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Теги: ВР (1648) виплати (37) Кабмін (1187) Конституція (91) КС (62) пенсія (125)
Тему создал: Цензор.НЕТ

КС сегодня обнародует решение по конституционности временной отмены выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста

В пятницу в 10:00 Конституционный Суд огласит решение о конституционности отмены до конца текущего года выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста.

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Жизнь в достатке как раз и начинается: пенсия + заработок по месту гос. службы. Живи-служи да наслаждайся.
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Та да. До Конституционного суда дошли.
Ну , что сказать - умницы !
Конституционный суд для таких и создан.
И на пенсии работать не будут, как всю жизнь не работали.
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