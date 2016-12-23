Распространяемое в соцсетях сообщение об убийстве боевиками захваченных в плен воинов не соответствует действительности, - спикер АТО

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, Александр Ковтун 3cd7ac28
, Виталий Луцюк 5362b612
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, Lvbnhj
, Маркиз
, Pavel Ivanov b78412fc
, Иван Афанасьев
, Борис Іванченко
, Tania Shevchenko c2fcd63d
, Джемми
, МГМ
, Елена Степанушко f5c0004d
, Андрей Терещенко cb7fedf0
, Олег Шариков
, Луиза Тумбочкина
, А П 6d5dcd2e
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, des_104
, Володимир Науменко 40e31ee0
, Ольга_К
, Сергей Кравченко 06d842d3
, Ким Чен Ир
, Урус-Кугуш-Кильдибаев
, Мастер Автополив
, Berko Berko
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
, 4Liberty UA
, radius
, Геннадій Бикодір adb80589
, Валерий Проценко
, Yuriy Voloshkevych
, Лариса Таран
, Андрей Андреев bd5e532a
, Олег Кущенко
, Taras Franco
, Damon Smith
, Saw Ewas 1a26b1e6
, Faina L
, Сергей1967
, не олигарх
, Олег Николаенко
, cat bassman
, Саша Соколенко
, 4life
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, Вадим Тищук
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, Ярослав Дунець
, Игас Баас
, литвинус
, татьяна булгакова
, птах
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, заглянул случайно
, Alex-KHKH-alex
, Федор Достоевский 7e1c0118
, Fedir Syzyi
, Ivi Nau
, SER BERBA
, Livij
, Spun
, Владік
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Гонта73
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, Lizaveta Nemala
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, Варраван
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, Kirim Ukrainali
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, дядя Сэм f4c0ca00
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, Николай М
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Всего на сайте: 282 писателя
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Можешь продолжить поиски в инете, но уже по этому персонажу.
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Я вот здесь смотрела. А ты своих 200-х с поля уже забрал или так и валяются? они тебя не интересуют, правда?
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"Противник пошел на наши позиции с целью захвата господствующей высоты. Было решение после отражения их неудачной атаки на их плечах выйти на их позиции. Что нам дал выход на их позиции? С тех позиций, которые мы сейчас удерживаем они постоянно вели обстрел в левый и правый фланг", - сказал он.
"У нас были периодически потери "двухсотыми" и "трьохсотыми". Так потери и сейчас у нас есть - 6 погибших. Я их подтверждаю. Но на той стороне потери противника в четыре раза больше, потому что они наступали. Но эти позиции, которые мы заняли они являются стратегическими", - рассказал комбриг.Источник:http://censor.net.ua/v420657
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Чёй-то бойцу веры больше, чем штабу. Может, Вы ещё и верите, что у ВСУ артиллерии нет?
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Про зеленых человечков, вы че серьезно думаете,я сейчас пойду на улицу копать траншеи?, или взрывать рельсы? А может насоветуете превентивный удар нанести по Смоленску?
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Даже если только один - уже 11.
Если не лень - пройдитесь по темам.
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В социальных сетях между волонтерами разгорелся настоящий скандал после того, как в Интернете было опубликовано видео как упрек президенту и министру обороны от якобы волонтера о жутких условиях украинских военных, которые находятся на передовой в так называемой Светлодарской дуге.
В Сети волонтер Илья Лысенко ( Хоттабыч ) написал опровергающее сообщение о том, что сказал Сергей Ермаков на видео.
https://www.facebook.com/lisenko.ilia.hottabych/posts/10154822633834770
Низкопробная манипуляция пиаром на крови!
Когда автор это снимал его просили помогать.
Именно поэтому половина отснятого из под тишка.
Спитчь на экране - мерзость!
И мерзко даже обсуждать это.
И мерзко видеть что куча людей повелись на эту манипуляцию и подняли до небес недостойный пиар поступок.
Кстати медэвакуация шла отработанным методом - эффективно и без суеты.
Гоните это видео в шею из своей головы.
Это видео - низкопробная манипуляция сложной ситуацией с заострением внимания на своей персоне через резонансную, больную тему путем обращения в никуда ради оваций некомпитентов!
___________________________________
И Сергей И Дмитрий я думаю хорошие парни.
Да только хорошие парни это приватное.
А на войне все общественное.
И горе
И работа
И каждое слово которое чаще всего нужно заменить делом.
Наговорил много слов....
В это время ЗСУшные таблетки вывозили раненых с передка а за спиной глашатайя грузились 5 машин ASAP RESCUE являющиеся частью системы медэвакуация АТО, техника "Хэлп Армия" с Андреем Таубе, техника команды Василий Будик и сотоварищи, техника восьмой автосанитарной роты.
Они работали пока кто-то говорил.
Таким образом ВИДЕО вызывает омерзение!
Эвакуация была обеспечена всем необходимым!
Я соболезную о погибших!
Я ненавижу войну!
И я призираю всех кто во время оказания медицинской помощи раненым находит время рассказать с картинками как он выполнил за кого-то эту работу!
Точка!
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Но Я, к моему сожалению, лоханулся - принял Сергея за автора и исполнителя народного гнева.
Таким образом я, изучив ФБ страницу Сергея, сформировал свое отношение к герою правдолюбу не побоявшемуся сказать на камеру то что уже стыдно говорить ибо не есть открытие а есть драма лишенная даже фарса и это мое мнение оказалось ОШИБОЧНО!
Истинный театр одного актера имеет иное имя и фамилию
Дмитрий Григоревич (Дима Бус)
https://touch.facebook.com/profile.php…
Это реальный человек!
Реальный волонтёр!
Патриот который много сделал для Украины
Мы имеем колоссальное количество общих знакомых и тех кто кинулся защищать его честь как друга и брата в нынешнем недоразумении что позволило мне скорректировать свою позицию.
Я корректирую свою позицию к Дмитрию:
- Как к человеку
- Как к патриоту
- Как гражданину
- Как к волонтеру
и то что мы не знакомы ....
....Это скорее всего недоразумение чем позиция обоих.
Таким образом
Я ПРИНОШУ ЕМУ ЛИЧНЫЕ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ХАРАКТЕРИСТИКУ, ВЫСОКОМЕРНО ДАННУЮ МНОЙ, И ТЕ ОСКОРБИТЕЛЬНЫЕ ШТАМПЫ КОТОРЫЕ, ПО НЕДАРАЗУМЕНИЮ, Я НАВЕШАЛ НА НЕГО!
Я ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ У СООБЩЕСТВА И ОСКОРБШИХСЯ НА МОИ ВЫСКАЗЫВАНИЯ!
ПРОШУ ПРИНЯТЬ ВСЕ МОИ ИЗВИНЕНИЯ.
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Часть поста, которую показала я, шла у Хоттабыча после слов
"НАСТОЯШЕЕ МОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЭТОМУ ВИДЕО ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДИТ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ" и описывал реальную ситуацию с эвакуацией раненых.
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13 год. ·
Прошу репоста.
Между бетонными блоками ВОПа нашли УБДшку на имя Филиппова Михаила Васильевича. Скорее всего, парень из 10 ОГШБр. Если есть информация о владельце пишите в личку.
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