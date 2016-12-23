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Материалы по теме:  Национализация "Приватбанка"
Теги: Коломойский (760) национализация (105) Приватбанк (100)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана"

Бизнесмен Игорь Коломойский поблагодарил Кабинет Министров и его главу Владимира Гройсмана, комментируя ситуацию вокруг национализации "Приватбанка".

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Зрадоботы , завтра все на Приватмайдан !!! Йуля обещала по 300гр и бесплатное питание с лопаты
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А как они придут, они ж все или с данецка или с олигина вещают
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Сенатор.Говорю про себя.При пенсии в 1320 гришек еще как то помогал ВСУ,тем более зять в АТО. При добавлении пенсии на 50 гришек в декабре, не буду принципиально.Похер уже, Путькой уже не испугаешь.
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Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана за то что ...
выкупили у меня Приватбанк за 170 миллиардов гривен, за деньги бюджета. За что каждый украинец заплатил по 3 тысячи гривен. И если у тебя семья из 3-х человек, то ты заплатил 9 тысяч, если из 4-х то 12 тысяч этой ж*довской кодле. Которая в очередной равз ограбила народ Украины!
А вы лохи теперь радуйтесь и ругайте Юльку, которая "ВСЕ УКРАЛА" Ну все-всё и эти 170 миллиардов банка Приват и деньги Михайловского банка тоже.
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Вот что любопытно:
- первый рейдер Украины Беня - продал свой Приват за 1 гривну и счастлив?
нигде не судится, и все его карманные СМИ выхваляют сделку...
- с другой стороны правительство Гройсмама, заявило о недостаче в банке
5 000 000 000 $ - но почему то не открыто ни одного уголовного дела,
хотя бы по факту преступления...?
Все очень просто: Беня таки украл эти 5 млрд. чего ему жаловаться?
А Гройсман получил откатом третью часть уворованного - за то что закроет
эту дырку из бюджета и обеспечит вору крышу... ВСЕ СЧСЛИВЫ....(
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уверен, что истина где-то посередине - и Беня выдавал кредиты ничем не обеспеченные и Петруччо позарился на прибыльный бизнес. Два еврея сели договорись- ты меня не трогаешь за выведенные деньги, а я тебе отдаю банк на распил.
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передано заявление. но сам беня по прежнему так и не показался. как говорила Алиса: "все страньше и страньше! все чудесатее и чудесатее!"
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