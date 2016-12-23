"Люблю, когда в живот стреляют смелый"

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, Варраван
, octr9k
, сидор сидоров 945e588f
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, Владислав Василенко
, Eispickel
, Гыг с Вами
, KonstnT
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, Иван Задорожный
, Natalia Mangion
, sfed
, OlesK
, Дельфін Фатіма
, Дима Кутенко
, Андрей Беляев d04c53fc
, Анатолий Колтичкин
, Kirim Ukrainali
, Крокодил Гена
, Nickol Nickols
, Alex Kovalenko c051df8c
, Vladimir Bushan
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, вставай
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, Stas Petrov
, DI GI
, Tierre
, Alex Lem
, ручка от чемодана
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, Гоблин Унылый
, Олксандр
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, Leon Ken
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, Джимми Джойс 39d71113
, АлИч
, Ned Stark
, Baks13
, DED57 Kur-nik
, shokolad
, Джон123456
, литвинус
, Roine S
, Oljik
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, Ksenia VB
, Nov
, (unknown) c262f9bc
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, Лучезарный Ефименко
, Narem
, Сантьяго
, влад нем f29b377b
, Юрий Булкин
, tadey
, Катрин Катрин 2ca538a5
, Roman Podyu 5027fa4e
, Стрелок
, V T 2fd9d4b9
, Radoslav Sikorsky
, Аль Капучіно
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, Serg Koshserg
, Ивета
, Алла Новосад 5b57f84f
, Taras Franco
, (unknown) 04014a3e
, Леся Суднєва
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, Serhiy Lonko
, Змиевобандеровец
, Leo Uxmal
, Boris XMerlin
, George Dok
, Игорь Головин 90042658
, ruslan kiselev
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, Бяка
, Serg qwerty b5c5d2b0
, Илья Гуцуляк
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Путлер Капут
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, Olena Cemenko
, KL
, Andrew Vilchynsky
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, Faina L
, Олег Смуток
, Ватнег ЗаПарижья
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, саша петров 6427e423
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, Джемми
, Владимир Лобанов
, Франческа
, Ruslan Tkachenko
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, Русскоязычный
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, Игорь Карпушин
, семен сименченко
, alexs
, Ліщук Андрій
, Юрий П
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, samski2
, Петр Петров 3145f8cd
, tector
, Андрік
, Ватник Путин
, Николай Хомяков e80a207d
, 4uvak2
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, Игорь Д
, Фсх
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, Алексей Шонин 9510d5d0
, Sergey Sergey dfbf1da5
, Aleksey Lazareyko
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, SER BERBA
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, Sergey T 6da4219d
, Шарик Корровский
, Diesel_Sasha
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, 12345678
, Сергей Коваленко 9044b06d
, BreakerR0ry 9f7fbb8e
, Yuriy Voloshkevych
, Grigorij Kucher
, Пантагруэль Гаргантюаевич
, Mora Zfayfer
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Eispickel, Владислав Василенко, Muzoreva, А П 6d5dcd2e, Крокодил Гена, -Ботоксный Угар-, Tierre, Гоблин Унылый, Stas Petrov, DI GI, Джон123456, Ali Hasan, Ольга_К, Дельфін Фатіма, (unknown) c262f9bc, KonstnT, Ksenia VB, Nickol Nickols, Варраван, Александр Юр, Сантьяго, Стрелок, Анатолий Колтичкин, Natalia Mangion, Baks13, Roman Podyu 5027fa4e, octr9k, ручка от чемодана, Андрей Беляев d04c53fc, сидор сидоров 945e588f, Radoslav Sikorsky, Юрий Булкин, Аль Капучіно, Bob2, Ned Stark, Дима Кутенко, Oljik, OlesK, Алла Новосад 5b57f84f, Roine S, George Dok, ruslan kiselev, Свят Надеждин, Мессия, Serg qwerty b5c5d2b0, Leon Ken, Taras Franco, Ватнег ЗаПарижья, Bandera Rosa, Paul Petrovach, Denisn, дератизатор, Змиевобандеровец, Саша777, Константин Антонов c55cbf38, S O M magik, Olena Cemenko, VOLVO XC 70, Ивета, Alina Sadovska, Владимир Лобанов, Ruslan Tkachenko, Me, sea dog, Русскоязычный, Юрий П, З нами Бог та Україна, Nino, Владимир Сергиенко, Гыг с Вами, Джемми, литвинус, саша петров 6427e423, Vhup, Aleks_15, Kirim Ukrainali, Игорь Карпушин, Люцифер, shokolad, Александр Котов 4de95840, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Джон Зойдберг cb913b8d, Andrew Vilchynsky, Sergey Sergey dfbf1da5, Alex Lem, Фсх, Mr__Pitkin, cimbitep
Всего на сайте: 270 писателей
https://youtu.be/Fh1yZE36FZg
21 декабря вечером пьяный водитель Руслан Нигматуллин, разрушив все заборы и стены, ворвался в терминал аэропорта Казани и проехал его насквозь. В терминале были разбиты витражи, повреждена система отопления, разбита мебель. Ущерб составил 6 миллионов рублей.
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1. Картинка очень и очень голливудская получилась. Репетировали наверное.
2. А застреленного (или обошлось?) "террориста" как то не показали.
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поднял цену на газ для Украины до рекордной отметки $ 485.00 США за тысячу кубометров и одновременно атаковал восток Украины танковыми дивизиями Сергея Шойгу, где ныне проживают, в основном, русскоговорящие православные переселенцы из Нечерноземья, которых Сталин привез в товарных вагонах после Голодомора на Донбасс и поселил в опустевшие украинские дома и квартиры.
Оккупацию Украины «ихтамнетовцами» Судьи Гаагского Трибунала будут смотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=cum-VfphBQo
Хохлы еще немного поскакали на Майдане, потом почесали за ухом и стали закупать углеводороды в европейских государствах. Но старик Кабаев опять «всех переиграл».
Российские СМИ сообщают, что компания «Газпром» потратила более 5 миллиардов долларов на то, чтобы добиться блокировки реверса газа в Украину.
Конечно, для «бензоколонки», как отозвался американский сенатор Джон Маккейн о России, пять миллиардов долларов - не деньги. Разве что на них можно купить детям мороженое, а дамам цветы.
Но что делать с добытым газом, покупать который по $ 485.00 Киев отказался?
Дума приняла соломоново решение - сжигать не реализованный газ в виде газовых факелов. Так, например, в 2012-м в факелах сгорело 25 миллиардов кубометров газа и по этому показателю Московия безусловный «чемпион мира».
Благодаря мудрому решению Правительства РФ в Тюменской области зимы стали значительно мягче.
Убытки России в газовых играх составляют до 10 миллиардов долларов США в год и население РФ это уже почувствовало.
Здравомыслящие россияне начинают понимать, что расстрелянный на мосту Борис Немцов поставил правильный диагноз керосиновому диктатору.
После нападения московской Орды на восток Украины, обстрелов мариупольского рынка российскими «ГРАДАМИ» и гибели тридцати двух мирных жителей, многие украинские семьи категорически отказалась покупать российский газ для отопления своих жилищ у православных убийц.
Библия не рекомендует общаться с детьми дьявола, а тем более вести с ними торговлю.
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей…» (Псалом.1:1).
В троллейбусе нередко можно было услышать жалобы на низкое качество российского газа. Газовый счётчик исправно вращает диски с цифрами, наматывая все новые кубометры на абонементную книжку, а чайник стал закипать на пять минут дольше.
Поэтому благоразумные хохлы в течение лета произвели все необходимые работы по реконструкции системы отопления домов украинскими дровами. На помощь свободолюбивым укропам пришли также канадские бизнесмены.
Они заранее спрогнозировали ситуацию враждебных действий Российской Фидарации по отношению к Украине и заблаговременно, еще до аннексии Крыма, наладили производство и сбыт в Украине недорогих калориферных печей «Буллер», которые работают на всех видах топлива, кроме российского газа.
Жители частного сектора отключили и законсервировали до окончания «газовых битв» свои аппараты «АГВ», слили теплоноситель из системы водяного отопления и установили в домах канадские «чудо-печи».
При покупке шести кубометров дров твердых пород кошелек хохла облегчается на $ 90. 00 (девяносто) долларов. При отоплении же дома адской смесью туркмено-тюменского газа за отопительный сезон пришлось бы отнести в банк гораздо большую сумму денег - почти 500 долларов США.
В комнатах теперь пахнет сосновой смолой и исчезла плесень на стенах.
Крупнейшая газодобывающая компания Украины ПАО «Укргазвыдобування» в результате поисковых работ открыла Пасичное газоконденсатное месторождение в Решетиловском районе Полтавской области общие запасы которого по прогнозам специалистов оцениваются в 700 млн куб. м газа.
Американские специалисты доставили в Украину уникальное оборудование и помогли «биндеровцам» пробурить глубокую скважину более шести тысяч метров. В украинскую газотранспортную систему уже пошел газ из этой скважины. Также на шельфе недалеко от Одессы обнаружены месторождения газа с запасами около 35 млрд кубометров.
В ближайшее время Украина полностью перестанет зависеть от капризного и агрессивного российского соседа и перестанет покупать газ у фашистской православной московии.
Фуфайки постепенно начинают прозревать, и обеспокоены тем, что инфраструктура в РФ изношена, промышленность сплошь добывающая. Производство продовольствия не налажено на должном уровне (производят меньше, чем покупают). Страна не сможет прокормить себя своими силами. Поэтому придется покупать продукты в Украине или в Евросоюзе.
Демарши по поводу отказа от украинского сыра, молока, сала, эстонских шпрот и грузинского «Боржоми» и вина - всего лишь политический водевиль. Как уже заметили политологи, запасы энергоносителей в России не бесконечны, а её Вооруженные Силы не в силах остановить инфляцию, безработицу, алкоголизм и дефицит бюджета.
Холодомора» не будет! Не дождётесь!
P.S. Если под этим сообщением появится комментарий, состоящий из одного предложения, в котором четыре нецензурных выражения и одно слово - имя существительное, значит это оставил каловые выделения российский тролли из Ольгино, Банд-Петербург.
Для общения в сетях ему достаточно не более десяти слов: «Дебил», «Козел», «Ширка», «Телка», «Бабло», «Бухло» и «Урод».
Остальные три выражения писать нецелесообразно по этическим соображениям и из уважения к дамам.
Круг интересов российских тролли обычно вращается вокруг минетов, «пуканов» и анально-орально- генитальных органов. Они также большие специалисты в области содомии и зоофилии. Слово «идиот» они пишут «идЕот».
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Американский журналист Герш Кунтцман отказался извиняться за свою статью в New York Daily News, в которой он назвал убийство русского посла Андрея Карлова в Турции торжеством справедливости и сравнил его с убийством в 1938 году Париже еврейским студентом немецкого дипломата Эрнста фом Рата.
"Извиняться перед Россией? Только если вы сначала извинитесь за бандитские действия Путина", - написал Кунтцман в новом материале, опубликованном на сайте того же издания.
Далее он приводит длинный перечень обвинений в адрес России, начиная с имевшего место вмешательства в американские выборы, дестабилизации ситуации на Украине, вооружения террористов, причастности к крушению малайзийского Boeing в 2014 году в Донецкой области и заканчивая войной в Чечне, отравлением Александра Литвиненко и убийством президента Польши Леха Качиньского.
"Вот почему никто не должен удивляться, что жертвы нарушений Путиным международных норм атакуют таких людей, как Карлов, который являлся одним из ставленников Путина", - резюмирует публицист.
При этом он указал, что осуждает "насилие во всех его формах". "В своей статье я только пытался объяснить убийство (российского посла) и поместить его в контекст сегодняшнего дня", - заявил Кунтцман.
Статья Кунтцмана об убийстве Карлова было опубликована на сайте New York Daily News 20 декабря.
Российские власти, ознакомившись с материалом, потребовали от редакции официальных извинений. После того, как стало ясно, что американский журналист и редакция издания извиняться не собираются, прессек Путина Песков по старой русской традиции объявил автора публикации сумасшедшим.
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Кто такой Ленин?
Ни разу не работавший юрист, журналист маргинальных газеток с ничтожным с тиражом, образование незаконченное высшее, брат террориста, эмигрант, предпочитавший не жить в России, писатель, книги которого наполовину состоят из восхваления немецких писателей Маркса и Энгельса и наполовину из ругани с подельниками, морально неустойчивый сифилитик, живший с двумя женщинами.
Россией он правил около 6 лет - с конца 1917 по начало 1924 года. За годы его правления сильная европейская страна с одним из самых высоких темпов роста превратилась в нищую, разрушенную полупустыню, в которой люди мерли от тифа, массово голодали и занимались людоедством, судебная система была заменена на ЧК - систему массовых расстрелов, государство занялось грабежом, страна закрылась в самоизоляцию и объявила своей целью мировую революцию - захват всего человечества.
Перечислим ключевые деяния подсудимого.
1905 - 1917 г. Организовывал и вдохновлял террористов. Был вдохновителем и организатором убийств сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, терактов с применением взрывчатки, грабежей и разбоев.
1917 г. Приехал через враждебную Германию в воюющую с ней Россию. На немецкие деньги (с ними идет война!) организовал первую в мире цветную революцию (красную).
1918 г. Совершил невиданное в истории предательство, капитулировав перед Германией и отдав ей в вечную собственность такие государства как Украина, Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония и Грузия. Причем без всякой военной необходимости. Предал также союзников, продолжавших биться с агрессором.
1918 г. Отдал приказ о расстреле предыдущего руководителя вместе с семьей, включая несовершеннолетних детей.
1918 г. Начал массовую резню населения - «красный террор», организовывал расстрелы и концлагеря, целенаправленно привел страну к гражданской войне, в которой она была разрушена до основания, погибло более 10 миллионов человек, элита страны сбежала.
1918 г. Ввел военный коммунизм. Конфисковал все вклады граждан. Организовал грабеж крестьян. Отнял квартиры и дома у владельцев. Отнял банки, страховые общества, фабрики и заводы у акционеров, мельницы, мастерские у мелких предпринимателей.
1920 г. Уничтожал тамбовских крестьян войсками (100 000 солдат), артиллерией и авиацией, химическим оружием.
1921-1922 г. В результате организованной Лениным продразверстки от голода умерло 5 млн. человек.
1921 г. Превратив страну в руины, попытался ее восстановить, трусливым отказом от своих же коммунистических идей. Ввел НЭП, вернувший людям куцее право на мелкое предпринимательство, что, тем не менее, спасло страну от вымирания.
1922 г. Ограбил церкви, верующих всех конфессий, организовал массовые репрессии священников.
1922 г. Учредил СССР - империю, нарезанную на части по национальному признаку, заложив мину раздоров на века вперед.
1923 г. Продолжил создание Государства Всемогущих Чиновников работая с документами.
1924 г. Умер от сифилиса, оставив у власти бандитов, продолживших уничтожение русских людей и людей других национальностей.
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Казалось бы, это исчадие ада должно быть проклято в веках. Но подельники решили сделать своего главаря богом, чтобы оправдать свою вечную абсолютную власть над оставшимся в живых быдлом. Построили ему нанопирамиду и сделали из его трупа мумию, выставив ее для поклонения коммунистических плебеев.
Что характерно, большевицкие чиновники маркетировали своего идола как философа и даже гения. Однако ни одна из его бредовых идей не подтвердилась ни на мизинчик. «Отмирание государства», отмена армии и полиции провалилось в первые же месяцы после революции. Диктатура пролетариата обернулась диктатурой партийной бюрократии, в том числе ограбившей и рабочих, которые все последующие десятилетия «социализма» жили беднее, чем при царе. Мировая революция не случилась. Коммунизм не построен нигде и не будет построен никогда. Социализм показал себя как чегтовски неэффективный способ производства. Советы, совмещающие законодательную и исполнительную власть - жалкой пародией на парламенты, подстилкой под большевицкой партией с вечно фальсифицированными выборами. Все это исторически-объективно доказывает, что подсудимый был не только русофобом, садистом и тщеславным властолюбцем, но и просто дураком.
Понятно, что сегодня только идиоты и моральные уроды продолжают поклоняться трупу этого извращенца. И несчастные бабушки, мозги которых отравляли с младенчества. Раньше я думал, что ради этих бабушек не стоит трогать мумию мерзавца. И еще была такая мысль, что при всеобщем отвращении к совку, шоу большевицкого фараона можно продавать иностранным туристам, в этом есть элемент здорового глумления и даже заслуженного плевка на могилу кровопийцы.
Но сейчас, когда Россия стремительным домкратом падает обратно в СССР, стало ясно, что новому поколению нужно показать, что трупы тиранов рано или поздно оказываются на помойке. Труп Ленина правильно было бы сжечь на мусорной свалке. Мавзолей снести. На его месте поставить скромный памятник царской семье или крестьянской семье или пустое место.
А также надо выпилить все эти ленинградские области, шоссе и проспекты, ульяновски, красные звезды, большевицкие гимны и прочие культы людоеда, его сообщников и их человеконенавистнической идеологии. Потому что, как показывает практика, яд Государства Всемогущих Чиновников продолжает отравлять слабые организмы и без того небогатых разумом россиян, да и жителей других стран, особенно из бывших.
Вот такую предложу метафору для понимания. Представьте себе женщину, заботливо хранящую фотографию своего насильника и убийцы своих детей в рамочке на комоде. Это нормальная женщина или тихо помешанная? А народ, заботливо хранящий труп человека, который его изнасиловал и убил его детей, это нормальный народ или тихо помешанный?
https://lenin.dirty.ru/kto-takoi-lenin-1267394/
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Игорь Яковенко: Что делать, чтобы докторам людоедских наук такие планы не приходили в голову?
"Нам надо воспользоваться нарушением перемирия. Как только они нарушат перемирие, должно начаться наше наступление. Войска Донбасса, поддержанные нашей авиацией и дальнобойными системами, то есть ракетными системами, крылатыми ракетами, "Искандерами" и авиацией, пойдут в наступление. Фактически сирийский вариант. Когда будет уничтожены основная инфраструктура вооруженных сил Украины: центры связи, управление, системы ПВР, тяжелое вооружение армия Донбасса должны начать наступление". И далее про то, как немедленно начнутся восстания по всей Украине, украинский режим "посыпется" и к власти придут "наши симпатизанты". А кормить Украину мы не будем, работать они сами должны.
Это не реплика какого-нибудь Кургиняна на очередном шоу бесноватых у Соловьева, где всякий раз идет соревнование по оголтелости и каждый эксперт приходит с домашней заготовкой самого мракобесного спича, какой он смог придумать за время между программами.
Сидящий в кадре дебелый мужчина произносит обдуманную речь абсолютно спокойно, вполне доброжелательно, без истерики, иногда даже с улыбкой. Пухлые руки соединены на объемном животе. От всей фигуры веет миром и спокойствием. Чистый Будда. Этот ролик с записью плана "сирийского варианта для Украины" от Михаила Александрова, ведущего эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, посмотрели несколько миллионов человек.
Не будем произносить наивные слова об ответственности человека, чьи слова на 100% подпадают под статью 354 Уголовного Кодекса РФ: "Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны". Это же не какой-то там уральский блогер Алексей Кунгуров, которому вот только что дали "двушечку с половиной" за "агрессивно настроенные словосочетания". Тут-то вам не блогер подзаборный, а большой ученый, доктор наук, наш человек, патриот до мозга костей, кадровый дипломат, служащий в самом престижном вузе страны. Так что оставим глупые иллюзии и перейдем к более важным вопросам.
Насколько реален "сирийский план для Украины", предложенный любезнейшим доктором людоедских наук Александровым? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. И вот почему. Во-первых, потому, что некоторое подобие "сирийского варианта" по отношению к Украине Путин уже реализовывал летом 2014 года. Украинцы это знают и помнят, а мировое сообщество только что получило дополнительные доказательства в докладе независимой экспертной группы Bellingcat , опубликованном 21.12.2016. В этом докладе приведены доказательства как минимум 149 артиллерийских обстрелов украинской территории из приграничных районов России летом 2014 года. Исследования проводились по спутниковым снимкам местности, которые позволили зафиксировать как места попадания снарядов на территории Украины, так и места в России, откуда велась стрельба. Естественно, из подразделений "ихтамнет" и "авыдокажите" российских информационных войск последовали ожидаемые реплики. Но тут уж ничего не поделаешь, люди на окладе.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков недавно в интервью телеканалу "Мир" сообщил, что Владимир Путин "абсолютный либерал по своей натуре". И в каком-то смысле он прав. Но абсолютный натуральный либерализм Путина отличается от обычного либерализма тем, что свобода для Путина, это прежде его абсолютная свобода от любых моральных и правовых норм.
И это создает предпосылки для реализации сирийского варианта в Украине в любой момент. А точнее в тот момент, когда Путин решит что мир это проглотит так, как, в общем и целом, несмотря на все протесты, проглотил "сирийский вариант" в самой Сирии.
Сегодня сирийский вариант для Украины кажется абсолютно нереальным и может существовать лишь в сумерках сознания александровых. Но в ситуации, когда у власти в России находится "абсолютный натуральный либерал", всегда остается риск реализации самых невероятных вариантов. Накануне событий в Грузии 08.08.08 рассудительные люди типа Леонида Радзиховского уверяли, что Россия не нападет на Грузию, поскольку этого не может быть никогда. И правда, зачем? Что мы там забыли? И зачем нам нужны Южная Осетия с Абхазией? И что скажет Запад?
Накануне оккупации Крыма такой вариант развития событий тоже многим и в России и в Украине представлялся нереальным. Даже когда оккупация совершилась, многие писали, что аннексии не будет, а будет вариант "серой зоны", межеумочного непризнанного квазигосударства типа Приднестровья и тех же "ДНР" и "ЛНР". Разумные люди опять ошиблись. Съел и пока не подавился. Людям, опирающимся в своих прогнозах на здравый смысл, никогда не понять ход мыслей и логику действий "абсолютного натурального либерала".
Причин, препятствующих реализации сирийского варианта для Украины, сегодня несколько. Во-первых, Украина, в отличие от Сирии, в самом центре Европы. Соответственно, реакция будет неизмеримо более жесткой и активной. Во-вторых, и в-главных, в случае полномасштабной агрессии против Украины у Путина не будет даже тех иллюзорных оправданий, которые, тем не менее, часть европейских и американских политиков и экспертов принимают во внимание в случае с бомбардировками Сирии. В Сирии, действительно, есть террористы ИГИЛ, а то, что Путин воюет не с ними, в этом еще надо захотеть разбираться, во всех этих странных и пугающе звучащих арабских названиях местных группировок. Одним словом, Восток - дело тонкое.
Бреду российских телеканалов про "бандеровский режим в Киеве" и "украинских фашистов" верят только аудитория этих телеканалов. Да и то, лишь ее часть. Поэтому в данный момент сирийский вариант для Украины, в случае реализации приведет к тому, что против путинской России сплотится весь мир и кроме лугандонских бандитов союзников у нее не будет. Ни единого.
Но мир сегодня меняется в опасном направлении. Над Европой на глазах сгущается тень Мюнхенского сговора. "Чемберленизация" и "даладьевизация" политической элиты Запада набирает обороты. Дональд Трамп уже не считает Россию угрозой. Грядущие выборы в Италии и Франции практически наверняка приведут к власти в этих двух ключевых странах Европы людей, крайне лояльно относящихся к путинской России, выступающих за снятие санкций и восстановление полномасштабных партнерских отношений.
В Сирии ситуация вполне может зайти в тупик и понадобится новая война для переключения внимания российского населения с внутренних проблем на внешние. Нарастание этих внутренних проблем неизбежно в условиях углубления экономического кризиса и довольно стремительного обнищания большинства населения. Протесты в России сегодня представляются совершенно невозможными, с учетом пассивности населения и того ничтожества, в которое впала российская оппозиция. Но это может измениться в самый неподходящий для Путина момент, например в разгар президентских выборов. Тем, кто всегда ожидает инерционного сценария развития событий, есть смысл напомнить, что в России иногда бывают сюрпризы, которые приводят к тому, что вековые царства могут "слинять в три дня". В случае возникновения протестов война может стать для Путина спасением.
Вероятность сирийского варианта для Украины сегодня выглядит крайне маловероятной. Для того, чтобы сделать его вероятность равной нулю, есть лишь один способ. Украина должна стать настолько сильной, чтобы мысль о войне с ней не могла прийти в голову даже александровым.
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А вот что Лавкрафт говорил про русских "Наиболее тревожным вееньем из тех что приходится наблюдать в наш век стоит признать растущее пренебрежение к устоявшимся нормам закона и порядка во многом проистекающей от тлетворного влияния, отличающейся особенной порочностью, недочеловеческой русской заразы. Низшей из разумных форм жизни." - Howard Phillips Lovecraft, 20 августа 1890, Провиденс, Род-Айленд, США - 15 марта 1937, там же) - американский писатель и поэт, писавший в жанрах ужасов, мистики, совмещая их в оригинальном стиле.
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СМИ сообщили о задержании трех русских чекистов киберпреступников в Тунисе. Русские были арестованы силами национальной гвардии, передает тунисское радио Mosaique FM.
Отмечается, что граждане России были задержаны 19 декабря, в городе Акуда в провинции Сус.
По информации Mosaique FM, у русских преступников была обнаружена крупная сумма денег и оборудование, которое используется для взлома международных сетей телефонной связи. Имена задержанных не уточняются.
Посольство России в Тунисе не на шутку всполошилось и обратилось с просьбой к тунисскому МИДу «прояснить детали произошедшего».
Также российская банддипмиссия попросила «подтвердить факт задержания российских граждан, назвать причину их ареста», а также организовать встречу русскими банддипломатов с задержанными чекистами.
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Который день не отпускает фотография людоедов во время голода 1921 года в России...
Все мы видели "Прогулки по Венеции" с Иосифом Бродским. Там он говорит важные вещи о русском народе. И он говорит ключевую (во всяком случае для меня) фразу: "В 20 веке русских выставили на экзистенциальный холод..."
Что это: "Экзистенциальный холод"? Как его описать, как его осмыслить? Может ли он пройти для нации безнаказанно, бесследно? В чем выражаются последствия пребывания на нем?
Читаем Солженицына, Шаламова... А я для себя прибавляю воспоминания бабушки о голоде 32 - 33 года в Казахстане, об эпидемии тифа, в которой умер ее семилетний сын, рассказы тетки и дяди о депортации немцев и опять же - голоде 41 - 47 г.г. и т.д...
Плюс война. Трупы, трупы, трупы... Смерть ходит рядом... Нужда, стойкая беспросветная. Вранье... бесконечное вранье властей... Полное, абсолютное бесправие. Молчи в тряпочку и работай как лошадь. Голод, такой жуткий, что ни о чем больше думать не можешь, кроме как о еде...
Соседка моя по коммунальной квартире в Питере. Блокадница Евдокия Ивановна... Уж померла, наверное... Когда началась блокада, у нее на руках была дочь, 6 месяцев. Сначала кончилось молоко в груди. Тогда она резала лезвием сосок и поила ее кровью. Потом кровь перестала течь. Потом дочка умерла. Прямо на руках. Уснула и не проснулась. Было ли в ней к моменту смерти полтора кг? Или меньше? Поди узнай...
Экзистенциальный холод... Как это? Рвутся связи, умирает признательность, благодарность, кровное родство теряет смыл, уходит все человеческое... Каждый сам по себе. Замерзает. Умирает. Превращается в еду. Тебя съедают... Потом умирают те, кто тебя съел. Потом едят их... Потом всех несут на Пискаревку.
Тут где-то в сети прочитал, что какой-то польский ни то писатель, ни то сценарист (Глеб Морев - поскажи!) писал, что у русских бессмысленно искать сочувствия. Мол, он как-то начал жаловаться Ахматовой, что вот, де, его в Польше не печатают, не дают ставить его пьес, не пропускают сценарии на киностудии...
А Ахматова его ответила: "У тебя жену расстреляли? Нет! Сына в в лагере 20 лет держали? Нет! Ты боишься, что тебя могут посадить в лагерь, расстрелять? Опять - нет! Так чего ты тут ноешь? У тебя прекрасная жизнь!"
Вот он - экзистенциальный холод... В Библии описано про него много важного, про этот холод. Когда человек оказывается на таком холоде, он ведет себя мягко выражаясь - нестандартно. Праотец Авраам называет свою жену Сарру сестрой. И дает насладиться ею фараону. Иначе - смерть. Праведный Лот занимается кровосмесительной любовью. Иаков обманывает Исава. Братья продают Иосифа в рабство...
В математике есть подраздел о математике бесконечно малых и бесконечно больших величин. Там, в этих областях математики - совсем другие законы сложения, вычитания, закономерности ведут себя иначе, они другие. В физике тоже известно, что время и пространство на околосветовых скоростях ведут себя по-другому. В макро- и мирко мире галактик и микрочастиц - тоже все законы меняются...
Так и в морали, наверное, при запредельных, экстремальных нагрузках она меняется, приобретает другие формы. У Шаламова есть об этом: умри сегодня, а я - завтра... У Джека Лондона в "Любви к жизни"... У Ремарка... Это и есть настоящий релятивизм морали. Как в физике, так и в обществе...
Что теряет и что приобретает нация после пребывания на экзистенциальном холоде? Эмпирически ясно, что она приобретает совершенно фантастическую адаптивность и живучесть, но утрачивает способность к сочувствию. К милосердию.
Достаточно посмтреть как реагировали россияне на Беслан и Норд-Ост. На чеченские войны. На трупы русских... На трупы чеченцев... Да и на Афган... После Беслана в Риме на улицы вышли сотни тысяч людей. А в Москве - никого...
А россияне никак не прореагировали. Просто тупо смотрели в телевизор. И переключали. И до этого, то же самое: вон на площадке стоит крышка гроба. Это у соседей цинковый гроб из Афгана пришел. Все. Сходили на поминки. Выпили. Поплакали. Забыли. Точка.
Это кто? Муж. Где убит? На Украине. Значит так: хочешь получать пенсию за него, скажи, что помер от пневмонии в воиснкой части в Бурятии. Хорошо? Хорошо. Помер в воинской части в Бурятии. Мне какая разница?
Скажите, где ваш муж? Помер от пневмонии в Бурятии. Зачем вы врете! Он у вас погиб на войне с Украиной! Нет. Он умер в Бурятии. Послушайте! Если вы скажете правду и другие, такие же как вы скажут правду, может быть нам удастся остановить войну и поток гробов прекратится! Ну же! Скажите как есть на самом деле.
Как было на самом деле, хотите? Вот вам правда: он. Умер. От. Пневмонии. В. Бурятии. В. Воинской. Части. Зачем вы врете? Мне плевать на всех. Мне плевать на поток гробов к другим. Мне платят пенсию за него. Больше, чем я получала от него, когда он был жив. От него, алкаша, от мертвого толку больше, чем от живого было... Идите на х...й, правдоискатели. А то я щас кого надо позову...
А вы хотите, чтобы в России возмутились трупам в Алеппо... Нет у них такого места, которое бы болело от чужой боли. Выболело все. Остался рубец. У народа умерла душа.
Больше нет той русской души, о которой Достоевский писал, что она всемирная. Выморозилась душа у людей. Вот что принес русским 20 век... Москва слезам не верит. Жалеть нынче немодно... Эй, слюнтявку не распускай. А то по сопатке схлопочешь, не ровен час...
Что же делать? Что нам остается? Остается известно что: надежда. И вера с любовью. На что нам надеяться? На повторение чуда Хануки: на то, что Бог пожалеет нас и масла, которого должно было хватить на огонь в меноре в течении одного дня, хватит на восемь... Как братья Маккавеи искали в развалинах Храма хоть один кувшин священного масла, так и нам надо искать в развалинах своей души крупицы милосердия и жалости.
Вот я иногда по себе сужу: сообщают мне какую-то страшную весть про чужую боль. А у меня ничего внутри не болит. Мертво. И первая мысль: зачем он мне это сказал... А потом другая: а ведь мне должно быть жалко!
Вот сейчас, сию минуту, мне не жалко. Нисколько. Это мне так досталось от русского 20 века. Но что осталось от предков? От десятков предыдущих поколений? Осталось знание, что мне должно быть жалко! Я точно знаю, что в такой ситуации я должен испытывать сочувствие. Да, я сейчас его не испытываю. Потому, что... Да в общем понятно почему. Но (вот он слабенький огонек!) я знаю, что мне нужно его испытать! Я должен себя вести как будто я его испытываю!
И вы знаете, я на собственном опыте убедился: начинаешь помогать, вести себя как надо - и сочувствие приходит... Само приходит. Вместе с жалостью и милосердием. Приходит и любовь и вера... Вера...
Только не нужно бояться показаться слабым. Я знаю - бабы не любят слезливых мужиков. Но зато Бог любит. Вот и выбирайте. Как там Данила Багров спрашивал: в чем сила, брат? Сила в слабости. Всех победил, занес меч, чтобы отсечь голову ... и пожалел. Слабый? Нет, сильный.
Альфред КОХ
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@CrimeaUA1
Сирия. Россияне поставили стариков и женщин на колени и расстреляли.
Потом добивали контрольным в голову. СТРОГО 18+
https://www.youtube.com/watch?v=s8HhhRhSO6M
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