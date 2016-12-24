В БПП победу на выборах в ОТГ считают свидетельством поддержки украинцами децентрализации

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, Baks13
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, серджио def6ff91
, Александр Стариков 4971841f
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, Lvbnhj
, Темный рыцарь
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, курвиметр
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, sigsauer879
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, счастливый даунбасенок
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, Станиславус
, Стрелок
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Всего на сайте: 249 писателей
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И быдло пойдет голосовать за порохатого свинорыла под лозунгами спасения страны от агентов Крэмля, поддержания курса в Европу и безвизового режима.
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"Батькивщина" обошла "Блок Петра Порошенко" на выборах в ...
ТАСС-20 груд. 2016 р.«Батькивщина» победила на местных выборах в Украине
Вечерний Харьков-21 груд. 2016 р.Тимошенко возвращает себе политическое влияние
Взгляд-20 груд. 2016 р.
Оцените, какие сайты написали о победе. Напоминает поздравления овоща от путина
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Ура товарищи!
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Опечатка в названии, должно было быть "ОПГ"
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А ти при трупоїді - жополизатель.
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тільки спочатку соплі підітри.
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А то новость подана так, будто бы БПП триумфально победила. А на самом деле набрала не больше других. Еще интересно б узнать по регионах.
А то что-то не верится, народ наивный и терпила, но не до такой же степени идиоты.
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...хандра, бля...
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.
...ну -- будьмо! *)
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Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли!!!
Все те, кто уже был у власти, тем более не один раз - должны идти на куй!!!
Если мы хотим, шобы Украина была европейской страной!!!
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Это очередной пример брехни теперь от члена Бе-Пе-Пе.
Ну какая нах поддержка "БПП "Солидарность" когда все депутаты куплены и вся - страна контролируется Порошенко.
А настоящая поддержка видна по рейтингу Порошенко в соцопросах.
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Выборка осуществлялась по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опросили 2000 человек, с восьмого по восемнадцатое декабря текущего года.
Так, позитивно оценили работу Порошенко шестнадцать процентов респондентов, негативно - 82%.
Аналогичная ситуация обстоит с оценкой работы главы украинского правительства
Владимира Гройсмана - шестнадцать процентов опрошенных заявили, что их удовлетворяет деятельность Гройсмана. Не нравится его работа - 78 процентам респондентов.
Работу спикера парламента Украины Андрея Парубия позитивно оценили около одинадцати процентов, не довольны его деятельностью - 82%.
Двенадцать процентов респондентов посчитали работу парламентской оппозиции удовлетворительной, 78% опрошенных назвали ее деятельность неэффективной.
Коалицию оценили еще хуже - только шесть процентов ее работой довольны, плохой ее деятельность назвали 86%.
http://antikor.com.ua/articles/143104-opros_pokazal_otnoshenie_ukraintsev_k_dejateljnosti_poroshenko
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