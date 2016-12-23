"Распространение ПО остается под моим контролем", - разработчик приложения для украинских артиллеристов Шерстюк опроверг информацию о взломе программы хакерами

Сергей С 70d87373
, України вірний ж-д
, Варраван
, Дима Кутенко
, Александр Пушкин 7b40c3f0
, piranja
, KonstnT
, Гоблин Унылый
, Тунгусский метеорит
, Elena Italenna
, Vlad
, Irina Dybonos 997870af
, Иван Задорожный
, Андрей Рост
, Маркиз
, Tierre
, сидор сидоров 945e588f
, Serg Koshserg
, Aлександр Alexsis
, Alex Stone
, Azur Azur
, yuster
, А П 6d5dcd2e
, Гонта73
, Natalia Mangion
, Слободянюк Григорий
, Позор
, vtly_th
, Colt
, octr9k
, Лейб Маркович
, Muzoreva
, Mr__Pitkin
, Xitman Frizz
, Владислав Василенко
, Eispickel
, Гыг с Вами
, otosh
, sfed
, OlesK
, Дельфін Фатіма
, Андрей Беляев d04c53fc
, Анатолий Колтичкин
, Kirim Ukrainali
, Крокодил Гена
, Nickol Nickols
, Alex Kovalenko c051df8c
, Vladimir Bushan
, -Ботоксный Угар-
, вставай
, Ольга_К
, Stas Petrov
, DI GI
, Alex Lem
, ручка от чемодана
, Domkrat
, Олксандр
, Ali Hasan
, Свят Надеждин
, Leon Ken
, Baden
, Джимми Джойс 39d71113
, АлИч
, Ned Stark
, Baks13
, DED57 Kur-nik
, shokolad
, Джон123456
, литвинус
, Roine S
, Oljik
, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
, Ksenia VB
, Nov
, (unknown) c262f9bc
, З нами Бог та Україна
, S O M magik
, Wevelsburg
, Александр Юр
, Переворот Сознания
, Василий Граздич
, Bob2
, Sinopticos
, Лучезарный Ефименко
, Narem
, Сантьяго
, влад нем f29b377b
, Юрий Булкин
, tadey
, Катрин Катрин 2ca538a5
, Roman Podyu 5027fa4e
, Стрелок
, V T 2fd9d4b9
, Radoslav Sikorsky
, Аль Капучіно
, Мессия
, Ивета
, Алла Новосад 5b57f84f
, Taras Franco
, (unknown) 04014a3e
, Леся Суднєва
, Nino
, Serhiy Lonko
, Змиевобандеровец
, Leo Uxmal
, Boris XMerlin
, George Dok
, Игорь Головин 90042658
, ruslan kiselev
, Denisn
, Бяка
, Serg qwerty b5c5d2b0
, Илья Гуцуляк
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Путлер Капут
, Александр Котов 4de95840
, Olena Cemenko
, KL
, Andrew Vilchynsky
, Alina Sadovska
, 4Liberty UA
, Alex Korn 4148a992
, Олег Смуток
, Ватнег ЗаПарижья
, Лилия Стацкая
, Александр Громов
, Bandera Rosa
, Vhup
, JulyusCaesar
, Viktor Marchenko
, Бандерівець
, МГМ
, Владимир Сергиенко
, V-roma
, Константин Антонов c55cbf38
, Олег Андрощук 4c49420c
, Ole Lahti
, Paul Petrovach
, дератизатор
, Саша777
, VOLVO XC 70
, коля быстряков
, tommmy
, Андрей Филипович a39bc2a9
, БендеровскийЗаяц
, Aleks_15
, Смышленый I
, саша петров 6427e423
, Igor Moiseenko
, Джемми
, Владимир Лобанов
, Франческа
, Ruslan Tkachenko
, Me
, Русскоязычный
, sea dog
, Игорь Карпушин
, семен сименченко
, alexs
, Ліщук Андрій
, Юрий П
, Mr Vice President
, gassab
, samski2
, Петр Петров 3145f8cd
, tector
, Андрік
, Ватник Путин
, Николай Хомяков e80a207d
, 4uvak2
, Люцифер
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Игорь Д
, Фсх
, cimbitep
, Алексей Шонин 9510d5d0
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Aleksey Lazareyko
, житель юговостока
, SER BERBA
, сумний лошак
, Sergey T 6da4219d
, Шарик Корровский
, Diesel_Sasha
, Oleg Youryevich
, 12345678
, Сергей Коваленко 9044b06d
Сергей С 70d87373, Варраван, Гоблин Унылый, сидор сидоров 945e588f, Elena Italenna, KonstnT, Eispickel, Иван Задорожный, Natalia Mangion, Дима Кутенко, А П 6d5dcd2e, Владислав Василенко, Tierre, Muzoreva, Крокодил Гена, -Ботоксный Угар-, Stas Petrov, DI GI, Джон123456, Ali Hasan, Ольга_К, Дельфін Фатіма, (unknown) c262f9bc, Ksenia VB, Nickol Nickols, Александр Юр, Сантьяго, Стрелок, Анатолий Колтичкин, Serg Koshserg, Baks13, Roman Podyu 5027fa4e, octr9k, ручка от чемодана, Андрей Беляев d04c53fc, Radoslav Sikorsky, Юрий Булкин, Аль Капучіно, Bob2, Ned Stark, Oljik, OlesK, Алла Новосад 5b57f84f, Roine S, George Dok, ruslan kiselev, Свят Надеждин, Мессия, Serg qwerty b5c5d2b0, Leon Ken, Taras Franco, piranja, Ватнег ЗаПарижья, Bandera Rosa, Paul Petrovach, Denisn, дератизатор, Змиевобандеровец, Саша777, Константин Антонов c55cbf38, S O M magik, Olena Cemenko, VOLVO XC 70, Ивета, Alina Sadovska, Владимир Лобанов, Ruslan Tkachenko, Me, sea dog, Русскоязычный, Юрий П, З нами Бог та Україна, Nino, Владимир Сергиенко, Гыг с Вами, Джемми, литвинус, саша петров 6427e423, Vhup, Aleks_15, Kirim Ukrainali, Игорь Карпушин, Люцифер, shokolad, Александр Котов 4de95840
Всего на сайте: 272 писателя
Ответить
которые несёт Орда
не захлестнули в одночасье
родные ваши города
любой вменяемый отныне
обязан чётко понимать,
что ради мира в Украине
кацапов нужно убивать!
Стрелять и жечь кацапов лихо,
на танках как клопов давить
или по-партизански тихо
заточку под ребро всадить!
Нельзя с кацапами иначе,
ведь только мёртвый репоед
о Русском Мире не кудахчет
и причинить не может вред
Ответить
Даже здесь на форуме.
Ответить
Ответить
Ответить
Олигархический режим готовится к своему следующему воспроизведению, готовится, уничтожая украинское институциональное государство.
Политическая коррупция есть основа этого воспроизведения. Что мы видим?
Председатель ЦИК вызывающе ведет себя как человек, который является безнаказанным в этом государстве. И мы за этим наблюдаем.
Мы должны немедленно проголосовать постановление об увольнении председателя ЦИК и восстановление справедливости в этой стране - начало борьбы с политической коррупцией напрямую. Мы должны проголосовать законопроект о выборах в парламент на пропорциональной основе по открытым спискам.
Эти резкие и совершенно справедливые слова произнес сегодня с трибуны Верховной Рады глава фракции «Самопомич» Олег Березюк.
«Эта политическая коррумпированная власть олигархов разрушает эту страну, идет полномасштабная война, убивают каждый день ребят, а наши европейские партнеры, в кавычках, говорят: ничего страшного, готовьтесь к выборам в Донбассе. Как? Под дулами пистолетов, пушек и танков? С заложниками украинских воинов? Мы должны принять Закон об оккупированных территориях и признание это войной, наконец», - продолжил он свою речь.
По его словам, олигархический режим готовится к воспроизводству, собирая деньги.
«Так, национализирован банк - это хорошо, это стабильность людей и стабильность финансовой системы. Сто пятьдесят миллиардов гривен из государственного бюджета страны, это какой ценой? Ценой детских садиков, ценой школ, ценой дорог? Ценой местных общин, этот бюджет отнимает у местных общин практически все, что дали мы с вами в течение прошлых двух лет», - подчеркнул Березюк.
Также он коснулся в выступлении проблем, которые предстоят в следующем году местным бюджетам.
«Переложение ответственности за энергоносители и материальные затраты школ и медицинских учреждений просто оголяет местные бюджеты. Перекладывание за льготы: государство дает льготы, а льготы должны платить те, кто не имеет денег за то, чтобы платить. Местные бюджеты - это грабеж государства и подготовка к тому, чтобы местные органы власти зависели от политического олигархата, который сегодня царит в этой стране», - констатировал глава фракции «Самопомич».
Отмечу, что также очень критические высказывания в адрес нынешней барыжно-олигархической власти во главе с Порошенко регулярно озвучивают и некоторые другие депутаты из этой фракции.
Например, Егор Соболев в сентябре заявил в прямом эфире одного из центральных телеканалов, что Порошенко возглавляет коррупцию в Украине.
Еще один парламентарий из фракции «Самопомич» Семен Семенченко тоже угрожал власти новым Майданом - в частности, в ответ на фальсификации в Кривом Роге.
Экономика от Пророка
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Предыдущая статья про взлом - это был вброс, так как та "хакерская" группа могла просто распотрошить апк-файл и это был бы уже типа взлом. Но вряд ли они могут вмешаться в работу на конкретно взятом устройстве, который скорее всего не подключен во время боевых действий к мобильной сети, а значит и без интернета. Программа же использует гироскоп телефона для определения положения устройства оружии. Вероятно, еще используется GPS для более точного определения местоположения, но без доступа к серверам гугла сепарам трудно определить местоположение конкретно работающего устройства в поле, которое принимает данные gps. Можно, конечно, установить на отдельно взятый андроид вирус, который будет выдавать местоположение, но тогда разработчик был бы уже мертв. Либо искать спектроанализатором gps, но это тоже маловероятно, так как сепаратышам просто не дадут подойти достаточно близко для этого.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но фраза "Либо искать спектроанализатором gps" всё перечеркнула. И так, что Вы будете анализировать спектроанализатором на частотах 1176.45 МГц (L5), 1227.60 МГц (L2), 1381.05 МГц (L3), и 1575.42 МГц (L1) ? . (частоты системы GPS).
Ответить
Ответить
Ответить
там же Линукс а не виндовс, там как в виндовсе не прикрутишь вирус к програме.
Ответить
Ответить