПА: красно-черный.
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1961
Напиши на листике потом переверни на 180 гр.
Следующий такой год будет только через 40 веков - 6009
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Усадите его уже в одну камеру к косатой швали кремлёвской соске. Шоб они там друг другу расказывали чьё место на паРаше. Только косатой швали сразу инвалидку дайте ато ж через неделю начнёт скулить шо ноги отнимаюца. Но и туфли с каблуками не забирайте, она их на отнявшиеся ноги наденет, ога.
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Шо та я не догоняю.
Отсчет современного летоисчисления ведется от 1 января 1 года нашей эры "от рождества Христова" как грицца.
Так почему Рождество празднуют за неделю до этого дня???
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Ти просто погано в школі вчився і мабудь прогулював заняття.
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А по существу близкой к тебе темы ничего? Потому что ты или не знаешь или бушлатом прикидываешься. Короче
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Ты почитай почему так вышло что православные празднуют старый Новый год на 13 дней позже от остального мира а потом подумай зачем ты влез сюда со своими двумя классами образования.
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Не оскорбляй, а то улетишь в бан.
Кто сдвинул календарь? Зачем?
Кстати не на 2 недели а на 13 дней.
Итак, жду ответа.
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Твой ник самое худшее оскорбление,дальше только ник путин.
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Друже , не трогай його...провокує що б здати.
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Да пусть провоцирует,я и ябедничает, я зайду с планшета,телефона, с карманного роутера,и вобще я здесь не работаю,забанят пойду смотреть хорошее кино
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Мой ник с латинского переводится как "Несущий свет". Несущий в том числе всякой неучи.
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А вобще взять себе ник слуги дьявола и обслуживать Петю, это надо какой мозг иметь
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Я написал что календарь сдвинули на 2 недели,отсюда и Православное Рождество через две недели после Католического и старый Новый Год также,не знаю почему меня банят это простые истины.
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Кто сдвинул и ЗАЧЕМ? У нас что сейчас два календаря?
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Умненький ты наш, скажи всегда ли существовала разница в 13 дней. И эта разница сохранится в будущие века?
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нет, будет расти, в 2100 году Рождество будет 8 января
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И эта разница сохранится в будущие века?... а я тебе гадалка ?
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Идет отсчет годов, но не дней. Иными словами отсчет нового года идет всегда с первого января, не зависимо от дня и даты события, от которого решено начать летоисчисление.
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2 января 1-го года второй день от рождества Христова. Или 9-й день от истинной даты его рождения. Может что-то в консерватории нужно подправить (С)
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считают не дни, а годы, причем целые, а не их дробные части.
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т.е. 3 января 1-го года от даты рождения Иисуса прошел год?
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Религия опиум для народа,сказал Карл Маркс и приказал Вове чЛенину сотворить Мировую революцию на РАБссии..
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Величайшие злодеи мира Банкир революции -Израиль Гельфанд Парвус 1917 г .Можливо ,буде цікаво
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А християнське Різдво після Нового Року,- тобто на Новий Рік має бути піст. Якось по-дебільному.
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о.а я и забыла что сегодня ж Рождество первое, хотя религиозные праздники это не так интересно как Новый Год и тд. но всё равно, на Пасху интересно например сходить в церковь ночью, атмосфера, хоть я правда не верую, но просто красиво
у католиков как -то пафоснее все эти службы, церкви или как там называют грандиознее что ли, но в принцепе
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Ми живемо по-новому
ТРЕТІЙ підряд...
Не розкачувати човен
Просить всіх гарант...
Десь у Раді дохлі бджоли
Майже не гудять...
І зелені мухи прокурори
Ср#ть на шоколад...
Може... ? Місце є в Ростові ???
Бл@дь!


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религию с опиумом сравнивали ещё до К. Маркса, не помню кто-то
наверное ещё первые жрецы -язычники когда просекли сами что гром, молнии дожди или засуха это природные явления а не гнев богов, и поняли как пользоваться незнанием других так думали, но не говорили
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Нужно вернуть в календаре Святые праздники на свои места, коммуняки всё сдвинули, и мы получили Пост на Новый Год, и теперь мы все "грешники"
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До того ще й треба закрити від кацапів кордони
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изучите историю вопроса. Комми ни чего не сдвигали, иначе как Вы объясните то, что 1января является так же 1 январем и в странах где их и близко не было. Проблема именно в православной церкви (причем ее меньшей части), которая не признала григорианский календарь, хотя от авто и смартфонов почему то не отказались
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Календарь сдвинули при коммуняках, у меня нет сомнений что попы им прислуживали,а у Вас ?
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придерживайтесь поста и не будете грешником. причем здесь новый год
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Я как Тибетские монахи придумавшие пельмени ,спрячу мясо в тесто и буду кушать в Пост, можно ?
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А вот эти- его поздравляют. Оригинальным образом. Как же Петя, ты всех достал:

Во Львове состоялся форум польской общины, посвященный теме экономического положения в регионе. Об этом сообщает издание «Ведомости-Украины».
Издание пишет: «Участники собрания пришли к выводу, что политика действующей власти не вызывает доверия у граждан, украинская власть ничего не делает для развития экономики регионов, поэтому необходимо передавать полномочия по экономическому управлению на места. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию к центральным властям с призывом наделить Львовскую область правом самостоятельной экономической политики, прежде всего, для выстраивания автономных связей с Польшей.Комментируя данную тему, сенатор польского Сейма от партии «Право и Справедливость» Ян Жарин заявил: «Без Львова, города, который всегда был верен Польше, нет польского народа. На сегодня это очевидно». По его мнению, польская власть должна делать больше для своих сограждан за рубежом, особенно, в Восточной Галиции.
Неизбежность экономической интеграции Львова и Польши подтвердил экс-депутат Львовского областного совета Зиновий Бермес: «Украинская власть ничего не делает для развития экономики регионов. Минимальная заработная плата в Польше более 13 тысяч гривен, а у нас 3200. Экономическая интеграция Львовщины и Польши даcт большие возможности». Его поддержал историк, профессор католического Университета Андрей Павлишин. Он подчеркнул, что экономика Львовской области столкнется с депрессией, если не начать активизацию экономических связей с Польшей.(с)
Докэрувався ты, Петя. Ну, шо теперь? Этих сепаров ты как будешь увещевать?
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...Появилось видео, как из автомойки «выбивали» титушек, громивших рынок на «Харьковской»
https://youtu.be/VVrDKksPMZY

...
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..вадику-румыну, он же Титушко видать икАется до сих пор. Вот же пацан влип в историю негодяев.
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Дід Мороз теж досить дивно виглядає, - з внучкою Снігурочкою шляється по хатам. А хто її батьки? У всьому світі - Святий Миколай, а совєти замутили свого ще й нєсовєршеннолєтнюю добавили.
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Тупорилий совок Порошенко не понімає,шо Рождество наступить лише завтра.
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Без віри нема людини, Церквам потрібно об*єднатись, Бог один - не потрібно його різати на куски.
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Завтра, завтра! А сегодня - Vigilia (т.е. *ночь на Рождество* - канун).
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молитвы мои за Украину,
за ребят наших!
и одна отдельная за маленькую девочку - Марию Маtham.
не болеи, красавица моя.....
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Пора и нам в семью нормальных стран, где религиозная и светская жизнь идут по одному календарю, а то шизофрения какая-то.
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Многие страны пользуются своими традиционными календарями и не чувствуют себя изгоями.
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Шось я запутався: так шо святкує наш тіпа гарант?)))
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Если НГ привязан к рождению Христа почему мы празднуем его через 7 дней ?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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