В США оштрафовали израильскую фармкомпанию за подкуп чиновников в Украине и России

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Спасибо за внимание."Источник:http://censor.net.ua/n420674
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В рамках этого дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, которая касается 2001 и 2011"
2011 и кто же это мог быть?
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=QPoY4GFkuag
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Нужно, чтобы израильтяне ушли с рынков Украины и России
Таблетки из мела от всех болезней это конечно очень хорошо- вместо прекрасных израильских медикаментов.
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