Глава полиции охраны Будник о трагедии в Княжичах: "Наш сотрудник стрелял из Калашникова через дверь автомобиля"

ручка от чемодана
, Domkrat
, Гоблин Унылый
, Олксандр
, Ali Hasan
, Свят Надеждин
, Leon Ken
, Baden
, Джимми Джойс 39d71113
, АлИч
, Muzoreva
, Ned Stark
, А П 6d5dcd2e
, Baks13
, DED57 Kur-nik
, shokolad
, Джон123456
, Крокодил Гена
, литвинус
, -Ботоксный Угар-
, Roine S
, Tierre
, Oljik
, Илья Гуляйпольский 5914cfa3
, Ksenia VB
, Nov
, (unknown) c262f9bc
, Stas Petrov
, З нами Бог та Україна
, DI GI
, S O M magik
, Wevelsburg
, Александр Юр
, Переворот Сознания
, Василий Граздич
, Bob2
, Ольга_К
, Дельфін Фатіма
, Sinopticos
, Лучезарный Ефименко
, Narem
, Сантьяго
, KonstnT
, влад нем f29b377b
, Nickol Nickols
, Юрий Булкин
, tadey
, Катрин Катрин 2ca538a5
, Roman Podyu 5027fa4e
, Стрелок
, V T 2fd9d4b9
, Владислав Василенко
, Варраван
, Анатолий Колтичкин
, Radoslav Sikorsky
, Аль Капучіно
, Natalia Mangion
, Мессия
, Serg Koshserg
, Ивета
, octr9k
, Алла Новосад 5b57f84f
, Taras Franco
, (unknown) 04014a3e
, Леся Суднєва
, Андрей Беляев d04c53fc
, сидор сидоров 945e588f
, Nino
, Serhiy Lonko
, Змиевобандеровец
, Leo Uxmal
, Boris XMerlin
, George Dok
, Дима Кутенко
, Игорь Головин 90042658
, ruslan kiselev
, Eispickel
, OlesK
, Denisn
, Бяка
, Serg qwerty b5c5d2b0
, Илья Гуцуляк
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Путлер Капут
, Александр Котов 4de95840
, Olena Cemenko
, KL
, Andrew Vilchynsky
, Alina Sadovska
, 4Liberty UA
, Alex Korn 4148a992
, Faina L
, Олег Смуток
, Ватнег ЗаПарижья
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, Александр Громов
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, Vhup
, JulyusCaesar
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, piranja
, V-roma
, Константин Антонов c55cbf38
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, tommmy
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, БендеровскийЗаяц
, Aleks_15
, Смышленый I
, саша петров 6427e423
, Igor Moiseenko
, Джемми
, Владимир Лобанов
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, Me
, Русскоязычный
, sea dog
, Игорь Карпушин
, семен сименченко
, alexs
, Ліщук Андрій
, Юрий П
, Mr Vice President
, gassab
, samski2
, Петр Петров 3145f8cd
, tector
, Андрік
, Ватник Путин
, Николай Хомяков e80a207d
, 4uvak2
, Люцифер
, Valeriy Bondar 77eb3d4b
, Гыг с Вами
, Игорь Д
, Фсх
, cimbitep
, Алексей Шонин 9510d5d0
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Aleksey Lazareyko
, житель юговостока
, SER BERBA
, сумний лошак
, Sergey T 6da4219d
, Шарик Корровский
, Diesel_Sasha
, Kirim Ukrainali
, Oleg Youryevich
, 12345678
, Сергей Коваленко 9044b06d
, BreakerR0ry 9f7fbb8e
, Yuriy Voloshkevych
, Alex Lem
, Grigorij Kucher
, Пантагруэль Гаргантюаевич
, Mr__Pitkin
, Mora Zfayfer
, Салаутдин
, NELSON
, Григорий Барковский 5bc4f112
, BVladek
, botoks
, Чип
, wsewolod паталаха
, ГАБРИЭЛЬ ГАБРИЭЛЬ
, злой пидагох
, Ласковый зверь
, Александр 087
Гоблин Унылый, Джон123456, Ali Hasan, Крокодил Гена, (unknown) c262f9bc, DI GI, Ksenia VB, Александр Юр, KonstnT, Tierre, Сантьяго, Muzoreva, Стрелок, Baks13, Roman Podyu 5027fa4e, ручка от чемодана, А П 6d5dcd2e, Radoslav Sikorsky, Владислав Василенко, Дельфін Фатіма, Natalia Mangion, Юрий Булкин, Анатолий Колтичкин, Аль Капучіно, Bob2, Ned Stark, Варраван, Oljik, Ольга_К, Алла Новосад 5b57f84f, Roine S, George Dok, ruslan kiselev, Eispickel, Свят Надеждин, Мессия, Serg qwerty b5c5d2b0, Leon Ken, Taras Franco, Ватнег ЗаПарижья, OlesK, Bandera Rosa, Андрей Беляев d04c53fc, Paul Petrovach, Denisn, дератизатор, Змиевобандеровец, Саша777, Константин Антонов c55cbf38, S O M magik, Olena Cemenko, VOLVO XC 70, Ивета, Stas Petrov, Alina Sadovska, Владимир Лобанов, Nickol Nickols, Ruslan Tkachenko, Me, sea dog, Русскоязычный, Юрий П, З нами Бог та Україна, Nino, Владимир Сергиенко, Джемми, литвинус, саша петров 6427e423, Vhup, Aleks_15, Игорь Карпушин, Люцифер, Гыг с Вами, shokolad, Александр Котов 4de95840, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Джон Зойдберг cb913b8d, Andrew Vilchynsky, Sergey Sergey dfbf1da5, Фсх, Kirim Ukrainali, cimbitep, Grigorij Kucher, piranja, Narem, Sergey T 6da4219d, Mora Zfayfer
Всего на сайте: 265 писателей
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Коротше,пi#дьож з розряду матіосівського тепловізору.
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Если можно застрелиться двумя выстрелами в голову, то почему пули не могут выгнуть метал в обратную сторону? Это преступление должно был быть расследовано в течение 72 часов. Если этого не произошло, то, значит, его расследовать не хотят!
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Этож версия идиотская!!!
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Сам то че пишешь?)))
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а вот пару отверстий на входе-были пистолетные!
Сам глянь
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" ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, ДВА ВОДИТЕЛЯ ..." Источник: http://censor.net.ua/n420687
. ===============================
по очередной идиотской сабаковской версии ОБА два ВОДИТЕЛЯ живы
.
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Тогда проще по телевидению объявить.
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" пять жмуров и ни одного раненого "
мелькнула инфа от лекарей, что одного раненого привезли под фамилией кого-то из погибших.
эту инфу быренько замяли.
так что зачистка 100% была.
.
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какие вы дебилы...
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Интересно сколько ещё у Авакова таких банд, извините - оперативных групп, "по задержанию банд грабителей"? Но видно опыт Кадырова он изучил хорошо.
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Каждый из участников тех событий , стреляя был уверен, что стреляет в преступника. Так как именно за приступниками туда все они и прибыли... Было темно и все были вооруюены и на нервах...
Кто первым выстрелил - это не важно... Какждый из них сделал так, как лолжен был сделать...
Такие случаи - это, как бы это не страшно звучало, но они неизбежны... Раз в жизни и палка стреляет...
Всего не предвидишь...
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по очередной идиотской сабаковской версии ОБА два ВОДИТЕЛЯ живы
" ОТСТРАНЕНЫ ОТ РАБОТЫ те сотрудники, которые принимали участие в выезде в Княжичи. Районный руководитель, ответственный, который выезжал туда, ДВА ВОДИТЕЛЯ ..." Источник: http://censor.net.ua/n420687
. ===============================
шатун говорите ?
щоб быдло сЫльно приватом не переймалося
подкинем быдлу крови посмаковать
.
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