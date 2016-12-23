Массовое отравление "Боярышником" в Иркутске: количество жертв возросло до 74 человек

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Ужасное видео (18+) русские фашисты добивают пленных сирийцев
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Полицейский спецназ перекрыл все въезды и выезды из города Гуково в Ростовской области на границе с Украиной. Шахтерский бунт, поднявшийся в окрестностях, собирает колонны, чтобы пойти маршем на Москву. Горняки требуют встречи с властями.
Около 150 гуковских шахтеров, требующих выплат долгов по зарплате, собрались возле офиса компании "Кингкоул" с намерением поехать в Москву на встречу с депутатом Валерием Рашкиным. Полиция окружила собравшихся.
"Автобусы в столицу должны были отправиться в 17. 00, однако шахтеры так и не дождались транспорта, за который они заплатили около 170 тыс. рублей, собранных вскладчину. Более того, группа ожидающих выезда горняков оказалась в плотном окружении полицейских и казачьих дружинников. Организаторы поездки заявили, что перевозчики не выполнили своих обязательств и не предоставили горнякам обещанные автобусы, а потому делегаты будут возвращать деньги и добираться до столицы на поездах", - сообщает российская "Независимая газета".
"Простояв на улице полгода в пикете, шахтеры поняли, что власть и не собиралась защищать их и помогать в получении задолженности. Поэтому было решено отправиться в столицу. Однако все было не так просто. В течение нескольких дней, вплоть до самой отправки автобусов, полицейские до поздней ночи объезжали дома пикетчиков, пытаясь заставить их отказаться от поездки. Пугая тем, что в Москве их посадят, оштрафуют, показывая при этом собственную безграмотность,
Весь город оцеплен полицией, всюду патрули. Как нам объяснили, наш выезд совершенно случайно совпал по времени с масштабной акцией "Антитеррор", - рассказал российским журналистам организатор поездки Валерий Дьяконов.
Для погашения долга по зарплате шахтерам, устраивавшим протестные акции в городе Гуково, необходимо еще 300 млн рублей, также они требуют положенный им пайковый уголь. В ноябре губернатор региона Василий Голубев попросил Медведева выделить эти средства из резервного фонда. Областные власти выплатили только 20 млн долга, после чего выплаты прекратились.
Полиция обвиняет собравшихся возле офиса компании и намеревавшихся сесть в автобус шахтеров в проведении несанкционированного митинга и намерении провести такую же акцию в Москве. Один из руководителей шахтерских протестов Валерий Дьяконов предъявил полиции письмо Валерия Рашкина, в котором тот просил не препятствовать поездке шахтеров к нему на встречу.
Горняки жалуются, что 16 декабря ко всем ним приходили члены силовой банды ЦПЭ и прокуратуры Гукова. Они приносили предупреждения о «недопустимости заниматься экстремизмом».
Выступления мэра Гукова Горенко, в котором он пообещал выплатить 50 млн рублей, было встречено возмущенными криками: «Опять обещания! Хватит врать, наелись ваших разговоров, мы сами решим свои проблемы! Выпустите нас из города!».
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http://ren.tv/novosti/2016-10-11/tenevoy-rynok-alkogolya-likvidiruyut-prirovnyav-poddelku-akcizov-k-poddelke-deneg
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Так живет половина Россииhttps://www.youtube.com/watch?v=gbKhY6lq5Pw
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