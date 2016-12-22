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Материалы по теме:  Национализация "Приватбанка"
Теги: Гонтарева (501) Приватбанк (100)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НБУ заставил "Приватбанк" взять на баланс самолеты МАУ и курорт "Буковель", - Гонтарева

Национальный банк заставил бывших акционеров "Приватбанка" взять на баланс финансового учреждения самолеты авиакомпании "МАУ" и горнолыжный курорт "Буковель".

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Сгущаются тучи над еще одним активом Игоря Коломойского - футбольным клубом «Днепр»

Днепр-Арена, который принадлежит ПриватБанку оценили в 0 гривень
Одним из залогов являлся стадион «Днепр-Арена». В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в около 850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога в ноль - почему?
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потому, что "нет покупателя на такой объект", так сказали.
Прям как на липецкую фабрику, раз покупателя нет, значит и продавать не нужно. Забыв правда при этом расставить акценты, что Беня - бизнесмен, а Пэтя - президент.. И этот прЭзидент что-то обещал народу. Беня никому не обещал продать свой бизнес. А вот Пэтя....
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конечно, когда давали деньги, залоговое имущество оценили в реальные деньги, а может и завысили цену. Когда захотели отобрать - залоговое имущество оценили в ноль целых хер десятых. Удобная схема для отжима, как неплатежеспособного владельца бизнеса.
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Согласно ч.5 ст.3 Закона Украины "Об ипотеке" ипотека имеет производный характер от основного обязательства и является действительной до прекращения основного обязательства.

Согласно абз.2 ч.1 ст.17 Закона Украины "Об ипотеке" ипотека прекращается в случае прекращения основного обязательства.

Согласно абз.2 ст.28 Закона Украины "Об залоге" залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства.

Согласно п.1 ч.1 ст.593 Гражданского кодекса Украины право залога прекращается в случае прекращения обязательства, обеспеченного залогом.

А согласно ч.1 ст.606 Гражданского кодекса Украины обязательство прекращается объединением (совмещением) должника и кредитора в одном лице.

О поручительстве писал выше то же самое.

Гонтарева просто наступила на грабли. Ничего НБУ не получит, т.к. и должник (Приватбанк), и государство (кредитор) совмещены её же руками в одном лице, и все долги Приватбанка с этого момента, все залоги, все поручительства и другие меры обеспечения погашения этих долгов прекратились, а других, "негосударственных", кредиторов Приватбанка Гонтарева причислила к связанным с этим банком лицам и тоже, путём обнуления стоимости их требований, лишила возможности взыскать задолженность.

Боюсь, что если до Нового года суд "Именем Украины" не признает незаконными и недействительными все действия и решения "хунты" (государство на это не способно" по конфискации Приватбанка, Коломойский не просто станет Президентом Украины, он станет её, вместе с корпорацией Рошен и другими активами, хозяином.
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залишилося ще чуть-чуть: об'єднати з націоналізованим банк порошенка і обидвом присвоїти "РошенБанк", а також взяти їх на державне утримання, а усі доходи - словоблуду петі (не Чапаєву, зрозуміло)
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Новая Почта - Рошен Почта..............ROZETKA - ROSHETKA.....и т.д.
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Жги еще! При следующем Настоящем Президенте будем созерцать как наворованные парасенковские активы будут национализировать и переходить во владение государству! И рашены, и членинские кузни, и богданы!!!
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Лера, а взять на баланс 1,2 млрд $ Овоща со товарищами , которые сама выводила , не хочешь ? Это бы было более актуально и в какой то мере, облегчило бы твой статус ведущего коррупционера от власти. Или по понятиям хранишь преданность Овощу?
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как то никого и не возмущает тот факт, что доля капиталов кацапских банков в Украине за два года выросла в два раза.. Стесняюсь спросить, это правильно в воюющей стране привлекать капиталы и увеличивать долю агрессора в банковском секторе оккупированной страны?? Или уже всем пофих и согласились на ползучую оккупацию и тихое поглощение?
Блин, как с этими упырями жить??
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Смешно! Частное повесить на Государство! " Приват" уже госбанк!
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Не " парьтесь " , погасят "долги " и " продадут " своим за 1 гр.
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А можно Гонтареву на детекторе лжи проверить? Порошенко не даст?
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С таким нацбанком и его правилами я бы тож мошенничал, когда нет установленных правил... А есть личные интересы кухаркиных детей (наши Алигархи на большее не тянут) ГЫ..
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