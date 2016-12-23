"Нормандский формат" работает вяло, но отказ от него приведет к довольно быстрому ухудшению ситуации, - Путин

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ВСУ уничтожили свежепереброшенный артдивизион боевиков на Светлодарской дуге
22 декабря в 21:00 на фронте произошло знаковое событие: бойцы АТО точным ударом уничтожили свежепереброшенный артдивизион наемников под поселок Каютино, расположенный между Углегорском и Енакиево.
Как сообщает врач из зоны АТО Александр Чернов, "знаковость" данного события в том, что даже после начала боев на Светлодарской дуге с 18 декабря жители Енакиево идентифицировали бой как далекую войну.
"Теперь же, когда факт того, что ВСУ "приблизились" и "достают" почти до города, а если понадобится - достанут и сам город, стал очевидным, густонаселенные районы Фильтровальной и Блочка, а в течение суток, надеюсь, и весь город в целом, резво пробуждаются к реалиям", - пишет Чернов в соцсети.
По его данным, не успели в Енакиево бежать сторонники "русского мира", как им снова нужно бежать с награбленным.
"С Фильтров буквально за час уже потянулись груженые скарбом иномарки", - пишет Чернов.
Тем временем в горбольнице № 1 в Енакиево умер еще один боевик. В морге Енакиево с 18 декабря - уже 15 трупов наемников.
Пишет andreistp
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свой "конѣц" !!
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На сайті Президента України зареєстрована петиція з вимогою націоналізувати корпорацію та торгову марку "Рошен". Збір підписів почався 19 грудня. У зверненні зазначається, що корпорація "Рошен" є промисловим об'єктом стратегічного значення!!
"Перебування корпорації в приватній власності завдає іміджевої шкоди державі Україна перед міжнародною спільнотою та перешкоджає економічній співпраці з країнами Центральної та Західної Європи, Північної Америки, а також налагодження співпраці з Альянсом НАТО", - йдеться у повідомленні. Для розгляду петиція має набрати 25 000 голосів.
https://petition.president.gov.ua/petition/31817
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Це він не про себе часом проговорився?))
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«Если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении», - заявил Путин.
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МИР ! ТЫ СОШЁЛ С УМА , ТЫ НЕ ПОНМАЕШЬ С КЕМ ГОВОРИШЬ И ЕСТЬ-ЛИ СМЫСЛ ЕГО ВООБЩЕ СЛУШАТЬ !?
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Если бы вас пытали, вы бы тоже стали террористом
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а главное это устраивает Украину. ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
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(по мотивам песни В.С,Высоцкого)
- Ой! Вань! Смотри, включила клоуна!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего ж , Вань, он наколотый,
Аж ботокс капает с ушей!
Крысиный взгляд (нет, правда, Вань)
Противная такая дрянь...
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!
- Послушай, Зин, не трогай Путина:
Он лидер-на.. и президент.
А без него совсем нам крышка-на...
Ты - ненадежный элемент!
А чем болтать - взяла бы, Зин,
Пошла в аптеку, в магазин...
Что, не пойдёшь? Ну, я - один.
Подвинься, Зин!..
- Ой! Вань! Гляди, какие карлики!
Шойгу в мундире - прям улёт !
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьёт.
А кореш твой, ей-богу, Вань,
В Донбасс надел такую рвань,
И пьёт всегда в такую рань
Такую дрянь!
- Моим друзьям нельзя по форме-на...
Они ж шахтёры - нас там нет !
А гадость пьют - из экономии,
Медвед зажал на их бюджет!
- Смотрела, Вань, вчера Захарову.
И что Лаврушка в ей нашёл?
Глаза опухли, что то мелет-на..
Кажыся пьёть она тасол-л...
- А у тебя самой-то, Зин,
Подруга, блин, с завода шин,
Лосьон хлебает да бензин.
Ты вспомни, Зин!..
- Ой! Вань! Гляди-кось, журнализдики!
Нет, я, ей-богу, закричу!..
Вопросы задают по списочку -
Как дорогому Ильичу.
Почти совок - ну правда, Вань, -
И новый есть Афганистань...
Сирийский, Вань... Ну что "отстань",...
Смешно мне, Вань!
- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Встает Россиюшка с кален!
Прекрасно всё, какие жалобы?
Как краб вон пашет президент!
Гляди, сказал что экономика
Уже нащупывает дно
И не растет уже падение
А замедляется оно.
Скажи чего ты стонешь, Зин,
Со свалки сыр есть, апельсин,
Сарделек импортных аршин -
Бесплатно ж, Зин!..
- Ой! Вань! Умру от Киселева я!
Смотри, как вылизал, нахал!
За Соловьями с Михалковыми
Наверно напрочь зализал-л...
А ты придёшь домой, Иван,
Боярышник - и на диван,
Иль, вон, кричишь, когда не пьян...
Ты что, Иван?
- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Всё, Зин, обидеть норовишь!
Мы с президентом вон стараемся ...
А ты, как либераст, зудишь!!
Ну, и меня, конечно, Зин,
В аптеки тянет, в магазин,
А там - бояре... Я же, Зин,
Не пью один!
23.12.16.
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Якого біса всі пишуть про якусь там прес-конференцію САТАНИ?
Тим більш двійника....
Он с шойгу в это время в Кремле...
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Министры иностранных дел "нормандской четверки" призвали до 26 июня договориться об отводе танков и вооружения калибра меньше 100 мм, сказано в совместном заявлении об итогах встречи, передает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.
Ну да кто бы мог подумать что ВСУ и с автоматами могут успешно воевать против русских танков и пушек. Нужно было в норманнском формате от ВСУ еще и автоматы отобрать тогда для путькина Нормандский формат был бы сферхэффективным. Д.Ё.
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