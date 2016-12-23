"Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФ

9324 132Теги: армия РФ (5871) Госдепартамент США (570) Путин (20510) Россия (64321) США (11488) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 23:36 "Вооруженные силы США боеспособны чем кто-либо во всей истории человечества", - Госдеп отреагировал на заявление Путина о военном потенциале РФВооруженные силы Соединенных Штатов бесспорно имеют сегодня мощнейший потенциал, чем любая другая страна за всю историю человечества. читать источник x Мне нравится 34
Ответить
Чеченская Армия всех сильней. Не потому ли Пукан платит дань КаДЫРКЕ?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
еёт?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Те из россиян кто верит в то что трамп пофигист или российский агент должен понять что его цель єто по сути винудить китай напасть на россию
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
боеспособнее или более боеспособны наверно,исправьте если согласны
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Он имел в виду шо ани самая сильная армия в расиси, от азовского моря и аж до самого Китаю!
А там уже совсем другие реалии...)))
Ответить