КС сегодня обнародует решение по конституционности временной отмены выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста

834 4Материалы по теме: Окуповані території Крим і ДонбасТеги: ВР (1648) виплати (37) Кабмін (1187) Конституція (91) КС (62) пенсія (125) Тему создал: Цензор.НЕТ23.12.16 07:35 КС сегодня обнародует решение по конституционности временной отмены выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возрастаВ пятницу в 10:00 Конституционный Суд огласит решение о конституционности отмены до конца текущего года выплаты пенсий работающим чиновникам пенсионного возраста. читать источник x Мне нравится
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Ну , что сказать - умницы !
Конституционный суд для таких и создан.
И на пенсии работать не будут, как всю жизнь не работали.
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