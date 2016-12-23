Сурков пообещал "ДНР" и "ЛНР" включение в состав РФ через год-полтора, - Тымчук

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, Борис Іванченко
, Tania Shevchenko c2fcd63d
, Джемми
, Елена Степанушко f5c0004d
, Андрей Терещенко cb7fedf0
, Луиза Тумбочкина
, А П 6d5dcd2e
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, des_104
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, Ольга_К
, Сергей Кравченко 06d842d3
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Возможно это фейк, возможно нет. Даже если и не фейк, не факт, что это готовый к реализации план. Скорее всего один из вариантов. Тем не менее, что он может дать мордорцам в случае реализации?
Если путин, невзирая на все внешнеполитические и прочие последствия (жрущему дерьмо нет смысла думать о парфюмерии), это сделает, то получит стопроцентный повод для развязывания полномасштабной войны против Украины.
Сценарий прост. Объявляет это своей территорией, плевать, что никто не признал. Война и обстрелы по этой причине не прекращаются, что дает повод обвинить Украину в агрессии на самом высоком уровне. Запад в очередной раз выразит озабоченность вселенской глубины. А дальше.
Не зря активизировались психи с призывами наступать на Лондон и лупить Искандерами. Не просто так пошли разговоры о мировой русофобии, ютящейся в утюгах, и у кого самая сильная армия. К тому же упомянутый срок в 1-1,5 года может сильно поменять Европу, там нацики к власти рвутся.
Те, кто утверждает, что в нынешнем разграбленном состоянии макакореспублики не нужны кремлю, правы. Они ему могут пригодиться только в качестве сакральной жертвы.
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Мы не знаем всех обстоятельств вокруг персоны путина. Возможно один из кланов его толкает именно на этот путь. Еще до Алеппо и победы Трампа он вел себя не так уверенно. Риторика явно поменялась.
Не настаиваю, что так и будет. Это всего лишь возможный вариант.
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Вспомните, сколько миру потребовалось времени и "доказательств", чтобы объединиться против Гитлера. Ничего нового. Никакой морали.
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Я не боюсь прямого вторжения. Но и не желаю этого. Нужно искать более приемлемые способы завалить бешеного зверя. И быть готовым к тому, что не все способы окажутся достаточно эффективными. Мне нравится ваш оптимизм и уверенность. К сожалению людей с таким настроением стало заметно меньше, по крайней мере здесь, на форуме.
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Пускай принимают!
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і це все, одним словом у Суркова, назвивається розвиток, для ватних дебілів саме так.
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https://twitter.com/zeinalxidirov/status/811932828179042304
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ишак, либо падишах... днр/лнр, либо московский улус ...
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Тымчук - это такой... всегда в каске? Всегда на переднем крае??
Ха-ха-ха-ха!!!
Верю!! Каждому его слову!!
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Как там звали здохнувшую тварь в ресторане "Ветерок"?
И специально для Вас здохнувшая тварь в ресторане "Ветерок" была в Израильском ( что не скрепно для свиноссруса) бронежилете!
Так шо Ваш жылин люто вам плюссует - с того Света!
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