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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: Госдепартамент США (570) перемирие (921) Кирби (38)
Тему создал: Цензор.НЕТ

США ожидают, что режим "тишины" на Донбассе будет соблюдаться и после праздников

Официальный Вашингтон приветствовал достигнутые на заседании трехсторонней контактной группы договоренности об установлении временного перемирия на Донбассе в течение периода новогодних и рождественских праздников и выразил надежду на более длительное прекращения огня.

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Терористи підуть в наступ під Новий Рік, єдина можливість не допустити цього, це піти в наступ на терористів негайно!!!! та розвинути успіх біля Стілодарську!
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Смотри,шо мохнорылые уже чудят плять,ну тупые


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если завести боевикам "боярышник"- то да........................
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Так может использовать пожарные АН-ы? Зарядить баки стекломоем - и вперед на опрыскивание. Только реклама предварительно нужна, чтобы не сбили.
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США ожидают, что режим "тишины" на Донбассе будет соблюдаться :А вдоль дороги мертвые с косами стоять... И тишина!
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Гениальный! . Как-то на вопрос о планах на будущее Савелий с присущим ему юмором ответил: «Буду копить на народного!»[4].
Из страны Савелия Крамарова не выпускали, но и работать по специальности он не мог. В 1981 году вместе с Александром Левенбуком он написал письмо президенту США Рональду Рейгану, назвав его «Как артист артисту», в котором откровенно жаловался на свою судьбу. Письмо несколько раз прочитали в эфире радиостанции «Голос Америки».
Уважаемый господин президент Рональд Рейган! Обращается к вам популярный в Советском Союзе киноартист Савелий Крамаров. Я не переоцениваю свою известность. Стоит вам, гуляя с супругой по Москве, спросить у любого москвича, у любой старушки, даже если вам ее подставят и она окажется агентом КГБ, знает ли она Савелия Крамарова, то она обязательно откроет рот (даже будучи чекисткой) и скажет: «А как же?! Смешной артист! Много раз смотрела фильмы с его участием. Кого он только не играл!..»… Старушка, кем бы она ни была, даже министром культуры, скажет вам правду, но не всю. Действительно, зрители до сих пор смеются над героями моих фильмов, но лично мне самому сейчас не до смеха. Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. И хотя хлеб у нас с вами разный и питаемся мы по-разному, но мы оба любим творчество и не можем жить без него. Поэтому помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности…
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Вчера Европа поприветствовала,сегодня США и они дальше будут думать,шо там тишина,с хуйлом можно таки договариватся,вот нахера так ему подыгрывать с нашей стороны,ведь ни единого раза эта тишина орками не соблюдалась,вчера сам мотузянник заявил,шо будет одностороннее прекращение,странно все это
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Цену на нефть 20$.Пускай кацапня беспокоиться.
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Збройні Сили України додатково знімають з консервації тактичні ракетні комплекси "Точка-У".

Дані ракетні комплекси є найпотужнішим засобом ураження в Збройних Силах, у 2014у році під час військових дій на Донбасі використовувався нашими силами під час боїв за Саур-Могилу та декількох інших операціях. Так само проти України використовували його і росіяни.

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Американцы. Потребуйте от Украины, что бы в стране были соблюдены права личности на свободу слова. Только что мой пикет с гандоном принёс мне триумф. так цензор все удалил.
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"США ожидают" - верить кацапским свиньям, себя не уважать. Им еще кто-то верит?
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https://www.youtube.com/watch?v=uZPQgnvHl6U&feature=youtu.be вата ахирела от обстрелов)))
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Ох мы Россию и херачим ! Правда соотношение мне не нравится : убили 3-х украинцев и одного москаля ! Если так дальше пойдёт , то убив 10 лимонов москалей , у нас на Украине останется одни жи2 , которая эту войну замутила , но воевать сама не хочет !
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да-да козломордый это та самя жи2 в Крым залезла, потом Лугандон замутила, потом засекретила кацапские военные потери в мирное время птамучта у тя, козломордого, кацапы не разьезжают в комфортабельных передвижных крематориях. И кацапские скрепы, нефте-газовое вЯличае, дидываивале, мальчикфтрусикахнизабудемнипрастим тута савсем нипричём. все эти многоходовочки именно жи2 замутила. Но вот бяда, от них чойта сильно рузским духом смердит даже сквозь экран монитора, как от тебя феди.
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Какие наивные американцы.Или делают дипломатично вид,что наивные.
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Не вижу причин для оптимизма, ни один режим тишины никогда не соблюдался, почему сейчас должно быть иначе?
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Герои были ранены, их сняли на видео, его передали нашим, как подтверждение,что они в плену. Потом их перевезли в Дебалю, издевались и убили

https://pbs.twimg.com/media/C0UDuq7WIAAvjCx.jpg
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Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Кто в Украине заикнется, что русские тоже люди, сразу буду бить в пасть! Без объяснений! Ногой!
https://pbs.twimg.com/media/C0Tz2NBXAAEvHth.jpg
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Через недолгое время США будут выражать обеспокоенность и озабоченность. Все идет как по нотам
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Позвольте господа выразить мое мнение по поводу зверских пыток и убийства трех наших воинов российскофашистскими ублюдками под Светлодарском.Чтобы это пресечь нужно:1.УНИЧТОЖИТЬ ПОД ЛЮБЫМИ ПРЕДЛОГАМИ 3-6 РОССИЙСКО-КОЛЛАБОРАНТСКИХ ПЛЕННЫХ (самых для них ценных) В УКРАИНЕ (после случившегося они НЕ ПОДЛЕЖАТ ОБМЕНУ!).2.ПРЕКРАТИТЬ ПРАКТИКУ ОБМЕНА "ВСЕХ НА ВСЕХ".Только "ОДИН К ОДНОМУ".3.Впредь категорически НЕ БРАТЬ пленных,если соотношение их пленных по отношению к нашим больше чем в 2 раза-на обмен хватит и того запаса,что есть.4.Морально наши бойцы должны быть готовы подорвать себя последней гранатой ВМЕСТЕ С ВРАГОМ,но только не сдаваться в плен.По христианским нормам это не рассматривается,как самоубийство (которое недопустимо для христианина),но является честной гибелью за свою Родину.А значит за самого Бога!Ибо в этом грешном мире есть только ТРИ СВЯТЫХ ПОНЯТИЯ:БОГ,РОДИНА,МАТЬ.И они связаны.Армейским капелланам нужно именно так вести духовную работу с нашими бойцами.
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Когда тяжело раненный: трудно быстро сориентироваться в той обстановке, где все взрывается и теряешь сознание от боли. Но если у тебя безвыходное положение и впереди плен с пытками, а дальше все равно мучительная смерть или оборвать жизнь выстрелом , тогда, конечно, только вариант второй. Бедные ребята, попали в лапы нелюдям рашистким.
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ЕЩЕ РАЗ ХОЧУ ПОВТОРИТЬ:В ОТВЕТ ПОД ЛЮБЫМ ПРЕДЛОГОМ КАК МИНИМУМ ТРОЕ РАШИСТСКИХ ПЛЕННЫХ В УКРАИНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УНИЧТОЖЕНЫ!.. КТО КУСКОМ ПОДАВИЛСЯ,КТО СПОТКНУЛСЯ И УПАЛ... КТО ПОДОХ ОТ ДИАРЕИ...
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На оккупированную территорию нужно советникам из США и Европы съездить и там начинать надеяться.
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Цензор.НЕТФорум Украины
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