Миссия ОБСЕ зафиксировала 1,6 тыс. взрывов в Донецкой области и 169 - в Луганской 21 декабря

454 7Материалы по теме: Агрессия России против УкраиныТеги: взрыв (3548) ОБСЕ (2128) Донбасс (11514) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:45 Миссия ОБСЕ зафиксировала 1,6 тыс. взрывов в Донецкой области и 169 - в Луганской 21 декабряСпециальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала 1 600 взрывов в Донецкой области и 169 - в Луганской 21 декабря. читать источник x Мне нравится
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Нифуя себе устали от войны.
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