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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: переговоры (3001) Путин (20523) нормандская четверка (276)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Нормандский формат" работает вяло, но отказ от него приведет к довольно быстрому ухудшению ситуации, - Путин

"Нормандский формат", включающий Россию, Украину, Германию и Францию, пока не позволяет эффективно разрешить кризис на Донбассе, он работает вяло, но утрата этого механизма была бы вредна, заявил президент РФ Владимир Путин.

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путлер гнида с питерской подворотни, вор убийца и брехло, он кончит как все массовые душегубы...
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Не треба , у нього цікаве майбутнє! Дай бог йому здоров'я і багато років життя, хоч на третину терміну та ласкавого збоченця сусіда, що б в пупик цілував на ніч.
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И? Сами разберетесь или США надо? Кстати штаты сами отказали Пороху, а не какойто там хло приказало. Не хотят они вязнуть в своей же трясине, которую в ваши кастрюли наклали.
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Кожному своє у цьому Нормандському форматі

ВСУ уничтожили свежепереброшенный артдивизион боевиков на Светлодарской дуге



22 декабря в 21:00 на фронте произошло знаковое событие: бойцы АТО точным ударом уничтожили свежепереброшенный артдивизион наемников под поселок Каютино, расположенный между Углегорском и Енакиево.

Как сообщает врач из зоны АТО Александр Чернов, "знаковость" данного события в том, что даже после начала боев на Светлодарской дуге с 18 декабря жители Енакиево идентифицировали бой как далекую войну.

"Теперь же, когда факт того, что ВСУ "приблизились" и "достают" почти до города, а если понадобится - достанут и сам город, стал очевидным, густонаселенные районы Фильтровальной и Блочка, а в течение суток, надеюсь, и весь город в целом, резво пробуждаются к реалиям", - пишет Чернов в соцсети.

По его данным, не успели в Енакиево бежать сторонники "русского мира", как им снова нужно бежать с награбленным.

"С Фильтров буквально за час уже потянулись груженые скарбом иномарки", - пишет Чернов.

Тем временем в горбольнице № 1 в Енакиево умер еще один боевик. В морге Енакиево с 18 декабря - уже 15 трупов наемников.

Пишет andreistp
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Вот это хорошая новость, давить их надо и без остановки.
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Героям слава!!! Та обов'язково ворогам бетон з скловатою!!!
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Хуйло, загнанное в угол, злобно и яростно оттягивало
свой "конѣц" !!
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Что то сегодня не цензоре одно х@йло, что больше не оком новости давать?
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На сайті Президента зареєстровано петицію з вимогою націоналізувати "Рошен"

На сайті Президента України зареєстрована петиція з вимогою націоналізувати корпорацію та торгову марку "Рошен". Збір підписів почався 19 грудня. У зверненні зазначається, що корпорація "Рошен" є промисловим об'єктом стратегічного значення!!

"Перебування корпорації в приватній власності завдає іміджевої шкоди державі Україна перед міжнародною спільнотою та перешкоджає економічній співпраці з країнами Центральної та Західної Європи, Північної Америки, а також налагодження співпраці з Альянсом НАТО", - йдеться у повідомленні. Для розгляду петиція має набрати 25 000 голосів.

https://petition.president.gov.ua/petition/31817
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Боюсь что "Рошен", это сотая доля того, что порох пообещал продать в экстренном порядке, в случае избрания его в ...
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По любому нужен иной формат переговоров, где представителей бандитов не должно быть.
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Задача Украины не вернуть оккупированные территории,а сохранение санкций,до полного развала россии,В.Портников
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Опять, х-ло, говоришь о кризисе на Донбассе??? Опять вяло вякаешь? Не ты ли его создало и развиваешь, лжец? Сделай одолжение, сдохни, мразь.
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какие нахер нормандские, минские, пентагонские, только военным путём,всех мобилизировать, закрыть границу, никого не выпускать,всех заробитчан вернуть и на фронт.
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"работает вяло"
Це він не про себе часом проговорився?))
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Хуйло как всега брешет. Когда Хуйло исполнял свои обязанности вяло, от него жена ушла к украинцу. И никакого ухудшения ситуации у нее нет.
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На пресс конференции Путин отметил, что Европе следует дать украинцам не просто «безвиз» на туристические поездки, но безвизовый режим с возможностью работы. Чтобы украинцы работали в Европе легально. И отметил, что не удивится, если очень многие украинцы поедут в Европу, так как там уровень зарплат выше, чем на Украине.
«Если украинцы не получат право на работу в Европе в рамках безвизового режима, они окажутся в социально незащищенном положении», - заявил Путин.
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Довольно неуклюжая попытка агрессора подорвать мобилизационный ресурс противника, который оказался слишком силен для него.
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АБСОЛЮТНО ЦИНИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК , ОН САМ РАЗВЯЗАЛ ЭТУ ВОЙНУ , ПОКАРМЛИВАЕТ УБИЙЦ , А ТЕПЕРЬ ДАЁТ СОВЕТЫ , ЧТО УЛАДИТЬ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ КАКИХ-ТО ФОРМАТОВ !
МИР ! ТЫ СОШЁЛ С УМА , ТЫ НЕ ПОНМАЕШЬ С КЕМ ГОВОРИШЬ И ЕСТЬ-ЛИ СМЫСЛ ЕГО ВООБЩЕ СЛУШАТЬ !?
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Слишком много внимания уделяется путинским выступлениям.Все мы знаем наперёд,что будет говорить эта гнида.
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Половой орган дедушки хуйло и правда подвял малехо . А ухудшение ситуации в курятнике с двухголовым мутантом неизбежно .
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Рома Цымбалюк ,ой молодець! Опустил падлу!

Если бы вас пытали, вы бы тоже стали террористом
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агрессор выступает в роли миротворца и всех это устраивает!
а главное это устраивает Украину. ВСЁ!!!!!!!!!!!!!
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Где-то в Иркутске... Диалог у телевизора во время пресс-конференции...

(по мотивам песни В.С,Высоцкого)
- Ой! Вань! Смотри, включила клоуна!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего ж , Вань, он наколотый,
Аж ботокс капает с ушей!

Крысиный взгляд (нет, правда, Вань)
Противная такая дрянь...
Ну нет, ты глянь, нет-нет, ты глянь,
Я - правду, Вань!

- Послушай, Зин, не трогай Путина:
Он лидер-на.. и президент.
А без него совсем нам крышка-на...
Ты - ненадежный элемент!

А чем болтать - взяла бы, Зин,
Пошла в аптеку, в магазин...
Что, не пойдёшь? Ну, я - один.
Подвинься, Зин!..

- Ой! Вань! Гляди, какие карлики!
Шойгу в мундире - прям улёт !
На нашей пятой швейной фабрике
Такое вряд ли кто пошьёт.

А кореш твой, ей-богу, Вань,
В Донбасс надел такую рвань,
И пьёт всегда в такую рань
Такую дрянь!

- Моим друзьям нельзя по форме-на...
Они ж шахтёры - нас там нет !
А гадость пьют - из экономии,
Медвед зажал на их бюджет!

- Смотрела, Вань, вчера Захарову.
И что Лаврушка в ей нашёл?
Глаза опухли, что то мелет-на..
Кажыся пьёть она тасол-л...

- А у тебя самой-то, Зин,
Подруга, блин, с завода шин,
Лосьон хлебает да бензин.
Ты вспомни, Зин!..

- Ой! Вань! Гляди-кось, журнализдики!
Нет, я, ей-богу, закричу!..
Вопросы задают по списочку -
Как дорогому Ильичу.

Почти совок - ну правда, Вань, -
И новый есть Афганистань...
Сирийский, Вань... Ну что "отстань",...
Смешно мне, Вань!

- Уж ты бы лучше бы молчала бы -
Встает Россиюшка с кален!
Прекрасно всё, какие жалобы?
Как краб вон пашет президент!

Гляди, сказал что экономика
Уже нащупывает дно
И не растет уже падение
А замедляется оно.

Скажи чего ты стонешь, Зин,
Со свалки сыр есть, апельсин,
Сарделек импортных аршин -
Бесплатно ж, Зин!..

- Ой! Вань! Умру от Киселева я!
Смотри, как вылизал, нахал!
За Соловьями с Михалковыми
Наверно напрочь зализал-л...

А ты придёшь домой, Иван,
Боярышник - и на диван,
Иль, вон, кричишь, когда не пьян...
Ты что, Иван?

- Ты, Зин, на грубость нарываешься,
Всё, Зин, обидеть норовишь!
Мы с президентом вон стараемся ...
А ты, как либераст, зудишь!!

Ну, и меня, конечно, Зин,
В аптеки тянет, в магазин,
А там - бояре... Я же, Зин,
Не пью один!
23.12.16.
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Правильно,нормандский формат давно пора разогнать!Если бы не европацифисты,то Крым не отдали бы без единого выстрела и Донбасс давно уже отбили.
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Не розумію дії нашіх, начебто українських ЗМІ...
Якого біса всі пишуть про якусь там прес-конференцію САТАНИ?
Тим більш двійника....

Он с шойгу в это время в Кремле...
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Министр обороны доложил Президенту России о завершении операции по освобождению Алеппо http://s.m""""/2hy59gj
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Не много ли чести цензор,в эфире одно ху-ло путинское.Больше нет новостей?
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Мразина удмурт вонючий шоб ты быстрее сдохло чмо
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"Нормандский формат действительно не демонстрирует той сверхэффективности, остается только сожалеть о том, что он работает так вяло, но другого нет", - сказал В.Путин.Источник:http://censor.net.ua/n420729

Министры иностранных дел "нормандской четверки" призвали до 26 июня договориться об отводе танков и вооружения калибра меньше 100 мм, сказано в совместном заявлении об итогах встречи, передает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

Ну да кто бы мог подумать что ВСУ и с автоматами могут успешно воевать против русских танков и пушек. Нужно было в норманнском формате от ВСУ еще и автоматы отобрать тогда для путькина Нормандский формат был бы сферхэффективным. Д.Ё.
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Ви так "новину" подаєте, ніби з тим ку"лом в одному окопі сидите.
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не зря ЗСУ сняли Точки-У с консервации...Угрожает
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Украино-фашистские оккупанты обстреляли детсад в Дебальцево
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Таке мы ж хунта. Нам можно. Мы только по детсадам и стреляем.
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...отказ от "нормандского формата" приведет к быстрому ухудшению ситуации...Хуйло паРашное наверняка имел ввиду Украину.Таким образом завуалированно ей угрожая.Но!Ото приведет не просто к ухудшению.Это приведет к КАТАСТРОФЕ!Причем не только Украину,но и проклятый Богом и людьми,недобитый в свое время ошметок Империи Зла-зловонную паРашу.Если оберзалупенфюрер всея паРаши намекает на "Большую войну",то пусть зарубит на своем шнобеле:ПОГИБАЯ САМА,УКРАИНА ВПОЛНЕ СПОСОБНА ПОТАЩИТЬ ЗА СОБОЙ НА ТОТ СВЕТ И ЕЕ САМУ.И у нее ЕСТЬ ВСЕ ДЛЯ ЭТОГО!Начиная от ракет,способных разрушить ее ядерные реакторы в Ростове,Курске,Белгороде...,плотины на Дону,распыление при помощи украинских ракет на российскими мегаполисами (прежде всего Москвой!) высокорадиоактивных отходов... И заканчивая подрывом ВСЕХ 15 УКРАИНСКИХ РЕАКТОРОВ.Из которых 11 аналогичны Чернобыльскому и еще 4 ВЧЕТВЕРО его превосходят.Плюс подрыв многих и многих тысяч тонн высокорадиоактивных отходов в украинских хранилищах.Да,мы тоже погибнем.Но нам не нужна жизнь без свободной от сатанинской россии Украины!Мы готовы погибнуть за Родину.А значит за самого Бога!А готовы ли на паРаше поставить жирный крест на ней,как государстве?!.. Ибо все,что восточнее Урала достанется китайцам... Без всякого боя.И это будет окончательный и бесповоротный конец "многоходовочки"... Аминь!
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«А зараз незрозуміло, для чого перемагати й що ми можемо дати світові, навіть його завоювавши. Вже видно: коли перемагає Росія, в підкорених країнах все занепадає. Усюди дух мертвущого гніту, все живе під підозрою. Виходить, перемога нічого не принесе і ніяких проблем не вирішить, а потрібна помста, щоб інші не сміли жити яскравіше, вільніше за нас. Сенс не в тому, щоб перемогти, а в тому, щоб занурити в пітьму весь цей святковий, ошатний, багатий, життєлюбний і нескінченно чужий західний світ. Ми готові піти в небуття, але при цьому все одно заберемо вас з собою, навіть якщо ви зруйнуєте нашу країну ... Про цю систему автоматичної помсти "мертва рука" люблять говорити російські записні публіцисти в зомбоящик. Важкозрозумілий комплекс нелюбові до життя, недовіри до життя, нерозуміння життя.» - російський культуролог та філософ Михайло Епштейн http://24tv.ua/teper_v_rosiyi_bagato_hto_skazhe_tak_mi_hochemo_viyni__ekspert_n763601
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Чем больше читаешь всякой мерзости про путина,тем больше возникает сомнений в его виновности в чём либо.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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