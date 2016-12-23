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Теги: Израиль (758) коррупция (6505) подкуп (454) США (11488) фармрынок (8)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В США оштрафовали израильскую фармкомпанию за подкуп чиновников в Украине и России

Израильский фармацевтический концерн Teva подкупал чиновников в Украине, России и Мексике в обмен на содействие в продвижении лекарств на рынке.

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можно огласить список украинских чиновников бравших взятки, их домашние адреса и телефони?
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шаланды полные таблеток в Одессу Мойша привозил, и все аптекари вставали, когда с Министром он входил...
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Коломойский прокомментировал национализацию "ПриватБанка": "Я хочу поблагодарить Кабинет Министров и лично Владимира Гройсмана".Я надеюсь, что новый менеджмент не только достойно встретит в следующем году 25-летие банка, но и заложит основы для празднования его 50-летия.

Спасибо за внимание."Источник:http://censor.net.ua/n420674
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Мне больше понравилось про знамя приват банка" будут высоко нести знамя" . Проще сказать " флаг вам в руки"
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А спину что?, в смысле ,. не сказал , а подумал, Гы.
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выглядит глупо: деньги в результате всего окажутся у бывших владельцев банка а у еврея пустой, без капитала, банк
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ХЗ? Удивительно. что все довольны, или я чего не знаю? Странно всё это.
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в случае с любым мошенничество сначала всегда все довольны, а потом только один
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Будем посмотреть, кто посмеётся последним, и здаётся мне, что это будут не клиенты с депо.
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вы в общем про ситуацию с приватом пишите? тут с вами не поспоришь. А вообще мое комент был про вашу картинку с евреями, такая схема покупки банка выглядит бредово. Обычно сначала покупают банк за 10, потому берут в нем на себя кредиты 100 за счет депозитов банка и не возвращают, что, в принципе, и сделало каламоська. А на картинке бредовая схема
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Ага, а та міністерка, що диплома не показує, теж з цієї шобли?
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519 млн долларов пойдут в США, заметьте, не нам, нам Луценко (Яреме, Махницкому) и Пороху они не нужны.

В рамках этого дела рассматривалась и коррупционная схема в Украине, которая касается 2001 и 2011"



2011 и кто же это мог быть?


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Очень хорошо)
Нужно, чтобы израильтяне ушли с рынков Украины и России
Таблетки из мела от всех болезней это конечно очень хорошо- вместо прекрасных израильских медикаментов.
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евреи повсюду травят украинский народ цель очистить территорию от славян и заселит этими ублюдками
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Три хитрых еврея и одна алкашка собрались и решили, что украинский народ - ЛОХ и должен платить по всем долгам (самим себе)!
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Цензор.НЕТФорум Украины
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