Киберполиция пресекла работу пиратского онлайн-кинотеатра, созданного 18-летним жителем Запорожья

3269 83Теги: авторское право (44) пираты (510) сайт (196) киберполиция (31) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 23:27 Киберполиция пресекла работу пиратского онлайн-кинотеатра, созданного 18-летним жителем ЗапорожьяДепартамент киберполиции Национальной полиции Украины прекратил работу еще одного пиратского онлайн-кинотеатра. читать источник x Мне нравится 1
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нет, чтобы кошмарить сепарские сайты, так эти жлобы детей по ip вычисляют
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Ну и на всяк случай, я конечно не молод, но еще и не стар. Мне 45
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Где ты такое вообще увидел что тебе кто то сказал что ты должен платить за 4к bluray?
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Насчет того что завтра будет 8к потом 16к, для 8к уже требуются огромные совсем не бытовые диагонали тв и при этом качество и простого блюрей будет актуально всегда потому что основная масса выпущенных на данный момент фильмов, особенно старых, уже технически не смогут быть переизданы в более высоком качестве чем они есть сейчас на блюрей.
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Serg qwerty b5c5d2b0
Основная масса пользователей в момент существоания HD DVD и BluRay была довольна 700 м, рипами, а 1.5Гб вообще космос были и где теперь эта основная масса
Теперь вся эта масса в онлайнкинотеатрах зависает и очень сильно зла, при этом обоснованно, когда их закрывают
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А те, кто любит смотреть всё подряд, покупают безграничный доступ к фильмотеке за 10 евро. Люди даже с низкими доходами в Европе могут это позволить. В Украине эта услуга должна стоить 50-100 гривень.
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Лучше бы антиукраинскими пабликами, вконтакте занялись. Толку было бы побольше.
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мега злочинця заловили, айда маладцы!,
я надеюсь им хоть не много платят, из бюджета(
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Заблокировали сайт с ссылками на фильмы на ВК и др файловики!
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Больше всего бесит, когда говорят про ущерб. Типа, если бы не этот сайт, то зрители, конечно же, купили бы лицензионные фильмы.
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Отловить админов сепарских сайтов у них ума нет, а малолетку прищучить - герои.
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В СЕТИ КИНА НЕТ ТЕПЕРЬ?? )))
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Ченуши там же с ними - конченые дауны ...
Теперь украинци должны лезть на рашисткие сайты ради контента ...
А эти уебки галочку поставят - очередной поступок против своего народа - Мрази ни че го не скажеш ...
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