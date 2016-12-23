Под Светлодарском продолжаются бои. Пятые сутки работает стрелковое оружие, также применяются артиллерия и минометы, - журналист

Сейчас пишут

Олесь Анищенко ad69ea02 , aquarius580 . , Ортодром , Ян Янович cacd0b1a , 133133 , Bogdan Ageyev , RussianChuckcha , Mganga Zambezi , Гоблин Унылый , Путенбох , Бислан 2004 , Святослав e092cd57 , Андрей Беляев d04c53fc , Фантом Два , Гыг с Вами , Александр Третьяков b707700d , marina marinina , Renatkz , Slava Stahov , jan pobokov , Хазар Дакійський , sergik , Олег Тихонов 055f40a1 , Волелюб Степовий , Zushaua , Vladimir Nikolenko 56d7ca6f , Іван5 , Leo Uxmal , Alex Rabinovich , Bandera Rosa , borodas , Fleuves sanglantes , Крысолов , svetozar , scaciludium , Oksana VB , DivaDii , Alexandr Slavich , Taras Franco , Лидия Глебова , Tatyana Pomolova , stas pepsi , софи , ibpf , Алекс Борис , BeachShark , NoviyPuck , alexs , Мелисса , Lyubov Timofeeva , Baks13 , буков , Robert Chenk , Андрей Петров b7cee86a