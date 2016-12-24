"46-й батальон не даст уже спокойно кататься в Новолуганское любителям "русского мира", - журналист о входе ВСУ в поселок на линии разграничения

Tatyana Polubotko
, sit
, Olena Romanchuk
, я гражданин Украины
, Zushaua
, Aлександр Alexsis
, серджио def6ff91
, Lvbnhj
, Senator S 01a656ec
, Damon Smith
, Алексей Алексеев 7da96214
, Шурум Бурум
, Oljik
, rahr
, Андрій Смицький
, Ming Uing b56f719d
, Shahtersk73
, Slava Stahov
, Erida Chord
, Алла Новосад 5b57f84f
, Lyusi UA
, Дора
, Liliya Harari-Savchenko
, Bandera Rosa
, Хавронников Степан
, Фотий Соборук
, бамбарбия
, Фантом Два
, Fell
, jan pobokov
, Вячеслав
, Гыг с Вами
, Евлампий Морамойкин
, Baks13
, Шимус
, Батя Махно
, Андрей Беляев d04c53fc
, vivv555777
, Александр Стариков 4971841f
, Николай Безденежный
, Темный рыцарь
, Олег Днепр ebe5ce72
, 1970-kva
, sobir
, DivaDii
, курвиметр
, Вечер Добрый
, sigsauer879
, igezo
, Елена Мазуренко
, ВКЛ_это_мы_01
, счастливый даунбасенок
, Серая Лиса
, Ali Hasan
, Николай Тесля
, Данило Галицький 1c1ee858
, Путенбох
, (unknown) 3a952a7a
, Bogdan Ageyev
, Иван Иванов 1f0e171f
, мон
, Агамемнон
, Джамал
, Elena Italenna
, Stuart Pearce
, Геннадий Медведев 4e590f22
, 133133
, Wevelsburg
, Yuriy Yurieff
, Холодний яр fa47603e
, Анатолий Лукин
, Валентин78
, Олександр Терек
, Khmelnitskiy
, ТерраКот
, adam smit
, Андрей Чурсин
, Игорь Карпушин
, ternopol
, Станиславус
, Стрелок
, Артур Ланглиц
, Danger Zone
, Zaporozec
, Nataliya Halas
, Maxim Perepelica
, Иван Корчинский
, igor555 ab2700df
, ГЕТЬМАН UA
, dedushka
, Из Даунбасса
, alex1919
, Киевлянин2014
, Николай Балаганов 2088d533
, Nik Nozdryuhin
, Alex TheBoss
, Constantine Malkovich
, Петро Соловейко
, Pyga BESTia
, Олег Алешин
, C. NRJ
, Власов Сергей b3083465
, Alter Nator
, Леонид Бильман
, Slavko Balanchivadze
, частный сектор
, Сергей Коваленко 9044b06d
, Данко Сердечный
, Украина Форева
, Said_
, Ліщук Андрій
, re4evil
, Kucher
, Центроболт
, реквием по кацапизму
, zaParisian
, Джон Маккейн
, fedjka - fedjka
, av kazimir
, Maks Kolorto
, 5 копійок
, Ніхто Петрович
, A3boot
, Игорко
, Envoy
, Крысолов
, Ярополк Гендельсонович
, Виталий Луцюк 5362b612
, сам прихожу
, Red_Sky_On
, буков
, xpundel
, Sorg
, scaciludium
, vujko
, sergik
, Alex Lem
, Нетто Отто
, Василь Вишиваний
, раша в перде
, Анатолий Николаевич
, Egor Elk
, Viktor Zubkov c7f826f4
, Оксана Евтухова
, Vladimir Goldman
, rock-n-roll
, Valeriy Lazarev
, antic
, JulyusCaesar
, Val L f50213cd
, Вдадис Зворыкин
, Oksana VB
, Serg82
, Gojib
, b30
, Fredi Kruger
, Anatol Zatevachin 33da003c
, fnln6O50 dfe13e2a
, cimbitep
, Александр Глазков
, кацалапый хряк
, Luci Demon
, Злюка Кор
, VOLVO XC 70
, софи
, Alexandr Slavich
, Александр Чумаков 331afcc5
, Реутова Надежда
, Вова Воваенович
, Киданец
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sit, Lyusi UA, серджио def6ff91, Lvbnhj, Erida Chord, Андрей Беляев d04c53fc, Oljik, 1970-kva, rahr, sobir, Гыг с Вами, Геннадий Медведев 4e590f22, Aлександр Alexsis, Андрій Смицький, 133133, DivaDii, (unknown) 3a952a7a, Валентин78, Путенбох, Евлампий Морамойкин, Джамал, sigsauer879, igezo, adam smit, мон, vivv555777, Андрей Чурсин, Батя Махно, Shahtersk73, Данило Галицький 1c1ee858, Шимус, курвиметр, Slava Stahov, Вечер Добрый, Tatyana Polubotko, Шурум Бурум, Zushaua, Иван Иванов 1f0e171f, Игорь Карпушин, Ming Uing b56f719d, Елена Мазуренко, Сергей Коваленко 9044b06d, Fell, Станиславус, счастливый даунбасенок, Wevelsburg, Стрелок, Власов Сергей b3083465, Slavko Balanchivadze, реквием по кацапизму, Крысолов, ВКЛ_это_мы_01, частный сектор, Red_Sky_On, буков, Said_, Виталий Луцюк 5362b612, Alex Lem, 5 копійок, бамбарбия, zaParisian, раша в перде, Василь Вишиваний, Анатолий Николаевич, Egor Elk, igor555 ab2700df, rock-n-roll, Данко Сердечный, Nataliya Halas, Baks13, Bandera Rosa, Envoy, Ярополк Гендельсонович, Из Даунбасса, sergik, Алла Новосад 5b57f84f, Sorg, кацалапый хряк, re4evil
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Стесняюсь спросить, а по "не надёжным" уже прокуратура работает?
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http://www.technosotnya.com/2016/12/VSU-tochnym-popadaniem-zadvuhsotili-celyj-artdivizion-ihtamnetov.html
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А по сабжу - что это за сепаратистский ресурс?
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Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с ДНР/ЛНР
Кабинет министров Украины разрабатывает расширенный список товаров для торговли с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил советник министра по делам оккупированных территории и временно перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.
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Кабмин готовит расширенный список космических зондов для атаки Звезды Смерти.
Кабинет министоров разработал расширенный список и выкурил чуть более узкий
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фильтруй входящие данные - вернёшься в адекватную реальность
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1. троль: Кабмин готовит расширенный список товаров для торговли с ОРДЛО
2. ведущая на видео: Давайте послушаем ПРОПОЗИЦИИ советника Грымчака
3. Грымчак: Вообще-то это не мои предложения, а идеи по реинтеграции ОРДЛО
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От ОТДГ Чебурашка новости не очень веселые, кто захочет, может сам найти его в Твитере. За последние 3 дня положение изменилось в пользу ВСУ, которая не считаясь с потерями, продвигается вперед. Проблема в том, что сданы 5 укрепов и других линий обороны больше нет, т.к. фактически линия обороны рассыпалась. Оборонятся теперь придётся только в городской застройке. Очень большие потери теперь и с нашей стороны. Укры четко двигаются на Горловку и Углегорск, создавая уже нам серьезную угрозу попасть в котёл. Сейчас подтягивают все резервы, пытаясь остановить продвижение укров. Похоже, что укры еще не в полную развернулись, а основное действо возможно будет тогда, когда весь мир будет праздновать Новый Год.
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Ничего другого не значит.
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-она утонула...
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стал бы я подводной лодкой".
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В Иркутске считают смертельный «Боярышник» проклятием за вылитую святую воду. Сегодня о существовании Ново-Ленинского района Иркутска знает вся страна: именно в том неблагополучном квартале проживали любители алькогольного суррогата. Сейчас в больницах говорят, что не припомнят настолько же массового отравлениия.
Тогда на больничных койках оказались более 200 жильцов все того же микрорайона. «Только отравились тогда горожане не "Боярышником", а "святой водой" из местной церковной скважины. И обошлось без летальных исходов», - пишет «МК». Издание отмечает, что в тот раз пострадали 130 детей.
После отравления «святой водой» в 2010 году Роспотребнадзор взял пробы воды из зараженного источника: анализ зафиксировал превышение содержания хлоридов и азотной группы в 2 раза, что косвенно показывает фекальное загрязнение воды.
Представители Михайло-Архангельского храма свалили все на происки дьявольской силы, обвинили в намеренном отравлении воды противников церкви, говорили о проверке на прочность веры. Ну и пожурили нерадивых прихожан за нетерпение. Ведь внутри храма стояла чистая «святая вода» в бочке, но за ней выстроилась гигантская очередь. Те, кому было лень стоять в очереди, предпочли набрать воду из болота, рядом с которым находилась промзона, а в прошлом располагалось кладбище и скотомогильники.
«Вообще, воду в купели ведь освятили заранее, поэтому должно было случиться чудо, и вода должна была очиститься. Я знаю людей, которые годами набирали эту воду канистрами, наливали ее во время ежедневной готовки супа, чтобы быть здоровее. Но почему-то в том году чуда не произошло, - рассуждает до сих пор одна прихожан церкви. - Точно, проклятый у нас район Ново-Ленино. Ведь "Боярышник" тоже пили во всем городе, а на тот свет попали только нашенские ребята».
После случившегося сотрудники милиции оцепили источник заражения, повесили предупреждающие таблички: «Не пригодно для питья. Опасно для здоровья». Но верующие быстро сорвали таблички и продолжали набирать воду. А по местному телеканалу тогда выступила некая активистка с призывом: «Это все намеренная акция! Она отворачивает людей от истинной веры. Они рассчитывают, что мы выльем эту святыню в унитаз. Это греховно!»
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Привязуєш за ноги тросом
до самоходу и ...в добрый путь...кілометрів з п'ять!
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А я так думаю, что вся эта возня началась из за того, что у "той стороны" были планы в ближайшее время отжать свинарник местный , а так как этот свинарник принадлежит многим из Киева, то приказали защищать его а не местное население до которого никому дела не было все два года войны. Все руководство поселка Новолуганское пророссийское, но до этого тоже никому нет дела. На днях отрапортовали, что перехватили два мерседеса с контрабандой на 1 500 000 гр. в Новолуганском, а то кому принадлежат эти автомобили не сказали...., а сегодня еще и появилась инфа, что груз вернули... И еще... Вся эта борьба с контрабандой очередной недоговорняк с сепаратистами. ВСУ, так сказать, пошли на принцип : не отдаете пленных, мы перекроем контрабанду. Поскудная ситуация из-за которой под прицелом оказались три с половиной тысячи населения Украины. Возможно в скором времени появится информация об арт обстреле Новолуганского.
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Свободен !
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Укропы атаковали Новолуганское тыщами..
Баталия была огого!!!
Так сумасшедший реконструктор сказал:
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Это не та ли свиноферма самого честного таруты? Который заявляет, что он самый самый патриотичный.
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Бред.
Луганский
Енакиевский
"Колбико"
Цех в Амсторе
куча мелких фирмочек типа "Горняк" и десятки просто цехов.
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Понятно. На третий год войны внезапно выяснилось, что в третьем батальоне 54-ой бригады ребята оказались ненадежные.
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