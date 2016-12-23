Нардеп от БПП Недава прямым текстом защищает Иванющенко: Блок Порошенко превращается в Блок Юры Енакиевского, - Фирсов. ВИДЕО

Слободянюк Григорий
, Позор
, vtly_th
, Colt
, Варраван
, octr9k
, сидор сидоров 945e588f
, Elena Italenna
, Лейб Маркович
, Muzoreva
, Сергей С 70d87373
, Mr__Pitkin
, Xitman Frizz
, Владислав Василенко
, Eispickel
, Гыг с Вами
, KonstnT
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, sfed
, OlesK
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, Nickol Nickols
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, Джимми Джойс 39d71113
, АлИч
, Ned Stark
, Baks13
, DED57 Kur-nik
, shokolad
, Джон123456
, литвинус
, Roine S
, Oljik
, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
, Ksenia VB
, Nov
, (unknown) c262f9bc
, З нами Бог та Україна
, S O M magik
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, Переворот Сознания
, Василий Граздич
, Bob2
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, Лучезарный Ефименко
, Narem
, Сантьяго
, влад нем f29b377b
, Юрий Булкин
, tadey
, Катрин Катрин 2ca538a5
, Roman Podyu 5027fa4e
, Стрелок
, V T 2fd9d4b9
, Radoslav Sikorsky
, Аль Капучіно
, Мессия
, Serg Koshserg
, Ивета
, Алла Новосад 5b57f84f
, Taras Franco
, (unknown) 04014a3e
, Леся Суднєва
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, Serhiy Lonko
, Змиевобандеровец
, Leo Uxmal
, Boris XMerlin
, George Dok
, Игорь Головин 90042658
, ruslan kiselev
, Denisn
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, Serg qwerty b5c5d2b0
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, Ватнег ЗаПарижья
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, alexs
, Ліщук Андрій
, Юрий П
, Mr Vice President
, gassab
, samski2
, Петр Петров 3145f8cd
, tector
, Андрік
, Ватник Путин
, Николай Хомяков e80a207d
, 4uvak2
, Люцифер
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Игорь Д
, Фсх
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, Сергей Коваленко 9044b06d
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А яку довіру мали в 2014, які шанси щось змінити. Але ні, краще просто присмоктатись до корита і далі обкрадати цю країну. ((
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Никогда ни единого слова критики власти, зализал уже барыге жопу до блеска.
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Он озвучивает её самые тайные желания!
Хе, вспомнил, как нам с экранов, прошлым летом, люди с серьёзными лицами, прогнозировали не только парламентские, но и президентские выборы на осень.
АУ! ВЫБОРЫ! ГДЕ ВЫ?
ГДЕ ТРЕТЬИ МАЙДАНЫ????
Зарифмуете сами...
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З гробів вилазять бісюки.
Зуби скалять через либу.
Точать свої драпаки.
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Кто ещё слушает этого барыгу - Фирсова?!
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Таковых там крайне немного - в основном - погань вроде Недавы, Кононенко и тд.
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Фирсов там самым честным был - остальные - много хуже.
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всему своё время..
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«Корочкой» оказалось удостоверение российской общественной организации «Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка»
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Он был доверителем титульной нации.
Но, очень уж мало в нем от украинца.
Сломался солдатик на инаугурации.
Наверно, хотел от греха, застрелиться.
Загреб булаву в свои цепкие лапы
И начался бизнес державный у Пети.
Тогда от народа не прятал он папы
И были доступными Петины дети.
На улицах он появлялся без танка.
И, даже, мелькал иногда на Майдане.
Красивая женушка - американка,
Казалось, добро раздавать не устанет.
Теперь он страну превратил в резервацию
И, вместо семьи, окруженный спецназом,
Дает прикурить этой титульной нации.
Ах, где же ТОГДА был украинский разум?...
(стихотворение полностью: Петя всех боится )
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Правда, порохолюбителі?!
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