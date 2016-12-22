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Материалы по теме:  Агрессия России против Украины
Теги: взрыв (3548) ОБСЕ (2128) Донбасс (11514)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Миссия ОБСЕ зафиксировала 1,6 тыс. взрывов в Донецкой области и 169 - в Луганской 21 декабря

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 1 600 взрывов в Донецкой области и 169 - в Луганской 21 декабря.

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єто в четверг, а шо по пятницам и в остальные дни?!
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Русня бы не панькалась, как наши с ватным мирняком - сравняли бы, шо Алеппо, и все дела...
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По словам представителя Украины в СЦКК, за три дня боев на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов о перемирии
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Млять, цеж треба ці снаряди, ракети якось доставити з підерації в лугандон, потім розвести по складам, потім зі складів розвести до артилерії... У всьому цьому ланцюгу можна і треба вибити одне кільце -' будь-яке і все буде добре. Якщо ми не можемо наступати, то знищити вагон, склад чи авто з боєприпасами можемо і зобов"язані. Ну є же чим, є ракети.
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наивный вы человек)) с индейцами воюете? там техника и оружие у сепаров, новейшие образцы испытуют, только и ждут атаки.
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