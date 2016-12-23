Беца о введении визового режима с РФ: Технологически МИД будет готов, если компетентные органы примут такое решение

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Напомним, что о введении визового режима с Россией заявлял еще в мае 2014 года нынешний вице-спикер верховной Рады Андрей Парубий. А партия «Свобода» выступала за введение визового режима с РФ еще в октябре 2013 года, за месяц до начала революции Достоинства.
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Кончно,бегать с автоматом это удел россиян,которые по сути остались дикарями,а Украине нужно от них защищаться,как и другим странам,список тех на кого напала россия длинный.
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Можно углубиться далеко в историю. И тогда этот вопрос будем обсуждать до понедельника. Как минимум! А можно далеко не углубляться и начать в 1938 года, когда СССР без предупреждения и объявления войны напал на Финляндию. Но даже маленькая Финляндия оказалась не по зубам "совкам". "Совки" успели оттяпать кусок территории, а потом уткнулись в "Линию Маннергейма" и еле уползли восвояси. До этого они еще лезли в Польшу - делать мировую революцию. И тоже огребли. Потом стали планомерно гадить по всему миру. Воевали в Африке и Южной Америке, на Ближнем востоке. Полезли в Афганистан, положили там кучу народа и еле потом унесли ноги. Оккупировали Крым, послали своих бандитов гадить в Донбасс. Совсем недавно лезли гадить в Черногорию. Но их там, что называется, поймали за руку. Но "совкам" плюнь в глаза - ми все божья роса.
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