Члены российского ПЕН-центра попросили Путина помиловать Сенцова

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Всего на сайте: 260 писателей
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Бахчисарайщина,Ароматное
А напомните-кто там с балалайкой у Гоголя был?
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RoksolanaToday&Крым @KrimRt 2 год.2 години томуСимферополь
Ужасы нашего городка
Ботанический сад
Сделанный сотрудниками бот сада
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негативная реклама тоже реклама,
один из способов зацепить серьёзно особенно когда больше не чем зацепить, ничего выдающегося в обычных картинах того очень посредственного художника нет, если бы не пара слева и прочие работы. обычный бизнес. пиар ход,
А может и просто притыренный. Трудно сказать, мало информации
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"Более 60 участников Русского ПЕН-центра подписались под письмом президенту России Владимиру Путину с просьбой помиловать осужденного за организацию терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова".
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Просто Украина ни разу не выдвинула категорических условий: отпусти парня, иначе мы... и тут должны были последовать условия. Этого не было никогда, хотя условий можно предъявить тыщу!
Две недели назад РФ попросила Украину продать ей ракету Зенит, чтобы заменить Протон, который летать не может. А у россиян договор: вывести на околоземную орбиту коммерческий спутник. Плюс, РФ попросила продать еще 12 наших Зенитов. В РФ понимают: кто владеет космосом, тот владеет миром.
А мы, бл#дь, владея космосом, Сенцова не можем вытащить из кремлевско-фашистских застенков.
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дальше не обязательнo - уже все смеются.
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Кремлёвский вылупок надеется на перемирие с Украиной , по крайней мере , так вчера он заявил , а я считаю , что кацапстан - это подлый враг Украины , за исключением пару десятков человек !
На коленях будете ползать просить Украину примириться! Но вы все уже далеко зашли! Пади россия в свою пропасть, которую ты вырыла для себя! И никто тебя с неё не вытащит! Россия - мировое ПОДЛОЕ ЗЛО и место таоё -в пропасти!
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