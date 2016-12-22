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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Крым (17815) паспорт (479)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Почти 53 тысячи крымчан за два года оккупации полуострова получили загранпаспорта в Украине,- "Крым реалии"

В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины.

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И могут путешествовать по всему миру. При наличии выз.
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Только по внутреннему украинскому паспорту. Плюс СБУ.
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а зачем ее детектировать?она сама себя проявляет
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да хоть со штатовскими правами на вождение на брайтоне
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жители Крыма как обезьяны: и умные, и красивые
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И здесь показывают свою проститутскую сущность. Ну ненавидите вы Украину ,так ненавидьте до конца ,а не для показухи . Тьфу , твари !!!
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В 2015 году украинская миграционная служба выдала крымчанам 25 тыс. 091 ,
в 2016 году количество выданных документов составило 16 тыс. 580.

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Спад на треть, скоро и это джерело усохнет.
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53000 это (плюс/минус) 5% населения!
Значит, ваты на полуострове % 90-95.
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як це ти так порахував??? а скільки ватних лицемірів серед тих, хто подавав заяву??? а чи всі мешканці криму отримують паспорти??? за вуха притягнуто
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Крысчане - они же иуды. Лизнуть путлеру? Обмотались триколором и вперед на реХферендум против Украины. За границу? Достали из мусорных вёдер украинские паспорта - айда в украинский ОВИР. Крысчане - коллаборационисты хуже рашистов. Для ваты: ВИДЕО
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какого хера собственно? будет у этой страны хоть когда-нибудь ГОСУДАРСТВЕННАЯ политика и просто гордость, твою налево, или нет?
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Опубліковано перший тізер української анімації «Викрадена принцеса»
"22 грудня в Інтернеті опубліковано перший тізер повнометражного українського анімаційного фільму «Викрадена принцеса». Професійній кіноспільноті тізер було представлено 15 грудня в рамках Зимового кіноринку Одеського кінофестивалю - тепер ролик буде демонструватися в кінотеатрах в добірці трейлерів перед фільмами.
Раніше «Викрадена принцеса» була представлена на Американському кіноринку, де права на показ фільму купили: Австрія, Китай, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Естонія, Литва, країни Північної Африки та Близького Сходу."
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Кто-нибудь объяснит, что происходит. Если себя не уважаем, то кто уважать будет нас. Крым и Донбасс находятся под интервенцией. Какие могут быть контакты, снабжение и визы. Вся эта политика просто за пределами здравого смысла. Там по две пенсии платят, гуманитаркой завалили, что выбрасывают уже на мусор, т.к. не успевают поедать, а тут пенсионеры загибаются от тарифов и цен. Так кто из нас идиот? С нас уже смеются, скоро пальцем у виска будут крутить.
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Позвольте, никто тут гуманитарку не выбрасывает. Раздают знакомым, бедным а некоторые везут на Украину родне. Выбрасывать продукты в такое тяжелое время грешно.
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Может вы не видели, а мои друзья ездили туда и видели гуманитарку в мусорных баках и слышали, как вся эта публика ненавидит украинцев и при этом не гнушается поживиться за счет Украины. Народец такой, эти кацапы. Родина у них там, где кормят на шару и водяра дешевая. Рядом со мной городок беженцев немцы построили. Так никто не работает, каждый день пьянки и дебош. Все это уже достало. Ехали бы воевать за свою землю, а то гибнут почему-то другие.
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ваши друзья ездили сюда по помойкам заглядывать? Я живу в Донецке, и впервые слышу, что гуманитарку выбрасывают. Конечно, может кто-то и выбрасывает, но это вряд ли массово. Мне она не нужна, но я в курсе как люди её распределяют.
Ненавидят больше свидомых активистов, которые начали разрушать страну и разжигать ненависть, и украинскую власть (которую тут на сайте почему-то тоже не особо жалуют).
А воюют и гибнут в нашей ситуации не ради победы, а ради отвлечения внимания. Как-то нет желания погибнуть за то, что кто-то угольные схемы мутит или на контрабасе на блокпостах наживается.
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Знаете, я таких, как вы просто презираю. Вы хотели дармовщины и халявы, как думали будет в Крыму, а позвали к себе в дом войну. Никогда не забуду парады наших "пленных", ваши шабаши с надруганием над украинскими символами и проукраинскими людьми и призывами к Путину - прийди, ваши пьяные рожи титушек на Крещатике, которых поездами везли за деньги в Киев, ваших алкашей, которые всю Украину кормят и много другое. Донбасс освободим, но и с вами со всеми разберемся. Благодарите слабака Порошенко, что с вами пока разговаривают. Вы даже не задумываетесь, что ждет когда-то процветающий Донбасс, а теперь превращенный в руины. Кто будет это все восстанавливать? Посмотрите на Абхазию, Приднестровье и Осетию. Это ваше ближайшее будущее.
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Какое информационное поле? Идет война за территорию Украины и гибнут украинцы, а в это время россия, прячась за спины наркоманов и алкашей аннексирует территории, вывозит оборудование, засылает террористов.. В 30-е годы после сталинского голодомора и массовой гибели украинцев навезли в Крым и Донбасс всякий кацапский сброд, теперь все это аукается. Вот лично к вам вопрос. Где похоронены ваши предки, начиная с прабабушек и прадедушек. Уверен - в Кацапстане. Так не мучайте себя и других. Чемодан, вокзал, рассия. И все будет по-честному.
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Замечательно! А разве эти крысчане не имеют российских паспортов?Получается,что они грпждане двух государст,что является нарушением у,законодательства.СБУшниаи наверно имеют базу данных,кто получил российский паспорт.А то какая-то фигня получается
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Вообще по идее надо было всем запретить, но это слишком жестко, я уверен в Крыму есть люди симпатизирующие Украине, к ним бы это было нечестно, они ж не бросят всё и не уедут из крыма, и не они виноваты что государство так бездарно просрало крым и не защитило суверенность.
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А разрешено ли в Украине двойное гражданство?!!!!!!? И скажите мне, чем эти предатели- иностраци лучше меня? Почему им можно, а мне нельзя....?
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Якого дурня цій скотобазі видають українські документи?
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Эх не те уже новости из Крыма........а как всё начиналось
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Да здесь все просто - пусть Ла-ла-ла под видеозапись споют, а потом загранпаспорт получают. . А еще можно нотариально-заверенное письмо с них брать, что они против крымнаш.
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