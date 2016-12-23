Путин: Я лично поддерживаю обмен "всех на всех", но некоторые детали не устраивают представителей Донбасса

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Всего на сайте: 172 писателя
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Результат боярышника.
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Pavel_Nekrasov
На этой недели жительница Краснодона пыталась расплатиться в почтовом отделении фальшивой купюрой номиналом 5000 рублей образца 1997 года выпуска. Разъяренная женщина самоуверенно заявляла кассиру, что банкнота настоящая, в качестве аргумента она представилась женой командира взвода артиллерийской бригады "Народной милиции ЛНР", который получил такие купюры в виде заработной платы.
Об этом сообщили местные жители, которые находились в тот момент в очереди почтового отделения. Купюру проверяли около 5 минут с использованием специального прибора. Они также подтвердили, что 32-летний муж женщины Сорокин Артур действительно военный "ВС ЛНР", проживающий по адресу: г. Краснодон, квартал Лютикова, в доме напротив здания детской городской больницы.
Примечательно, что появление фальшивых рублей совпало с заявлением главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого про финансовые проблемы "республики". Видимо, эти проблемы решаются печатанием фальшивых денег высокого качества.
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Оказывается, гений всех времен и народов 2. Владимир Владимирович Xуйтин организовывает новую холодную войну чтобы спасти мир от глобального потепления!
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А почему на бла бла бла не пригласить гражданочку Путину Людмилу. Может у неё к "мужу" какие возникнут вопросы?
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Блядимир Блядимирыч Путин-Хуйло: "Пришел, нагадил и свалил".
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НИКОГДА НЕ НАДО САДИТЬСЯ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ С ПУТИНЫМ И ТЕМ БОЛЕЕ С ЕГО МАРИОНЕТКАМИ , И ТЕМ БОЛЕЕ ПОСЛЕ ТОГО , ЧТО ОН УЖЕ НАТВОРИЛ В МИРЕ !!!
ПУТИН - ЭТО МЕЛКИЙ ЗЛОБНЫЙ ГУМАНОИД , КОТОРЫЙ ПОНИМАЕТ ТОЛЬКО СИЛУ ( И САНКЦИИ ) , ПОСЛЕДНИЕ БУДУТ ИМЕТЬ УСПЕХ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ .
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Хоронили, как героя
Пишет andreistp
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те, кто пленён в ОРДЛО - заложники!
те, кто взят в плен силами АТО - террористы!
что же тут не понятного? хотя чего ожидать от )(уйла!
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Модель государства у Путина простая - "он получает деньги за газ-нефть - и нанимает ментов, которые его охраняют.
Всех остальных - в колхозы, на подножный корм.
Что будет делать Путин в сегодняшней ситуации, когда у Газпрома минус 5 лярдов? Т.е. Газпром уже не донор бюджета, а его нахлебник...
Денег Запад в долг не дает. Вообще никто не дает. Ну или деньги в обмен на территории...
Часть народу можно уничтожить в войнушках, еще чуток потравить боярышником. Но деньги на кормежку все равно ведь нужны!? Тем же ментам...
Своей кормежки тоже нет - как покупала РФ до 90% (по некоторым позициям) так и покупает.
Что делать? Кто виноват? Пить бярышник закусывая одной редькой тоже весь год ведь не будешь?
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http://newsnet.hostenko.com/2016/12/23/%d1%87%d0%b5%d1%87%d0%bd%d1%8f-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%b8%d1%8f-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d0%b0-%d1%82%d1%8b-%d1%83%d0%b6/
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т.е. подлая ботоксная крыса прозрачно намекает, что будет держать и гноить украинцев на кацапо-ордынских северах, в нечеловеческих условиях в качестве заложников- пока.....
а теперь внимание!- пока не будет "урегулирован конфликт", "урегулирован" на условиях пуйла- признание Крыма рассейским, плюнуть на разрушения, смерти, страдания тысяч и тысяч украинцев, заявить ,что мы снова друзья, адиннарот, просто украинцы побузили немного между собой, рассея не при чем.... з
а кого он держит украинцев? он идиЁт? какая же мерзкая тварь...
ботоксная крыса должна гореть в аду вечно!
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