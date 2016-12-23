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Теги: Кабмин (9516) пенсионная реформа (770) Пенсионный фонд (242) пенсия (1473) Гройсман (1885)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Это как нужно было доруководить до ручки, чтобы построить такую трагическую пенсионную систему!", - Гройсман

Уменьшение дефицита Пенсионного фонда и повышение размера пенсий - это стратегическое задание правительства на 2017 год.

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уже не знают, кому эту свинью в 150 млрд, подсунуть.
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Пампарам ! На сцені з"являється Грося в костюмі Супермена (ну це коли труси поверх штанів), і починається важкий і болючий процес відновлення соціальної справедливості.)))
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Без повышения пенсионного возраста не обойтись. У нас пенсионная нагрузка на несколько лет выше чем в развитых странах.
Но все наши правительства обсираются это сделать. Бо лохторат как раз из этой категории.
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эти пенсионеры, которые не платили отчислений и налогов, а годы украинской власти барыжили на Барабашова или 7 километре, оказывается самые бедные. А те кто работал на заводах отдавал пятую часть зарплаты в бюджет страны - это олигархи ? У матушки за 37 лет 1450 гривен пенсии.
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І нам оця рожа, що вже в телевізор не влазить, з освітою в три класи і базарного стажу, зробить правильну пенсійну реформу? Хто в це повірить?
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Так это пенсионеры указали в декларациях миллиарды под подушкой?Теперь ясно,почему так хреново в стране простым людям-пенсионеры разворовали
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Сейчас бидло голосовавшее за ублюдка баригу в один тур
Раскатает губу в ожидании бабла
Только недоумки не понимают что ета шисьтерка хамоватого зека
Про повишение пенсий для мусаров беспоклится
Пеця успешно виполняет программу по сокращению
Количества балласта не способного карлить
На его рлшеновских и не только хвабриках
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Грося, если бы на базаре в Виннице у тебя за год килограммовая гиря стала в 3 раза легче, тебя бы там били. А курс валюты, это такой же эталон как килограм или сантиметр...
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Панамські патріоти на чолі з міністром економічного розвитку в уряді Азірова , ну зовсім ні причому.
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Пенсионная нагрузка в странах с нормальной пенсией 22-24 года. У на то ли 27, то ли 28 точно не помню.
Этот разрыв придется сокращать. Понятно, что и коррупция и конверты и т. п. то же влияют на пенсии.
Но , если кто-то решится на повышение пенсионнго возраста, я за него проголосую несмотря на отношение сейчас.
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голосуй дело твое на то и выборы чтобы голосовали!! я не проголосую ни при каких!! прежде чем повышать возраст повысте среднюю продолжительность жизни (или уровень жизни)
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Воду в решете не принесешь - нужен аудит Пенсионного фонда и полная прозрачность в его работе, а то ведь сколько "мертвых душ" там одному Богу известно.
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Это притом, что дефицит Пенсионного фонда 150 млрд. Это как нужно было доруководить до ручки, чтоб за десятки лет независимости построить такую трагическую пенсионную систему.
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Гройсман!!! Ты конченный брехливый подонок!!!

Потому шо при попередниках:

Тимошенко - дефицит пенсионного фонда был 22 миллиарда гривень!!!

Азарове - дефицит пенсионного фонда был 60 миллиарда гривень!!!


Эти суммы Гройсман по сравнению с твоими 150 миллиардами - просто смешные.

Минимальная пенсия была при Тимошенко в долларовом эквиваленте 544 грн. : 4.85 = $112!!!
Это о размере минимальной пенсии на июль 2008г.
http://korrespondent.net/business/economics/524702-timoshenko-povysila-pensiyu-na-62-grivny
А это официальный курс доллара на то время т.е. в июле 2008г.
http://www.bankstore.com.ua/currencyrates/dailyrates/123286/?year=2008&month=7&day=1&rate_type=0

Минимальная пенсия при Азарове была в долларовом эквиваленте 949 грн. : 8.25 = $116!!!
Это о размере минимальной пенсии в ноябре 2013г.
http://fakty.ua/172871-s-1-dekabrya-minimalnaya-zarplata-uvelichitsya-na-71-grivnyu-a-minimalnaya-pensiya-na-55-griven
А это официальный курс доллара в ноябре 2013г.
http://index.minfin.com.ua/arch/?bankua&2013-11-08



А сейчас Гройсман минимальная пенсия в долларовом эквиваленте 1450 грн. : 27 = $56.


И ЭТО ПРИ ТОМ, ШО ПРИ ПАПЕРЕДНИКАХ ТАРИФЫ ЖКХ БЫЛИ в 8 раз НИЖЕ, ЧЕМ СЕЙЧАС!!!

ТАК МОЖЕТ НЕ В ПАПЕРЕДНИКАХ ДЕЛО?

ПОЗОР ЭТОЙ ВОРОВСКОЙ БРЕХЛИВОЙ ВЛАСТИ!!!





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ТІ КОНЧНЕНАЯ РУССКАЯ ШЛЮХА - УМНОЖЬ ДЕФЕЦИТ ПРИ АЗИРОВЕ НА 3 И УВИДЕШЬ. ЗДОХНИ ПАДАЛЬ ВОНЮЧАЯ
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Акваріус кацапчик копрофіл ти чого педик свою оральну любов до педро тут всім продвигаєш?? Йди хуйлу яйця облизуй мокша а то весь народ йому тут зрадофіли
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ФФТЫКАЙТЕ! и не говорите что не знали...


Виктория Иванова

Сейчас в стране 6,9 млн собственников земли, причем около одного миллиона из них уже умерли, а у 400 тысяч гектаров земли после смерти владельцев нет правопреемников. В государственной собственности - 10 млн га, при этом лишь около 20% государственной земли в стране каким-то образом зарегистрированы.

На кону стоит ни много ни мало 28% всех мировых запасов чернозема. Их оценочная стоимость, по подсчетам Минагрополитики, может достигнуть почти $70 млрд, а сам украинский рынок земли потенциально может стать самым крупным в Европе.
Глава миссии Рон ван Руден заявил, что запрет на продажу земли делает невозможным полноценное развитие сельскохозяйственного сектора и использование земли в качестве залога для получения кредитов (внимание! в качестве залога для получения кредитов!) . «Поэтому для Украины важно двигаться вперед с земельной реформой и внести в парламент новое законодательство, которое разрешит продажу земли», - сказал представитель МВФ.
Они ждут, очень ждут времени, на которое припадет пик погашения кредитов, которые наша власть уже успешно разворовала. Нечем платить? Платите землей! Нет
закона? Срочно принимайте! Свято наближаеться! Скоро и эти пенсии нечем будет платить.
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Шо оно такое несет.При папередниках у меня пенсия была 140 баксов,потихоньку добавляли по 100 гришек,мало но добавляли.При вас уродах гребаных пенсия стала меньше 50 баксов.Первое добавление в декабре 2016 50 гривен.Это вы все развалили все шо смогли.Банки,пенсионную систему(хотя плохо но функционировала)образование,медицину.И теперь пытаетесь все свалить н папередников.Не выйет ребята списать полную некомпетентность,если не специальный развал страны на других.Правильно про вас укродов Юля речь недавно толкнула.как могильщиков Украины и народа.
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Він спить на матрасі з поролону, а ти мабуть із долярів. Є різниця?
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цензор -помойная яма для руских свиней
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Цензор.НЕТФорум Украины
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