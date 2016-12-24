Порошенко не намерен "садить" акционеров "Приватбанка", но планирует взыскать с них все долги, - "Зеркало недели"

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Что-то я не понял - а какое отношение барыга имеет к судебной системе и как может на неё повлиять? А как же три независимые ветви власти?
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От ВАМ "Анти"корупційна реформа (все рішає одна клептократчно корумпована людина, кого садить кого не садити, кому давати кому не давати, що приймати що не приймати)
Вигнали одного, прийшов інший
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отмены Евросоюзом виз для граждан Украины. Об этом он заявил во время пресс-конференции.Глава российского государства также считает, что украинцам в Европе должно быть предоставлено право на работу.Он отметил, что если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении.
«Будут приезжать на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать обратно на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать, и не будут социально защищены, это будет жесткая эксплуатация», - сказал президент.
По словам Путина, визовый режим в Европе - это «анахронизм холодной войны и нужно от него избавляться как можно быстрее».Президент отметил, что если украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, «это будет правильным шагом в правильном направлении»
Кроме того, Путин не уточнил, когда наконец-то снизит платежи ЖКХ для украинцев.
Надоело жить в подвешенном состоянии!
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Там камни с неба от родной говени крыссян не устраивают.
RoksolanaToday&Крым @KrimRt 4 год.4 години томуСевастополь
Великолепнейшее покращення от гавани
В домах с электроотоплением счета за свет будут по 15 тысяч руб.
Средняя зарплата в Крыму
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я правильно все понял?
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ТАК МОЖНО ПИСАТЬ, ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЭТА ВЛАСТЬ КОГО ТО УЖЕ ПОСАДИЛА.
НО ДО СИХ ПОР, ТАКИХ ПРЕЦЕДЕНТОВ - НЕ БЫЛО!!!
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЕШЕК, И ЗА РАЗОРВАННЫЙ ПОРТРЕТ ПОРОШЕНКО.
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Рук нет или писать не умеешь ?
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сын проворовавшегося комми привык кидать людей и более ничего не умеет
Теперь его бизнесимперия практически достигла предела
Дальнейшее развитие ничего кроме гниения не принесёт
Первой ласточкой было проявление непотизма
Потом уничтожение Патриотов
На данный момент заканчивается операция по доведению граждан до состояния нищего
Ублюдочного стада и отжиму майна политических противников
После этого видимо пеця расчитывает замутить бизнес
Но обворовывать нищий скот не самое умное занятие для лидера народа
Гнилое царство не устоит
Спасибо голосовавшим в один тур
Не даром шакал червоненко угрожал нам
Такие как он пустят барыгу под откос
И дай бог чтобы среди скотоподобного населения опять нашлись люди
Которые не дадут сбыться пророчествам недавних братьев порошенка
Иначе ему прийдётся продать всё и покупатель в виде кацапского брата
уже потирает руки
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Не стыдно горе правителям брать деньги в этой ГОРОД-СТРАНЕ?
Спасибо Ватикан! Но не стоит давать деньги.Лучше на эту сумму(АДРЕСНО) пришлите,например, протезы для наших воинов.
Извиняюсь,если кого то обидел.
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@AlAhmediya 3 ч.3 часа назад
Следующий 2017 будет сложным, и будут желающие спекульнуть на этом. Но необходимо тратить аж 5% ВВП на безопасность и оборону. Порошенко.
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Ну чо, инвесторы так ломанулись в Уркаину. Маладец гидрант, а главное он все свалит на самих украинцев, этож он типа их вклады спасает.
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На кого рассчитан этот цирк?
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