На Светлодарской дуге работает комиссия Минобороны: изучают порядок медицинского обеспечения, - Полторак

Гыг с Вами
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, ручка от чемодана
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, Ярополк Гендельсонович
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, Paja Gnevniy
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, Livij
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, Андрей Мудрый
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, Алла Новосад 5b57f84f
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, Дмитрий Назаужды
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, Владік
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, Громодянин
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, МГМ
, Aleks Maydan
, Вова Воваенович
, Sinopticos
, Yuriy Voloshkevych
, cens
, Виталий Вотовский
, Lvbnhj
, Маркиз
, Pavel Ivanov b78412fc
, Иван Афанасьев
, Борис Іванченко
, Tania Shevchenko c2fcd63d
, Джемми
, Елена Степанушко f5c0004d
, Луиза Тумбочкина
, А П 6d5dcd2e
, des_104
, Ольга_К
, Сергей Кравченко 06d842d3
, Ким Чен Ир
, Урус-Кугуш-Кильдибаев
, Мастер Автополив
, Berko Berko
, ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
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, Геннадій Бикодір adb80589
, Валерий Проценко
, Лариса Таран
, Андрей Андреев bd5e532a
, Олег Кущенко
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, Сергей1967
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, Саша Соколенко
, 4life
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, Pyga BESTia
, Maxim Perepelica
, lezyo
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, Михаил Архипов 3fa75d28
, Ярослав Дунець
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, дядя Сэм f4c0ca00
, Ярослав Карпенко fd3e29f7
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, Сергій Титарчук
, Лейб Маркович
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, Николай Хомяков e80a207d
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, Алексей Гниденко cac7ebd6
, Владимир Копяк
, vatniko kolorado
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, monah 58f1317c
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"Не має бути на війні несправної техніки!" - ой. вэй!!!
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Нам Ваши стены и перестенки.юа до задницы. Если нашёлся хоть один командир, способный не отступать, а наступать, то после этой войны он будет признан настоящим Героем Украины. А то, что его никто не поддержал ни артой, ни чем-либо иным и в результате было много жертв, это для нас не новость .
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Ты немнога не понял. Мы - украинцы, и в нашем понимании он поступил правильно. На этом точка.
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ВСУ Защищает Украину от орды убийц, насильников, алкашей, и наркоманов!
И советую Вам сменить риторику!
Или пойдёте! в спам!
Ибо Вы и подобные Вам создали ещё один ватный фронт против Украины!
Наши Герои Гибнут за Нас, Наступит момент и Мы Встанем на Их Место!
И так будет!
Ибо Украинці Погибают За Будущие СВОИХ ДЕТЕЙ!
Чтобы Наши Дети не стали - хахлами и хахлушками!
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Так. Андрийку?!
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Так можно столетиями воевать... комиссиями...
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Ещё лет десять назад, когда я слушала Жириновского или читала в пророчествах, что первым, кто даст украинцам оружие, будут инопланетяне, я, конечно, ржала. Сейчас мне уже даже не смешно: на этой планете всё гораздо дебильнее, чем я могла себе представить в студенческие годы.
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Дело в том, что применение «Пионов» может быть санкционировано только вышестоящим штабом и никак не командованием 54-ки. Значит этот маневр силами роты, отслеживался с самого верху.
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Мне все говорят, что я упрощаю. Но по моему стойкому убеждению, достоинство должно быть не в революциях, а в головах. Почему-то я уверена, что когда наша армия начнёт массово и явно ни на кого не обращать внимания и поступать там, на фронте, как армия, а не как жертва или сторонний наблюдатель смерти добровольцев, многое изменится безо всяких революций и Майданов. Может, изменится не надолго, но это уже следующий вопрос.
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,, не террористов'' ЛНР и ДНР. Как у тебя только твое паскудное и продажное хлебало открывается что-то тявкать!?
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В сухом остатке, наши продвинулись вперед и закрепились на новых позициях. При этом, Генштаб явно не планировал развивать успех, в случае удачного разворота событий, ибо в бой не были введены силы, сосредоточенные в тылу и предназначенные не для удержания оборонительных позиций. То есть, это была разведка боем, которая должна была показать, на что способен противник, в случае подобных действий. Противник, в отличие от прошлых времен, не стал упираться рогом, чтобы выбить наших бойцов из только что занятых позиций.
Есть мнение, что основная составляющая этого мероприятия находилась глубоко в тылу противника. В подобных случаях РФ вводила свои войска для усиления группировки своих войск. Насколько известно, ничего подобного не произошло. Даже полгода назад при атаке наших на этом же участке отмечалось подобное движение и с той стороны шла лихорадочная активность. В этот раз - просто работали загрдотряды, которые отлавливали бегущих «орлов» 7-й бригады противника.
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https://www.facebook.com/lisenko.ilia.hottabych/posts/10154822633834770
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Все правильно Могу добавить в 1941году немцы подошли и заняли линию по речке Санжаровка Дебальцево Калиново Это и есть Светлодарская дуга она очень важна как плацдарм для наступления В 1942 году немцы пошли в наступление с Дебальцева со Сведлодарской дуги и заняли Луганск Ростов и вышли под Сталинград Светлодарская дуга это ключ победы над сепарами и роситей в Донбассе
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Пора уже быть в окопе!! На передовой!!
Ну, как немцы в 1942-м!!!
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Вывоз 200х и 300х 18 декабря 2016 года
https://www.youtube.com/watch?v=BoOlhVvt5HMЕще раз убеждаюсь, в этих умных словах...
"Во главе государства должны стоят люди, не обремененные большим капиталом.
Богатый у власти будет думать только о сохранении и приумножении своего капитала, а не о народе."
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ха-ха-ха-ха!!! Верю!!!
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Иначе эта война будет продолжаться даже партизанскими методами, причём десятилетиями
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