Глава полиции Донетчины Аброськин наградил бойца ВСУ Руслана Пустовойта, который взял в плен 8 боевиков. ФОТОрепортаж

15008 70Теги: награда (1004) плен (1613) герой (165) Аброськин (245) Тему создал: Цензор.НЕТ23.12.16 00:03 Глава полиции Донетчины Аброськин наградил бойца ВСУ Руслана Пустовойта, который взял в плен 8 боевиков. ФОТОрепортажГлава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин вручил награду бойцу 54-го отдельного разведывательного батальона Руслану Пустовойту. читать источник x Мне нравится 75
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ВОСЕМЬ.
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А что говорит в это время Гадя?
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким.
Вот и вся разница, между настоящим героем, и мразью.
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Но почему БОЙЦАМ - ЧАСЫ, а тыловым крысам - боевое оружие?
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Оружие, которым управляют - это одно. Оружие наградное - совсем другое.
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Слава Героям.
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Мертвый кацапский посол не шипит,
Не брешет дохлый хуйло.
Мертвый ватник не идет пить стекломой
Только мертвый ватник
Не идет пить стекломой
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
Руки сложив на живот
Третий день стекломой он не пьет
Кацап лежит
И боярышник пить не идет
Только мертвый кацап
Боярышник пить не идет
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
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У цьому полі, у розпал бою.
Серед руїни і серед краху
Не дай пізнати глибини страху.
Не дай упасти в зневіру й розпач
І побратимам розбігтись врозтіч.
Побудь, мій Боже, отут, між нами
Душею батька, сльозами мами,
Сестри любов'ю, брата плечима,
Чеканням милої, її очима.
Побудь, мій Боже, отут, зі мною,
Посеред світу, посеред болю.
Храни від смерті, від кулі вражої,
Будь мені, Боже, вартою
Стражею...
Я тіло й душу тобі офірую.
Побудь, мій Боже, зі мною...
Вірую!
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Слава Україні!
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А ребята молодцы!
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1. Слава нашому Герою і його визначному подвигу. Але! Він своїми діями перешкоджає бєзальтєрнатівному мірному плану пєрдізєнта і єдино вірним мінським договорьонностям. Дай Б-же, щоб через деякий час, коли Хуйло на своїх умовах не всуне Долбасюрію в Україну, хлопця не засудили за незаконне позбавлення волі громадян України (нагадую - в Лугандонії нема військового стану). А ось покидьків звільнять з ймовірністю 90% і відпустять додому згідно програмі "Тєбя ждут дома", бо виявиться, шо вони стояли на блокпостє і провєрялі докумєнти і ваабщє жертви расєйскькой пропаганди. Чи максимум засудять за участь в нєзаконних вооружонних формірованіях...і випустять по амністії по указу сонцесяйного миротворця
2. Після того, як вгодованим мусорам, які перестріляли один одного,їх родинам видають по 700 тисяч і по квальтірє, годинник як нагорода справжньому Герою, виглядає блюзнірством на кшталт лєворюціонних красних шароваров, виданих начопєротом
3. Можеш надати якесь посилання де ти сам гавкаєш на гілках про чергові "покращення" від гойсманів, гонтарєвих та інших "патріотів"?
Що ти можеш бекнути на своє виправдання?
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Але відповім. Загиблим і пораненим Воїнам кошти виплачуються.
Мінські домовленості- а ти хочеш ВП і бліцкриг на Москву? Сподіваюся строчиш ти зі східців військомату, чи ти просто попкорну купив?
Посилань де я хвалю Порошенка дати не можу. Я його не хвалю. І не голосував за нього.
нього не голосував. Але ви вибрали- тепер терпіть. БО:
Я вважаю що ВП, хоч і прикольно було б переобладнати Рошен під випуск танків, остаточно доб'є економіку України. І Майдан-3 в данний момент призведе до економічно-політичного хаосу і дезорієнтації ВСУ. Що потрібно кацапам.
Я вважаю що наступ призведе до великих втрат, бо бліцкриг має бути як мінімум до Москви. Тим більше- вже намагалися хоча б кордони закрити, коли кацапи через кордон обстрілювали наших хлопців градами. Саме так загинув мій друг.
Ще питання?
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Ниже фотографий ссылка: "Порошенко наградил орденами и медалями 72 участников АТО". Это получается, что они больше боевиков обезвредили, чем Полторак ? Им - ордена и медали, герою Полтораку - часы.
Нельзя же так подставляться, вопреки здравому смыслу.
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А где же его начальники?
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