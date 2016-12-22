2136 37Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и ДонбассТеги: Крым (17815) паспорт (479) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:52 Почти 53 тысячи крымчан за два года оккупации полуострова получили загранпаспорта в Украине,- "Крым реалии"В период с 2014 года по 2016 год включительно жители оккупированного Россией Крыма получили 52 тысячи 910 заграничных паспортов украинского образца на территории материковой части Украины. читать источник x Мне нравится
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да ничего же, ничего, европа загнивает.
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в 2016 году количество выданных документов составило 16 тыс. 580.
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Спад на треть, скоро и это джерело усохнет.
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Значит, ваты на полуострове % 90-95.
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"22 грудня в Інтернеті опубліковано перший тізер повнометражного українського анімаційного фільму «Викрадена принцеса». Професійній кіноспільноті тізер було представлено 15 грудня в рамках Зимового кіноринку Одеського кінофестивалю - тепер ролик буде демонструватися в кінотеатрах в добірці трейлерів перед фільмами.
Раніше «Викрадена принцеса» була представлена на Американському кіноринку, де права на показ фільму купили: Австрія, Китай, Німеччина, Латвія, Швейцарія, Естонія, Литва, країни Північної Африки та Близького Сходу."
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Ненавидят больше свидомых активистов, которые начали разрушать страну и разжигать ненависть, и украинскую власть (которую тут на сайте почему-то тоже не особо жалуют).
А воюют и гибнут в нашей ситуации не ради победы, а ради отвлечения внимания. Как-то нет желания погибнуть за то, что кто-то угольные схемы мутит или на контрабасе на блокпостах наживается.
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