Армия Асада объявила о полном контроле над Алеппо

2217 39Материалы по теме: Война в СирииТеги: война (2692) Сирия (1968) Асад (130) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 23:12 Армия Асада объявила о полном контроле над АлеппоСирийские правительственные войска официально объявили о взятии под контроль Алеппо, восточная часть которого долгое время находилась под контролем повстанцев. читать источник x Мне нравится
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https://www.youtube.com/watch?v=s8HhhRhSO6M
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А в 2014 маховик уже был запущен, Юля бы особо ничего не изменила. Разве что посадила бы Яныка и Ко, хотя бы из мести.
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А ассад с помощью ватакацьманавтов и ихтамнетов только и покорило Алеппо превратив его в руины.
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анехдот для РАБссиянцев в ящике
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Варвару Караулову посадили за терроризм на РАБссии,девочка отсидит 4,5 года...,путлер не террорист,а Варька Террористка.. :D
Бедная РАБссия ...
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и никого не осталось
В своем заявлении сирийская армия называет взятие Алеппо "стратегическим переломом в борьбе с терроризмом".
конечно же некого больше терроризировать
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Все миргые жители покинули город.
Хоть кто-то осталсч там?
В чем смысл такого взятия?
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