НБУ заставил "Приватбанк" взять на баланс самолеты МАУ и курорт "Буковель", - Гонтарева

18687 117Материалы по теме: Национализация "Приватбанка"Теги: Гонтарева (501) Приватбанк (100) Тему создал: Цензор.НЕТ22.12.16 22:31 НБУ заставил "Приватбанк" взять на баланс самолеты МАУ и курорт "Буковель", - ГонтареваНациональный банк заставил бывших акционеров "Приватбанка" взять на баланс финансового учреждения самолеты авиакомпании "МАУ" и горнолыжный курорт "Буковель". читать источник x Мне нравится 6
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Днепр-Арена, который принадлежит ПриватБанку оценили в 0 гривень
Одним из залогов являлся стадион «Днепр-Арена». В свое время на его строительство было потрачено более 1 млрд грн, а независимые оценщики оценили его текущую стоимость в около 850 млн грн. Однако НБУ признал стоимость этого залога в ноль - почему?
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Прям как на липецкую фабрику, раз покупателя нет, значит и продавать не нужно. Забыв правда при этом расставить акценты, что Беня - бизнесмен, а Пэтя - президент.. И этот прЭзидент что-то обещал народу. Беня никому не обещал продать свой бизнес. А вот Пэтя....
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Согласно абз.2 ч.1 ст.17 Закона Украины "Об ипотеке" ипотека прекращается в случае прекращения основного обязательства.
Согласно абз.2 ст.28 Закона Украины "Об залоге" залог прекращается с прекращением обеспеченного залогом обязательства.
Согласно п.1 ч.1 ст.593 Гражданского кодекса Украины право залога прекращается в случае прекращения обязательства, обеспеченного залогом.
А согласно ч.1 ст.606 Гражданского кодекса Украины обязательство прекращается объединением (совмещением) должника и кредитора в одном лице.
О поручительстве писал выше то же самое.
Гонтарева просто наступила на грабли. Ничего НБУ не получит, т.к. и должник (Приватбанк), и государство (кредитор) совмещены её же руками в одном лице, и все долги Приватбанка с этого момента, все залоги, все поручительства и другие меры обеспечения погашения этих долгов прекратились, а других, "негосударственных", кредиторов Приватбанка Гонтарева причислила к связанным с этим банком лицам и тоже, путём обнуления стоимости их требований, лишила возможности взыскать задолженность.
Боюсь, что если до Нового года суд "Именем Украины" не признает незаконными и недействительными все действия и решения "хунты" (государство на это не способно" по конфискации Приватбанка, Коломойский не просто станет Президентом Украины, он станет её, вместе с корпорацией Рошен и другими активами, хозяином.
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Блин, как с этими упырями жить??
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http://tsn.ua/groshi/kolomoyskiy-vpershe-prokomentuvav-nacionalizaciyu-privatbanku-852279.html
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