"Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 году

3090 72Теги: Беларусь (2374) зарплата (1594) Лукашенко (1528) Тему создал: Цензор.НЕТ23.12.16 08:03 "Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но $500 должно быть выполнено!", - Лукашенко потребовал поднять среднюю зарплату в 2017 годуПрезидент Беларуси Александр Лукашенко 21 декабря 2016 года, общаясь с новым руководством своей администрации, повторил свое недавнее поручение о достижении в 2017 году средней зарплаты по стране в размере 500 долларов. читать источник x Мне нравится
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мать нам треба Лукашенка .... Бо з цими підерами 120 баксів за благо .....остальноє по 150 лярдів на НОСА.... дємократія однако.
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ми купляємо путінський газ , через путінського посередника фігташа по 300 баксів ....
ми купляємо більш ніж 9 міліонів тонн вугілля напряму у сепарів , причому по УСТАНОВЛЕНИХ РОШЕНІВСЬКИМ ВОВКОМ цінах НАДСВІТОВОГО УРІВНЯ....
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я фігею ... ви МАЗОХІСТ , чи куди ?
Бідна СОВКОВА БІлорусь матиме 500 баксів , і о найдемократичніша УКРАЇНА , ощасливлена 200 баксами ь на носа.....
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ХАЙ ВАЛИТЬ ВІДСИ ПЛЕМЯ ГНИД , котрі доуправлялись до НАЙЗЛИДЕНІШОГО ДЛЯ НАРОДУ УКРАЇНИ УРІВНЯ.... на фоні якого навіть СОВКОВА БІЛОРУСЬ МАЄ ВЧЕТВЕРО БІЛЬШЕ ...
Так що валить , драні суки прийдется ВАМ.... бо ви зайди на моїй ЗЕМЛІ ....
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не одній подібній гниді НАБИВАЛИ ЖИВОТИ УКРАЇНСЬКОЮ ЗЕМЛЕЮ.....
Вали відси ... ЦЕ КОМУ СКАЗАНО ? УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ котрий живе , сука в злиднях ?
Думай що дрочиш ....
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він обіцяє з нового року ощасливити УКРАЇНЦІВ аж у 120 баксів......
я фігею з МІНСТЕЦЯ ..... Вата СОВДЕПІВСЬКА..... тіпа ми согласни ТЄГПЄТЬ і жить у злиднях.......
а далі ПРИДУМАЄТСЯ ради якого ЩАСЛИВОГО МАЙБУТЬНЬОГО....
лише щасливе майбутнє видно наприклад у БЕНІ .... у пороха ..... ОНІ НЄ ЖІЛАЮТ жить у злиднях....
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Можуть навіть перейняти досвід у НАЙДЕМОКРАТИЧНІШОЇ УКРАЇНИ...
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ну шо тут скажет, так и прет из луя цыганское происхождение...все шо надо знать о пересиденте...
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Убийц так не хоронят! Похороны Мевлют Мерт Алтынташа расстрелявшего посла РФ:
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Тоесть брать неоткуда.
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Тот тоже предлагал не скиглить и накопать.
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