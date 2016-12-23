США ожидают, что режим "тишины" на Донбассе будет соблюдаться и после праздников

Официальный Вашингтон приветствовал достигнутые на заседании трехсторонней контактной группы договоренности об установлении временного перемирия на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное прекращения огня.
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Из страны Савелия Крамарова не выпускали, но и работать по специальности он не мог. В 1981 году вместе с Александром Левенбуком он написал письмо президенту США Рональду Рейгану, назвав его «Как артист артисту», в котором откровенно жаловался на свою судьбу. Письмо несколько раз прочитали в эфире радиостанции «Голос Америки».
Уважаемый господин президент Рональд Рейган! Обращается к вам популярный в Советском Союзе киноартист Савелий Крамаров. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки, даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ, знает ли она Савелия Крамарова, то она обязательно откроет рот (даже будучи чекисткой) и скажет: «А как же?! Смешной артист! Много раз смотрела фильмы с его участием. Кого он только не играл!..»… Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности…
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Дані ракетні комплекси є найпотужнішим засобом ураження в Збройних Силах, у 2014у році під час військових дій на Донбасі використовувався нашими силами під час боїв за Саур-Могилу та декількох інших операціях. Так само проти України використовували його і росіяни.
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https://pbs.twimg.com/media/C0UDuq7WIAAvjCx.jpg
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https://pbs.twimg.com/media/C0Tz2NBXAAEvHth.jpg
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