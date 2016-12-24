Боевики из минометов обстреляли Дебальцево, чтобы создать картинку для российских СМИ, - ГУР Минобороны

Said_
, V T 2fd9d4b9
, phantom4
, антиватник черниговский
, Антон РАКИТИН
, Роман Гнатенко 2f7e4fe1
, Vladimir Nikolenko 56d7ca6f
, Саша Соколенко
, Мыкола Соборный
, Andrey Bolcman
, Евгений Бабенко ba1b42d2
, Дорогой Я
, Sinopticos
, Tatota Ke
, ВКЛ_это_мы_01
, саша петров 6427e423
, Виталий Бобровский
, Anatoly Filatov
, Oleg Weis
, Виталий Луцюк 5362b612
, scaciludium
, Slava Stahov
, Игорь 984
, Луиза Тумбочкина
, nslib
, Masa Petrova
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Олександр Остман
, Евгений916
, Великая Исландия
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Juli Schubs
, 5 копійок
, Аль Капучіно
, Василий Граздич
, буков
, Николай Балаганов 2088d533
, чугунный батон
, курвиметр
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, Петро Соловейко
, Vladimir Goldman
, Анатолий Кондратик
, Игорь Карпушин
, Валентин78
, 1970-kva
, Сергей Канев
, Domkrat
, Алла Новосад 5b57f84f
, MClyen Natalia
, Васька Львівський
, Хазар Дакійський
, Богдан Подзізей
, shokolad
, Владислав Изюмский
, discovery
, З Україною в серці
, sea dog
, V-S
, Senator S 01a656ec
, ГЕТЬМАН UA
, Чубака
, Rjr
, ivant
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Yurii Sliusarchuk
, Прохожый
, Люцифер
, Исаев Максим
, Михаил Карпенко
, Франческа
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Виктор Тот
, Fleuves sanglantes
, Гыг с Вами
, Береза005
, Иван Корчинский
, Олег Алешин
, sobir
, Moskovit
, Radoslav Sikorsky
, Александр Воронин 3ee1f838
, Natalia Mangion
, Лесли
, умом рассею не понять
, Дмитрий49
, thedrive
, Юрий П
, Вячеслав
, Андрей 8ea0c43a
, Cholodniy Yar
, igor555 ab2700df
, З нами Бог та Україна
, Вик Тодт
, Zaporozec
, Alexx Lexton
, Алексей Алексеев 7da96214
, Алексей Черняк dc59afc1
, Александр Терентьев 035eef5a
, Галина Темирова ba27c95c
, Amber
, Путенбох
, славный парень
, Андрей Беляев d04c53fc
, stas volja
, Sss Kkk 197cc1ca
, Tot Totovich
, Фекла Сарафановна
, Геннадий Медведев 4e590f22
, Alex Zverev
, piranja
, диор
, петя педалькин
, Khmelnitskiy
, Tatyana Polubotko
, Джамал
, trawler_tug
, Холодний яр fa47603e
, Alex Sokolov 0d8421f8
, Наталія Вікторівна
, Muzoreva
, alexandr shamov
, України вірний ж-д
, East Clintwood
, Олєкса Моцкаль
, Vladislav R 85fbc9a9
, Андрей Петров b7cee86a
, Fidel Desperado
, bios22
, wild caucasian
, Долгова
, Олександр Вінницький
, fnln6O50 dfe13e2a
, Людмила М
, Грициан Таврический 9de51d15
, Oljik
, я гражданин Украины
, Bandera Rosa
, Jimmy Hill
, Святослав Айшер ec6e93a4
, Чайка Київ
, marina marinina
, молодой рабочий
, Александр Ивашин
, fedjka - fedjka
, Олег Грин
, cens
, russkiy ukrainec
, Elena Italenna
, Envoy
, external
, Alter Nator
, jan pobokov
, Олесь Панасюк. 6c971623
, Alex Stone
, Zushaua
, Damon Smith
, sergik
, дератизатор
, Vlad Dyvin
, Прощай немытая раССея
, Klim Bayda
, Агамемнон
, TaT'ana
, Данило Галицький 1c1ee858
, ariy R
Said_, ВКЛ_это_мы_01, nslib, Juli Schubs, Виталий Луцюк 5362b612, Евгений916, Сергей Коваленко 9044b06d, буков, Великая Исландия, Slava Stahov, антиватник черниговский, Луиза Тумбочкина, Васька Львівський, Валентин78, Аль Капучіно, саша петров 6427e423, V T 2fd9d4b9, Олег Петрович ed2c8e0a, Чубака, Виталий Бобровский, курвиметр, Гыг с Вами, Хазар Дакійський, ГЕТЬМАН UA, Anatoly Filatov, Береза005, sobir, Александр Воронин 3ee1f838, MClyen Natalia, Лесли, Андрей Лунёв f3aa6aac, Sinopticos, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ, Мыкола Соборный, Алла Новосад 5b57f84f, Владислав Изюмский, Alexx Lexton, Люцифер, Юрий П, 5 копійок, Vladimir Goldman, Senator S 01a656ec, Amber, Cholodniy Yar, sea dog, ivant, чугунный батон, Вик Тодт, Tot Totovich, igor555 ab2700df, умом рассею не понять, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Moskovit, Tatyana Polubotko, Анатолий Кондратик, East Clintwood, Andrey Bolcman, славный парень, Роман Гнатенко 2f7e4fe1, discovery, Джамал, Андрей Беляев d04c53fc, Muzoreva, Михаил Карпенко, Галина Темирова ba27c95c, Олєкса Моцкаль, Вячеслав, Геннадий Медведев 4e590f22, я гражданин Украины, Игорь Карпушин, Петро Соловейко, Oljik, Masa Petrova, shokolad, marina marinina, Александр Ивашин, fedjka - fedjka, fnln6O50 dfe13e2a, молодой рабочий, Alex Sokolov 0d8421f8, Путенбох, Elena Italenna, Vladislav R 85fbc9a9, Андрей 8ea0c43a, Alter Nator, Zaporozec, external, Bandera Rosa, alexandr shamov, piranja, Олесь Панасюк. 6c971623, Прощай немытая раССея, Фекла Сарафановна, Святослав Айшер ec6e93a4, bios22, Долгова, З Україною в серці
Всего на сайте: 263 писателя
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
По первому каналу самая первая новость, о нарушении перемирия в ДНР И ЛНР вроде я пока не слышу, обычно АП, Аэро и ЯБП хорошо слышно
https://forum-antikvariat.ru/index.php/topic/234726-zapad-vs-vostok-ukrainy-10/?p=3001382
Ответить
Ответить
http://www.ostro.org/general/society/news/515867/
http://fakty.ictv.ua/ru/ukraine/20161224-bojovyky-obstrilyaly-debaltseve-dlya-potribnoyi-kartynky-v-rosijskyh-zmi/
http://news.bigmir.net/ukraine/1048234-Boeviki-obstrelyali-Debalcevo-dlya-kartinki-rossiiskim-SMI
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
...
- Известно, что Игорь Плотницкий командовал батальоном «Заря», в Луганске ходят слухи, что именно этот батальон устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014-го. Это так?
- Да. И не только «Заря»...http://www.rosbalt.ru/world/2016/12/08/1574039.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Надо признать, их план был хорош.
В 6 утра, воспользовавшись очень плотным туманом, сепары атаковали позицию морпехов. Зашли с трех сторон. Огневое прикрытие групп велось с "Дерзкой". Явно надеялись на то что на позиции не так много людей и большая часть из них будет спать, а проснувшись-еще какое то время будут приходить в себя.
Туман был такой плотный что боевикам удалось подойти до дистанции броска гранаты незамеченными.
Три гранаты взорвались в окопе, сепары ринулись в атаку. Один из них запрыгнул даже в окоп.
Морпехи встретили их свинцом. Бой вплотную, бой в упор. Расчет на сонливость неоправдался. Три тела, троих раненых, вытащили сепары оттуда пользуясь тем что морпехов придавили к земле шквальным огнем с "Дерзкой". Одного кинули по дороге и он умер между позицией морпехов и "Дерзкой" (там до сих пор и валяется). По информации "оттуда" в результате этого боя задвухсотился еще один сепар. В общем реванш за Светлодарскую дугу провалился.
В итоге у морпехов один легкораненый гранатным осколком. Ребят подают на награждение. Такую бдительность и собранность в критической ситуации надо поощерять.
А в сводках прошло сухое "враг осуществил атаку на позиции наших защитников, атака была отбита, один воин получил ранение".
Подробней: http://www.doneckforum.com/forum6/thread71785-507.html#ixzz4Tm5Fwstc
Ответить
Ответить
расшифруй
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/serg.marco?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Причем, информация о потерях идет от людей, которые находятся на месте, в Дебальцево и Енакиево, куда свозились трупы. Цифры разнятся, но речь идет о многих десятках. Причем те, кто принимал 200-х отметили большое количество «конструкторов», то есть - разорванных в клочья тел, которых невозможно даже сосчитать корректно. Стрелковым и лёгкой артиллерией, такого эффекта вряд ли можно добиться, в заметных количествах. Это говорить о том, что очень возможно, что в виде подарков от Святого Николая, попочленцы получали 110-ти килограммовых поросят от Пионов. В общем, сам противник отмечает, что артиллерия ВСУ отработала отлично, накрывала точно и малым количеством попыток. Именно это обстоятельство расстраивает противника более всего.
Теперь понятно, почему так важен девиз - Одна цель- Один!!! ВСЕГО ОДИН выстрел. Когда стоишь со стороны противника,ты понимаешь, что следующий выстрел...ТВОЙ. И это необыкновенно угнетает.
Ответить
Да, что-то прилетело к противнику, и очевидцы сообщали о том, что даже в боях за Дебальцево земля так не гудела. Это значит, что откуда-то оно прилетело. Если речь идет о ствольной артиллерии, то оно прилетело километров с 40 из тылу, если о ракетах, то, возможно, даже с расстояния 100 км и, как отметили сами боевики, прилетало катастрофически точно.
Работаем, работаем. Гоу-гоу-гоу.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить