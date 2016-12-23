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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Жебривский (362) ОГА (1205) освобождение (909) Донбасс (11521)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Мы придем, в конце концов, к хорватскому варианту", - Жебривский об освобождении оккупированного Донбасса

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский считает неизбежным хорватский вариант деокупации Донбасса.

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А чегой придумывать: в прошлом году, в начале марта по периметру Кремля летали боевые вертушки, даже садились в Кремле... Хутина тогда по телеку длительное время не показывали.... Шо это было ? Путч? или хутин уже давно - в камере глубокой отморозки, по-Никонову , мол, как отморозиться в случае чего?
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Спасибки... вот теперь и я могу сказать , шо день удачно начался...
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"Показательно, что еще полгода назад, Жебривский был менее пессимистичен и выступал исключительно за мирный путь развития события", - вот такая эволюция пошла, но плата за его прошлые взгляды высока.
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Просто многим греет душу мысль, что за них все решит кучка добровольцев под руководством... сами знаете. Но так не бывает.
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Сурков пообещал вхождение ДНР/ЛНР в состав России максимум через 1,5 года, - Тымчук
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/surkov-poobeshchal-vhozhdenie-dnr-lnr-sostav-1482481912.html
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То, что осводить территорию Донбасса можно только военным путем, это было понятно сс самого начала,при том, даже ребенку младшей группы детского сада,вопрос в другом.
жебривский такой же бездельник и негодяй, как и все те, кто сегодня стоит у власти, а это значит, что н и о каком укреплении армии не может быть и речи, все разворовывается, сегодняшняя армия держится только за счет пожертвований народа, а учитывая тот факт, что народ нищает с каждым днем, это значит, что наступать нужно как можно скорее, вот и весь сказ.
Научились нынче все эти отморозки от власти говорить правильные слова, как послушаешь, так кажется, что нам повезло с властью, а как посмотришь на их дела, так понимаешь, что с такой властью нам не выжить, вот и думайте.
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Тю, а шо тогда говорить о раисянах - там одна надежда только на ягелеядных...
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Тю, а чего о них говорить между собой? Я еще понимаю опускать на подобных русвесне. А так много чести ихними проблемами перениматься. Проблемы индейцев шерифа не волнуют. ©
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Алекса Юстасу.
шось мені недобре на Душі,мабуть Украіна тобі Вовчику дупу надере по самі ананаси..
Юстас Алексе
Не пори чушь,я разработал секретный план "боЯРОШник" без визитки..
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на шо намек: минимум грязный вариант - на конвейере?...
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Бабла хватает только на боярышник для обдроченцев ДАУНбасса :D раз..и нет свидетелей..
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Боярышник -в качестве разминки.... насчет баблосика - дык, это шобы приспать аленей в их шапкозакидательстве...
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ага, "боярышник" и есть наш сценарий...нужно, чтоб и он тож вошел в историю, как хорватский...
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чтобы хорватский вариант исполнить ,,,.треба бути семи пядей во лбу ,,,.одна из , ящетаю , причин супер-сложности , что его уже каждая собака в мире знает , хоть политик , хоть военный , мы не первопроходцы , , да и рашка не дурнее сербов , , но вариант заманчивый , респект жебраку , шо хоть слышал / подсказали / погуглил о таком мероприятии , как освобождение / независимость хорватии
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Протягом 18-20 грудня під час бойових дій в районі Світлодарської дуги в обласну клінічну лікарню ім. Калініна Донецька надійшло 42 тіла загиблих бойовиківПро це повідомив координатор "Інформаційного спротиву", нардеп Дмитро Тимчук."За загальними підрахунками групи ІС, протягом 18-20 грудня ц.р. (під час бойових дій в районі Світлодарськ дуги) в обласну клінічну лікарню ім. Калініна (м.Донецьк) надійшло 42 тіла загиблих бойовиків", - повідомив Тимчук.Він також зазначив, що у лікарні потрапило близько 70 тіл поранених терористів. Україна переможе !
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Украине необходимо торопится, и с Крымом и с Донбассом. Запад долго терпеть не будет, сдаст с потрохами
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Майдан Декабристов на РАБссии был подавлен как раз в эти дни в 1825 году,казнили 5 человек :Рылеев,Пестель,Каховский Бестужен-Рюмин и Муравьёв-Апостол.Остальных приняла Сибирь вместе с женами декабристов позже.Царь Николашка I был сама добродетель
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А ты попробуй сейчас заколоти в рашке что-то подобное и царь Николашка окажется просто ангелом.
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Освобождальщики, вы хоть представляете, во что обойдется штурм Донецка, с его огромной территорией, шахтами, выработками, где можно переждать ядерную войну, с его огромными промышленными зонами. Кроме того, без полного окружения Донецка его штурм проводить бесперспективно, так как подвоз живой силы врага, боеприпасов, продовольствия не будет остановлен.Окружить Донецк невозможно, это не Грозный, просто посмотрите по карте и убедитесь.Закрыть границу тоже не получится, ибо кацапская артиллерия и авиация этого не допустит. Способно ли наше военное командование проводить операции такого масштаба, мы уже убедились ранее.
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там кроме хлама уже ничего нет.всё вывезли НА РАБссию..
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а его не надо штурмавать умный в горы не пойдет . это семенченко - гришин только такой дурдом устроил в Иловайске.
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Это только дремучие кацапы ,имея высокоточное оружие, могли послать на танках своих солдат погибать на улицах Грозного.
Кто вам сказал,что Донецк нужно штурмовать?
Его можно взять без единого выстрела!!
Полная блокада, закрыть все блокпосты, отключить воду, свет, газ и максимум через месяц они сами пожрут друг друга и выпрут оттуда всех кацапских наемников.
Ну а если нет, то для этого у нас есть ракетное оружие и авиация, вот вам и весь штурм.
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Хорошо продуманный штурм Донецка с подготовительным этапом диверсионных отстрелов лидеров боевиков это сутки и без всякой ядерной войны.

Господа товарищи росиянские троли Ольгино с украинскими флажками анонимайзеров и непонятной акрабардой ника. Не несите пургу про то что ублюдки боевики и даже "ихтамнеты" будут грудью защищать "срузкий мир и Путина". Почти вся "армия" ДНР это убогие зеки туберкулёзники нарики и кучка погрязших в ипотечных российских долгах "ихтамнетов". Главари ДНР давно мечтают свалить в Ростов, Москву к своим шлюшкам и деньгам да вот Путлер не пущает пока. Главари ДНР, прочее отребье которое наварило на металлоломе подыхать за Путина не собирается. Фантастически хотят жить, пить, жрать и ебаться. Нет вообще никакой идеологии. Так что при желании освободить Донецк, может даже ЧВК Ахметова и без ВСУ.
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Слышали уже: "2 полками освободим Грозный", как говорил Грачев.
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Так надо продолжать жать на дуге докучаевске и и на Новоазовск до границы и с юга на север от границы с парашей все зачишать и ракеты направить на москвабад..с ядренными орешками..
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Сравнил член с пальцем.Сербская Краина была один на один с Хорватией.
А что ДНР и ЛНР один на один с Украиной, чтобы последняя также смогла силой решить вопрос ?
Наивные.
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Наивный тот,кто не зная ситуации, начинает болтать всякую чушь о переговорах и прочих подобных делах.
Мы обязаны освободить свою территорию и никакая раша в открытую не пойдет на нас войной, а если пойдет, тогда будет совсем другой расклад в мире и за нашей спиной.
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Убеждать людей в преимуществах жизни в своей стране сегодня можно, только созданием конкурентных условий жизни и толерантным отношением к инакомыслию. Силой заставлять жить, как им не хочется-бесперспективное занятие. Допустим, что удастся силой выдавить инакомыслящих. Кем заселим освободившиеся территории? Примем беженцев с Африки и Азии? Думаете с ними будет комфортнее жить?
На мой взгляд нужно создать условия в которых пропаганда о засилье наци не сможет в принципе работать - существенно урезать возможность наци влиять на власть.
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Все это только красиво звучит, но сегодня не время для красивых фраз, сегодня идет война и чтобы была возможность что- то там создавать необходимо сразу победить врага,а потом думать_ кем заселять, как и куда.
Не стоит бежать впереди паровоза.
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Пока у нас будет Шоколадный гавнокомандующий и его шобла-ни о каком хорватском сценарии речи не будет.Так как им выгодна эта война,они на ней зарабатывают миллиарды.Один уже и стену построил,и оборонку развил-теперь по Аргентинах отдыхает.У другого морда в двери Кабмина скоро не вместится,у третьего ларьки Рошен как грибы после дождя растут,банки приватизируются и Богданы в армию поставляются.На угле бабло не успевает переворачиваться.Зачем им хорватский сценарий?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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