Чиновники Николаевского бронетанкового завода завысили стоимость военной техники на 1,1 млн гривен, - ГПУ

1317 40Теги: ГПУ (7913) Херсонщина (542) махинации (325) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:53 Чиновники Николаевского бронетанкового завода завысили стоимость военной техники на 1,1 млн гривен, - ГПУВоенная прокуратура начала уголовное производство по факту неправомерного завышения стоимости военной техники предприятием на сумму свыше 1,1 млн гривен при выполнении оборонного заказа для пограничников. читать источник x Мне нравится
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але це мрії(((
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А в1660 году украинский экземпляр этого-же документа, приехав в "гости" в Украину к гетьману Юрку Хмелю ваши мордовские бояре подло у него спистили, перед этим напоив его и его старшИну какой-то своей кацапской дурью под видом "медовухи московской".
А через год ваш московский князь Алексей с попами и боярами нашкарябали какую-то писюльку, яко-бы с подписью Богдана Хмеля о "просьбе присоединения", суки кацапские брехливые.
Так этой писюльки уже 360 лет никто не видел, только один пистешь от кацапов, что она была.
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