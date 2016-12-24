Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством

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, phantom4
, антиватник черниговский
, Антон РАКИТИН
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Vladimir Nikolenko 56d7ca6f
, Саша Соколенко
, Мыкола Соборный
, Andrey Bolcman
, Евгений Бабенко ba1b42d2
, Дорогой Я
, Sinopticos
, Tatota Ke
, ВКЛ_это_мы_01
, саша петров 6427e423
, Виталий Бобровский
, Anatoly Filatov
, Oleg Weis
, Виталий Луцюк 5362b612
, scaciludium
, Slava Stahov
, Игорь 984
, Луиза Тумбочкина
, nslib
, Masa Petrova
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Олександр Остман
, Евгений916
, Великая Исландия
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Juli Schubs
, 5 копійок
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, курвиметр
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, Петро Соловейко
, Vladimir Goldman
, Анатолий Кондратик
, Игорь Карпушин
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, 1970-kva
, Сергей Канев
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, Васька Львівський
, Хазар Дакійський
, Богдан Подзізей
, shokolad
, Владислав Изюмский
, discovery
, З Україною в серці
, sea dog
, V-S
, Senator S 01a656ec
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, Чубака
, Rjr
, ivant
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, Yurii Sliusarchuk
, Прохожый
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, Исаев Максим
, Михаил Карпенко
, Франческа
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Виктор Тот
, Fleuves sanglantes
, Гыг с Вами
, Береза005
, Иван Корчинский
, Олег Алешин
, sobir
, Moskovit
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, Александр Воронин 3ee1f838
, Natalia Mangion
, Лесли
, умом рассею не понять
, Дмитрий49
, thedrive
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, Вячеслав
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, fnln6O50 dfe13e2a
, Людмила М
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, молодой рабочий
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, Олесь Панасюк. 6c971623
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, Zushaua
, Damon Smith
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, дератизатор
, Vlad Dyvin
, Прощай немытая раССея
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, Агамемнон
, TaT'ana
, Данило Галицький 1c1ee858
, ariy R
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Всего на сайте: 263 писателя
Для кацапов быть евреем - это негативная характеристика
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ПС Сектанты МП могут пользоваться каким угодно, хоть ненецким лунным.
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П.С. Я і забув за цією політикою...
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Между нами говоря, это я выпустил в мир эту синичку в роли как украинского флага (кстати, она приобретает яркие цвета нашего флага, если хорошо питается. Отсюда просьба: не допускайте, чтобы эта кроха голодала). Как это случилось, читайте тут:
Самая украинская птица
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Напиши на листике потом переверни на 180 гр.
Следующий такой год будет только через 40 веков - 6009
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Отсчет современного летоисчисления ведется от 1 января 1 года нашей эры "от рождества Христова" как грицца.
Так почему Рождество празднуют за неделю до этого дня???
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Кто сдвинул календарь? Зачем?
Кстати не на 2 недели а на 13 дней.
Итак, жду ответа.
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у католиков как -то пафоснее все эти службы, церкви или как там называют грандиознее что ли, но в принцепе
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ТРЕТІЙ підряд...
Не розкачувати човен
Просить всіх гарант...
Десь у Раді дохлі бджоли
Майже не гудять...
І зелені мухи прокурори
Ср#ть на шоколад...
Може... ? Місце є в Ростові ???
Бл@дь!
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наверное ещё первые жрецы -язычники когда просекли сами что гром, молнии дожди или засуха это природные явления а не гнев богов, и поняли как пользоваться незнанием других так думали, но не говорили
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Во Львове состоялся форум польской общины, посвященный теме экономического положения в регионе. Об этом сообщает издание «Ведомости-Украины».
Издание пишет: «Участники собрания пришли к выводу, что политика действующей власти не вызывает доверия у граждан, украинская власть ничего не делает для развития экономики регионов, поэтому необходимо передавать полномочия по экономическому управлению на места. По итогам мероприятия участники приняли резолюцию к центральным властям с призывом наделить Львовскую область правом самостоятельной экономической политики, прежде всего, для выстраивания автономных связей с Польшей.Комментируя данную тему, сенатор польского Сейма от партии «Право и Справедливость» Ян Жарин заявил: «Без Львова, города, который всегда был верен Польше, нет польского народа. На сегодня это очевидно». По его мнению, польская власть должна делать больше для своих сограждан за рубежом, особенно, в Восточной Галиции.
Неизбежность экономической интеграции Львова и Польши подтвердил экс-депутат Львовского областного совета Зиновий Бермес: «Украинская власть ничего не делает для развития экономики регионов. Минимальная заработная плата в Польше более 13 тысяч гривен, а у нас 3200. Экономическая интеграция Львовщины и Польши даcт большие возможности». Его поддержал историк, профессор католического Университета Андрей Павлишин. Он подчеркнул, что экономика Львовской области столкнется с депрессией, если не начать активизацию экономических связей с Польшей.(с)
Докэрувався ты, Петя. Ну, шо теперь? Этих сепаров ты как будешь увещевать?
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https://youtu.be/VVrDKksPMZY
...
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за ребят наших!
и одна отдельная за маленькую девочку - Марию Маtham.
не болеи, красавица моя.....
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