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Теги: Азовское море (112) браконьерство (68) задержание (4690) пограничники (977) рыба (93) Запорожская область (463) изъятие (254) рыбалка (57)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В районе Бердянской косы браконьеры наловили рыбы на 1,4 млн грн. ВИДЕО

Пограничники прекратили незаконный вылов рыбы в районе Бердянской косы (Запорожская область).

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Так 1.4 или 2.4миллиона?
ЧТо то слабо верится что эта небольшая кучка рыбы стоит таких деньжищ
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утруска и усушка понимаеш...если бабла мусорам занесут ещё дешевше будет
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Сумма ущерба составила более 1,4 млн гривен Источник: http://censor.net.ua/v420853
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Так и есть-ущерб измеряется штрафом, который возмещает причинённый ущерб.
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не люблю читать абракадабру.
Не пытайтесь мне доказать ерунду.
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Штраф и сумма ущерба примерно так же связаны между собой, как возраст и вес человека. Чем старше - тем тяжелее, но не всегда. Но это - не одно и то же.
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Тю на тебя. Не бросайся красивыми словами.
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Ну не понял, так не понял. Хотя учиться никогда не поздно.
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что бы ты немного имел представление про "кучку рыбы" штраф считают по "голове!" (количеству).1 пеленгасик к примеру потянет на 680 гр.а за осетровых да еще и малька будут дрюкать не по детски.этой осенью в Мариуполе просто бум какой то был.пеленгаса косили тоннами.а рыбинспекция тупо скирдовала бабло."крыши" как были так и остались.Рыбы нет.Виноват метинвест.а то что "рыбаки херовы" выкосили сетями,пауками,косами всю молодь и производителей-в упор не замечают.большие штрафы тоже ничего не решают.куда действеннее было бы сажать на долго с конфискацией.да только кому это надо???
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осетровых конечно нужно беречь, остальную рыбку нужно кушать
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Осетровые - не живут на одном месте. Выловит кто-то другой.
Как турки переловили всю кефаль, перегородив сетями Босфор.
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Знакомая "философия". Им можно-а чем мы хуже. Так?
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именно. Правила игры должны выполнять все команды или никто.
Привести примеры разводки лохов "на честность"?
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Это даже хорошо. Не люблю репейники на штанинах.
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Народ, вот я пытаюсь как-то суммировать два вчерашних ватных высера про Новолуганское.
Согласно Гиркину, там был "ожесточенный бой".
Согласно второму - 359 ватных рыл, оборонявших Новолуганское, просто сбежали.
Так в сумме выходит что они ... "ожесточенно съе@ались"?




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этих осетровых и так, почти не осталось, а всякие уроды, не дают им жизни
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Браконьеры просто распоясались, пора приводить их в "чувство"
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Не тронь президента!!!! он ваще у нас один!))))
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Так вот почему у нас на Закарпатье 1кг капченой рыбы стоит от 80 до 120 гриен,ведь 1.4 лимона это не шутка
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Нужно погранцам разрешить упражняться в стрельбе по браконьерам.. Иначе, нихрена их не остановит.
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По спецодежде с надписью "Браконьер" огонь открывать? Или как?
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ЗА БРАКОНЬЕРСТВО В УКРАИНЕ ХОТЯТ РЕКОРДНО ШТРАФОВАТЬ
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простите а рыбные патрули о которых все кричали чем занимаются?
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лучше бы написали. куда эта рыба пошла??? а то констатируют факт браконьерства. а дальше???
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в рыбных заповедниках выращивают малька, чтоб восстановить популяции рыбы, нещадно вылавливаемые браконьерами, а эти уроды их гробят, набивая баблом свои карманы, а дети и внуки будут вместо рыбы хрен есть...если в мозгах наших ни хрена не поменяется, то останется только боярышник пить...капец нации...В нормальных странах часть рыбы в задницу бы затолкали оперенье "против" входа в эти самые задницы...
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Промысловики ВСЕ браконьеры ! Нереально проконтролировать сколько , и какой рыбы они выловили . Также не возможно проверить сколько и каких сетей они поставили !
Промысловый лов во внутренних водоёмах, надо ЗАПРЕТИТЬ !
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Цензор.НЕТФорум Украины
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