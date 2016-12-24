В районе Бердянской косы браконьеры наловили рыбы на 1,4 млн грн. ВИДЕО

Шимус
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, vivv555777
, серджио def6ff91
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, Николай Безденежный
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, счастливый даунбасенок
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, Николай Тесля
, rahr
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, Путенбох
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, Иван Иванов 1f0e171f
, Гыг с Вами
, мон
, Агамемнон
, Джамал
, Elena Italenna
, Stuart Pearce
, sit
, Геннадий Медведев 4e590f22
, 133133
, Wevelsburg
, Yuriy Yurieff
, Холодний яр fa47603e
, Анатолий Лукин
, Aлександр Alexsis
, Валентин78
, Олександр Терек
, Андрій Смицький
, Khmelnitskiy
, ТерраКот
, adam smit
, Андрей Чурсин
, Игорь Карпушин
, ternopol
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, Евлампий Морамойкин
, Стрелок
, Артур Ланглиц
, Danger Zone
, Zaporozec
, Nataliya Halas
, Maxim Perepelica
, Иван Корчинский
, igor555 ab2700df
, ГЕТЬМАН UA
, dedushka
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, alex1919
, Киевлянин2014
, Николай Балаганов 2088d533
, Nik Nozdryuhin
, Alex TheBoss
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, Петро Соловейко
, Pyga BESTia
, Shahtersk73
, Олег Алешин
, C. NRJ
, Власов Сергей b3083465
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, Val L f50213cd
, Вдадис Зворыкин
, Oksana VB
, Serg82
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, b30
, Fredi Kruger
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, Baks13
, fnln6O50 dfe13e2a
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ЧТо то слабо верится что эта небольшая кучка рыбы стоит таких деньжищ
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Не пытайтесь мне доказать ерунду.
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Как турки переловили всю кефаль, перегородив сетями Босфор.
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Привести примеры разводки лохов "на честность"?
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Согласно Гиркину, там был "ожесточенный бой".
Согласно второму - 359 ватных рыл, оборонявших Новолуганское, просто сбежали.
Так в сумме выходит что они ... "ожесточенно съе@ались"?
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Промысловый лов во внутренних водоёмах, надо ЗАПРЕТИТЬ !
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