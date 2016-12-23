EN|RU|UK
Темы дня:

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Переговоры Савченко с боевиками

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

Убийство Жилина

Сотрудничество с МВФ

 Форум Украины

(568781)
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а чего Литва хотела? Правда билась о стену((( Хуйло ползет
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вам безразлично?
Сервера наших предприятий кстати тоже бомбят хакеры,если вы не в курсе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Так он из той же организации которая занимается этой фигней. Только тупой, на комментариях работает
 показать весь комментарий
Ответить
 
Путин: "Можно с уверенностью сказать: на сегодняшний день мы сильнее любого... http://fb.me/83CnnpfjO
 показать весь комментарий
Ответить
 
На совбезе ООН Чуркин потеет, краснеет, воняет, обсыкается, но не дает признать РФ агрессором. Путин признался: Мы сильнее любого агрессора!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
уничтожение 2-миллионного Алеппо Путиным - это 10 Хиросим/Нагасаки... просто сучья конъюнктура не позволяет сегодня поднять этот вопрос...террориста в мире №1

Расстрел мирных жителей в плену паРашей в Алеппо....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кукарекай опущеный своему папаше п"дарку и мамаше суке шалавке.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Для защиты от хакерских атак в Литве надо было привлекать фирмы по защите информации и не экономить на этом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Заело? Или просто болеешь?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ещё одна "банановая республика" - после США. Нет ни сил, ни средств, ни умения защитить свою информацию от злых российских хакеров. Да этого Римтаутаса Церниаускаса гнать надо с работы после таких заявлений! Полгода работали шпионские программы, а он "ни ухом, ни рылом" !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну все! все увидили твоего малыша... !
таперь иди долечись !
 показать весь комментарий
Ответить
 
Они доиграется до отключения кабелей чебурнета.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум Украины
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Геннадий Медведев 4e590f22, Cтарий Кінь, Alex Palyvoda, Maxim Maximov 2f107a94, буков, Сергей1500900, Andrew Makarov, Oles Ivanov, Kirim Ukrainali, путин999, 12345678, Андрей Беляев d04c53fc, молодой рабочий, Senator S 01a656ec, Natalia Mangion, Qazaq_Baur, Катерина Бендеровская, Ринат Амедов, her_asim mazaevich susanin, Fizko Kyiv, Лалала Лалалала, Deryban, Вова Воваенович, Александр Ивашин, Gulfiliz Zorlu, Aleks_15, Alex Lem, Røbin Hood, Геннадій Бикодір adb80589, Саша Соколенко, BreakerR0ry 9f7fbb8e, Oleg Bobon, Serg qwerty b5c5d2b0, Евгений Баштан
 Всего на сайте: 118 писателей
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти