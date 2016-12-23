18663 212Материалы по теме: Национализация "Приватбанка"Теги: Коломойский (760) национализация (105) Приватбанк (100) Тему создал: Цензор.НЕТ23.12.16 01:35 Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана"Бизнесмен Игорь Коломойский поблагодарил Кабинет Министров и его главу Владимира Гройсмана, комментируя ситуацию вокруг национализации "Приватбанка". читать источник x Мне нравится 22
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выкупили у меня Приватбанк за 170 миллиардов гривен, за деньги бюджета. За что каждый украинец заплатил по 3 тысячи гривен. И если у тебя семья из 3-х человек, то ты заплатил 9 тысяч, если из 4-х то 12 тысяч этой ж*довской кодле. Которая в очередной равз ограбила народ Украины!
А вы лохи теперь радуйтесь и ругайте Юльку, которая "ВСЕ УКРАЛА" Ну все-всё и эти 170 миллиардов банка Приват и деньги Михайловского банка тоже.
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- первый рейдер Украины Беня - продал свой Приват за 1 гривну и счастлив?
нигде не судится, и все его карманные СМИ выхваляют сделку...
- с другой стороны правительство Гройсмама, заявило о недостаче в банке
5 000 000 000 $ - но почему то не открыто ни одного уголовного дела,
хотя бы по факту преступления...?
Все очень просто: Беня таки украл эти 5 млрд. чего ему жаловаться?
А Гройсман получил откатом третью часть уворованного - за то что закроет
эту дырку из бюджета и обеспечит вору крышу... ВСЕ СЧСЛИВЫ....(
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