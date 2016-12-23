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Теги: награда (1004) плен (1613) герой (165) Аброськин (245)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Глава полиции Донетчины Аброськин наградил бойца ВСУ Руслана Пустовойта, который взял в плен 8 боевиков. ФОТОрепортаж

Глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин вручил награду бойцу 54-го отдельного разведывательного батальона Руслану Пустовойту.

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Ми рябята вятцкіе, хвацкіе, восьмеро одного боімся!
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"Мы делаем одно дело. Пока я буду в состоянии бороться, пока будет биться сердце, я буду продолжать защищать страну", - говорит боец.

А что говорит в это время Гадя?
"Я увидела умных трезвых людей, уставших от войны и обманутых Россией", - Савченко рассказала немцам о встрече с Захарченко и Плотницким.
Вот и вся разница, между настоящим героем, и мразью.
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Это все хорошо. Только вот на ..я указывают фамилию и выкладывают фото? Вы же ставите его и его семью под удар. Не сейчас, так через год-два. Когда будут наказывать за такую информацию?
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ты сам то позаботился о семье? вас ольгинских будут рвать на ленточки "Не сейчас, так через год-два."
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Строго 18+ Сирия. Россияне поставили стариков и женщин на колени и расстреляли. Потом добивали контрольным в голову. https://www.youtube.com/watch?v=s8HhhRhSO6M …
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это видео 2014 года. но это не меняет того что снимающий - русский. просто вы там до этого были неофициально. как в Украине
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Безмерная благодарность и огромное уважения таким Героям, как Руслан Пустовойт!!!
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Героям СЛАВА!
Но почему БОЙЦАМ - ЧАСЫ, а тыловым крысам - боевое оружие?
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может потому что у бойцов куда серьезнее оружие в наличии?
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"Не путай свою шерсть с государственной" (с)

Оружие, которым управляют - это одно. Оружие наградное - совсем другое.
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Так депутанам раздали зброю, чтоб они от наших воинов отстреливались? Спалились
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Просто часы у толстопузых дерутатов есть куда серьезнее в наличии
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Хай береже Божа Матір наших захисників.
Слава Героям.
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я не знаю но мне кажется что пора уже пытать в ответ - не хотят менять - выбрать самых жирных пленников типа грушников или лугандонцев и показать им видео пыток наших воинов и "вернуть должок".. на войне нельзя быть плюшевыми
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Як тільки наша земля-матінка носить на собі таких скажених звірів...Боже, допоможи нашим героям нищити цю нечисть, збережи наших героїв живими і неушкодженими.
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Мертвый кацапский посол не шипит,
Не брешет дохлый хуйло.
Мертвый ватник не идет пить стекломой
Только мертвый ватник
Не идет пить стекломой
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
Руки сложив на живот
Третий день стекломой он не пьет
Кацап лежит
И боярышник пить не идет
Только мертвый кацап
Боярышник пить не идет
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Убили кацапа, убили
Я-я-я-я-я
За убийства детей в Сирии,
Суку, замочили.
Ай-я я-я-я я-яй
Убили кацапа,
Кацапа убили
Я-я-я-я
За убийство детей в Сирии,
Суку, замочили.
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в песду амнистию - если какая то падла проголосует за амнистию отправить в лугандон на "отработки"
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Восемь туда, восемь сюда, три года прошло - никому не скучно. Движение есть, результаты - у дэпутатов.
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А поблагодарить человека за мужество слабо? Или среди тех восьмерых ваши были?
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Побудь, мій Боже, отут, зі мною,
У цьому полі, у розпал бою.
Серед руїни і серед краху
Не дай пізнати глибини страху.
Не дай упасти в зневіру й розпач
І побратимам розбігтись врозтіч.
Побудь, мій Боже, отут, між нами
Душею батька, сльозами мами,
Сестри любов'ю, брата плечима,
Чеканням милої, її очима.
Побудь, мій Боже, отут, зі мною,
Посеред світу, посеред болю.
Храни від смерті, від кулі вражої,
Будь мені, Боже, вартою
Стражею...
Я тіло й душу тобі офірую.
Побудь, мій Боже, зі мною...
Вірую!
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Молодці хлопці - з вами Господь і Україна.
Слава Україні!
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сепары щя ахреневают циничности хунты - 8 рабов обменять на одни часы.
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И что за фраза, полная неграмотность: "Они стоят на передовой, закрывают своими спинами целые города. Источник: http://censor.net.ua/p420670" Если уж говорить, то закрывают грудью!

А ребята молодцы!
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А це дивлячись де ти. Якщо в місті, яке він захищає, то бачиш його спину. А якщо ти його ворог- то він до тебе грудьми.
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Ну я вижу ты в грамматике также силен как я в балете.
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Страна чудес...Явного коррупционера отпускают "под личное обязательство" (читай-под "чесное слово" ),а бойцу,прошедшему все горячие участки войны и проявившему себя героем,вручают только часы...зато "торжественно".Может,что-то совсем не то в нашей державе?И люди во власти,верхушке армии тоже совсем не те?!
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21:00 (по #Киев) ВСУ накрыли свежепереброшенный артдивизион орков под Каютино, между #Углегорск и #Енакиево. Ждем оркомясо в морге и ГБ1!
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Енакиево ГБ1 сдох еще орк. С 18.12 мин.15 трупов. Спецы из #Донецк за 3 приезда никого из раненых не забрали! не трапспортабельные..
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ЯКЩО нагорода файна, хапайте окупантів та їх автівки та банки БОГАТІЙТЕ
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Прикольно. Ось в таких темах ніколи не коментують NNN, счастлівий даунбасьонок, лалала-лалалала, танюха помолова, маріні марініна і інші Патріоти.
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Я, тобі за них відповім, соєво істото.
1. Слава нашому Герою і його визначному подвигу. Але! Він своїми діями перешкоджає бєзальтєрнатівному мірному плану пєрдізєнта і єдино вірним мінським договорьонностям. Дай Б-же, щоб через деякий час, коли Хуйло на своїх умовах не всуне Долбасюрію в Україну, хлопця не засудили за незаконне позбавлення волі громадян України (нагадую - в Лугандонії нема військового стану). А ось покидьків звільнять з ймовірністю 90% і відпустять додому згідно програмі "Тєбя ждут дома", бо виявиться, шо вони стояли на блокпостє і провєрялі докумєнти і ваабщє жертви расєйскькой пропаганди. Чи максимум засудять за участь в нєзаконних вооружонних формірованіях...і випустять по амністії по указу сонцесяйного миротворця
2. Після того, як вгодованим мусорам, які перестріляли один одного,їх родинам видають по 700 тисяч і по квальтірє, годинник як нагорода справжньому Герою, виглядає блюзнірством на кшталт лєворюціонних красних шароваров, виданих начопєротом
3. Можеш надати якесь посилання де ти сам гавкаєш на гілках про чергові "покращення" від гойсманів, гонтарєвих та інших "патріотів"?
Що ти можеш бекнути на своє виправдання?
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Що ж. Висрався ти добре.
Але відповім. Загиблим і пораненим Воїнам кошти виплачуються.
Мінські домовленості- а ти хочеш ВП і бліцкриг на Москву? Сподіваюся строчиш ти зі східців військомату, чи ти просто попкорну купив?
Посилань де я хвалю Порошенка дати не можу. Я його не хвалю. І не голосував за нього.
нього не голосував. Але ви вибрали- тепер терпіть. БО:
Я вважаю що ВП, хоч і прикольно було б переобладнати Рошен під випуск танків, остаточно доб'є економіку України. І Майдан-3 в данний момент призведе до економічно-політичного хаосу і дезорієнтації ВСУ. Що потрібно кацапам.
Я вважаю що наступ призведе до великих втрат, бо бліцкриг має бути як мінімум до Москви. Тим більше- вже намагалися хоча б кордони закрити, коли кацапи через кордон обстрілювали наших хлопців градами. Саме так загинув мій друг.
Ще питання?
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Йопта. Да это ж помесь кацапорыла и манкурта хохляцкого разлива. А я нэ впизнав и стокмо букв на мокрицу шоколадную вытратыв. Тьфу
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Аби знав що у відповідь на твоє пердіння почуєш аргументи, ти б просто пройшов мимо. Гуляй і пасися.
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И за такой подвиг часами дешёвыми отделались?!
Ниже фотографий ссылка: "Порошенко наградил орденами и медалями 72 участников АТО". Это получается, что они больше боевиков обезвредили, чем Полторак ? Им - ордена и медали, герою Полтораку - часы.
Нельзя же так подставляться, вопреки здравому смыслу.
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Якщо ти придивися до фотографій, побачиш що ордена та медалі у Героя вже є.
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Щось нiчого про захоплення вiсьмох "сэпарiв" у полон оцим вiйськовим нiде не пишуть окрiм зараз.... Вiйськова таемниця? Тодi чого герой без "балаклави", як Семен?
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Почему не пишут , откуда тогда у нас 1,5 тыс рыл на обмен ?
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Непонятно одно, почему бойца ВСУ награждает МВД, а не родное ведомство?

А где же его начальники?
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Цензор.НЕТФорум Украины
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