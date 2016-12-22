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Теги: ГПУ (7913) Херсонщина (542) махинации (325)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Чиновники Николаевского бронетанкового завода завысили стоимость военной техники на 1,1 млн гривен, - ГПУ

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту неправомерного завышения стоимости военной техники предприятием на сумму свыше 1,1 млн гривен при выполнении оборонного заказа для пограничников.

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Расстрелять по законам военного времени...
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Если всех без исключение расстреливать за подобные преступления, кто в Украине останется? Ведь это же просто национальная традиция украинцев всего лишь...)
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Вон комментатор выше, говорит, что это просто вредная привычка.
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не-а...таких на передовую-вот там быстро поймут ,что "тырить" у народа-действительно вредная привычка...))) а так конфисковать нахрен всё "нажитое непосильным трудом" для нужд АТО...для фронта,для победы...
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постсоветское ещё хуже, походу. жлобоватые отпрыски совдеповских держиморд.
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Вот вонючие шоколадные скоты. Юля прийде, порядок наведе
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хотілось, би щоби) хтось без досвіду офшорів/корукціії...
але це мрії(((
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Ну так Юля підходить у коррупціі та офшорах не помічена
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ей есчё ходку отсидеть надо, для президента нужно две ходки. раньше сядет, раньше президентом станет))
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завысили, чтобы погранцы пуще глаза ценили и берегли.
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как это кино называлось? это не гоголя мёртвые души?
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А что такое они производили. За такую сумму можно две штуки чего то купить.
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Чиновники Николаевского бронетанкового завода завысили стоимость военной техники на 1,1 млн гривен :
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Воровство искоренить быстро не получится, таких уродов полно на всех уровнях..........за время совка Украина прогнила вся.
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Хотите сказать , что воров воспитала советская система? Тогда почему же Украина после выхода СССР была самой развитой республикой как в научном, техническом , так и в военной отрасли?
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Настроил совок всякого ненужного говна для ВПК СеСеСеСра, который стал обузой для экономики потому, что был устаревшим. Совок испоганил Украину, засрав металлургическими заводами, которые уничтожили экологию целых регионов, превратив население Луганской и Донецкой и областей в безмозглое стадо дебилов. Если бы Украина ушла от Розсеи в 1918 году, то наверняка стала давно успешным государством. Только сейчас Украина избавляется от советского прошлого, которое тянуло её в рускую жопу. Совок породил за 70 лет целые поколения алкашей, бездельников, воров и халявщиков.
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Сейчас у вас появился исторический шанс, засейять всю Украину рапсом и растаться с наследием совка, Южмашем, Антоновым, Моторсичем и т.д.))
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Он не верит, он знает. И мы все знаем, что вы кацапы с нами ведете долбаную "гибридную войну" с 1991 года. Ельцин эту войну против Украины начал а его ставленник йухло эту войну продолжает, но уже с реками крови.
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Потому, что раньше Российской Федерации не существовало.
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Так оно и есть, с 1654, когда вы кацапы свой экземпляр документа между Богданом Хмелем и вашим московским князем Алексеем (тишайшим, бля) маньяком о ненападении и взаимопомощи между Украиной и Московией заныкали.
А в1660 году украинский экземпляр этого-же документа, приехав в "гости" в Украину к гетьману Юрку Хмелю ваши мордовские бояре подло у него спистили, перед этим напоив его и его старшИну какой-то своей кацапской дурью под видом "медовухи московской".

А через год ваш московский князь Алексей с попами и боярами нашкарябали какую-то писюльку, яко-бы с подписью Богдана Хмеля о "просьбе присоединения", суки кацапские брехливые.
Так этой писюльки уже 360 лет никто не видел, только один пистешь от кацапов, что она была.
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Подписали акт приемки выполненных работ, которые по факту не производились. Речь должна идти не о "халатном отношении к военной службе", а о служебном подлоге с корыстной целью и хищении государственных средств в особо крупных размерах, группой лиц, по предварительному сговору. И на проведение всех необходимых технических и бухгалтерских экспертиз по данному факту необходимо всего несколько часов!
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У нас хоть кто-нибудь не ворует?((( Есть хоть какой-то способ вычистить гадюшник, в который страну превратили? Хотя дико сомневаюсь, что удастся перевоспитать миллионы людей, у которых психология заточена на взятки и дерибан.
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Есть. Уволить всех прокуроров и судей на один год с сохранением выплаты зарплаты. На их место временно пригласить американцев или типа того. Устроить на это время расследование для бывших работников. А потом потихоньку вернуть в обновленную систему незапятнавшихся. Скорее всего это будут абитуриенты юрфаков.
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Вот нравится мне эта демократия и свобода слова в Украинских реалиях - можно раскапывать факты, находить доказательства, собирать документы, записывать показания свидетелей, рассказывать про это в СМИ, писать в прокуратуру, говорить про это везде и всем - все будет указывать на воровство, на преступление по УК, Но, при этом всем и все будет до жо%%%пы... И обществу и государству. Зашибись, именно "так победим", все к этому и идет)))
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Таким образом все бывшие совковые военные и не только они так работают -100% накрутки на непредвиденные обстоятельства и это идет еще с времен 90 годов -сам помню как это было когда работал на заводе -таким образом они себе зарплаты делали когда не было больших заказов и сейчас по привычке вмантюрили 100% забыв видать что это военный заказ и он под контролем и могут проверить.
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Всего? Ату их, точно себе украли, на такие копейки Влада не разменивается. Ишь , чего задумали, от рук совсем отбились ...
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