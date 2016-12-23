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Теги: Беларусь (2374) зарплата (1594) Лукашенко (1528)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря 2016 года, общаясь с новым руководством своей администрации, повторил свое недавнее поручение о достижении в 2017 году средней зарплаты по стране в размере 500 долларов.

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А что Вы думаете о способе поднятия минимальной зарплаты до 3200 гривен? Чудо научной мысли и результат докоринных рыночных реФФорм? Ну и канешно не совок. Адназначна
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ага ...
мать нам треба Лукашенка .... Бо з цими підерами 120 баксів за благо .....остальноє по 150 лярдів на НОСА.... дємократія однако.
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А ми допомагаємо лукашенку та путіну заробляти гроші, купляємо військові МАЗи з російськими двигунами через завод Богдан порошенки, замість того щоб вкладати гроші в свій завод та розвивати КРАЗ.
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господи , та коли б лише це......
ми купляємо путінський газ , через путінського посередника фігташа по 300 баксів ....
ми купляємо більш ніж 9 міліонів тонн вугілля напряму у сепарів , причому по УСТАНОВЛЕНИХ РОШЕНІВСЬКИМ ВОВКОМ цінах НАДСВІТОВОГО УРІВНЯ....
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Про 300 баксов можешь показать скрин документа ,брехло ?
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Могу тебе помочь с эмиграцией к любимому тобою колхознику.
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Это не для тупого мозга. Оно все новости и статистику читает на русвесне.
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ХТО ?
я фігею ... ви МАЗОХІСТ , чи куди ?
Бідна СОВКОВА БІлорусь матиме 500 баксів , і о найдемократичніша УКРАЇНА , ощасливлена 200 баксами ь на носа.....
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Зато мы оторвались от совка: пенсия-50 баксов, зарплата- 116 баксов, итого 156 баксов.
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даєш ДЄМОКГАТІЧЄСКОЙ УКГАИНЕ племя РАБОТАЮЩІХ ПЄНСІОНЄРОВ.....
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Мне до 500,не хватает 200$.Пойти спиз..ть чего,или откопать?
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Первое. Бо второй путь- бесперспективен. Щас земля- мерзлая.
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Ого!............... Це як мінімум 13500 грн............... Молодці білоруси..... Нам би такого "бацьку".
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умний ?
ХАЙ ВАЛИТЬ ВІДСИ ПЛЕМЯ ГНИД , котрі доуправлялись до НАЙЗЛИДЕНІШОГО ДЛЯ НАРОДУ УКРАЇНИ УРІВНЯ.... на фоні якого навіть СОВКОВА БІЛОРУСЬ МАЄ ВЧЕТВЕРО БІЛЬШЕ ...
Так що валить , драні суки прийдется ВАМ.... бо ви зайди на моїй ЗЕМЛІ ....
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обрибится ЗЕМЛЯ для гнид котрі ОБКРАДАЮТЬ УКРАЇНУ.....
не одній подібній гниді НАБИВАЛИ ЖИВОТИ УКРАЇНСЬКОЮ ЗЕМЛЕЮ.....
Вали відси ... ЦЕ КОМУ СКАЗАНО ? УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ котрий живе , сука в злиднях ?
Думай що дрочиш ....
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Тю , можешь так же само дать команду Гройсману .
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а у нас свій батька , нє ватяний шоколадний ... от від 120 баксів до 500 і СОСУТЬ УКРАЇНЦІ ...
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В Белоруссии хоть все работает, есть с чего поднимать, у нас все грабят, экономики нет, с нечего поднимать.
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Увы Ринат , там такая же жопа , все останавливается , может они ночами "скакали " .
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А мне рассказывали, что там промышленность, агросектор все работает, может это когда-то было.
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Агросектор там вообще жесть , все под государством поэтому цены дикие , недаром они туры за продуктами в Украину организовывают , цена 1 кг сала до 10 баксов доходит , промышленность как и наша завязана на постсовок , рашка под чутким руководством великих экономистов залезла в отрицательные темпы роста , Беларусь сразу за ней , трошки работает Солигорск и все .
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Если цены дикие, почему нам оттуда молочную продукцию, колбасу, еще что-то везут, значит у них цены ниже получается.
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Молочка у нас была только "Савушкин продукт " ,не выдержала ценовой конкуренции , колбасы не видел никогда , спроси у любого жителя Волыни , Ровно , Чернигова про нашествие беларусов за продуктами , есть ихняя рыба и пиво .
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Вот у старого дибилы хочется спросить а нафига ты идиот розосрался со всем миром и завязал всю свою экономику на Мухосранск а теперь что-то требуеш ну ни дибил ли ты после этого
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а ти запитай у ПОРОХА це ?
він обіцяє з нового року ощасливити УКРАЇНЦІВ аж у 120 баксів......
я фігею з МІНСТЕЦЯ ..... Вата СОВДЕПІВСЬКА..... тіпа ми согласни ТЄГПЄТЬ і жить у злиднях.......
а далі ПРИДУМАЄТСЯ ради якого ЩАСЛИВОГО МАЙБУТЬНЬОГО....
лише щасливе майбутнє видно наприклад у БЕНІ .... у пороха ..... ОНІ НЄ ЖІЛАЮТ жить у злиднях....
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Да какие проблемы , казламордым креветки и хамон с пармезаном "сделано в Белоруси" толкайте побольше , орки сожрут , еще и мидии с омарами из Белорусских болот закажут...))
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ЕСЛИ ПРЕЗИДЕНТ СТРАНЫ ТАКУЮ УЙНЮ НЕСЕТ ТО ЧТО МОГУТ СКАЗАТЬ ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ? ВОТ ВАМ САВОК В 21ВЕКЕ!
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Посмотри сколько в ветке страждущих дамбасян поддерживающих этот маразм
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среднюю? так это проще простого. Поднимите зарплаты чинушам в 100 раз и вуаля, средняя по стране тоже поднимется
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ага , або заведіть пару БЕНЬ з зарплатами в 6,5 лярда баксів у рік і також вуаля.....
Можуть навіть перейняти досвід у НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЇ УКРАЇНИ...
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ну да смысл такой же ) только Бене же не платило гос-во з/пл а вот если взять всяких начальников укрзализниц - то да. Именно так )
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Старый анекдот: Сосед сожрал курицу, а я суп из потрохов и в среднем получается что по пол курицы слопали.
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Чиновники едят мясо, я - капусту. В среднем мы едим голубцы. (с)
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"Нарисуют" ему статистике эти 500$ - вот и все дела, совок так более 70-ти лет занимался очковтирательством. Им всего лишь нужно перейти из расчёта от текущего курса белорусского рубля к доллара к его "покупательной способности", а там можно и "глаз на жопу натянуть", была бы фантазия, а цифры сложатся "как надо"!
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Популист хренов ,щас тебе глава адменистрациии быстренько нарисует среднюю зарплату в Беларуси,сравнит свою и месного сторожа,вот и средняя зарплата в 500 баксов.
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чтобы жити в счастье - треба красти... красти...красти..
ну шо тут скажет, так и прет из луя цыганское происхождение...все шо надо знать о пересиденте...
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Блин!!! 500 баксов в месяц, регулярно,с перспективой увеличения.Хочу в Белоруссию.Но с нашей свободой.Правда тогда и Белоруссии зарплата станет 130 баксов .Но это дело десятое.
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В Белоруссию тяжеловато будет , можешь попробовать в Беларусь , там полно наших .
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как поднимать среднюю величину..батька своим опарышам поднимет оклад в три раза..в среднем будет поышение..
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И шо самое интересное ,поднимут.Ворья такого количества как в Украине нет,паромышленность и с/х не уничтожены как у нас.Так шо резервы есть.Молодчина батька.Особенно на фоне пети ,так просто гений.
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да..просто гений мирового масштаба..вы говорит украдите и потом раздайте..
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А у нас, наша клубника- в мае на прилавках. Ей Богу! В Мариуполе.
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У самого в середине мая полно клубники на огороде , в июне уже заканчивается , глобальное потепление , скоро в марте будем собирать .
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Поэтому и спрашиваю , в мае уже нефиг полоть .
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Это у нас, Беларусь северней, вегетативный сезон начинается позже
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трохи не в тему..
Убийц так не хоронят! Похороны Мевлют Мерт Алтынташа расстрелявшего посла РФ:


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ну собі та оточенню підніме зарплату в 5 разів та й буде середня $500
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Может нам объединить Украину и Белоруссию и Президентом поставить Лукашенко!
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Найдите!Откапайте!Украдите!
Тоесть брать неоткуда.
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v Rossii voobche uroven zhizni povyshajeca.verhushka narodu skazal: ,,Her vam ,,.
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Хоть и сволоч, но понимает в чем секрет успеха страны.
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Он с Азировым в одной школе учился, что ли?
Тот тоже предлагал не скиглить и накопать.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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