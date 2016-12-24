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Материалы по теме:  Украинские заложники в РФ
Теги: освобождение (910) писатель (157) помилование (151) Сенцов (344)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Члены российского ПЕН-центра попросили Путина помиловать Сенцова

Более 60 участников Русского ПЕН-центра подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова.

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Це таке лайно як ваш Міхалков тільки навпаки.
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Вчера на работу в ВР пришли всего 20 нардепов

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Канікули у них до 17 січня. Ось так, народ,- в країні війна, хлопці в окопах мерзнуть, а слуги народу поїхали до Анталії гріти геніталії... майже на місяць.
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Ванек, в анталии -зима тоже, не погреешься там сейчас!
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В штрафбат і на передову цих покидьків з мандатами.
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RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 2 год.2 години тому
Бахчисарайщина,Ароматное
А напомните-кто там с балалайкой у Гоголя был?

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Чёрт там был с балалайкой, ты шо не помнишь ?
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Дед марос после боярышника.

RoksolanaToday&Крым ‏@KrimRt 2 год.2 години томуСимферополь
Ужасы нашего городка
Ботанический сад
Сделанный сотрудниками бот сада
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73-летний Литвин считается представителем львовской школы живописи. В училище декоративного и прикладного искусства им. Труша во Львове он поступил после четырех лет службы на флоте. На сайте художественной галереи в Луцке указано, что мастер работает в жанре монументальной и станковой живописи.

негативная реклама тоже реклама,

один из способов зацепить серьёзно особенно когда больше не чем зацепить, ничего выдающегося в обычных картинах того очень посредственного художника нет, если бы не пара слева и прочие работы. обычный бизнес. пиар ход,
А может и просто притыренный. Трудно сказать, мало информации
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Русский ПЕН-центр был образован в 1989 году[1]. Президентом является Андрей Битов. Вице-президентами были при жизни: Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина. В настоящее время вице-президентом является Алексей Симонов. Исполнительный комитет: Юнна Мориц, Константин Кедров, Людмила Улицкая, Борис Евсеев, Александр Городницкий, Евгений Бунимович, Вячеслав Пьецух. Генеральный директор - Алексей Симонов
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да какая разница, как только его выпустят, то вы его сразу агентом фсб обЪявите-)
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Читайте начало новости и и догоняйте, что Цензор штампует российскую фальшивку о Сенцове-террористе (со слов Цензора, Сенцов - террорист):
"Более 60 участников Русского ПЕН-центра подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова".


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Фюрер кремля считает Сенцова собственностью РАБссии..
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Ничего он не считает!
Просто Украина ни разу не выдвинула категорических условий: отпусти парня, иначе мы... и тут должны были последовать условия. Этого не было никогда, хотя условий можно предъявить тыщу!
Две недели назад РФ попросила Украину продать ей ракету Зенит, чтобы заменить Протон, который летать не может. А у россиян договор: вывести на околоземную орбиту коммерческий спутник. Плюс, РФ попросила продать еще 12 наших Зенитов. В РФ понимают: кто владеет космосом, тот владеет миром.
А мы, бл#дь, владея космосом, Сенцова не можем вытащить из кремлевско-фашистских застенков.
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иначе мы что ????за жопу себя укусим?такая мразь как путлер на ультиматум отвечает репрессиями.причем не против нас а против СЕНЦОВА.единственное что меня беспокоит,это как бы реагировал куйло если бы тер.атакам подверглись его дочери.
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Из них по крайней мере двое - лютые враги Украины - Мориц (бывшая наша землячка, ненавидящая нас не слабее покойного Бродского) и Городницкий (восторгался "Крымнашем" в виде песни о наконец-то вернувшемся "в родную говень" Севастополем).
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ого ... Бродский завернулся ... надо же .... туда, это ,курве и дорога
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лет 20 назад Ваван Жиринжопский сказал : если ты выучил рюсскае наречие,значит ты наш,кацаПсинский, и мы будем тебя защищать даж в Африке или Сирии
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шо, эта воблоглазая чухонь, мелет ... защищалка ещё не отрасла, у этой падали
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так я постоянно буратин об этом предупреждаю хату же спалите
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"Члены российского ПЕН"
дальше не обязательнo - уже все смеются.
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Ненавижу ватные флешмобы с песнями на вокзалах. А такие новости из рашки радуют. Когда понимаешь, что адекватные люди там остались. Хоть и мало их. Люди, подписавшие это обращение к хуйлу. Подохнет путлер, реквием ему: ВИДЕО
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Попросили путина пощадить невинного человека это тоже самое, что в 1939 году попросить Гитлера пощадить невинного еврея из Освенцима.
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Кремлёвский вылупок надеется на перемирие с Украиной , по крайней мере , так вчера он заявил , а я считаю , что кацапстан - это подлый враг Украины , за исключением пару десятков человек !

На коленях будете ползать просить Украину примириться! Но вы все уже далеко зашли! Пади россия в свою пропасть, которую ты вырыла для себя! И никто тебя с неё не вытащит! Россия - мировое ПОДЛОЕ ЗЛО и место таоё -в пропасти!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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