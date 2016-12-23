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Материалы по теме:  Антитеррористическая операция Бои под Светлодарском
Теги: опровержение (94) плен (1614) пропаганда (1737) ложь (347) Донбасс (11523) Лысенко (1014) военнослужащие (3006) Антитеррористическая операция (15353) потери (676)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Распространяемое в соцсетях сообщение об убийстве боевиками захваченных в плен воинов не соответствует действительности, - спикер АТО

В СМИ появились сообщения о захвате террористами в плен троих воинов АТО, применении к ним пыток и убийстве. В Минобороны эту информацию опровергают.

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Я сразу понял, что это фейк в духу киселевщины. Стыдно должно быть.
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Первыми опубликовали этот текст раша сми, по этому доверять не стоит.
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комбриг 54 говорил о 6 погибших, так что зря радуешься, козел
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зайди на рос. ресурсы и полистай архивы пару дней назад... все от туда.
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) у меня мнение что раша сми их написали и первыми опубликовали. наши никто не подтверждает.
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не исключено. ты вообще от куда вылез такой наивный? в Ольгино троллей из школы начали набирать уже?
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Страна.ua это сайт кремлевской промокашки Гужвы.
Можешь продолжить поиски в инете, но уже по этому персонажу.
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Украина не Беларусь, у нас нет цензуры в СМИ. Поэтому хватает и пророссийских и просепарских ресурсов. Например, у нас в Одессе это сайт Таймер. Из того же разряда и Страна.уа.
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http://censor.net.ua/video_news/420657/my_zanyali_strategicheski_vajnye_pozitsii_boeviki_dva_raza_pytalis_ih_otbit_kombrig_54yi_brigady_gorbatyuk

Я вот здесь смотрела. А ты своих 200-х с поля уже забрал или так и валяются? они тебя не интересуют, правда?
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Да какие провокации, просто констатация факта "русские своих не бросают", ты тому яркое подтверждение
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Причем тут радость, ВСУ пошло в АТАКУ под АРТУ и пулеметы - ЛЮБАЯ атака это большие потери, а тем более атака с оставлением занятых позиций - это куда как не два человека раненых.
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у нас другая информация о том, кто пошел в атаку, и чьи трупы не забирали с поля боя
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Командир 54 бригады в кометариях вашему телевидению ОДНОЗНАЯНО высказался о происходящем - ну покрайней мере Я так понял его. Причем комент был на цензоре, но при попытке его нати чейчас - упс. А по поводу арты - сепары сами заявили что подогнали 7-ю механизированную бригаду и теперь лупят по полной, насрав на ОБСЕ и МИНСК - так что плотность огня увеличилась на ПОРЯДОК это отрицать невозможно.
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Что вы имеете в виду? вы слышите что-то другое в этих фразах:
"Противник пошел на наши позиции с целью захвата господствующей высоты. Было решение после отражения их неудачной атаки на их плечах выйти на их позиции. Что нам дал выход на их позиции? С тех позиций, которые мы сейчас удерживаем они постоянно вели обстрел в левый и правый фланг", - сказал он.

"У нас были периодически потери "двухсотыми" и "трьохсотыми". Так потери и сейчас у нас есть - 6 погибших. Я их подтверждаю. Но на той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали. Но эти позиции, которые мы заняли они являются стратегическими", - рассказал комбриг.Источник:http://censor.net.ua/v420657
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Ну да, а что в них нет ФРАЗЫ мы пошли в атаку (не вы в начале пошли сепары, а потом МЫ) - тоесть АТАКА есть и я всег олишь сказал, что при атаке ВСЕГДА большие потери (эт раз) а второе АРТА сепаров РАБОТАЕТ в разы активней это ДВА - что я сказал не так?
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ну так 6 человек это что маленькие потери по-вашему? вам больше хотелось бы?
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Ну как вам сказать - даже один много, но я не уверен ЧТО если вы зашли на пристрелянные позиции (скорее всего заминированные) и по вам заработала арта, то вы как в голом поле - поэтому 6-ть это много, но боюсь это не правда.
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Не надо за нас бояться, обойдемся и без ваших "страхов"
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Вчера тема участника была - как неожиданно приказ пришёл отбить лесок, который дугой врезался в позиции ВСУ. В результате - 5 погибших и аж пол леска протяжённостью 500 метров отвоёваны у врага. Причём парень констатировал, что проще было артой сравнять сепаров - там грунт рыхлый, нормальных укреплений не построить
Чёй-то бойцу веры больше, чем штабу. Может, Вы ещё и верите, что у ВСУ артиллерии нет?
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Я должна верить какому-то бойцу с ваших слов, а не видео с комбригом 54?
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Это чушь хотя бы по причине того, что батальон "Киевская Русь" входит в состав 54-й бригады.
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Это страна.уа украинский ресурс?! не смеши мои подковы! (С)
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Лысенка -мразь ,лучше бы ему голову бестолковую продырявили
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А,ты,что здесь,фриц,делаешь?Троллем у кацапов подрабатываешь?
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хто б сумнівавстя що буде звіздіти гавноштаб
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Взяли отошли, потом еще чуть чуть отошли - теперь арта туда сюда лупит - раньше минометы херачили - теперь арта - о цэ перамога, тока русские БК вагонами завозят на утилизацию, а Украина етот БК за бугром уже закупает - ню ню.
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Как бы тебе скоро свои перемоги не пришлось считать, на россиюшке уже утверждают, что вы уродуете историю и никакой Беларуси нет
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Ну вы наивная, верите российским троллям(мне можно).
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Следует ли это расценивать, как признание того, что вы российский тролль?
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Ни в коем разе, просто прислушивайтесь к голосу разума и умным доводам со стороны. А троллям позор и порицание.
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В прошлый раз, когда я пыталась прислушаться к вашему голосу разума, с вас слова нельзя было вытянуть, кроме как, что я зло для всех добрых людей. Порадуете в этот раз умными доводами, как вам надо воспринимать такие высказывания российских деятелей?
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Просто. Прочитал, понравилось. Прочитал, не понравилось.Сейчас эпоха интернета, каждый может (и имеет право) писать , что в голову взбредет. Все таки надо отталкиваться от реальных фактов(а то Путин нападет).
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Может вы все упрощаете? Вы не верите в пропаганду, формирование общественного мнения в выгодную для власти пользу с помощью таких публикаций? Глядишь, скоро россияне выйдут с требованиями защитить историю от уродования Беларусью, и вуаля - встречайте зеленых человечков
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Помню в детстве читал книгу Фараон" Та две армии перед битвой возносили молитвы богу о даровании победы.Но так как заряд этих молитв был разный, то до небес ничего не долетало.Так и современная пропаганда, результативность ее по большому счету ноль.
Про зеленых человечков, вы че серьезно думаете,я сейчас пойду на улицу копать траншеи?, или взрывать рельсы? А может насоветуете превентивный удар нанести по Смоленску?
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Нет, я не к траншеям, я это писала к более критическому восприятию современной России. Некоторые ваши соотечественники очень уж радуются нашим потерям, хотя, надеюсь, что они вам все-таки не соотечественники
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Не встречал таких среди беларусов. Обычно отношение такое ,фигней маются люди.
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Ну, под вашими флажками здесь много таких. А по поводу фигни - обидно, конечно, но желать вам прочувствовать на себе эту фигню не буду.
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Ладно, сейчас не буду спрашивать персоналии. Но через некоторое время спрошу(с вашего позволения), чет мне кажется ни одного не найдете.Спорим?
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Спорим! Позор, Кисилев, еще какой-то Андрей был, но тот вообще придурок, такие мерзости писал
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По общей ситуации в Украине ваши похлеще пишут, но по потерям на войне наши вообще не пишут.
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Сверху вон одни крестики от вашего остались, очень уж ему хотелось 19 человек наших 200-х. А нашим писать о нас можно, а вашим лучше за своим домом следить, а не здесь ядом брызгать. Мы вам ничего не делали.
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Официально - 10, и опять таки Лысенко заявил (в другой теме) - есть ещё убитые. Уточняется.
Даже если только один - уже 11.
Если не лень - пройдитесь по темам.
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про 19 тролляки писали еще пару дней назад, вам больше зраду негде разгонять?
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ой, сорри, не посмотрела, что ты за фрукт, теперь просто в спам
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А ты считаешь что дело в ТОМ ЧТО кто скажет или всетаки в ТОМ КАК мы сами СЧИТАЕМ? Мы есть ДЛЯ СЕБЯ, а москали и местная лапота КАК ХОТЯТ так пусть друг другу и грызут сопатку.
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Я считаю, что есть смысл обратить на эти высказывания внимания, а не подлизывать кацапам с такой радостью. Вполне возможно, что скоро у вас будут свои перемоги
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Ольга - мы ДРУГАЯ нация чем Украинцы и Русские, пы "памяркоуныя" и то что для вас перамога - нам по барабану, а то что для русских трагедия - на еще больше по барабану - поэтому я и говорю - пока жива Беларусь у нас в серце - всеравно, что говорят и справа и слева - вон поляки ТОЖЕ говорят что НЕТ Беларуссии - все "свята польша", литовцы тоже сообщают - это "вяликае княжье литовско" - и ЧЕ?
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Да ни чё, просто удивляет ваше нежелание учиться на чужих ошибках и энтузиазм, с которым вы идете на эти грабли, но это ваш выбор.
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Пока лично я знаю только один положительный пример борьбы за справедливость - СИНГАПУР - но там 10 лет была зверская диктатура (всех воров, корупционеров и даже некультурных людей сажали и расстреливали - сейчас богатейшая страна). Может вы хотите сказать что у вас изменился ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ уклад управления?
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Нет, пока нет, но думаю, пытаться стоит. А ваш слив с темы "братских" отношений засчитан. )
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На тым и дзякуй. (Хотя не все правильно понимают "дзякуй" - это спасибо )
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Я повинна тобі дякувати? Щось не зрозуміло за що...
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Не, да мяне вы не у чым не павинны, таму и дзякуй мае да вас.
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А если вы про "нашу политику" - то тут москали сталкиваются с "беларускими хитрожопыми колхозниками" - тем самым признавая нашу идентичность
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А они и будут признавать, будете россиянами второго сорта
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Анектод - проводят эксперимент - вбили в доску гвоздь и сажают на него украинца - тот вскочил - увидел гвоздь - о гарны цвик, достал его из доски, в карман и домой. Посадили руского тот вскачил сломал доску разбил морду экспериментатору, гвоздь закинул в канаву и пошел искать кому бы еще набить морду. Посадили беларуса - сидит кряхтит ерзает ждет чегото. Уже экспериметатор не выдержа -может вам, не удобно - Да. Может вам больно - Да, так чего вы сидите и ничего не делаете - А можа так трэба.
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Причем МЫ гордимся своей "памяркоунасцю" - таки люди, что сделашь.
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Эт не ирония - это суть бытия нашего тут. Например НАШ спит и видит, как немного черниговщины прибрать к рукам и начать там наводить порядок - хозяйственный сильно. Поэтому если ты сильный у тебя друзья, а если хоть чуть ослаб - то все одинаковы.
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Это ущербная логика, ей не должно быть место в цивилизованном мире
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Самое смешное, что кацап, "изобретатель" этого акуенного метода развала Украины, считает себя невьебенным спецом по , как-минимум, банковскому делу, экономике и психологии. "Дебилы, бля"
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"Крик души" к Порошенко оказался фейком: в Сети возмущены лживыми данными "волонтера" про Светлодарскую дугу.

В социальных сетях между волонтерами разгорелся настоящий скандал после того, как в Интернете было опубликовано видео как упрек президенту и министру обороны от якобы волонтера о жутких условиях украинских военных, которые находятся на передовой в так называемой Светлодарской дуге.
В Сети волонтер Илья Лысенко ( Хоттабыч ) написал опровергающее сообщение о том, что сказал Сергей Ермаков на видео.
https://www.facebook.com/lisenko.ilia.hottabych/posts/10154822633834770

Низкопробная манипуляция пиаром на крови!
Когда автор это снимал его просили помогать.
Именно поэтому половина отснятого из под тишка.
Спитчь на экране - мерзость!
И мерзко даже обсуждать это.
И мерзко видеть что куча людей повелись на эту манипуляцию и подняли до небес недостойный пиар поступок.
Кстати медэвакуация шла отработанным методом - эффективно и без суеты.
Гоните это видео в шею из своей головы.
Это видео - низкопробная манипуляция сложной ситуацией с заострением внимания на своей персоне через резонансную, больную тему путем обращения в никуда ради оваций некомпитентов!
___________________________________
И Сергей И Дмитрий я думаю хорошие парни.
Да только хорошие парни это приватное.
А на войне все общественное.
И горе
И работа
И каждое слово которое чаще всего нужно заменить делом.
Наговорил много слов....
В это время ЗСУшные таблетки вывозили раненых с передка а за спиной глашатайя грузились 5 машин ASAP RESCUE являющиеся частью системы медэвакуация АТО, техника "Хэлп Армия" с Андреем Таубе, техника команды Василий Будик и сотоварищи, техника восьмой автосанитарной роты.
Они работали пока кто-то говорил.
Таким образом ВИДЕО вызывает омерзение!
Эвакуация была обеспечена всем необходимым!
Я соболезную о погибших!
Я ненавижу войну!
И я призираю всех кто во время оказания медицинской помощи раненым находит время рассказать с картинками как он выполнил за кого-то эту работу!
Точка!
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Ты бы не выдергивала строки, а публиковала полностью

Но Я, к моему сожалению, лоханулся - принял Сергея за автора и исполнителя народного гнева.
Таким образом я, изучив ФБ страницу Сергея, сформировал свое отношение к герою правдолюбу не побоявшемуся сказать на камеру то что уже стыдно говорить ибо не есть открытие а есть драма лишенная даже фарса и это мое мнение оказалось ОШИБОЧНО!
Истинный театр одного актера имеет иное имя и фамилию
Дмитрий Григоревич (Дима Бус)
https://touch.facebook.com/profile.php…
Это реальный человек!
Реальный волонтёр!
Патриот который много сделал для Украины
Мы имеем колоссальное количество общих знакомых и тех кто кинулся защищать его честь как друга и брата в нынешнем недоразумении что позволило мне скорректировать свою позицию.
Я корректирую свою позицию к Дмитрию:
- Как к человеку
- Как к патриоту
- Как гражданину
- Как к волонтеру
и то что мы не знакомы ....
....Это скорее всего недоразумение чем позиция обоих.
Таким образом
Я ПРИНОШУ ЕМУ ЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКУ, ВЫСОКОМЕРНО ДАННУЮ МНОЙ, И ТЕ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ШТАМПЫ КОТОРЫЕ, ПО НЕДАРАЗУМЕНИЮ, Я НАВЕШАЛ НА НЕГО!
Я ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ У СООБЩЕСТВА И ОСКОРБШИХСЯ НА МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ!
ПРОШУ ПРИНЯТЬ ВСЕ МОИ ИЗВИНЕНИЯ.
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Претензия о том, что текст-цитата, который я привела до слов Хоттабыча о "якобы волонтере", некорректен принимается, но скрывать полный текст его поста у меня намерения не было, все желающие могли с ним ознакомиться по ссылке на фб Лысенко, котоую я сама же и дала.
Часть поста, которую показала я, шла у Хоттабыча после слов
"НАСТОЯШЕЕ МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ВИДЕО ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ" и описывал реальную ситуацию с эвакуацией раненых.
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То что написано выше противоречит "реальной ситуации с эвакуацией раненых" - "...не побоявшемуся сказать на камеру то что уже стыдно говорить ибо не есть открытие а есть драма лишенная даже фарса и это мое мнение оказалось ОШИБОЧНО!..."
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Не будем спроить. Ссылка на первоисточник дана, пусть люди читают и сами делают выводы.
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народ , это ВОЙНА !!! а вы что думаете ....попал в плен и чаю НАЛИВАЮТ ))))) в бою такие ЭМОЦИИ !!!! в бою люди превращаются в ЗОМБИ !!!! война это КРАЙ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ , вернее и этого НЕТ !!!! война это КОНЕЦ (законам , правилам, конституциям,уставам, морали ) война и потом ПОБЕДА или (поражение)смерть ....другого выхода после войны НЕТ !!!!
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Ну... это прежде всего зависит от того:Люди воюют (украинцы) или звероподобные макаки (паРашники).Двух ГРУшников,например,мы кормили,поили и лечили... И живых наконец отдали!А рашистские ублюдки Моторыли с Гивями в это время стреляли наших!.. Я уже не говорю об ОТРУБАНИИ ГОЛОВ!Как это было на т.н. "параде пленных" в Донецке.Когда наш воин не захотел становиться перед мразями на колени.И ему на глазах его побратимов тупо отрубили голову.В целях запугивания... За вспоротые МИРНЫМ И БЕЗОРУЖНЫМ украинцам животы террористом Дыркиным и говорить нечего!
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Alexey Kryutchenko
13 год. ·

Прошу репоста.
Между бетонными блоками ВОПа нашли УБДшку на имя Филиппова Михаила Васильевича. Скорее всего, парень из 10 ОГШБр. Если есть информация о владельце пишите в личку.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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