EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(568835)
  4530  108
Теги: отравление (761) Россия (64325) спирт (179)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: количество жертв возросло до 74 человек

В российском Иркутске число жертв отравления суррогатными спиртосодержащими жидкостями, в том числе парфюмерным концентратом "Боярышник", увеличилось до 74.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Нужно рассейский народ, опять на бражку переводить..Безопасно, да и сахар , пока, в продаже есть..А, если цена на нефть упадёт, то и за сахаром, в длинючих очередях выстаивать прийдётся..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
БУНТ РАБОВ. Шахтерский бунт в России на границе с Украиной: Спецбанды Путина оцепил город

Полицейский спецназ перекрыл все въезды и выезды из города Гуково в Ростовской области на границе с Украиной. Шахтерский бунт, поднявшийся в окрестностях, собирает колонны, чтобы пойти маршем на Москву. Горняки требуют встречи с властями.
Около 150 гуковских шахтеров, требующих выплат долгов по зарплате, собрались возле офиса компании "Кингкоул" с намерением поехать в Москву на встречу с депутатом Валерием Рашкиным. Полиция окружила собравшихся.
"Автобусы в столицу должны были отправиться в 17. 00, однако шахтеры так и не дождались транспорта, за который они заплатили около 170 тыс. рублей, собранных вскладчину. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Организаторы поездки заявили, что перевозчики не выполнили своих обязательств и не предоставили горнякам обещанные автобусы, а потому делегаты будут возвращать деньги и добираться до столицы на поездах", - сообщает российская "Независимая газета".
"Простояв на улице полгода в пикете, шахтеры поняли, что власть и не собиралась защищать их и помогать в получении задолженности. Поэтому было решено отправиться в столицу. Однако все было не так просто. В течение нескольких дней, вплоть до самой отправки автобусов, полицейские до поздней ночи объезжали дома пикетчиков, пытаясь заставить их отказаться от поездки. Пугая тем, что в Москве их посадят, оштрафуют, показывая при этом собственную безграмотность,
Весь город оцеплен полицией, всюду патрули. Как нам объяснили, наш выезд совершенно случайно совпал по времени с масштабной акцией "Антитеррор", - рассказал российским журналистам организатор поездки Валерий Дьяконов.
Для погашения долга по зарплате шахтерам, устраивавшим протестные акции в городе Гуково, необходимо еще 300 млн рублей, также они требуют положенный им пайковый уголь. В ноябре губернатор региона Василий Голубев попросил Медведева выделить эти средства из резервного фонда. Областные власти выплатили только 20 млн долга, после чего выплаты прекратились.
Полиция обвиняет собравшихся возле офиса компании и намеревавшихся сесть в автобус шахтеров в проведении несанкционированного митинга и намерении провести такую же акцию в Москве. Один из руководителей шахтерских протестов Валерий Дьяконов предъявил полиции письмо Валерия Рашкина, в котором тот просил не препятствовать поездке шахтеров к нему на встречу.
Горняки жалуются, что 16 декабря ко всем ним приходили члены силовой банды ЦПЭ и прокуратуры Гукова. Они приносили предупреждения о «недопустимости заниматься экстремизмом».
Выступления мэра Гукова Горенко, в котором он пообещал выплатить 50 млн рублей, было встречено возмущенными криками: «Опять обещания! Хватит врать, наелись ваших разговоров, мы сами решим свои проблемы! Выпустите нас из города!».
 показать весь комментарий
Ответить
 
Откудова у них сахар? По импортозамещению из березы? сахар - импорт, а золотого запасу нема. Их судьба - метанол.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
По данным Минздрава, на Рашке от суррогатного алкоголя ежегодно умирают почти 40 тысяч человек.

http://ren.tv/novosti/2016-10-11/tenevoy-rynok-alkogolya-likvidiruyut-prirovnyav-poddelku-akcizov-k-poddelke-deneg
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
не удивляет,шо кацапы пьют суррогаты....
Так живет половина Россииhttps://www.youtube.com/watch?v=gbKhY6lq5Pw
 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Eispickel, Владислав Василенко, Muzoreva, А П 6d5dcd2e, Крокодил Гена, -Ботоксный Угар-, Tierre, Гоблин Унылый, Stas Petrov, DI GI, Джон123456, Ali Hasan, Ольга_К, Дельфін Фатіма, (unknown) c262f9bc, KonstnT, Ksenia VB, Nickol Nickols, Варраван, Александр Юр, Сантьяго, Стрелок, Анатолий Колтичкин, Natalia Mangion, Baks13, Roman Podyu 5027fa4e, octr9k, ручка от чемодана, Андрей Беляев d04c53fc, сидор сидоров 945e588f, Radoslav Sikorsky, Юрий Булкин, Аль Капучіно, Bob2, Ned Stark, Дима Кутенко, Oljik, OlesK, Алла Новосад 5b57f84f, Roine S, George Dok, ruslan kiselev, Свят Надеждин, Мессия, Serg qwerty b5c5d2b0, Leon Ken, Taras Franco, Ватнег ЗаПарижья, Bandera Rosa, Paul Petrovach, Denisn, дератизатор, Змиевобандеровец, Саша777, Константин Антонов c55cbf38, S O M magik, Olena Cemenko, VOLVO XC 70, Ивета, Alina Sadovska, Владимир Лобанов, Ruslan Tkachenko, Me, sea dog, Русскоязычный, Юрий П, З нами Бог та Україна, Nino, Владимир Сергиенко, Гыг с Вами, Джемми, литвинус, саша петров 6427e423, Vhup, Aleks_15, Kirim Ukrainali, Игорь Карпушин, Люцифер, shokolad, Александр Котов 4de95840, Valeriy Bondar 77eb3d4b, Джон Зойдберг cb913b8d, Andrew Vilchynsky, Sergey Sergey dfbf1da5, Alex Lem, Фсх, Mr__Pitkin, cimbitep
 Всего на сайте: 270 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти