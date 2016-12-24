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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: армия (7152) бизнес (975) Горловка (2629) Донбасс (11542) Донецкая область (3430) Бутусов Юрий (1116)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"46-й батальон не даст уже спокойно кататься в Новолуганское любителям "русского мира", - журналист о входе ВСУ в поселок на линии разграничения

Подразделения 46-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) заняли поселок Новолуганское (Донецкая область) - севернее оккупированной Горловки, возле Светлодарского водохранилища.

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а почему 46-й надёжный, а 3-й 54-ой был не надежный?
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Он занял Новолуганское и он надёжный, никто не противопоставляется.
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т.е. раньше там блокпоста перед Новолуганским не было? и никто там не стоял? Или все-таки перед каким-то "ненадежным" постом поставили другой пост который более "надёжный"
Стесняюсь спросить, а по "не надёжным" уже прокуратура работает?
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Никаких ВСУ там нет и добровольческих батальонов там нет и вообще настамнет
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Это уставшие трактористы, шахтёры и учителя детских садов
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Одного з головних контрабандистів АТО, комбрига 28-ї одеської бригади Лещінського призначили на нову посаду в Генштаб, ось так наша влада бореться з контрабандою. Поки не змінимо Президента контрабанда в АТО буде продовжуватись!
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"пороху" нужны такие для жизни по новому: титушки, контрабандисты,беркутята.
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но каждый раз из Киева шел запрет......ай-яй-яй, и ктож это из Киева мог такое делать, не может быть, у нас ведь гарант-патриот у власти Источник: http://censor.net.ua/n420841
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а не подумал о том,что запрет как раз изза доминирующих высот.занятых сепарней?и брать только село без захвата пригорков-это обеспечить каждодневные 200 и 300?
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Не аргумент, контрабас на Бамбас идет по всей линии фронта.При желании это можно остановить за один день,но кому война а кому - полные прилавки рошена, в россии и лугандоне.
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сам себе противоречишь...тогда чем "добро " на взятие с кровью Новолуганского помешало бы контрабанде?
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И покупают же,даже объемы продаж,наверное,выросли.
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очередь за тортами потихоньку выстраивается,уже семеро.)))
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??? Долго думал и придумал.
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та не...просто всегда есть выбор,в какую очередь становится
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надо еще в трехлитровые совковые слоики этот глид разливать
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молодой рабочий, ну глупая же картинка. Не покупай - разоряй шоколадного.
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это не считая транзитных,которые сразу на раиссю в посылках пошли
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http://novosti.dn.ua/news/264908-kabmyn-gotovyt-rasshyrennyy-spysok-tovarov-dlya-torgovly-s-ordlo … В первую очередь, это продукты питания,что бы орки не зачахли
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БоярОшник им, да пабольше :D
А по сабжу - что это за сепаратистский ресурс?
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Он не считается сепарским,там меньше грязи даже чем на интере
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ах, ну если меньше грязи, чем на интере, то, наверное, это точно говорит о том, что это "не сепарский ресурс" ну ты нашел с чем сравнивать - с русофашистской помойкой "интером"
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Не,ну а шо ты хотел,это донбасский ресурс,сейчас типа проукраинский,ведь интер же не закрывают наверное именно из за этого
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Шо хотел бы? Хотел бы, чтобы ты не распространял всякую лабуду от предателей, косящий под лояльный украинский ресурс! Во шо я хотел бы
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Вот так пойдет
Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с ДНР/ЛНР

Кабинет министров Украины разрабатывает расширенный список товаров для торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.
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А так?
Кабмин готовит расширенный список космических зондов для атаки Звезды Смерти.

Кабинет министоров разработал расширенный список и выкурил чуть более узкий
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Слушай,я тебе соевому доказывать ничего не собираюсь,интересно ,зайди на 112 там видео где гримчак из бепепе рассказывает как они будут кормить орков
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112 канал? ахахахаха! да ты прокацапленный!
фильтруй входящие данные - вернёшься в адекватную реальность
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бггг послушал первые 10 секунд видео! Я не пойму, ты на самом деле полный дурак, или прикидываешься хитрым троллем? Всем, кто не будет смотреть это видео, краткое содержание, начиная с поста тролля-дурака Garsia UA:
1. троль: Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с ОРДЛО
2. ведущая на видео: Давайте послушаем ПРОПОЗИЦИИ советника Грымчака
3. Грымчак: Вообще-то это не мои предложения, а идеи по реинтеграции ОРДЛО


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шахер махер шыкаладного цеха неистрибим
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Александр Пушкарёв13 часов назад
От ОТДГ Чебурашка новости не очень веселые, кто захочет, может сам найти его в Твитере. За последние 3 дня положение изменилось в пользу ВСУ, которая не считаясь с потерями, продвигается вперед. Проблема в том, что сданы 5 укрепов и других линий обороны больше нет, т.к. фактически линия обороны рассыпалась. Оборонятся теперь придётся только в городской застройке. Очень большие потери теперь и с нашей стороны. Укры четко двигаются на Горловку и Углегорск, создавая уже нам серьезную угрозу попасть в котёл. Сейчас подтягивают все резервы, пытаясь остановить продвижение укров. Похоже, что укры еще не в полную развернулись, а основное действо возможно будет тогда, когда весь мир будет праздновать Новый Год.
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Вата может больше ек истерить и спокойно подтягивать резервы. Перемирие, Порошенко поприветствовал. Вы же не не шатун и не станете критиковть Президента. Раз он сказал хватит наступать, значит хавтит.
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кроме российских регулярных войск резервов там в принципе нет.а воффке путлеру этот гнойник порядком надоел,так-что не раскачивайте яхту гундяеву товарисч)
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Да, вы меня убедили. Российские войска - это совсем другое дело, перемирие они выпонять будут, и вообще завтра снимутся и уйдут, ведь Путин же обещал быть хорошим, ему надо верить. Я правильно понял ход ваших мыслей?
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Атаман банды впопучленцев по ЗЕЛО дал инфу о потерях ,только его СКОПИЩЕ ОТБРОСОВ потеряло 750 жоп. Оленихам , срочно рожать . Боярышник и ВСУ истощили ваши ряды.
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Вот и славно, главное не отвечать на провокационные обстрелы, и не мешать торговле с орками, а не то Путин еще больше нападет. Я снова вас правильно понял ?
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Это хорошо ... Кацапы любят когда им в еб...о крупнокалиберным еб...ат...
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Очень напоминает кадры из мультфильма о чудестном путешествии Нильса.Эпизод,как при помощи дудочки он утопил армию крыс.
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"если б было море водки
стал бы я подводной лодкой".
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Старинная москальская забава - дойти до дна.
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летчики с "кузи" своим ходом добираются на виманоносец " ДЫМОДУЙ КУЗНЕЦОВ" !!!!
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Свиноферма в минус - это ж такой плюс для роста продаж курятины от куриного хернерал-губернатора захерченка. Захер ещё спасибо должен тсказать.
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В ватные скрепы насрали-------СМИ: Смертям от «Боярышника» предшествовало отравление иркутян святой водой

В Иркутске считают смертельный «Боярышник» проклятием за вылитую святую воду. Сегодня о существовании Ново-Ленинского района Иркутска знает вся страна: именно в том неблагополучном квартале проживали любители алькогольного суррогата. Сейчас в больницах говорят, что не припомнят настолько же массового отравлениия.

Тогда на больничных койках оказались более 200 жильцов все того же микрорайона. «Только отравились тогда горожане не "Боярышником", а "святой водой" из местной церковной скважины. И обошлось без летальных исходов», - пишет «МК». Издание отмечает, что в тот раз пострадали 130 детей.

После отравления «святой водой» в 2010 году Роспотребнадзор взял пробы воды из зараженного источника: анализ зафиксировал превышение содержания хлоридов и азотной группы в 2 раза, что косвенно показывает фекальное загрязнение воды.

Представители Михайло-Архангельского храма свалили все на происки дьявольской силы, обвинили в намеренном отравлении воды противников церкви, говорили о проверке на прочность веры. Ну и пожурили нерадивых прихожан за нетерпение. Ведь внутри храма стояла чистая «святая вода» в бочке, но за ней выстроилась гигантская очередь. Те, кому было лень стоять в очереди, предпочли набрать воду из болота, рядом с которым находилась промзона, а в прошлом располагалось кладбище и скотомогильники.

«Вообще, воду в купели ведь освятили заранее, поэтому должно было случиться чудо, и вода должна была очиститься. Я знаю людей, которые годами набирали эту воду канистрами, наливали ее во время ежедневной готовки супа, чтобы быть здоровее. Но почему-то в том году чуда не произошло, - рассуждает до сих пор одна прихожан церкви. - Точно, проклятый у нас район Ново-Ленино. Ведь "Боярышник" тоже пили во всем городе, а на тот свет попали только нашенские ребята».
После случившегося сотрудники милиции оцепили источник заражения, повесили предупреждающие таблички: «Не пригодно для питья. Опасно для здоровья». Но верующие быстро сорвали таблички и продолжали набирать воду. А по местному телеканалу тогда выступила некая активистка с призывом: «Это все намеренная акция! Она отворачивает людей от истинной веры. Они рассчитывают, что мы выльем эту святыню в унитаз. Это греховно!»
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Какакой рюзький не лубит быстрой 'езды?
Привязуєш за ноги тросом
до самоходу и ...в добрый путь...кілометрів з п'ять!
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Полагаю, что все это не более чем просто пурга. С какой радости в небольшой поселок наганять много техники и пехоты ? На расстоянии до 1 км от обезьян. Никакого наступления не предвидится.
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Сначала Шовкошитный кричал во все горло, что Новолуганское - это сепарская территория и давайте вообще их заблокируем как окупированную территорию. Теперь прославляет 46-й батальон ВСУ и "новые" отвоеванные территории.
А я так думаю, что вся эта возня началась из за того, что у "той стороны" были планы в ближайшее время отжать свинарник местный , а так как этот свинарник принадлежит многим из Киева, то приказали защищать его а не местное население до которого никому дела не было все два года войны. Все руководство поселка Новолуганское пророссийское, но до этого тоже никому нет дела. На днях отрапортовали, что перехватили два мерседеса с контрабандой на 1 500 000 гр. в Новолуганском, а то кому принадлежат эти автомобили не сказали...., а сегодня еще и появилась инфа, что груз вернули... И еще... Вся эта борьба с контрабандой очередной недоговорняк с сепаратистами. ВСУ, так сказать, пошли на принцип : не отдаете пленных, мы перекроем контрабанду. Поскудная ситуация из-за которой под прицелом оказались три с половиной тысячи населения Украины. Возможно в скором времени появится информация об арт обстреле Новолуганского.
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ну ты фантаст .у киевских чо,под боком с нормальной логистикой мало свинарников?надо обязательно под снарядами выращивать и доставлять корм втридорога?иногда пробуй мозги использовать.начни хотя бы с пяти минут в сутки
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Что бы ты знал, свинарник этот на много раньше войны был и был он самым крупным в союзе. А один из его владельцев Тарута
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и чо?таки выгоднее под снарядами и бомбами выращивать?и чо,тарута дает или не дает добро на взятие населенных пунктов?
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Т е Новолуганское отбили? Если оттуда отобьют (а отобьют 100 %), все по чесноку будет? Ну та 20-30 трупов, кто за них ответит?
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Героический захват свинофермы
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Санкции не работают ,трамп против санкций.Вата клала на международное мнение и по сути вырезала Алеппо.Даже оон ей не указ.Поэтому единственный вариант-разгромить бандитов и сепарастов ,и освободить территории.Для этого нужно постоянно наносить артиллерийские и авиационные удары по штабам и скоплениям сепарастов ,сокращая численность боевиков а потом почти без боя занимать территории.
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Вопросик. А кто в Киеве не давал разрешения. Дальше. Жили себе люди без войны, а тут те на войска зашли. Весь бизнес людям поламали. Гады. Потому и называют окупантами. Потому и говорят рашинские новости что на 14.00 сёдняшнего дня ВСУ 196 раз обстреляли народные республики. Ха существовала украинская власть, но не существовало украинских силовых структур. Дык шо это за власть тода. Барыжная. Тода надо липецк брать с шоколадной фабрикой. А то как то не честно выходит.Источник:http://censor.net.ua/n420841
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Любители русского мира жд составами сюда уголь тащат . Кто контролирует железную дорогу ?
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явамниверю! выфсьоврёти!

Укропы атаковали Новолуганское тыщами..
Баталия была огого!!!

Так сумасшедший реконструктор сказал:


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Гиркин - самый бредовый источник информации.
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В Новолуганском работает свиноферма, которая обеспечивает мясом единственный мясокомбинат на оккупированной территории Донбасса. Через Новолуганское шла торговля украинскими товарами. Источник: http://censor.net.ua/n420841

Это не та ли свиноферма самого честного таруты? Который заявляет, что он самый самый патриотичный.
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скорее всего расеяне, приехавшие на донбасс, считали свиноферму своим домом и регулярно туда ходили спать! своим визгом и храпом раздражали местных, отсюда, уставшие шахтёры, трактористы и учителя решили поставить блок-пост
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работает свиноферма, которая обеспечивает мясом единственный мясокомбинат на оккупированной территории ДонбассаИсточник: http://censor.net.ua/n420841

Бред.
Луганский
Енакиевский
"Колбико"
Цех в Амсторе
куча мелких фирмочек типа "Горняк" и десятки просто цехов.
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Я думаю, что в 46-м батальоне ребята надежные и с их помощью эта абсурдная дыра на фронте будет закрыта. Источник: http://censor.net.ua/n420841
Понятно. На третий год войны внезапно выяснилось, что в третьем батальоне 54-ой бригады ребята оказались ненадежные.
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Т.е. будет блокада, надёжная граница и замороженный конфликт.
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Могу дать наколку 46-му батальону. Им надо поставить блокпосты в Раде и перед петиным кабинетом, куда толпой прут бывшие регионалы, как к себе домой. Поверьте, толку было бы больше. И взорвать петин липецкий офшор.
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Блокпосты надо ставить по западной границе и в аэропортах ловить мучеников режима ( порошенко) .
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Не совсем понятно, что общего между произошедшим и объемом контрабаса.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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