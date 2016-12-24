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Теги: выборы (21356) Порошенко (10254) Блок Петра Порошенко (1367) Березенко (42) территориальная община (9)
Тему создал: редактор новостей

В БПП победу на выборах в ОТГ считают свидетельством поддержки украинцами децентрализации

В Киеве прошел форум новоизбранных глав и депутатов ОТГ.

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Вот увидите, Порошенко еще на второй срок изберут
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он хрен до конца текущего срока досидит, уж больно старается.
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Тут треба ще дожити.. до второго срока.. . Якщо не припинить це кодло так нагло красти - то навряд чи..
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що там з його обіцяками-цяцянками? до 25% виконаного добереться?))
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В этой стране , если бы не Майдан , то и Януковича избрали бы на второй срок ... Украина - это вам не Европа ...
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Согласен. Всеми правдами и неправдами и с помощью ЦИКа и ручного Охендоши выдвинут во второй тур совсем уж прожженого рыга типа Бойка или Мураева.
И быдло пойдет голосовать за порохатого свинорыла под лозунгами спасения страны от агентов Крэмля, поддержания курса в Европу и безвизового режима.
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Много технологий есть, за 20 лет откатали, как дурить людей. То что вы написали, одна из них. Поднимут еще пенсии запрлаты перед выборами на 10%, промоют мозги большими "перемогами" через свои СМИ, кому гречки дадут, кому денег. Ну и война и агенты - это сейчас большой козырь, попэрэдники о таком и не мечтали.
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Да все люди за вас ,возрадуйтесь г..ны.Переплюнкть индюковича получилось)))
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причем зек с 2004 года старался, а шоколадный вор за 2.5 года сумел превзойти. Ну очччень способный.......ублюдок.
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а показателем их "победы" есть тот простой факт, что четыре пятых типа бэпэпэповцев шли на выборы как независимые кандидаты, совсем не афишируя свою бэпэпэшность. Так что это просто политтехнология, причем технология обмана граждан. Ну и показатель "любви" народа к Вальцману, Гройсману и Ко.
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Т.е., если не относится предубеждённо, то людей из БПП избирают?
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Они не думают, что пишут. И таких-большинство.
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БПП -- партіяю розшифровується так -- БєсПоПутав. І схоже не тільки членів партії, а і тихю хто за них голосує, якщо звичайно результати не намалювали.
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Какие выборы ?!! Кто их видел или слышал ?.. Постфактум , триумфально, сообщили о " пэрэмоге" Банды Петра Порошокина ... И что ?!! Кого уже удивишь междусобойчиками - договорняками ???
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Какие еще выборы? Неужели на эту срань хоть кто то еще пойдет?
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вот уж воистину - говно не тонет! эта гнида березенко при лене-космосе, грабило Киев, а благодаря всесторонней поддержки шоколадной барыги(вспоминаем "выборы" в Чернигове), это чмо вышло на "большую дорогу" - открылась возможность грабить уже всю Украину!
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Судя по тому, как возбудились путиноиды, новость им не в дых, а, как говорят в народе, в пах .
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Они немного в паралельной реальности находятся. У них Тимошенко победила
)))

"Батькивщина" обошла "Блок Петра Порошенко" на выборах в ...
ТАСС-20 груд. 2016 р.«Батькивщина» победила на местных выборах в Украине
Вечерний Харьков-21 груд. 2016 р.Тимошенко возвращает себе политическое влияние
Взгляд-20 груд. 2016 р.

Оцените, какие сайты написали о победе. Напоминает поздравления овоща от путина
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Ну да, эти придурки еще после первых декабрьских выборов в местные громады орали о тотальной победе бабы Юли. Вроде, как они Сталинград взяли - если их за немчуру принять , а они однозначно враги, поэтому можно принять. А я посмотрел потом результаты выборов: ноль. Причем ноль жырный. На Запорожье они тогда в 5 громадах пролетели, если говорить конкретно. Т. е., это народ, разгромленный на низовом уровне, на уровне громад.
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Запорозек, по всем опросам побеждала Тимошенко, а по каруселям и печенькам победил Овощ-2. Админресурс - это не хухры-мухры.
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Встречу в жизни, ты даже обосраться не успеешь.
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Квазимодо, так тебе самое место на украинско-кацапской границе.
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х@йло, это ты? ну, готовь анус, я из него границу сделаю .
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А, так ты ещё и из "нетрадиционалов"... так тебя именно поэтому такого грозного из военкоматов срачами и гонят.
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Народ Украины всецело поддерживает курс Партии, Правительства и лично Дорогого нашего Петра Алексеича!

Ура товарищи!
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В БПП победу на выборах в ОТГ
-------------
Опечатка в названии, должно было быть "ОПГ"
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Минстеци радуются как дети,есть где развернуться.Барыга как хуйло уже рисует себе рейтинги)))Любов народа)))
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...Порох красиво свалит перед выборами... ... а его гарантии, даже немецкие пенсионеры оплатят -- бо заебал!
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опять жулька в пролете...ее уже даже как то жалко
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зато мы все видели жулькин спившийся электорат на жулькорыгомайдане)
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А разве не путин Шатун - поднял тарифы ЖКХ, а потом еще и дестабилизацию хотел устроить?
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хутин хутин,с помощью жульки,а та с помощью всех украинских пропоиц - судя по тому позорному зборищу)))
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все кто против оффорного барыги - ахенты кремльбля!!!
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Петрр Алексеевич аки СПАСИТЕЛЬ Украины. Собиратель земель Украинских. Вечный ПОБЕДИТЕЛЬ на всех выборах. Прям как Путин в росии. (и все его поддерживают и все его избирают)
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уже был один такой "победитель", ща ручки в Ростове ломает. Украина - не Ху..лостан, проехать по ушам можно, вот только не долго.
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А мне Порошенко, подходит. Не вас же слушать. Кто вы такие и что умеете, даже понимать нечего не умеете. Одни какие то всплески. А по сути никаких претензий.
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Ну да, пусть и дальше крадет и мародерствует. Он такой подходит только таким же, вот и претензий нет.
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воровать у воюющей страны - это даже не мародерство, это названия не имеет, как и аналогов в мировой истории. Ну и по поводу крови - коррупция это недостача лекарств в больницах, из за недостатка которых умирают люди; коррупция - это недостаточное оснащение и вооружение нашей армии и т.д. Так что фактически пьет.
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Ну да. Прямо таки воровать. Ты видел? Я думаю, что он как раз своих личных денег потратил больше, чем вы все на этом форуме. В том числи и на ваш прокорм в прямом смысле слова.
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красти у країні, що воює називається - гієна та трупоїд.
А ти при трупоїді - жополизатель.
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писи. а терер - бігом до адміна жалітися. :D
тільки спочатку соплі підітри.
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Ні в якій би країні офшорника й халявщика презом не вибрали б. І таких же тормознутих товаришів депутатів. От чому в ЄС Україну не візьмуть. Тому й надії в України з такими нема. Що, не ясно?
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он и "Слава Украине!" орет через предложение, но только подразумевает под этим совсем другое судя по делам его поганым.
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Выборы показали то что в Украине власть узурпирована и захвачена внутренним оккупантом и по этому на манеже все те же .Выборов нет есть охендовский фасификат.И пока страна в таком оккупационном состоянии выборы проводить нельзя.Только после уничтожения пейсато-олигархической опг,ее чиновников,ее сторонников и запрета занимать госдолжности всем кто был во власти возможны выборы по новому закону.Убрать все партии это обслуга олигархов выполняющая заказ уголовников.От области 6-7 депутатов в Киев, от района 3 депутата в область, и 10 в район и простой и работающий закон о отзыве выборных должностей Убрать президентскую должность с администрациями.И так же судей и прокуроров- 2 в район,2 в область,2 в Киев и тоже простой отзыв А депутаты на каждом уровне сформируют органы власти..Вот основа к которой необходимо разработать законы и это выполнит действующая ВР окруженная народом и ее защитниками перед своим роспуском.
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А сколько вообще партий принимало частие в этих выборах и какие их результаты? есть у кого-то данные?
А то новость подана так, будто бы БПП триумфально победила. А на самом деле набрала не больше других. Еще интересно б узнать по регионах.
А то что-то не верится, народ наивный и терпила, но не до такой же степени идиоты.
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Победила Солидарность На втором месте Юлина. Но результаты близок.
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Можно в Гугл прописать. Там и найдете. Меньше чем за минуту.
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Я не голосовал, потому что городской. В прошлых выборах, я голосовал за Солидарность, как за блок. За одномандатные, которых поддерживала Солидарность. И за президента я голосовал, за Порошенко.
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...а у меня вообще -- какой-то сраный кризис 57 возраста... -- работа, курево, бухло, бабы... ... -- от всего к унитазу тянет... ...порыгать от души!... ...щас вот, сцуко, пельмени жарю... ..может полехчает? *)
...хандра, бля...
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"В БПП победу на выборах в ОТГ считают свидетельством поддержки украинцами децентрализации" - БПП выдаёт желаемое за действительное.
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Подготавливают украинцев к особому статусу ЛДНР.
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Неужели и правда у нас еще столько дебилов, верящих первым трем хитрожопым ворюгам?

Ну, сколько можно наступать на одни и те же грабли!!!

Все те, кто уже был у власти, тем более не один раз - должны идти на куй!!!

Если мы хотим, шобы Украина была европейской страной!!!
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Ну , чому ж - 70% нікому не довіряють ... цілком нормальний показник .
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На этих выборах партия "БПП "Солидарность" в очередной раз показала, что она является единственной политической силой, которая объединяет всю страну.
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Это очередной пример брехни теперь от члена Бе-Пе-Пе.

Ну какая нах поддержка "БПП "Солидарность" когда все депутаты куплены и вся - страна контролируется Порошенко.

А настоящая поддержка видна по рейтингу Порошенко в соцопросах.
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Социологическая группа «Рейтинг» отмечает, что участие в опросе приняли граждане от восемнадцати лет и старше.
Выборка осуществлялась по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Всего опросили 2000 человек, с восьмого по восемнадцатое декабря текущего года.

Так, позитивно оценили работу Порошенко шестнадцать процентов респондентов, негативно - 82%.

Аналогичная ситуация обстоит с оценкой работы главы украинского правительства

Владимира Гройсмана - шестнадцать процентов опрошенных заявили, что их удовлетворяет деятельность Гройсмана. Не нравится его работа - 78 процентам респондентов.

Работу спикера парламента Украины Андрея Парубия позитивно оценили около одинадцати процентов, не довольны его деятельностью - 82%.

Двенадцать процентов респондентов посчитали работу парламентской оппозиции удовлетворительной, 78% опрошенных назвали ее деятельность неэффективной.

Коалицию оценили еще хуже - только шесть процентов ее работой довольны, плохой ее деятельность назвали 86%.

http://antikor.com.ua/articles/143104-opros_pokazal_otnoshenie_ukraintsev_k_dejateljnosti_poroshenko







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І ще дещо - про підтримку і про рейтинги

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Перемога БПП може свідчити лише про одне - вдалі фальсифікації........
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Цензор.НЕТФорум Украины
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