Все основания для открытия производства в отношении Савченко есть. Дальше дело за СБУ, - Арьев

7899 181Теги: Арьев (463) Савченко (2335) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 23:22 Все основания для открытия производства в отношении Савченко есть. Дальше дело за СБУ, - АрьевВ случае открытия производства в отношении народного депутата Надежды Савченко ее будут защищать "весьма мощные" адвокаты, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Владимир Арьев. читать источник x Мне нравится 23
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Дальше по логике вещей снятие неприкосновенности и лишение звания Героя Украины
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А по сути то:
Рашка предлагает нам выход из конфликта, для которого нужно лишь подыграть террористам, якобы помириться. Восстановить суверенитет, взять под контроль границы и судить их потом как душе угодно, второй раз на те же грабли путин не полезет. Да там и судить то мало кого останется, ведь рашка в окружении оставлять своих ихтамнетов не станет и уберет ещё в процессе переговоров. Вуаля! Чем плох этот план? Да ни чем. Собственно это и есть минские договоренности.
В минских договоренностях нет лнр и днр. А так план нормальный. Надо было еще в 14 году путену соглашаться, а не лепить лднр и пулю из гавна. И теперь выход есть и все тот же через минские соглашения.
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1. Террористам подыгрывать = руку откусят.
2. Я лучше здохну от пули, чем с международными военными преступниками "договорюсь".
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Зрадила бандерівський фасон,
Плюнула на гідність, плюнула на мову,
І співаєш зеківський шансон.
Ми чекали довго - десь годині в п'ятій
Виповзла ота пропала честь.
Тільки зорі знали, як ми зав'язали
Їй на спині груди "номєр шесть"
https://www.youtube.com/watch?v=-UgVnD0c0u0 Орест Лютий - "Груди №6 (Мурка)" (випуск 5)
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Как максимум, судить за предательство интересов Украины и коллаборациони́зм по всей сторогости. Тем более, что эти преступления она совершила не как частное лицо, а являясь официальным представителем народа Украины как в Парламенте, так и в международных организациях.
Вот ее последняя выходка:
Народный депутат Надежда Савченко рассказала немцам о своей поездке на оккупированный Донбасс и назвала главарей боевиков Игоря Плотницкого и Александра Захарченко загнанными и измученными войной людьми.
А это свежие свидетельства о зверских преступлениях против наши граждан тех самых "измученных войной людей", которых Савченко так активно выгораживает и навязывает украинскому обществу, как возможную сторону переговоров:
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Всему виной пиар и рейтинги политиков. Сами раскрутили "героиню", сами ей медали наперегонки навешали. а теперь не знают, как из этой халепи выйти, не потеряв лица.
А сейчас конечно, ее будут защищать "весьма мощные" адвокаты. Спасибо бесплатным PRщикам!
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Ті виродки таке роблять і від своєї тваринної суті, і від лютого безсилля, і від усвідомлення поразки.
Відколи ця ***** почала патякати, скільки я сварилася тут з її фанатами і захисничками.
Відтепер ви для мене співучасники цих злочинів разом зі своєю *****. Я вас пам*ятаю.
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На 20 лет.
А лучше стрелять.
Это единственный выход борьбы с этой коллаборантской заразой.
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