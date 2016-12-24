Во время новогодних праздников провокаций не ожидают, но меры безопасности усилят, - Аваков

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Пошел воевать
Чтоб землю суннитов
Шиитам отдать...
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http://antikor.com.ua/articles/143242-obnarodovany_shemy_po_vyvodu_deneg_iz_privata
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Ну вобщем "... и яйца мешают, и туфли жмут"
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Пользователи сети высмеяли чудо-елку, установленную в Москве на входе в Парк Горького
24 декабря 2016 г. 15:50 категория: Курьезы 703
Жителей и гостей российской столицы очень удивила новогодняя елка, которую установили на входе в Парк Горького в Москве.
Эту новость передает «Час Пик».
«Странная урбанина шагает по Москве. Вот такой эксклюзив - висящая горизонтально елка в Парке Горького.
У меня только один вопрос: зачем??? Кому это нужно и что это означает - вообще загадка», - написала россиянка Анна Николаева в ЖЖ и поделилась с читателями фотографиями этой «эксклюзивной» елки.
Многие читатели с юмором прокомментировали эту новость. Вот несколько высказываний:
Это интересно: Люди, которых застали за съемкой курьезных селфи
«Чтоб олени не сожрали?»*,
«Когалымский крефтиФФФ!»,
«У дураков все с ног на голову!»,
«Это полное уродство, а не креатив. Это плевок в москвичей и гостей столицы. Гады стебаются.»,
«В Парке Кой-кого не устают кретиативить.»,
«Зря вы так. Человек пол жизни провел лежа на боку в чуме с низкими потолками. Он помнит, что всё стоит горизонтально. И теперь он это своё сакральное знание воплощает в жизнь, чтобы все увидели мир его глазами, а вы…»,
«И об этой идее сообщалось на сайте мэрв Москвы ещё в ноябре.
Это интересно: Корреспондент высмеял российские медиа-фобии
Ёлка - символ Рождества. Рождество упало, застряло между колоннами и вот-вот упадёт на голову граждан?
Для светскх людей ёлка - символ Нового года, т.е. времени, устремлённого ввысь. А знаете, что такое упавшее время? Повернуть время вспять - это фашизм.
Пройти под надвратной церковью - очиститься от грехов, есть такое старое поверье. Пройти под упавшим временем - это что? Добро пожаловать причастться, граждане.
Мэр столицы нашей Родины города-Героя Москва Собянин - сатанист?»
*Орфография и стилистика авторов комментариев полностью сохранены.
Источник: Новости Ю
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Но сало надо перепрятать...
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"...и уничтожайте их чащи и леса где они молятся..."- из Торы.
Намек.
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нагибать скот голосующий в один тур за пустые обещания
офшорного барыги выкормыша грязного убийцы журналистов
Поздравляю скотов голосовавших в один тур
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