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Теги: армия РФ (5871) Госдепартамент США (570) Путин (20510) Россия (64321) США (11488)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

Вооруженные силы Соединенных Штатов бесспорно имеют сегодня мощнейший потенциал, чем любая другая страна за всю историю человечества.

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У КаДЫРКИ другое мнение....
Чеченская Армия всех сильней. Не потому ли Пукан платит дань КаДЫРКЕ?
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Да вы еще "пипетками" померяйтесь!?! Мир явно сходит с ума.
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Штатам и мечтать не нужно, просто при Обаме они тонус потеряли. А вот ху..ло....

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швейно - космические войска. описка - ,, комические,,.
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разве что тараканы мутируют и начнут развиваться в новую разумную жизнь, после тертьей мировой кроме них никого не останется
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Кто имеет реальную силу тот должен ее показать. Китай тихо наращивает свой потенциал имея самую огромную армию. Самое большое число в виде 5 колони во всех странах мира. Парад победи в китае єто ответ на вопрос о его ближайших планах.
Те из россиян кто верит в то что трамп пофигист или российский агент должен понять что его цель єто по сути винудить китай напасть на россию
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Особая гордость США Авианосец "Рональд Рейган",экипаж 6 000 чел.,а вооружения кацаПсинам дрыстать поносом.. не догнать и через 50 лет...
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...они скоро создадут роботов солдат как в фантастике. и якуты с мордвинами призадумаются.
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Какая страна,такая и армия.Нищая страна-нищая армия.Сила армии в уме,а ума в кацапстане не было ни когда.Без бывших республик, кацапстан ни на что не способен.Это только путька мог победить фашисткою Германию сам один.
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Спикер госдепа ответил пукину.Ещё лучше если бы ответила уборшица госдепа.Тогда вяличие пуки возросло в разы больше.
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слова путина адресованы не миру, а своему ското-быдлу.
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Нет ну смотря с чем сравнивать если посылать в атаку на пулеметы или разминировать кацапами минные поля то тут Снежная Нигерия в 100 раз сильнее ПаКлЯтАй АмеРиКе
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"Вооруженные силы США боеспособны..."

боеспособнее или более боеспособны наверно,исправьте если согласны
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"Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества" - Путин говорит, что самая сильная армия в мире, это армия РФ. Говорить можно всё, что угодно, а вы покажите на деле кто из вас сильнее, трепачи.
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каждый ватник знает, что бабы нарожают на любую победу, а еще искандеры и уникальный пародымоход с двумя самолетами.
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Та то вы нитак фсьо поняли!
Он имел в виду шо ани самая сильная армия в расиси, от азовского моря и аж до самого Китаю!
А там уже совсем другие реалии...)))
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