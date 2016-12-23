3202 100Теги: Литва (1053) обвинение (296) Россия (64321) хакер (489) Тему создал: Цензор.НЕТ23.12.16 01:57 Литва заявила об атаках российских хакеров на правительственные серверыС начала 2016 года было зарегистрировано около 20 попыток взлома. читать источник x Мне нравится 1
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Сервера наших предприятий кстати тоже бомбят хакеры,если вы не в курсе.
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https://www.facebook.com/asoc.foronaval/videos/2652409398973/
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сильнеелюбого... http://fb.me/83CnnpfjO
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Расстрел мирных жителей в плену паРашей в Алеппо....
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таперь иди долечись !
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