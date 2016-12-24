В Светлодарске боевики стреляли по многоэтажному дому и автомобилю. ФОТОрепортаж

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Наполеонацаря мира считать... То нет.
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Н.САВЧЕНКО: «Я ВЫНУЖДЕНА УЕХАТЬ В РОССИЮ»
"Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что в целях личной безопасности вынуждена вместе с семьёй покинуть территорию Украины." - говорится в сообщении BBC.
"Я не испытываю страха перед действующей властью, если бы она действовала против меня лично. Но подлость, коррумпированность и ничтожество, которое занимает ответственные посты в нашей стране, угрожают не только мне, но и моей семье. Я вынуждена уехать из своей страны, вывезти свою семью, сберечь своих родных и любимых людей. Какую страну я выберу? Я вывезу всех в Россию - там безопасно, понятный язык и есть работа. Причины очевидны. Россия - не Европа, где есть одна подлость и содомия. Я - вернусь, но уже неуязвимой." - говорит Надежда Савченко в интервью нашему корреспонденту в этой несчастной стране.
"Мы будем следить за развитием событий" - передаёт ведущий BBC.
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тогда ответная реакция!
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А после обстрела (если там кто-то ещё оставался) - жильцов выселили. Чтобы потом не выселять на кладбище. И опечатали от мародеров.
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то полиция где стоял спецавтомобиль.
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http://news2.info/chto-proizoshlo-na-svetlodarskoj-duge-rasskaz-oficera-vsu-s-peredovoj/
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Почему Вы по сей день не заявили на весь Мир что Украина оставляет за собой право давать адекватный ответ на каждый выстрел из запрещеного Минскими соглашениями оружия где бы оно ненаходилось.А для подтверждения того что огонь ответный пускай ОБСЕ,если захочет, предоставит наблюдателя на постоянной основе хотябы в каждом батальене.
Надеюсь что и народ на окупированых териториях будет знать об таком заявлении и опоследствиях того что их ждет если стрельба будет вестись из жилых кварталов
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