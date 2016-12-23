"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - Жебривский об освобождении оккупированного Донбасса

S O M magik
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, Переворот Сознания
, Василий Граздич
, Bob2
, Ольга_К
, Дельфін Фатіма
, Sinopticos
, (unknown) c262f9bc
, Лучезарный Ефименко
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, Сантьяго
, Джон123456
, KonstnT
, влад нем f29b377b
, DI GI
, Ksenia VB
, Nickol Nickols
, Юрий Булкин
, tadey
, Катрин Катрин 2ca538a5
, Roman Podyu 5027fa4e
, Стрелок
, V T 2fd9d4b9
, Владислав Василенко
, Варраван
, Tierre
, Muzoreva
, Гоблин Унылый
, Анатолий Колтичкин
, Radoslav Sikorsky
, Аль Капучіно
, Natalia Mangion
, Мессия
, Serg Koshserg
, Baks13
, Ивета
, octr9k
, Алла Новосад 5b57f84f
, Taras Franco
, (unknown) 04014a3e
, ручка от чемодана
, А П 6d5dcd2e
, Леся Суднєва
, Андрей Беляев d04c53fc
, сидор сидоров 945e588f
, Nino
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, Змиевобандеровец
, Leo Uxmal
, Boris XMerlin
, Ned Stark
, George Dok
, Дима Кутенко
, Oljik
, Игорь Головин 90042658
, ruslan kiselev
, Eispickel
, OlesK
, Roine S
, Denisn
, Бяка
, Serg qwerty b5c5d2b0
, Илья Гуцуляк
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Путлер Капут
, Александр Котов 4de95840
, Olena Cemenko
, KL
, Свят Надеждин
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, Alina Sadovska
, 4Liberty UA
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, Faina L
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, Ватнег ЗаПарижья
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, БендеровскийЗаяц
, Aleks_15
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, Владимир Лобанов
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, Русскоязычный
, sea dog
, Игорь Карпушин
, семен сименченко
, alexs
, Ліщук Андрій
, Юрий П
, Mr Vice President
, gassab
, samski2
, Петр Петров 3145f8cd
, tector
, Андрік
, Ватник Путин
, Николай Хомяков e80a207d
, З нами Бог та Україна
, 4uvak2
, Люцифер
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Гыг с Вами
, Игорь Д
, Фсх
, cimbitep
, Алексей Шонин 9510d5d0
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Aleksey Lazareyko
, литвинус
, житель юговостока
, SER BERBA
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, Sergey T 6da4219d
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, Kirim Ukrainali
, shokolad
, Oleg Youryevich
, 12345678
, Сергей Коваленко 9044b06d
, BreakerR0ry 9f7fbb8e
, Yuriy Voloshkevych
, Alex Lem
, Grigorij Kucher
, Пантагруэль Гаргантюаевич
, Mr__Pitkin
, Mora Zfayfer
, Салаутдин
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, Григорий Барковский 5bc4f112
, BVladek
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, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
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, Александр 087
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, Петро Чиншовий
, Антип61
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Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/surkov-poobeshchal-vhozhdenie-dnr-lnr-sostav-1482481912.html
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жебривский такой же бездельник и негодяй, как и все те, кто сегодня стоит у власти, а это значит, что н и о каком укреплении армии не может быть и речи, все разворовывается, сегодняшняя армия держится только за счет пожертвований народа, а учитывая тот факт, что народ нищает с каждым днем, это значит, что наступать нужно как можно скорее, вот и весь сказ.
Научились нынче все эти отморозки от власти говорить правильные слова, как послушаешь, так кажется, что нам повезло с властью, а как посмотришь на их дела, так понимаешь, что с такой властью нам не выжить, вот и думайте.
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шось мені недобре на Душі,мабуть Украіна тобі Вовчику дупу надере по самі ананаси..
Юстас Алексе
Не пори чушь,я разработал секретный план "боЯРОШник" без визитки..
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Кто вам сказал,что Донецк нужно штурмовать?
Его можно взять без единого выстрела!!
Полная блокада, закрыть все блокпосты, отключить воду, свет, газ и максимум через месяц они сами пожрут друг друга и выпрут оттуда всех кацапских наемников.
Ну а если нет, то для этого у нас есть ракетное оружие и авиация, вот вам и весь штурм.
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Господа товарищи росиянские троли Ольгино с украинскими флажками анонимайзеров и непонятной акрабардой ника. Не несите пургу про то что ублюдки боевики и даже "ихтамнеты" будут грудью защищать "срузкий мир и Путина". Почти вся "армия" ДНР это убогие зеки туберкулёзники нарики и кучка погрязших в ипотечных российских долгах "ихтамнетов". Главари ДНР давно мечтают свалить в Ростов, Москву к своим шлюшкам и деньгам да вот Путлер не пущает пока. Главари ДНР, прочее отребье которое наварило на металлоломе подыхать за Путина не собирается. Фантастически хотят жить, пить, жрать и ебаться. Нет вообще никакой идеологии. Так что при желании освободить Донецк, может даже ЧВК Ахметова и без ВСУ.
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https://pbs.twimg.com/media/C0S9EfuXgAQDIQg.jpg
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А что ДНР и ЛНР один на один с Украиной, чтобы последняя также смогла силой решить вопрос ?
Наивные.
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Мы обязаны освободить свою территорию и никакая раша в открытую не пойдет на нас войной, а если пойдет, тогда будет совсем другой расклад в мире и за нашей спиной.
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На мой взгляд нужно создать условия в которых пропаганда о засилье наци не сможет в принципе работать - существенно урезать возможность наци влиять на власть.
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Не стоит бежать впереди паровоза.
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