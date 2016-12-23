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Материалы по теме:  Трагедия в Княжичах
Теги: Киевская область (1290) Нацполиция (5183) стрельба (2041) убийство (4499) КОРД (90)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава полиции охраны Будник о трагедии в Княжичах: "Наш сотрудник стрелял из Калашникова через дверь автомобиля"

Начальник департамента полиции охраны Сергей Будник рассказал о ситуации с расследованием перестрелки в Княжичах, в результате которой погибли 5 правоохранителей, в том числе и 2 сотрудника полиции охраны.

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А чому дірки в машині поліції охорони загнуті металом всередину машини? Якби співробітник поліції охорони стріляв з автомата з машини, то була б одна величезна пробоїна в машині розміром з кулак, а її немає! Поліція та ГПУ фальсифікують справу, Аваков та Луценко мають йти з посад за фальсифікацію! До розслідування треба залучити міжнародних слідчих з ФБР та Скотланд Ярду, інакше правди ми ніколи не дізнаємось - всі все фальсифікують!
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З автомата через двері зсередини? На тих фото що я бачив сліди від проникнення куль вказують щ,що стріляли зовні(тобто метал загнутий всередину).Двері рівні-бо коли би стріляли з салону,то кулі на своему шляху чіпляли механізми та вигортали би їх і листковий (обшивку) метал дверей.До того ж на внутрішньому боці дверей мала утворитися здоровенна чорна пляма від порохових газів.
Коротше,пi#дьож з розряду матіосівського тепловізору.
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И вообще - если собираются освобождать заложников то их не расстреливают !!!
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цікаво... а де ти бачив фото такої якості? це не підкол, просто прошу скинути посилання...
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После мусоров жабоедов и колбасников я нашим не удивляюсь. Там стоят и смотрят как мафынками давят людей, а у нас специально натравливают силовиков, посылая сотрудников на убой.
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В стране, где человек кончает жизнь самоубийством двумя выстрелами в голову, а преступник, заказавший убийство человека, представляет государство на международных переговорах- вы еще чему- то удивляетесь? Никто не хочет здесь найти истину. Все хотят одного- скрыть ее , даже если все версии не выдерживают никакой критики , их все равно утвердят и заверят.
Если можно застрелиться двумя выстрелами в голову, то почему пули не могут выгнуть метал в обратную сторону? Это преступление должно был быть расследовано в течение 72 часов. Если этого не произошло, то, значит, его расследовать не хотят!
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Так собстна и не понятно, кто виноват в том, что сработала сигнализация вызвав тем самым ГСО. Танцевать нужно от печки.
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Я че когда хохмил что стреляли из нутри авто-был прав?????(((((
Этож версия идиотская!!!
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в тесноте,в теплой громоздкой одежде,если автомат не на предохранителе все может случится,в том числе и случайное нажатие скобы.а дальше уже по форсмажору...
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именно изза такой чуши и происходит большинство неразберих .если экспертиза докажет что первые выстрелы были неприцельными-то так оно и есть.
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когда открывают ответный огонь-никто не проверяет пульс своих товарищей...это секунды или доли секунды.а что бы определить убит,ранен или просто на снегу подскользнулся ,или залег за укрытие,услышав стрельбу-нужно совсем другое время.
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мухи отдельно..а прицельный огонь есть прицельным потому.что находит цель...
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та то понятно,что вы кроме зрады ничего не жрете...но это же не повод других кормить этим же
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Два порохобота поругались , но Стрелок прав, по фото видно что стреляли снаружи, а Гыг будет любой бред упорото защищать.
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я комментирую статью,а не фото.которое непонятно с какого ракурса и по нему не видно,кто первым начал.виден только конечный результат.независимо от порохоботства,йулелизательства или гэбнявой провокации...
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а с чего это следователи должны давать тебе в руки улики до завершения расследования? это между прочим,уголовное преступление-выдача таких фактов в ходе следствия
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А что есть что и от кого скрывать???Преступление МВД !)))))))
Сам то че пишешь?)))
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я пишу то,что пишу...а вот что ты понимаешь из прочитанного-то твои проблемы .и твоего ближайшего окружения.
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На фото как раз виден конкретный результат - ибо очень хорошо видно, что отверстия на двери входные, а не выходные.
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ыксперд по фоткам?може ты по ним еще и гадаешь? самому то не смешно?
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ну я те скажу что судя по фото пред идущим....отверстия не выходные а входные...на выходе пуля делает "разворот" Эт я те как профи скажу!
а вот пару отверстий на входе-были пистолетные!
Сам глянь
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если тот что за рулем стрелял, то значит он и стрелял первым. А то фиг особо постреляешь, когда в тебе 30 пуль
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DI GI дебіло, читати не вміє ?

" ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, ДВА ВОДИТЕЛЯ ..." Источник: http://censor.net.ua/n420687
. ===============================

по очередной идиотской сабаковской версии ОБА два ВОДИТЕЛЯ живы

.
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ну шо,обычный бардак,правая рука не ведает,чего творит левая...хорошо хоть не на личных автомобилях выехали,или на такси.
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"Простеньке" таке собі питання - а проводячи подібні "операції", поліція - не мала б поставити до відома службу охорони???
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Як це так?!!.................. Уявляю ситуацію - грабіжники "лізуть" в будинок, "мєнти" їх "в'яжуть" і в цей час приїзджає служба охорони на спрацювання сигналізації...............
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Ну если и полицию охраны информировать о проведении спецопераций...
Тогда проще по телевидению объявить.
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Тепер вже виїжджають на такі операції з усіма дотичними службами. Результат - екс-тор менеджер нафтогазу з мисливської себе завалив
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Тут два варианта ответов,либо должна была но как всегда забыла,либо не должна была ибо не было никаких операций на самом деле.
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а Будник это не тот ли мусор что при овоще гайцами "керував "?
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Что у нас в Корде дебилы служат или слепые?Не увидеть раскрас автомобилей службы охраны трудновато.А по поводу мигалки вы лучше требуйте от службы охраны что бы они просили разрешения у воров и грабителей подойти к дому или квартире.Или поступайте как с депутатами:сперва предупредите,затем дайте время убежать,а только потом ищите
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А , что тут не понятно, мусора чистили хаты , а другие ( корд) их прикрывал, и других мусоров зачистили как свидетелей. Сами подумайте пять жмуров и ни одного раненого, просто была зачистка что бы никто ничего не смог расказать.
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Да,ГСОшников явно не ждали,однако же не понятно,такие все прохвессионалы,жопа в ракушках и тд. и забыть что по сработке датчиков обязательно выезжают ГСОшники...Сигналка ведь на пульт выведена примитивная...
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не совсем верно
" пять жмуров и ни одного раненого "

мелькнула инфа от лекарей, что одного раненого привезли под фамилией кого-то из погибших.
эту инфу быренько замяли.

так что зачистка 100% была.
.
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да, и в больнице его задушил Аваков лично.
какие вы дебилы...
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опять зрада... всепропальщики уверяли что это аваковская новая полиция с КОРДОм расстреляла госохрану и угрожали в конце концов выйти на майдан
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Квартиры и помощь у нас в стране дают только если человека убили и желательно бессмысленно и желательно по вине авакова (то есть заведомо безнаказанно).
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То Мазурок з тепловізорм з багажніка шмаляв, пробиваючи сідухи та передні двері.
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Какое уж тут недоразумение!? КОРД выехал "вызволять" своих разведчиков, изрешетив их недолго думая (а точнее не думая вообще). Это была зачистка своих попавшихся, чтобы не начали болтать и не вскрыли ментовскую мафию. "Торнадо" форева...
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весь этот мусорский пиздежь на здоровую голову не налазит ..
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За этими горячими спорами мы забыли о сути существования этих ментовских подразделений - охране прав граждан. Об этой задаче они по факту даже не думают.
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а теперь всем этим тупым косоголовым и косорукимм мусорам по 800 тыс. и квартире из наших карманов ...а ребята на фронте гибнут просто так ..за конфетки рошен.
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Раша вперде - кацап вали звідси убоге, "зрада" це всі критичномислячі украінці а ти ватне чмо тільки й вмієш дрочити на будь-яку владу
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Для эксперимента возьмите палку, представьте где у нее дуло, где приклад и где приблизительно курок, залезьте в Ланос за руль и попробуйте пострелять! Через свою дверь!
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Ты же не знаешь через какую дверь он стрелял. В машине их 4 как минимум...
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Капитально пострелянная была только водительская дверь, правую сторону вообще не видел фото (скорей всего, ничего интересного на них не было, поэтому и не фотографировали), левая задняя была целая. Так что, получается что стреляли через водительскую дверь.
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Что тут непонятного, - проводилась секретная операция "по задержанию банды грабителей". Секретная !!! Вероятно для обеспечения большей секретности приставили лестницу, отжали м./пл. окно, вынули и оставили здесь же москитную сетку, открыли дверь, а главное - наследили по всему двору. Когда сработала сигнализация быстренько "рванули" в соседний недостроенный дом где и "затырились", извините - устроили засаду. По следам на снегу были обнаружены сотрудниками ГСО и задержаны. А вот дальше можно только предполагать, но вероятно откуда то "сверху" КОРДу поступил приказ уничтожить "засадников", а то не дай бог заговорят, что и было сделано.

Интересно сколько ещё у Авакова таких банд, извините - оперативных групп, "по задержанию банд грабителей"? Но видно опыт Кадырова он изучил хорошо.
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это трагическое стечение вооруженного говна в одно место...говна что по недоразумению именуют себя правохранительными органами.
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Якщо піде так далі то цей м'єнт візьме на себе вбивство Кенеді!
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Я считаю, что это просто трагическо стечение обстоятельств...
Каждый из участников тех событий , стреляя был уверен, что стреляет в преступника. Так как именно за приступниками туда все они и прибыли... Было темно и все были вооруюены и на нервах...
Кто первым выстрелил - это не важно... Какждый из них сделал так, как лолжен был сделать...
Такие случаи - это, как бы это не страшно звучало, но они неизбежны... Раз в жизни и палка стреляет...
Всего не предвидишь...
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"Я туда не заходил, хотя был на месте. " А на хер ты тогда нужен такой вот охерительный начальник?Источник: http://censor.net.ua/n420687
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меня вообще не ебет как там перестреляло себя вооруженные говномусора ..все блять снова замалчивают гибель ребят в Светлодарской трагедии на фронте.
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Валерий Бэ. Я в курсе, что в Ланосе несколько дверей. 2 впереди и приблизительно столько же сзади. Если гсошник стрелял с переднего пассажирского сиденья в заднюю левую дверь, то он бы держал автомат дулом повыше, к окну, но никак не в филенку. К тому же на заднем сиденьи сидели задержанные гопники...пардон разведчики. Если водитель стрелял в заднюю левую дверь, то он акробат. Правда стреояющий минимум в землю. Если же стреляли в правые двери Ланоса, то во-первых, они стреляли не по непонятным противникам, а в другую сторону - огороды и заборы. Опять таки пулевых отверстий в этих трех дверях нет. Остается одна дверь. Которая с подозрительными дырками. Какая? Додумайтесь сами.
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тут обсуждать нечего
по очередной идиотской сабаковской версии ОБА два ВОДИТЕЛЯ живы

" ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, ДВА ВОДИТЕЛЯ ..." Источник: http://censor.net.ua/n420687
. ===============================

шатун говорите ?
щоб быдло сЫльно приватом не переймалося

подкинем быдлу крови посмаковать

.
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А чей то отверстия в двери вогнуты во внутрь?
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Да ну станно выходит как то, то ли он увидел кого то на улице и на чал стрелять в дверь? Нет это тупо,если и стрелял через дверь то только после того как сам начал ловить пули ИМХО.
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Маячков нет, не успели поставить и прочая лабуда для оправдания. Завтра приедут на тракторе потому, что...(подставьте что вам нравится больше).
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Если есть видео произошедшего, то покажите его публике! Событие имеет огромный общественный резонанс, ничего страшного не случится, если видео покажут до окончания следствия, поэтому тайно следствия можно не прикрываться.
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http://ukranews.com/upload/news/2016/12/04/58447d8e825da-------------------------------------------_1200.jpg?v=1 Через ці двері??
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Все как всегда-на погибших спишут и никто не ответит за это убийство.Нет человека,нет проблем-совковое никуда не делось.
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Це той Буднік ,начальник МНС,що на нього показово надівали кайданки? Гарно пристосувався ,зараз він вже головний охоронець. Чи не так?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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