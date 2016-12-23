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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Донбасс (11523) Сурков (124) Тымчук (1270)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сурков пообещал "ДНР" и "ЛНР" включение в состав РФ через год-полтора, - Тымчук

Представители "ДНР" провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР" с участием представителя администрации президента РФ В.Суркова.

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мы не оправдали? ты в своем уме? мы сломали империю и скоро базы НАТО будут стоять под Сумам и в Харькове. мы превзошли все ожидания и западу уже не надо ничего - они достигли цели, Украина победила. да ценой потери территорий, но они вернутся через несколько лет. даже пусть через 30 лет или 40 лет, но вернутся. хуйлу нужна вся Украина и Крым и Донбасс не решают его политических целей, так как гео политический расклад требует от хуйла - НОВУЮ Берлинскую стену. это его цель, - воссоздание империи. но у него не вышло ничего, Украина ушла окончательно и бесповоротно.
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На бред сумасшедшего похоже. Но беда в том, что сумасшедшие часто поступают именно так, как бредят.

Возможно это фейк, возможно нет. Даже если и не фейк, не факт, что это готовый к реализации план. Скорее всего один из вариантов. Тем не менее, что он может дать мордорцам в случае реализации?

Если путин, невзирая на все внешнеполитические и прочие последствия (жрущему дерьмо нет смысла думать о парфюмерии), это сделает, то получит стопроцентный повод для развязывания полномасштабной войны против Украины.

Сценарий прост. Объявляет это своей территорией, плевать, что никто не признал. Война и обстрелы по этой причине не прекращаются, что дает повод обвинить Украину в агрессии на самом высоком уровне. Запад в очередной раз выразит озабоченность вселенской глубины. А дальше.

Не зря активизировались психи с призывами наступать на Лондон и лупить Искандерами. Не просто так пошли разговоры о мировой русофобии, ютящейся в утюгах, и у кого самая сильная армия. К тому же упомянутый срок в 1-1,5 года может сильно поменять Европу, там нацики к власти рвутся.

Те, кто утверждает, что в нынешнем разграбленном состоянии макакореспублики не нужны кремлю, правы. Они ему могут пригодиться только в качестве сакральной жертвы.
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если они станут федеральными землями война прекратится. но ты сам подумай - разве он этого добивается? это не Крым.
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Откуда уверенность, что прекратится? Орки стрелять перестанут? Им даже ответки не нужны, сами симитируют. На что способны ОБСЕ и Совбез ООН рассказывать, надеюсь, не надо.

Мы не знаем всех обстоятельств вокруг персоны путина. Возможно один из кланов его толкает именно на этот путь. Еще до Алеппо и победы Трампа он вел себя не так уверенно. Риторика явно поменялась.

Не настаиваю, что так и будет. Это всего лишь возможный вариант.
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речь идет о прямом вторжении. вот в чем вопрос. если эти территории станут федеральными землями и начнут стрелять это прямое вторжение. хуйлу этого не надо. а Трапм пусть сосет.
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Вы рассуждаете так, словно с той стороны нормальные люди, выбирающие мир, а не войну. Достаточно вспомнить провокацию со стороны Третьего рейха перед нападением на Польшу (инсценировка нападения на радиостанцию в Гляйвице, опреация "Консервы"). Или Вы полагаете, что аннексия Крыма действительно произошла по инициативе крымчан, напуганных киевской хунтой? Чуркин в очередной раз задаст вопрос "какие ваши доказательства?", в очередной раз наложит вето, в надежде, что снова все сойдет с рук.
Вспомните, сколько миру потребовалось времени и "доказательств", чтобы объединиться против Гитлера. Ничего нового. Никакой морали.
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ну, что то есть в твоем рассуждении. но не все... так как он не гитлер и не сможет противостоять всей Европе. это первое. и второе; пусть только стрельнет после того как присоединит. и ты поймешь, что это невозможно. невозможно присоединение. а ты вообще боишься прямого вторжения? не бойся, его не будет. а если и будет, все одно не бойся. путин хуйло, иди мы ждем. вот как думает настоящее государство и как делает настоящий народ.
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Рассуждать о том будет или не будет масштабное вторжение сродни постановке диагноза людоеду - шизофренику "съест он кого нибудь еще, или уже сыт". Сегодня наелся, а что там завтра не знает даже шизофреник.
Я не боюсь прямого вторжения. Но и не желаю этого. Нужно искать более приемлемые способы завалить бешеного зверя. И быть готовым к тому, что не все способы окажутся достаточно эффективными. Мне нравится ваш оптимизм и уверенность. К сожалению людей с таким настроением стало заметно меньше, по крайней мере здесь, на форуме.
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их всегда и было столько как и сейчас, людей так думающих. но это чепуха, мне нравится Турчинов в некоторых его выступлениях. если бы так все в правительстве думали как он мы бы избежали многих несчастий. и луганды точно не было бы. а сейчас не надо прямого вторжения, хуйло и держит луганду как ,,независимого игрока,, что бы было чем давить на Украину. а если луганда станет частью рф это уже сделать невозможно будет. на западе то же не дураки. спросишь почему? а потому, что при том раскладе Воронежу пиздец. ты что думаешь ,,я,, сидеть буду и ждать когда хуйло разбомбит Киев? и зачем европейцам война на континенте? украинская армия уже не та, что была в 14 году и она даст отпор и этот отпор принесет десятки тысяч похоронок в рашку. и чем больше их будет тем меньше шансов у хуйла удержаться у власти. вата дура конечно, но не настолько что бы понять, что они вторглись, а не к ним. и в результате тысячи или сотни тысяч похоронок. иными словами цели своей хуйло не достигнет если и пойдет открыто на Украину.
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З таким же успіхом сурков міг пообіцяти дирявим і лугандонам через рік-півтора побудувати комунізьму на окремих територіях ОРДЛО..Думаю це тих абізьян втішило б набагато більше..😕😕😕
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Пусть присоединяют, тогда ведь границы меджу ОРДИЛО и РФ не будет, верно ? Отлично, пусть туда орки прут с оружием.
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Откуда Тымчук взял инфу? Сам придумал? Путин с силой и усердием впихивает невпихуемое ДЛНР под своим руководством Украине, как толстый страпон, и тут вдруг откуда не возьмись Сурков, готовый принять эту дотационку и повесить на шею Рашке? Бредятина!
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от тільки останній завод.підприємство відправлю на расєю,доріжу на металолом..

і це все, одним словом у Суркова, назвивається розвиток, для ватних дебілів саме так.
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ИГИЛ уничтожили танк Т-72 на базе Т4 в провинции #Хомс западнее Пальмиры из ПТРК / #Сирия [22.12.2016], видос:

https://twitter.com/zeinalxidirov/status/811932828179042304
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Так уже включайте в состав свой-зачем утюжите-что бы не содержать пенсионеров?
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А чего сразу не взяли? В 2014 году ввели бы войска по примеру Крыма да и все. Или это такая извращенная логика?
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Да забирайте напуй!!! Только оплатите элекроэнегию воду и остальное за своих лишнехромасомных.
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а еще каждому саблю,буденовку и велосипед--вы лугдонцы главное верьте,а попозже вас как героев отправят осваивать необъятные просторы лунной поверхности...ну а хули,за хуйла,за хуйлостан,влаг длючком в очко и в припрыжку через Изварино в направлении ростов-самара-плисецк-пояс астероидов.
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когда там мост в крым должны были подвесить???????...ну вы тоже там,типа ждите,и держитесь там,...ну типа того.
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Южной Осетии и Абхазии тоже много чего обещали...
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...через год-полтора либо издохнет ишак, либо падишах ... днр/лнр, либо московский улус ...
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ХА-ХА-ХА-ХА!!!

Тымчук - это такой... всегда в каске? Всегда на переднем крае??

Ха-ха-ха-ха!!!

Верю!! Каждому его слову!!
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А Вам - Завидно?
Как там звали здохнувшую тварь в ресторане "Ветерок"?
И специально для Вас здохнувшая тварь в ресторане "Ветерок" была в Израильском ( что не скрепно для свиноссруса) бронежилете!
Так шо Ваш жылин люто вам плюссует - с того Света!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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