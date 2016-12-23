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Материалы по теме:  Оборона
Теги: армия (7139) медицина (1365) Минобороны (4462) оборона (785) боевые действия (895) Полторак (673)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На Светлодарской дуге работает комиссия Минобороны: изучают порядок медицинского обеспечения, - Полторак

На сегодняшний день специальная комиссия Министерства обороны Украины изучает порядок медицинского обеспечения военнослужащих во время боевых действий на Светлодарской дуге.

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Яка комісія? Негайно потрібно відправити в війська наявну броньовану санітарну техніку для евакуації поранених, а також наявну справну бойову техніку яка не ламається через кожні 2км! МТЛБ зламалось за кілька сот метрів від наших позицій і поранені йшли по полю під обстрілом терористів до позицій. Не має бути на війні несправної техніки!
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Да що ты такэ кажэш!?!?
"Не має бути на війні несправної техніки!" - ой. вэй!!!
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Где взять средства? Ты постоянно пишешь надо то надо се! Ты исходи из того что быджет оборонный 4ккк дол! Нужно всем дать зарплату, одеть, накормить, заправить технику, увеличивать налет пилотов, модернизация ПВО и др! Куча задач, а бюджет не резиновый! Пацанам низкий поклон!
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4 млрд грн лишилось на рахунках міноборони на кінець року невикористаними! 4 млрд грн це 160 млн доларів, це 40 нових танків БМ Оплот, це 160 нових БТР-4Е, це 1600 відремонтованих та перероблених БТР-70 та БТР-80, БМП, МТЛБ на німецькі двигуни!
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так дело в том что к комиссиям готовятся!нас в свое время прятали что бы не видеть затертую форму
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это значит часа смертного не знает никто, время ни то а война
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скажут: нарушений не обнаружено, все в штатном режиме, задачи согласно руководящих документов
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Лучший способ завалить дело, создать комиссию.
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когда вскрывают все тогда начинают шевелится .а так сидят как упыри
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мы разберемся как положено и накажем кого попало... ))))))))
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И кто дал команду Горбатюка мочить ?
Нам Ваши стены и перестенки.юа до задницы. Если нашёлся хоть один командир, способный не отступать, а наступать, то после этой войны он будет признан настоящим Героем Украины. А то, что его никто не поддержал ни артой, ни чем-либо иным и в результате было много жертв, это для нас не новость .
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И что из этого? Должны были и дальше молча стоять под обстрелами, как ссыкливые рабы?
Ты немнога не понял. Мы - украинцы, и в нашем понимании он поступил правильно. На этом точка.
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Нет, предлагаю просто воевать, а не служить в армии РФ бесплатными мишенями.
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на странице у Маруси Зверобой в фэйсбуке в этом посте таких цифр погибших нет! есть: 54 - 5 погибших, "Киевская Русь" - 1. флаг смени на триколор
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Война ето - неизбежные потери Дорогих Нашему Сердцу Людей!
ВСУ Защищает Украину от орды убийц, насильников, алкашей, и наркоманов!
И советую Вам сменить риторику!
Или пойдёте! в спам!
Ибо Вы и подобные Вам создали ещё один ватный фронт против Украины!
Наши Герои Гибнут за Нас, Наступит момент и Мы Встанем на Их Место!
И так будет!
Ибо Украинці Погибают За Будущие СВОИХ ДЕТЕЙ!
Чтобы Наши Дети не стали - хахлами и хахлушками!
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Бойцы давно просили не писать всякую херню. Онолитеки херовы. "На правах онанистости".
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Ти підар не комісію створюй, і вичвай питання, а машини туди направляй. Суки кончені у солдат нічого не вистачає, а вони 4млрд. Можуть просрати, бо не знають як потратити, гандони штопані -- гарант, міністр оборони, усе міністерство оборони, весь сраний кабмін.
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тилькы справжнэ украййнськэ харакири нам допоможэ!!
Так. Андрийку?!
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На дуге должна работать не комиссия, а артиллерия, и выжигать все до границы с кацапами.
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Во-во... комиссия вместо армии, жесть.
Так можно столетиями воевать... комиссиями...
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А какое комиссия даже Минобороны имеет отношение к медицине?Там погибают люди а они чтото хотят создавать и конечно же после Рождественских каникул.Все что делается в последние полтора года в Украине это полнейший саботаж и предательство,практически полное истребление добробатов,усиленное вооружение самим вовременным вооружением Нацгвардии которая создана для усмирнения недовольного народа.Создание контрактной армии которая будет воевать только за тех кто платит а не за Родину,а остаткам ВСУ кроме Минских договоренностей ржавую технику да просроченные боеприпасы.
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Каждый раз читаешь: канадцы или кто-то там передали оборонительное вооружение, его поставили на баланс Нацгвардии или установили в оборонительных линиях второго или стопятого эшелона, весьма далеко от передовой. А добробатам, на линию фронта- хрен! Вооружение ведь не передают волонтерам.
Ещё лет десять назад, когда я слушала Жириновского или читала в пророчествах, что первым, кто даст украинцам оружие, будут инопланетяне, я, конечно, ржала. Сейчас мне уже даже не смешно: на этой планете всё гораздо дебильнее, чем я могла себе представить в студенческие годы.
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Технику передают бригадам, например Саксоны, Хамви медецинские БТры и понятно, что в приоритете десантура и ССО! Какую оборонительную технику передали канадцы и куда ее поставили? Блядь люди, у нас нищая страна которая ведет войну! Оборонный бюджет не может потянуть 30+ бригад плюс авиацию! Это война люди, посмотрите на сирию! Пафосные ССО и морпехи рахи получают пизы под Табакой и Пальмирой с горой трупов, пафосные Турки получают люлей от ирегуляров ИДИЛ с горой трупов захвачеными танками и сожженными пленниками, про Ирак и Мосул я молчу бо там десятки тысяч 200-х сотни уничтоженной техники! Что вы хотите он наших пацанов, от наших командиров?
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Да всё Вы правильно пишете... кто ж с Вами спорит-то. Волонтёры просто интересуются, где Ваши десантура или кто там вместе с Харви медицинскими, почему не на фронте.
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Трудно сказать, кто проявил инициативу первым, но в итоге, наши выдвинулись вперед и захватили несколько опорных пунктов противника. Противник подтянул наличную броню и артиллерию и стал утюжить брошенные позиции, где начали закрепляться наши. Опять же, судя по описаниям очевидцев, ударная группа опрокинула оборону противника в направление Углегорска. То есть, когда противник был сбит позиций, он подтянул резерв и начал отрабатывать артиллерией. Насколько можно понять, в этот момент начала работать наша артиллерия, стоящая в тылу всей группировки. Есть информация о том, что даже несколько залпов ушло в исполнении «Пионов». Если эта информация верна, то ситуация выглядит несколько иначе, чем ее описывают даже очевидцы и участники.
Дело в том, что применение «Пионов» может быть санкционировано только вышестоящим штабом и никак не командованием 54-ки. Значит этот маневр силами роты, отслеживался с самого верху.
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Вот именно, что даже очевидцы и участники паникуют и, как тут говорят, "разводят зраду", потому что привыкли, что все лгут и всё плохо. Это называется деморализация личного состава - и это тот реальный результат, который мы получили за два года.
Мне все говорят, что я упрощаю. Но по моему стойкому убеждению, достоинство должно быть не в революциях, а в головах. Почему-то я уверена, что когда наша армия начнёт массово и явно ни на кого не обращать внимания и поступать там, на фронте, как армия, а не как жертва или сторонний наблюдатель смерти добровольцев, многое изменится безо всяких революций и Майданов. Может, изменится не надолго, но это уже следующий вопрос.
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У системи нараз комісія, яка все і похерить. Якась суцільна совково-хер знає яка система безвідповідальності. А от коли діло доходить до грошей і до скомуніздіть, тут спритність і винахідливість просто від нечистого з'являється неймовірна? І комісій похєрєстіческих створювати не потрібно....
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А ну ка надеждочка, расскажи как нам еще раз про ,,белых,пушистых и человечных''
,, не террористов'' ЛНР и ДНР. Как у тебя только твое паскудное и продажное хлебало открывается что-то тявкать!?


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лицемеры шоколадные! учавствуют они, без поддержки волонтеров и населения, банановые путлеровские республики уже до Донепра бы были
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А в самом деле, вопрос очень даже интересный. Где оно? Где-то стоят танки, легкая броня, уже хорошо набравшая вес артиллерия. Если верить Турчинову, в войска уже пошли новейшие разработки ракетного оружия. Оно уже где-то стоит, но в таких боях его почти не заметно. Да, что-то прилетело к противнику, и очевидцы сообщали о том, что даже в боях за Дебальцево земля так не гудела. Это значит, что откуда-то оно прилетело. Если речь идет о ствольной артиллерии, то оно прилетело километров с 40 из тылу, если о ракетах, то, возможно, даже с расстояния 100 км и, как отметили сами боевики, прилетало катастрофически точно. То есть, группировки войск доукомплектовываются новыми ништяками, которые приберегаются до определенного момента. Что это за момент - вопрос интересный. Одно понятно, когда придет время, орков будут сметать к границе не те подразделения и соединения, которые сейчас врылись в землю. Они героически выполняют свою задачу и об этом еще будут написаны книги и сняты фильмы, но вперед пойдут не они. Ой, не они!
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Санитарка ужасная. Где весь транспорт,продан или в личном пользовании ?
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Были весь транспорт и от волонтер и медицинский и войсковой (старенький) стоял санитарный БМП там же журналисты сняли его на фото видио, командование санитаров сказала что его применение не потребовалось, но техническое состояние это дело зам по технике к нему вопросы ....
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Зачекаємо результатів роботи комісії і наступного рішення Міністра....А тоді і поговоримо хто є Ху....
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В пользу применения чего-то подобного Пионам, говорит количество потерь с той стороны. Причем, информация о потерях идет от людей, которые находятся на месте, в Дебальцево и Енакиево, куда свозились трупы. Цифры разнятся, но речь идет о многих десятках. Причем те, кто принимал 200-х отметили большое количество «конструкторов», то есть - разорванных в клочья тел, которых невозможно даже сосчитать корректно. Стрелковым и лёгкой артиллерией, такого эффекта вряд ли можно добиться, в заметных количествах. Это говорить о том, что очень возможно, что в виде подарков от Святого Николая, попочленцы получали 110-ти килограммовых поросят от Пионов. В общем, сам противник отмечает, что артиллерия ВСУ отработала отлично, накрывала точно и малым количеством попыток. Именно это обстоятельство расстраивает противника более всего. Там ходят слухи о том, что ВСУ получили некое новое оружие из США и дальше - фантазия уходит в дебри «звездных войн».
В сухом остатке, наши продвинулись вперед и закрепились на новых позициях. При этом, Генштаб явно не планировал развивать успех, в случае удачного разворота событий, ибо в бой не были введены силы, сосредоточенные в тылу и предназначенные не для удержания оборонительных позиций. То есть, это была разведка боем, которая должна была показать, на что способен противник, в случае подобных действий. Противник, в отличие от прошлых времен, не стал упираться рогом, чтобы выбить наших бойцов из только что занятых позиций.
Есть мнение, что основная составляющая этого мероприятия находилась глубоко в тылу противника. В подобных случаях РФ вводила свои войска для усиления группировки своих войск. Насколько известно, ничего подобного не произошло. Даже полгода назад при атаке наших на этом же участке отмечалось подобное движение и с той стороны шла лихорадочная активность. В этот раз - просто работали загрдотряды, которые отлавливали бегущих «орлов» 7-й бригады противника.
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В Сети волонтер Илья Лысенко ( Хоттабыч ) написал опровергающее сообщение о том, что сказал Сергей Ермаков на видео.

https://www.facebook.com/lisenko.ilia.hottabych/posts/10154822633834770
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Сергій Козак 4f88d781

Все правильно Могу добавить в 1941году немцы подошли и заняли линию по речке Санжаровка Дебальцево Калиново Это и есть Светлодарская дуга она очень важна как плацдарм для наступления В 1942 году немцы пошли в наступление с Дебальцева со Сведлодарской дуги и заняли Луганск Ростов и вышли под Сталинград Светлодарская дуга это ключ победы над сепарами и роситей в Донбассе
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С военной точки да как и Саур Могила, но не Иловайск надо было штурмовать за бабло...
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ну... а что же ты всё ещё здесь??? Фаина???

Пора уже быть в окопе!! На передовой!!
Ну, как немцы в 1942-м!!!
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Три года войны, а ... , - слов нет одни выражения...

Вывоз 200х и 300х 18 декабря 2016 года
https://www.youtube.com/watch?v=BoOlhVvt5HMЕще раз убеждаюсь, в этих умных словах...

"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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"На Светлодарской дуге работает комиссия Минобороны: изучают порядок медицинского обеспечения"

ха-ха-ха-ха!!! Верю!!!
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Уебище такое как,123456789,саботажник и паникер,наш народ может потянуть все.Вспомните кто непозволил окупировать Украину,добробраты которых сейчас просто истребляют.Вспомните сколько оборонительного оружия уже поставлено в Украину но незадействовано еще ни в одной точке линии разграничения.Вспомните сколько Хаммеров поступило в Украину и как пошло на довооружение бесследно исчезло.Вспомните о разработанной программе наших политехов по обнаружении и комплексным ответом нашей артилерией врагу которая прошла испытание на ура а затем исчезла.Вспомните также о разработаных тоже нашими студентами и испытаных песпилотниках которые способны не только опредилять координаты цели размером с легковушку онлайн онлайн но и способным нести заряд который уничтожит танк но он тоже с успехом кудато исчез.И только из перечисленного мной можно с уверенностью обявить как Генштаб так и наше правительство в предательстве и саботаже.
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Дело в том, что горячих точек... скажем так, вменяемое количество. А МО все время рассматривает всю зону АТО. Да и СМИ постарались - когда передают технику Нацгвардии, СМИ кричат о том, что технику передали военным. Это разные ведомства вообще. И, как там... случайность? Не думаю.
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Паркетный Генералитет создаёт комиссии-когда каждая секунда дорога, для тяжело раненых бойцов,ну не суки сидят в штабе?
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На Донбассе следует переходить к "активной обороне": стрельнули сепары - мы взяли Докучаевск, стрельнули ещё раз - мы высадили десант в Новоазовске...
Иначе эта война будет продолжаться даже партизанскими методами, причём десятилетиями
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Цензор.НЕТФорум Украины
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