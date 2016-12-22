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Щоб виплатити борги Приватбанку європейським кредиторам!
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Украинские олигархи сильны, потому что слабо государство, потому что страна страдает от системной коррупции, отсутствия независимых судов и неэффективного управления. Избавиться от их влияния удастся лишь тогда, когда на место нынешних политических институтов придут новые, более прочные и независимые. Это должно быть главной целью реформ

http://carnegieeurope.eu/strategiceurope/64847

Сразу после избрания президентом Украины в июне 2014 года Петр Порошенко заявил следующее: «Ключевая позиция, из которой я сейчас исхожу, - это деолигархизация экономики страны. Если мы пытаемся навести в стране порядок, то [олигархи] - это хаос». Обещания избавить страну от влияния олигархов звучали многократно. Но за этими заявлениями так и не последовали реальные шаги.
Украинская олигархическая система, возникшая в конце 1990-х в результате сращивания власти и крупного бизнеса, продемонстрировала необычайную живучесть и способность адаптироваться к меняющейся политической обстановке. После Евромайдана олигархи не исчезли, а эволюционировали и достигли понимания с новой властью. Есть немало причин, способствовавших тому, что олигархи сохранили свое влияние в украинской политике и экономике; самых важных из них четыре.

Во-первых, олигархи доминируют в ряде ключевых отраслей украинской экономики, обладают серьезными финансовыми и организационными ресурсами, тогда как госструктуры организационно слабы, политически разобщены и их интересы часто расходятся. Эти разногласия на руку олигархам: они оказались самой организованной группой в слабо управляемом государстве с неэффективной и коррумпированной бюрократией.
Главный источник влияния олигархов - их богатство. По данным доклада Deloitte Central Europe Top 500, где проанализированы крупнейшие компании Центральной и Восточной Европы, до 64% украинских фирм контролируются местным частным капиталом. В Польше это 29,4%, в Чехии - 23,2%, а в Венгрии - 3%. Соответственно, доля иностранного капитала в структуре собственности крупных компаний на Украине гораздо меньше, чем в других странах региона: это всего 12%, тогда как в Хорватии 18,1%, в Польше - 54,4%, в Венгрии - 83,2%.

Во-вторых, у олигархов сохранились мощные инструменты защиты. В числе прочего они контролируют десятки парламентариев и владеют практически всеми крупными телеканалами. На телекомпании, принадлежащие всего четырем олигархам, - Игорю Коломойскому, Дмитрию Фирташу, Виктору Пинчуку и Ринату Ахметову - в общей сложности приходится почти 80% украинского ТВ-рынка.

В-третьих, провести реальную деолигархизацию, то есть избавиться от влияния крупнейших олигархов и привлечь кого-то из них к ответственности, затруднительно в условиях продолжающейся войны в Донбассе. Это неизбежно приведет к открытому конфликту, поскольку олигархи контролируют многие сектора экономики и примут серьезные ответные меры, что дестабилизирует внутриполитическую ситуацию на Украине.

В-четвертых, что самое главное, олигархи вступили в тактический союз с частью новой политической элиты, которая нуждалась в их поддержке и была слишком слаба, чтобы ограничивать их влияние.

В результате через два с половиной года после Евромайдана олигархи остаются серьезной силой в украинской политике, и это одно из главных препятствий для проведения в стране реформ. Реформа газовой отрасли, хоть ее пока не довели до конца, оказалась одной из самых успешных в постреволюционной Украине и устранила главный источник коррупционных доходов для политической элиты. Но этого недостаточно, чтобы разрушить олигархическую систему.

Помимо того, что старые олигархи до сих пор во многом сохранили свое влияние, после Евромайдана возникли и новые политические и бизнес-группы, которые тоже можно назвать олигархическими. Благодаря тесным связям с руководством Украины представители этих групп взяли под контроль ряд крупных госкомпаний и пытаются расширить свою финансовую и политическую базу. Они руководствуются давним неформальным принципом украинской политики: масштабы вашего политического влияния зависят от масштабов бизнеса, который вы контролируете.

Опыт последних десяти-пятнадцати лет показывает, что олигархическая экономика не может стать жизнеспособной альтернативой эффективному рынку, в ней не могут возникнуть устойчивые источники роста. Олигархи, захватившие целые отрасли украинской экономики, были главным образом заинтересованы в увеличении краткосрочной прибыли и не слишком заботились о развитии и модернизации своих предприятий.

Украинские олигархи сильны, потому что слабо государство, потому что страна страдает от системной коррупции, отсутствия независимых судов и неэффективного управления. Избавиться от их влияния удастся лишь тогда, когда на место нынешних политических институтов придут новые, более прочные и независимые. Это должно быть главной целью реформ.

Олигархи остаются одними из главных препятствий для модернизации украинского государства. Отдельные разрозненные реформы, которые удалось провести, пока не смогли всерьез подорвать их влияния. Поэтому в обозримом будущем олигархи останутся важной силой в украинской политике. Только последовательные реформы, включая дерегулирование экономики, борьбу с коррупцией, создание эффективных и независимых институтов и полноценное внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, смогут подорвать влияние украинских олигархов.

Такие реформы едва ли удастся провести быстро: у украинской правящей элиты недостаточно политической воли, а у олигархических групп пока еще хватает инструментов для защиты своих активов и политических позиций. Но только движение по этому пути может наконец завершить на Украине период постсоветского транзита.
На Западе, похоже, не до конца понимают, насколько негативную роль олигархи играют в развитии Украины. Но без внимательного изучения их влияния невозможно понять реальные механизмы украинской политики.

Войцех Кононьчук - старший научный сотрудник Центра восточных исследований (Варшава)
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Ну как это чем, это же просто гениально жить в кредит, это ж экономисты от бога
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Транш в январе, а украсть в феврале? Или я наивный и уже все украли?
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приват отправили на закпание
теперь можна бабла насосать у МВФ побыстому...
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Основне досягнення влади пархатого - це отримання кредитів МВФ - позорище!!!
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Слава Украине!
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БПП святкує корпоратив у спортклубі Порошенка
http://ua1.com.ua/society/bpp-svyatkue-korporativ-u-sportklubi-poroshenka-26539.html …
А тим часом орки атакують на Светлодарской дузі
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І Насіров зібрав близько 1000 вірних прихлібаїв
та теж "замутив" корпоратив ДПС на ВДНГ з попсою,ресторанною жратвою на декілька мілліонів.І це в той час коли війна,коли народ стогне від шаленних цін та тарифів.Падлюки,коли їх вже порозриває?
http://www.zvistka.net/2016/12/22/%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C-%D0%BC%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5/
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вальцманам все мало, им нужны новые кредиты..
когда же народ поднимется против шайки мордатых поросенок, на крови Патриотов влезших вл власть....
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Интересно..а сколько каждый из нас будет Должен после петегонтаревых!???
нихто не задумывался!?
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А сколько ты должен после косатых-овощей??? Ты это хоть верни,а потом будешь думать о петегонтаревых..
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Отче Наш, прошу Тебя, помоги Украине!

Не траншами МВФ, а дай ЕЙ мудрости и физической силы!!!
При мудрости и силе транши МВФ Украине будут не нужны.
Она все сможет заработать сама.

Только пусть эти 3000 главных рыл, которые убивают Украину, просто исчезнут...

А все сегодняшние кровососы-воры-олигархи проживут как нибудь, где нибудь и на свои "кровные" сбережения, если они у них останутся!!!
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Человек это социальное животное, пропадут одни рылы, появятся сразу другие, может быть еще наглее и жаднее.
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так и есть . Тимошенко с Ляшком уже говорят что это они подняли минимальную зарплату до 3 200 гривен .если российская лошадиная морда Лавров говорит что Украине повезло что Порошенко стал президентом то всё правильно они делают .
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не ну шо вы хотели за 15 копеек? цицеронов и мыслителей?
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А зачем Украинцам этот транш? - эти долги будут повешены на шею их и их детей.
Эти кредиты нужны лишь власти чтобы подольше продержаться и обогатиться навсегда, а население сделать рабами бесправными
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Третий транш МВФ ожидается в середине ноября, - Гонтарева
http://censor.net.ua/news/353342/tretiyi_transh_mvf_ojidaetsya_v_seredine_noyabrya_gontareva
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Интересно, а возвращать все эти европейские подачки кто будет? Или все вместе, как расплачемся - и долги простят. Банановая страна у нас получается. Не стыдно, а? Мне стыдно и обидно. Не за это небесная сотня полегла.
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"Даст бог, в январе будет новый транш МВФ!" (с)
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если честно я до сих пор не понимаю почему цензура у Пети поменяла то что он сказал, а сказал он "прости Господи" на "даст Бог"
ну тогда насчет кредита

на видео ж слышно все
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Каждый следующий транш, что бы выплатить предыдущие транши.
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В.Гонтарева также отметила, что в следующем году запланировано четыре транша, "потому нам надо спешить делать реформы."
Лерка сделала мой вечер. А до этого она спала летаргическим сном? До 20 января никто ничего не даст, даже к бабке не ходи. У Гонтаревой песня про транш, у Пети про безвиз.
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Ну да, получит. Если только Порошок покажет на деле, что борется с коррупцией, и объяснит происхождение такого количества бабла у своих сраколизов.
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Bloomberg советует Италии, для спасения ее банка сделать так, как Украина с Приватом Ukraine shows Italy how to do a-bailout.
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Раньше какая мантра была, помните? "Частник - наилучший собственник". А теперь "только лучче будет, что государство вмешается"
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Там есть ответы на ваши вопросы.
Гонтарева объяснила, почему пришлось национализировать Приватбанк.

Задача (акционеров Приватбанка) состояла в том, чтобы очень активно собирать деньги депозитов населения и вкладывать их всех в собственный бизнес. Кредитовались в-основном компании, которые не вели операционные активности (т.н. компании - пустышки). Такая кредитная политика банка продолжалась очень долго. - http://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/dengiblinova/35797.html
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Ага, расскажите как Коломоич ничем реальным не занимался. Банк это не дырка с нефтью, авиакомпания не копанка.
И да, сейчас-то инвестиции в реальный сектор косяком повалят!
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Говорить умеют все, а слушать единицы. Учитесь слушать.
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Шо вы говорыте? Не может быть! Дать транш стране, где глава НБУ признана коррупционеров от власти ? Хочу видеть. По последним сообщениям мировых СМИ ее хотят сначала увидеть на нарах, а потом уже обсуждать помощь Украине .
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Я в легком акуе.Председатель Нацбанка,ждущий только кредитов МВФ,это как частный предприниматель,ждущий когда ему на голову бабки упадут.Просто так,потому что красивый.Маразм какой то.
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странный бюджет Украины.Военных заказов почти 1 миллиард долларов на 2017 год за бугор,а бюджет в гривнях 800 ярдов с копейками..
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что то мне кажется, что Лерку Аблигацию в будущем, будет ждать несчастный случай.
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просто тупое ворье......и им кажется.что всех наебут.......
А все Будет в Равновесии.......
бля как это можно не понимать...дибилы блять...!
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Ты, кобыла, какой транш? Вон в вр, ап, км столько под сракой бабла, что и транш МВФ не нужен. Казнокрады у власти. Когда вы су-ки уже понажераетесь?
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У меня смутное подозрение, что транш от МВФ в январе... поступит так же, как безвиз в ноябре))
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пока живут на свете дураки,обманом жить,нам стало быть с руки.
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план развала украины успешно осуществляется а эти мрази карманы набивают
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