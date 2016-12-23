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Теги: выборы (21353) Президент (4370) Путин (20518) Россия (64326)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Путин о досрочных выборах президента РФ: "Возможно, но нецелесообразно". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин назвал возможными досрочные выборы президента.

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президент: Гудков младший
премьер: Ходорковский
антикорупционное бюро: Навальный
эт мой вариант!!!!
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Мой вариант -только гражданская война и развал козлорыловки. Ну и канешна Украина первая, при разделе пирога. Как самая пострадавшая и имеющая законное право на этнические территории.
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Паяц вышел на арену.
Сегодня целый день будет посвящен "перлам" пуйла.
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Это же не Дженнифер Лоуренс? Она вроде Трампа не очень любит.. мягко говоря.

Это первое, что нашлось.
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Даже думать не целесообразно, даже о не досрочных, сотрите такой термин как "перевыборы Путина" из головы. Впрочем Медведев готов еще поспать на посту президента, не заменимый кандидат.
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у нас картина один в один с кацапами: если не соевый крендель, то кто? перевыборы нецелесообразны. не раскачивайте лодку и т.д и т.п.
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ты дывы...даже не удивлен,что зрада против перевыборов хуйла...зато они целиком за перевыборы шоколадного...например,барковский 23.12.2016 11:58

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Так а хто ж Юлі газові відкати платитиме, коли Юля стане губернатором і поверне контракти?
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Какой же это журналист если не знает что погоняло Космос давно занято

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А кто обозначает что целесообразно?Сам путин,ну кончно он сцыт
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Если путин такой смелый,такой у тебя рейтинг,то иди на выборы,чего боятся?
Вот Саакашвили,после разгона опозиционного- промосковского митинга не боялся и сам объявил новые выборы- человек.
А путин сцыкло позорное.
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Ага, вот только деньги на досрочные выборы презерватизента 3/14дерации уже выделены в бюджет на следующий год...)))
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путлер-самодержец.Зачем им выборы,чтобы в очередной раз потешить западную публику?
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В величие и наличие скреп поверю только тогда, когда челядь и людишки при появлении государя будут падать ниц, и находиться в таком состоянии до конца присутствия оного.
Чтоб, как при Иване Грозном.
)))
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Кремлёвская логика:
На вопрос американского журналиста: "Не кажется ли вам, что именно вы начинаете гонку вооружений?", путин ответил:"Ну вы же в одностороннем порядке делаете себе ядерный зонтик, значит мы должны сделать такое оружие, которое его преодолеет".
И так было всегда, русские "голуби мира" против американских "ястребов".
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Демократические выборы президента России .В очереди в избирательный пункт идет ожесточенная дискуссия за кого голосовать.
- "слушай Маша, выбор сложный , тебе из троих то кто нравится? Я прям в расстерянности, значит тот что от единой России предлагает в своеи программе бабам сперму по почте пересылать, кто родит ребенка от этои спермы по 3 рубля доплаты получать будет каждый месяц, так вот я думаю , мне к пенсии то , не помешает по 3 рубля...."
-" Дура ты Глашка , а если не родишь? За второго голосуй который из ЛДПР , империю россиискую создать обещает, т е светлое будущее "
- "тьфу курицы вы глупые ( подключился к дискуссии дядька Семен ) я точно знаю за кого голос отдать. Ты Глашка, родишь не родишь, ты Машка жди свое светлое будущее, а я вот за кандидата из КПРФ буду голосовать, уже и аванс получил." Семен нежно погладил спрятанную во внутренний карман бутылочку -300 грамм "боярышника".
-"Главное не перепутать , главное не перепутать" -закудахтала Машка."Значит тот что в "единой России" - Владимир Владимирович Путин . Тот что в "ЛДПР " Путин Владимир Владимирович, а тот что в "КПРФ " Владимирович Путин Владимир, за КПРФ ,за КПРФ , за КПРФ .
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хотелось бы пожелать расии в лице педофила путенина - сгорите вы все до тла... но без дыма...
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Недоцільно бо все одно ж воно(Хуйло) залишиться перзидентом роіссі. То нащо ті вибори?
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Хуйло-хуйлом, но проблема в самом гнидном кацапопидарском вонючем народце, такуюж гниду изберут.
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ПУТИН - КРАСАВА! Темнейший князь Всея Руси
поднял цену на газ для Украины до рекордной отметки $ 485.00 США за тысячу кубометров и одновременно атаковал восток Украины танковыми дивизиями Сергея Шойгу, где ныне проживают, в основном, русскоговорящие православные переселенцы из Нечерноземья, которых Сталин привез в товарных вагонах после Голодомора на Донбасс и поселил в опустевшие украинские дома и квартиры.
Оккупацию Украины «ихтамнетовцами» Судьи Гаагского Трибунала будут смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=cum-VfphBQo
Хохлы еще немного поскакали на Майдане, потом почесали за ухом и стали закупать углеводороды в европейских государствах. Но старик Кабаев опять «всех переиграл».
Российские СМИ сообщают, что компания «Газпром» потратила более 5 миллиардов долларов на то, чтобы добиться блокировки реверса газа в Украину.
Конечно, для «бензоколонки», как отозвался американский сенатор Джон Маккейн о России, пять миллиардов долларов - не деньги. Разве что на них можно купить детям мороженое, а дамам цветы.
Но что делать с добытым газом, покупать который по $ 485.00 Киев отказался?
Дума приняла соломоново решение - сжигать не реализованный газ в виде газовых факелов. Так, например, в 2012-м в факелах сгорело 25 миллиардов кубометров газа и по этому показателю Московия безусловный «чемпион мира».
Благодаря мудрому решению Правительства РФ в Тюменской области зимы стали значительно мягче.
Убытки России в газовых играх составляют до 10 миллиардов долларов США в год и население РФ это уже почувствовало.
Здравомыслящие россияне начинают понимать, что расстрелянный на Большом Москворецком мосту Борис Немцов поставил правильный диагноз керосиновому диктатору.
После нападения московской Орды на восток Украины, обстрелов мариупольского рынка российскими «ГРАДАМИ» и гибели тридцати двух мирных жителей, многие украинские семьи категорически отказалась покупать российский газ для отопления своих жилищ у православных убийц.
Библия не рекомендует общаться с детьми дьявола, а тем более вести с ними торговлю.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей…» (Псалом.1:1).
В троллейбусе нередко можно было услышать жалобы на низкое качество российского газа. Газовый счётчик исправно вращает диски с цифрами, наматывая все новые кубометры на абонементную книжку, а чайник стал закипать на пять минут дольше.
Поэтому благоразумные хохлы в течение лета произвели все необходимые работы по реконструкции системы отопления домов украинскими дровами. На помощь свободолюбивым укропам пришли также канадские бизнесмены.
Они заранее спрогнозировали ситуацию враждебных действий Российской Фидарации по отношению к Украине и заблаговременно, еще до аннексии Крыма, наладили производство и сбыт в Украине недорогих калориферных печей «Буллер», которые работают на всех видах топлива, кроме российского газа.
Жители частного сектора отключили и законсервировали до окончания «газовых битв» свои аппараты «АГВ», слили теплоноситель из системы водяного отопления и установили в домах канадские «чудо-печи».
При покупке шести кубометров дров твердых пород кошелек хохла облегчается на $ 90. 00 (девяносто) долларов. При отоплении же дома адской смесью туркмено-тюменского газа за отопительный сезон пришлось бы отнести в банк гораздо большую сумму денег - почти 500 долларов США.
В комнатах теперь пахнет сосновой смолой и исчезла плесень на стенах.
Крупнейшая газодобывающая компания Украины ПАО «Укргазвыдобування» в результате поисковых работ открыла Пасичное газоконденсатное месторождение в Решетиловском районе Полтавской области общие запасы которого по прогнозам специалистов оцениваются в 700 млн куб. м газа.
Американские специалисты доставили в Украину уникальное оборудование и помогли «биндеровцам» пробурить глубокую скважину более шести тысяч метров. В украинскую газотранспортную систему уже пошел газ из этой скважины. Также на шельфе недалеко от Одессы обнаружены месторождения газа с запасами около 35 млрд кубометров.
В ближайшее время Украина полностью перестанет зависеть от капризного и агрессивного российского соседа и перестанет покупать газ у фашистской православной московии.
Фуфайки постепенно начинают прозревать, и обеспокоены тем, что инфраструктура в РФ изношена, промышленность сплошь добывающая. Производство продовольствия не налажено на должном уровне (производят меньше, чем покупают). Страна не сможет прокормить себя своими силами. Поэтому придется покупать продукты в Украине или в Евросоюзе.
Демарши по поводу отказа от украинского сыра, молока, сала, эстонских шпрот и грузинского «Боржоми» и вина - всего лишь политический водевиль. Как уже заметили политологи, запасы энергоносителей в России не бесконечны, а её Вооруженные Силы не в силах остановить инфляцию, безработицу, алкоголизм и дефицит бюджета.
Холодомора» не будет! Не дождётесь!
P.S. Если под этим сообщением появится комментарий, состоящий из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставил каловые выделения российский тролли из Ольгино, Банд-Петербург.
Для общения в сетях ему достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно вращается вокруг минетов, «пуканов» и анально-орально- генитальных органов﻿, куда они посылают своих оппонентов. «Повара путина также большие специалисты в области содомии и зоофилии. Слово «идиот» они пишут «идЕот».
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НОРМАЛЬНАЕ ЛЮДИ ПОНИМАЮТ ЭТО НАОБОРОТ - целесообразно, но невозможно!!!
Совковые бандиты-упыри власть не отдают.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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