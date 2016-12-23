Под Светлодарском продолжаются бои. Пятые сутки работает стрелковое оружие, также применяются артиллерия и минометы, - журналист

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были взяты высота 223, укреплённые пункты "Кикимора" и "Звезда",половина "Волшебного леса".
Затем высоту 223, "Кикимору" и "Звезду" оставили. Потери - ну вроде командование признаёт порядка 20 человек только убитыми. Если учесть, что наступали ВСУ, то раненых - порядка 60-ти?
Да, прикол: ещё 19-20-го власти орали, что наступают сепаратисты. Теперь оказалось, что врали?
Ау, так в чём победа? Врачам практика?
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09:07 23 грудня 2016
Война не бывает без крови, боли, страданий. Война - это неизбежные потери. И теряем мы лучших людей…
Но война - это не тупая бойня, если только нами не командует маршал Жуков. Война - это не ритуальное жертвоприношение ради орденов и очередных «звёздочек» на начальственные погоны, - передают "Украинские реалии" ссылаясь на 30seconds.
Война ведётся за свободу, независимость, для освобождения захваченных врагом территорий и освобождения людей, попавших в оккупацию. Война не ведётся за ВОПы, РОПы, за серую зону и безымянные рощицы. Солдаты не должны умирать только за это.
Эмоциональный текст от Arty Green - артиллерийского офицера 25-го батальона «Киевская Русь».
«…Участникам боёв за Дебальцево трудно себе такое представить, но в маленькой рощице, зажатой между нашими боевыми порядками, прекрасно наблюдаемой практически отовсюду, с узеньким просматриваемым коридором подхода, успешно выживал и пил кровь нашей пехоте ВОП противника. Там, где есть артиллерия, срок жизни такому ВОПу меньше суток.
Один миномёт, даже «минского» калибра, может запечатать эту мышеловку наглухо. Но наши полководческие гении не ищут лёгких путей. Им проще использовать благородный порыв украинских воинов и штурмом овладеть столь «ценным» трофеем.
Если бы «Купол» и комбриг-54 лично возглавили атаку пехоты, как это, к примеру, принято в армии Израиля, по крайней мере, это было бы честно! Но эти командиры «наблюдали» за происходящим на безопасном расстоянии по средствам связи.
Если бы они, как положено общевойсковым командирам, организовали взаимодействие передовых отрядов пехоты с огневой поддержкой и своевременное подавление активных огневых средств противника, это ещё как-то можно было бы принять. Но нет, они устроили «рыцарский турнир» на стрелковом оружии между хорошо закопанной пехотой противника и нашей атакующей пехотной группой. А потом ещё спокойно наблюдали на протяжении почти 10 часов, как нашу пехоту, чья атака захлебнулась кровью в середине рощи, безнаказанно и безответно утюжат все калибры «новороссии»…»
Юрий Касьянов
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Газообразное вещество из термобарического снаряда мгновенно заполняет помещение и происходит взрыв, который сопровождается резким перепадом давления, а значит, шансов кому-либо уцелеть - ноль.
«Сатанинская труба» уничтожает весь личный состав в замкнутом пространстве, то есть в укрытии площадью до 80 м².
При нанесении ударов термобарическими гранатами по украинским укреплениям, тела военнослужащих разрываются на мелкие фракции. Похоронной команде остается только собрать остатки обгоревшей плоти и раздробленные кости в ведро, а глаза и мозги погибших воинов соскоблить саперной лопаткой с бетонных стен бункера.
А вот мнение российского военнослужащего Ивана Кулакова о назначении огнемета «Шмель: « …равномерно размазать печёное мясо по окружающей среде». Кто не верит, что такое может сказать россиянин, могу дать ссылочку.
Исходя из этого откровенного заявления российского солдата, не стоит ожидать милосердия от российских православных христиан из РПЦ МП Кирилла Гундяева. Перед ними поставлена задача убивать украинцев, всеми возможными способами и «равномерно размазать печёное мясо по окружающей среде». А чтобы про «подвиги» на Донбассе узнали бывшие одноклассники, наемники Шойгу выкладывают фотографии останков сгоревших украинских воинов на своих страничках в «Одноклассниках».
Европа, США и Канада уже поняли, что представляет собой российский «медведь» и сообща готовят для него большую рогатину.
Мнение российского военнослужащего Ивана Кулакова в рецензиях под статьей.
Источник: http://www.youtube.com/watch?v=aVScDq6O3ro
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