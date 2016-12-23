"Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

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, Александр Ковтун 3cd7ac28
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, Андрей Терещенко cb7fedf0
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, А П 6d5dcd2e
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, des_104
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, Ольга_К
, Сергей Кравченко 06d842d3
, Ким Чен Ир
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, Мастер Автополив
, Berko Berko
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, 4Liberty UA
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, SER BERBA
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, Владік
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, дядя Сэм f4c0ca00
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, Николай М
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Но все наши правительства обсираются это сделать. Бо лохторат как раз из этой категории.
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Раскатает губу в ожидании бабла
Только недоумки не понимают что ета шисьтерка хамоватого зека
Про повишение пенсий для мусаров беспоклится
Пеця успешно виполняет программу по сокращению
Количества балласта не способного карлить
На его рлшеновских и не только хвабриках
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Этот разрыв придется сокращать. Понятно, что и коррупция и конверты и т. п. то же влияют на пенсии.
Но , если кто-то решится на повышение пенсионнго возраста, я за него проголосую несмотря на отношение сейчас.
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Гройсман!!! Ты конченный брехливый подонок!!!
Потому шо при попередниках:
Тимошенко - дефицит пенсионного фонда был 22 миллиарда гривень!!!
Азарове - дефицит пенсионного фонда был 60 миллиарда гривень!!!
Эти суммы Гройсман по сравнению с твоими 150 миллиардами - просто смешные.
Минимальная пенсия была при Тимошенко в долларовом эквиваленте 544 грн. : 4.85 = $112!!!
Это о размере минимальной пенсии на июль 2008г.
http://korrespondent.net/business/economics/524702-timoshenko-povysila-pensiyu-na-62-grivny
А это официальный курс доллара на то время т.е. в июле 2008г.
http://www.bankstore.com.ua/currencyrates/dailyrates/123286/?year=2008&month=7&day=1&rate_type=0
Минимальная пенсия при Азарове была в долларовом эквиваленте 949 грн. : 8.25 = $116!!!
Это о размере минимальной пенсии в ноябре 2013г.
http://fakty.ua/172871-s-1-dekabrya-minimalnaya-zarplata-uvelichitsya-na-71-grivnyu-a-minimalnaya-pensiya-na-55-griven
А это официальный курс доллара в ноябре 2013г.
http://index.minfin.com.ua/arch/?bankua&2013-11-08
А сейчас Гройсман минимальная пенсия в долларовом эквиваленте 1450 грн. : 27 = $56.
И ЭТО ПРИ ТОМ, ШО ПРИ ПАПЕРЕДНИКАХ ТАРИФЫ ЖКХ БЫЛИ в 8 раз НИЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС!!!
ТАК МОЖЕТ НЕ В ПАПЕРЕДНИКАХ ДЕЛО?
ПОЗОР ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ БРЕХЛИВОЙ ВЛАСТИ!!!
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Виктория Иванова
Сейчас в стране 6,9 млн собственников земли, причем около одного миллиона из них уже умерли, а у 400 тысяч гектаров земли после смерти владельцев нет правопреемников. В государственной собственности - 10 млн га, при этом лишь около 20% государственной земли в стране каким-то образом зарегистрированы.
На кону стоит ни много ни мало 28% всех мировых запасов чернозема. Их оценочная стоимость, по подсчетам Минагрополитики, может достигнуть почти $70 млрд, а сам украинский рынок земли потенциально может стать самым крупным в Европе.
Глава миссии Рон ван Руден заявил, что запрет на продажу земли делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов (внимание! в качестве залога для получения кредитов!) . «Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли», - сказал представитель МВФ.
Они ждут, очень ждут времени, на которое припадет пик погашения кредитов, которые наша власть уже успешно разворовала. Нечем платить? Платите землей! Нет
закона? Срочно принимайте! Свято наближаеться! Скоро и эти пенсии нечем будет платить.
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https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/vb.187313651306746/1241655175872583/?type=2&theater¬if_t=live_video_interaction¬if_id=1482494234581683
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